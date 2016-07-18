Комиссия за перевод денег от курьерки

Топик про комиссию. Я понял, что тем или иным образом комиссия есть у всех. И страховка.
Комиссия за рко есть у всех, а вот страховки у ozon доставки к примеру нет. там же курьерка до 22 . не впадайте в отчаяние, кто ищет - тот найдет! конкуренция на рынке все же есть _________________ С уважением,
Светлана
Barabashka :
Я понял, что тем или иным образом комиссия есть у всех. И страховка.
Страховки у некоторых нет, но комиссия есть у всех, причем у кого-то есть минимальная комиссия за чек(30-100 руб, далее процент).
Barabashka :
Остальные либо забор сегодня- доставка завтра. Либо доставка до 18, либо еще что-то.
Там где забор сегодня - доставка завтра - это и есть классические курьерские службы. Все остальное это краудсорсинг и фриланс, где один и тот же курьер забирает заказ и доставляет в тот же день. Но чеки они не предоставляют.
svetla :
конкуренция на рынке все же есть
Она есть, но там люди не дураки и они знают реальности логистики, а бизнес часто не желает вдаваться в подробности этих процессов, оно там как-то работает, мне оно не надо думать за них.
Цитата:
ozon
Спасибо, посмотрел. Отправил им запрос на тарифы.
Цитата:
Там где забор сегодня - доставка завтра - это и есть классические курьерские службы. Все остальное это краудсорсинг и фриланс, где один и тот же курьер забирает заказ и доставляет в тот же день. Но чеки они не предоставляют.
Да, Достависта и Пешкарики- это посредник, типа Убер в курьерке. Я понял, просто сначала не был в курсе такой специфики. Но, для ИМа это, кстати, намного актуальнее, чем классическая курьерка.
Чеки у меня свои. Курьеру надо только принять деньги и потом отправить их мне.
Ух, у Озона комиссия за прием денег:около 3%. Сильно.
Barabashka :
Ух, у Озона комиссия за прием денег:около 3%. Сильно.
Для малых сумм комиссия высокая. Как только сумма к переводу за месяц переваливает за 500 т.р., полная комиссия за наложенный платеж падает ниже 2% и приближается к средней по рынку. _________________ https://youtu.be/Gub0ABjP-F4
Так это хорошая цена. Моя курьерская служба не берет процент,но забор будет стоить 150 рублей,доставка 200.
Фролик :
Днем курьер доставит 15-20 заказов, вечером заказов будет меньше из-за специфики такой доставки, т.е время ограничено, маршрут больше ввиду того что вечером курьеров останется меньше, т.к остальные уже свои часы отработали. Таким образом стоимость вечерней доставки становится на 50-150% выше дневной.
На своем опыте могу сказать, что это не так. Цена для курьера одинакова.Хотя есть те кто платят своим курьерам больше. Но, сейчас не то время.
Фролик :
Ни одна курьерская служба не доставит заказ день в день
Моя доставит. Процент доставки день/вечер 60/40.
Цитата:
Так это хорошая цена.
Ну да. Я не из за цены хочу их сменить. Да даже и не сменить, а кого-то на подстраховке иметь.
Цитата:
Моя доставит. Процент доставки день/вечер 60/40.
Задача день в день не стоит. У меня оформляют заказ, на следующий день я везу. Это приемлемо.
Кстати, раз топик про комиссию за трансфер, то сразу и про ПВЗ вопрос.
Смотрю, у всех служб ПВЗ тоже комиссия за прием денег. Это действительно у всех?
Это напрягает, т.к. самые дорогие товары - самые низкомаржинальные.
x1923x :
Моя доставит. Процент доставки день/вечер 60/40.
1,2,3.. 10 штук. больше не сможете. _________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
Barabashka :
Кстати, раз топик про комиссию за трансфер, то сразу и про ПВЗ вопрос.
Смотрю, у всех служб ПВЗ тоже комиссия за прием денег. Это действительно у всех?
Это напрягает, т.к. самые дорогие товары - самые низкомаржинальные.
А, что ПВЗ тоже люди! Нужно принять деньги, проверить, пробить чек и сдать в банк с %, а затем заплатить банку за платёжку перечисления. _________________ www.logiko.ru
Центры выдачи заказов FOX in BOX
logiko.ru :
Barabashka :
Кстати, раз топик про комиссию за трансфер, то сразу и про ПВЗ вопрос.
Смотрю, у всех служб ПВЗ тоже комиссия за прием денег. Это действительно у всех?
Это напрягает, т.к. самые дорогие товары - самые низкомаржинальные.
А, что ПВЗ тоже люди! Нужно принять деньги, проверить, пробить чек и сдать в банк с %, а затем заплатить банку за платёжку перечисления.
ПВЗ - рабы! зачем им платить?
ИМ - это работа, тяжелая, трудная, просто изматывающая...
а ПВЗ, ну что там, взял телочку, посадил за стойку, пусть работает бесплатно...
взял в аренду помещение, оборудовал его под требования ИМ, что бы и примерять могли и проверить товар, сейчас же на рынке в аренду сдают все площади за 3 рубля, а то и бесплатно, а некоторые собственники даже доплачивают арендатору...
ну, купил ты кассовый аппарат, ну платишь ежемесячное обслуживание ЦТО, покупаешь ЭКЛЗ - так это разве затраты?
ну, связь (интернет и телефония) тоже уже бесплатная в стране, а некоторые провайдеры даже абонентам платят за пользование связью...
ну, накосячил оператор (своровал или тупо ошибся при приеме денег от клиента) любой ИМ поймет и простит тебе это и не будет требовать оплаты товара...
ну, а услуги банка и другая мелочь - этого даже и считать не надо....
В общем даешь бесплатные услуги для ИМ!!! _________________ пункты выдачи заказов www.fix-box.ru
SkyTour :
В общем даешь бесплатные услуги для ИМ!!!
Красава!
Anton Shishkin :
SkyTour :
В общем даешь бесплатные услуги для ИМ!!!
Красава!
не... ну, а чЁ, банку за эквайринг ИМ готов платить, а вот за кассовое обслуживание зачем? Реально, человек занимается уже пять лет ИМ и задает такие детские вопросы... _________________ пункты выдачи заказов www.fix-box.ru
SkyTour :
не... ну, а чЁ, банку за эквайринг ИМ готов платить, а вот за кассовое обслуживание зачем? Реально, человек занимается уже пять лет ИМ и задает такие детские вопросы...
Тут видимо имеется в виду, что чек ИМ предоставляет свой и прямых затрат курьерка не несет (чек, сдача в банк, транзакция) кроме ответственности за получение нужной суммы налички и передачи ее ИМ. Поэтому ИМ считает, что это можно делать бесплатно. Действительно были компании (а может и сейчас есть), которые готовы были услугу приема/возврата налички без рко предоставлять безвозмездно или за мин.процент (0,5%)
Barabashka :
У всех курьерок присутствует комиссия за перевод денег и страховка?
Речь про СПб.
Barabashka :
У всех курьерок присутствует комиссия за перевод денег и страховка?
Речь про СПб.
Если хотите без комисии - то я бы посоветовал вам не переводить деньги через банки, во- первых денежные потери, во-вторых задержки в переводе, приходилось ждать днями пока переведут. Можно через браузер на сайтах переводить быстрей и без потерь, в moneyto https://www.moneyto.co.uk Если нужно например за границу на карту кому то перекинуть, или для покупок.