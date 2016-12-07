PayPal - проблемы?

krutik : заканчивая не возможностью, даже полноценной конвертацией и выводом.



Я вывожу с PayPal на р/с ИП без каких либо проблем. Сейчас скорость вывода достигла 1-2 дней.



krutik : Я вот понять не могу!

Почему в США



Потому что это США

Ответ в вопросе.



Потому что это СШАОтвет в вопросе. krutik : продавать свои товары с Палкой, без образования ИП или юр лица!?



Мои конкуренты торгуют на Ebay, используя счет физического лица и регулярно выводят бабки на карту Сбера. Оборот правда небольшой у них, $1000-$2000. Но вот уже 7 месяцев они работают по такой схеме и не платят ни гроша российским налоговикам



И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты? По-моему проще работать с УСН 6% без проблем, чем как физик без налогов, но всё время на что-то оглядываясь? Мои конкуренты торгуют на Ebay, используя счет физического лица и регулярно выводят бабки на карту Сбера. Оборот правда небольшой у них, $1000-$2000. Но вот уже 7 месяцев они работают по такой схеме и не платят ни гроша российским налоговикамИ да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты?По-моему проще работать с УСН 6% без проблем, чем как физик без налогов, но всё время на что-то оглядываясь?