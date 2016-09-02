Арбитраж трафика: электроника и бытовая техника - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Арбитраж трафика: электроника и бытовая техника
СообщениеАвтор: yanis9 
Дата: 21:19, Пт., 2 Сен. 16
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Всем здравствуйте!

Занимаюсь арбитражом трафика по CPA-модели. Закупаю в контексте клики и отправляю на сайты крупных сетей по продаже электроники: М.Видео, Техносила, МедиаМаркт.

Конверсия минимальная, какая-то не предсказуемая. Бывает, конверсия 2%, бывает 0,02%. То есть, бывает на 50 кликов 1 продажа, а бывает на 500 одна.

Есть несколько вопросов:
- сильный ли спад продаж в нише электроника/бытовая техника летом?
- когда происходит рост? Сентябрь, октябрь?

Какие перспективы у этой ниши в целом на конец 2016-го и 2017й год?

Отправляем по 3000-5000 кликов в сутки. Никак не могу поверить в конверсию 1 на 250 Sad

СообщениеАвтор: toplir 
Дата: 12:19, Сб., 3 Сен. 16
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Никак не могу понять суть арбитража. Вот есть эти торговые сети, если они уверены в своей конверсии и в том что есть их клиент в контексте, зачем им отдавать это на откуп.

Получается при любых вариантах выгоднее сделать эту компанию самим качественно и постепенно повышать ее эффективность.

А если это не выгодно, то и арбитражнику в итоге это не выгодно.

Что я в это логике упускаю?
СообщениеАвтор: vladrom753 
Дата: 14:23, Ср., 7 Сен. 16
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спрос на технику есть всегда, просто есть сезонная техника (вентилятор, кондиционер, фотоаппарат), а есть обычная.
Если очень, то пойдут продажи ноутбуков, компьютеров, возможно планшеты, смартфоны (начало учебного года, родители покупают новые гаджеты)
СообщениеАвтор: vshc 
Дата: 3:11, Пт., 24 Фев. 17
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yanis9 :
Есть несколько вопросов:
- сильный ли спад продаж в нише электроника/бытовая техника летом?
- когда происходит рост? Сентябрь, октябрь?



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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Бизнес-планирование
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