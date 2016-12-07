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Тема:

PayPal - проблемы?
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1
Дата: 16:32, Ср., 7 Дек. 16
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kaavain :
Потому что в России это запрещено.

Вопрос был не то что запрещено в россии, а то почему это разрешено в "загнивающих странах"!

СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 0:20, Чт., 8 Дек. 16
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krutik :
заканчивая не возможностью, даже полноценной конвертацией и выводом.


Я вывожу с PayPal на р/с ИП без каких либо проблем. Сейчас скорость вывода достигла 1-2 дней.

krutik :
Я вот понять не могу!
Почему в США


Потому что это США Very Happy
Ответ в вопросе.

krutik :
продавать свои товары с Палкой, без образования ИП или юр лица!?


Мои конкуренты торгуют на Ebay, используя счет физического лица и регулярно выводят бабки на карту Сбера. Оборот правда небольшой у них, $1000-$2000. Но вот уже 7 месяцев они работают по такой схеме и не платят ни гроша российским налоговикам Rolling Eyes

И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты? Shocked По-моему проще работать с УСН 6% без проблем, чем как физик без налогов, но всё время на что-то оглядываясь? Smile
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1
Дата: 15:36, Вт., 27 Дек. 16
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Anton Shishkin :
И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты? По-моему проще работать с УСН 6% без проблем, чем как физик без налогов, но всё время на что-то оглядываясь?


И что ты объяснишь клиентам, когда тебе скажут, что вон у того Васи, цена на 6% ниже Mr. Green
Будешь объяснять им про УСН6?

При этом Я не исключаю, что у Васи покупают, теже налоговики на твои уплаченные за Васю налоги Mr. Green
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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