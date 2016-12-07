PayPal - проблемы?

Вопрос был не то что запрещено в россии, а то почему это разрешено в "загнивающих странах"!
krutik :
заканчивая не возможностью, даже полноценной конвертацией и выводом.
Я вывожу с PayPal на р/с ИП без каких либо проблем. Сейчас скорость вывода достигла 1-2 дней.
krutik :
Я вот понять не могу!
Почему в США
Потому что это США
Ответ в вопросе.
krutik :
продавать свои товары с Палкой, без образования ИП или юр лица!?
Мои конкуренты торгуют на Ebay, используя счет физического лица и регулярно выводят бабки на карту Сбера. Оборот правда небольшой у них, $1000-$2000. Но вот уже 7 месяцев они работают по такой схеме и не платят ни гроша российским налоговикам
И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты? По-моему проще работать с УСН 6% без проблем, чем как физик без налогов, но всё время на что-то оглядываясь?
Anton Shishkin :
И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты? По-моему проще работать с УСН 6% без проблем, чем как физик без налогов, но всё время на что-то оглядываясь?
И что ты объяснишь клиентам, когда тебе скажут, что вон у того Васи, цена на 6% ниже
Будешь объяснять им про УСН6?
При этом Я не исключаю, что у Васи покупают, теже налоговики на твои уплаченные за Васю налоги