Тема: Арбитраж трафика: электроника и бытовая техника







Занимаюсь арбитражом трафика по CPA-модели. Закупаю в контексте клики и отправляю на сайты крупных сетей по продаже электроники: М.Видео, Техносила, МедиаМаркт.



Конверсия минимальная, какая-то не предсказуемая. Бывает, конверсия 2%, бывает 0,02%. То есть, бывает на 50 кликов 1 продажа, а бывает на 500 одна.



Есть несколько вопросов:

- сильный ли спад продаж в нише электроника/бытовая техника летом?

- когда происходит рост? Сентябрь, октябрь?



Какие перспективы у этой ниши в целом на конец 2016-го и 2017й год?



Отправляем по 3000-5000 кликов в сутки. Никак не могу поверить в конверсию 1 на 250 Всем здравствуйте!Занимаюсь арбитражом трафика по CPA-модели. Закупаю в контексте клики и отправляю на сайты крупных сетей по продаже электроники: М.Видео, Техносила, МедиаМаркт.Конверсия минимальная, какая-то не предсказуемая. Бывает, конверсия 2%, бывает 0,02%. То есть, бывает на 50 кликов 1 продажа, а бывает на 500 одна.Есть несколько вопросов:- сильный ли спад продаж в нише электроника/бытовая техника летом?- когда происходит рост? Сентябрь, октябрь?Какие перспективы у этой ниши в целом на конец 2016-го и 2017й год?Отправляем по 3000-5000 кликов в сутки. Никак не могу поверить в конверсию 1 на 250





Получается при любых вариантах выгоднее сделать эту компанию самим качественно и постепенно повышать ее эффективность.



А если это не выгодно, то и арбитражнику в итоге это не выгодно.



Что я в это логике упускаю? Никак не могу понять суть арбитража. Вот есть эти торговые сети, если они уверены в своей конверсии и в том что есть их клиент в контексте, зачем им отдавать это на откуп.Получается при любых вариантах выгоднее сделать эту компанию самим качественно и постепенно повышать ее эффективность.А если это не выгодно, то и арбитражнику в итоге это не выгодно.Что я в это логике упускаю?



Если очень, то пойдут продажи ноутбуков, компьютеров, возможно планшеты, смартфоны (начало учебного года, родители покупают новые гаджеты) спрос на технику есть всегда, просто есть сезонная техника (вентилятор, кондиционер, фотоаппарат), а есть обычная.Если очень, то пойдут продажи ноутбуков, компьютеров, возможно планшеты, смартфоны (начало учебного года, родители покупают новые гаджеты)

yanis9 : Есть несколько вопросов:

- сильный ли спад продаж в нише электроника/бытовая техника летом?

- когда происходит рост? Сентябрь, октябрь?





А как же вордстат

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