Арбитраж трафика: электроника и бытовая техника

Занимаюсь арбитражом трафика по CPA-модели. Закупаю в контексте клики и отправляю на сайты крупных сетей по продаже электроники: М.Видео, Техносила, МедиаМаркт.
Конверсия минимальная, какая-то не предсказуемая. Бывает, конверсия 2%, бывает 0,02%. То есть, бывает на 50 кликов 1 продажа, а бывает на 500 одна.
Есть несколько вопросов:
- сильный ли спад продаж в нише электроника/бытовая техника летом?
- когда происходит рост? Сентябрь, октябрь?
Какие перспективы у этой ниши в целом на конец 2016-го и 2017й год?
Отправляем по 3000-5000 кликов в сутки. Никак не могу поверить в конверсию 1 на 250
Никак не могу понять суть арбитража. Вот есть эти торговые сети, если они уверены в своей конверсии и в том что есть их клиент в контексте, зачем им отдавать это на откуп.
Получается при любых вариантах выгоднее сделать эту компанию самим качественно и постепенно повышать ее эффективность.
А если это не выгодно, то и арбитражнику в итоге это не выгодно.
Что я в это логике упускаю?
спрос на технику есть всегда, просто есть сезонная техника (вентилятор, кондиционер, фотоаппарат), а есть обычная.
Если очень, то пойдут продажи ноутбуков, компьютеров, возможно планшеты, смартфоны (начало учебного года, родители покупают новые гаджеты)
yanis9 :
Есть несколько вопросов:
- сильный ли спад продаж в нише электроника/бытовая техника летом?
- когда происходит рост? Сентябрь, октябрь?
А как же вордстат _________________ www.dvbmarket.ru - интернет-магазин оборудования для цифрового ТВ