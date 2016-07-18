Тема: Комиссия за перевод денег от курьерки



Barabashka : Топик про комиссию. Я понял, что тем или иным образом комиссия есть у всех. И страховка.



Комиссия за рко есть у всех, а вот страховки у ozon доставки к примеру нет. там же курьерка до 22 . не впадайте в отчаяние, кто ищет - тот найдет! конкуренция на рынке все же есть

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С уважением,

Светлана Комиссия за рко есть у всех, а вот страховки у ozon доставки к примеру нет. там же курьерка до 22 . не впадайте в отчаяние, кто ищет - тот найдет! конкуренция на рынке все же есть_________________С уважением,Светлана

Автор: Фролик

голосов : 10

Дата: 16:37, Пн., 18 Июл. 16

16:37, Пн., 18 Июл. 16

Barabashka : Я понял, что тем или иным образом комиссия есть у всех. И страховка.



Страховки у некоторых нет, но комиссия есть у всех, причем у кого-то есть минимальная комиссия за чек(30-100 руб, далее процент).



Barabashka : Остальные либо забор сегодня- доставка завтра. Либо доставка до 18, либо еще что-то.



Там где забор сегодня - доставка завтра - это и есть классические курьерские службы. Все остальное это краудсорсинг и фриланс, где один и тот же курьер забирает заказ и доставляет в тот же день. Но чеки они не предоставляют.



svetla : конкуренция на рынке все же есть

Она есть, но там люди не дураки и они знают реальности логистики, а бизнес часто не желает вдаваться в подробности этих процессов, оно там как-то работает, мне оно не надо думать за них. Она есть, но там люди не дураки и они знают реальности логистики, а бизнес часто не желает вдаваться в подробности этих процессов, оно там как-то работает, мне оно не надо думать за них.

Цитата: ozon

Спасибо, посмотрел. Отправил им запрос на тарифы.

Цитата: Там где забор сегодня - доставка завтра - это и есть классические курьерские службы. Все остальное это краудсорсинг и фриланс, где один и тот же курьер забирает заказ и доставляет в тот же день. Но чеки они не предоставляют.

Да, Достависта и Пешкарики- это посредник, типа Убер в курьерке. Я понял, просто сначала не был в курсе такой специфики. Но, для ИМа это, кстати, намного актуальнее, чем классическая курьерка.

Чеки у меня свои. Курьеру надо только принять деньги и потом отправить их мне. Да, Достависта и Пешкарики- это посредник, типа Убер в курьерке. Я понял, просто сначала не был в курсе такой специфики. Но, для ИМа это, кстати, намного актуальнее, чем классическая курьерка.Чеки у меня свои. Курьеру надо только принять деньги и потом отправить их мне.

Ух, у Озона комиссия за прием денег:около 3%. Сильно.

Barabashka : Ух, у Озона комиссия за прием денег:около 3%. Сильно.

Для малых сумм комиссия высокая. Как только сумма к переводу за месяц переваливает за 500 т.р., полная комиссия за наложенный платеж падает ниже 2% и приближается к средней по рынку.

_________________

https://youtu.be/Gub0ABjP-F4



http://ozondostavka.ru Для малых сумм комиссия высокая. Как только сумма к переводу за месяц переваливает за 500 т.р., полная комиссия за наложенный платеж падает ниже 2% и приближается к средней по рынку._________________

Barabashka : Сейчас я плачу 250 руб за всё

Так это хорошая цена. Моя курьерская служба не берет процент,но забор будет стоить 150 рублей,доставка 200.



Фролик : Днем курьер доставит 15-20 заказов, вечером заказов будет меньше из-за специфики такой доставки, т.е время ограничено, маршрут больше ввиду того что вечером курьеров останется меньше, т.к остальные уже свои часы отработали. Таким образом стоимость вечерней доставки становится на 50-150% выше дневной.

На своем опыте могу сказать, что это не так. Цена для курьера одинакова.Хотя есть те кто платят своим курьерам больше. Но, сейчас не то время. Фролик : Ни одна курьерская служба не доставит заказ день в день

Моя доставит. Процент доставки день/вечер 60/40. Моя доставит. Процент доставки день/вечер 60/40.

Цитата: Так это хорошая цена.

Ну да. Я не из за цены хочу их сменить. Да даже и не сменить, а кого-то на подстраховке иметь.

Цитата: Моя доставит. Процент доставки день/вечер 60/40.

Задача день в день не стоит. У меня оформляют заказ, на следующий день я везу. Это приемлемо.



Кстати, раз топик про комиссию за трансфер, то сразу и про ПВЗ вопрос.

Смотрю, у всех служб ПВЗ тоже комиссия за прием денег. Это действительно у всех?

Это напрягает, т.к. самые дорогие товары - самые низкомаржинальные. Задача день в день не стоит. У меня оформляют заказ, на следующий день я везу. Это приемлемо.Кстати, раз топик про комиссию за трансфер, то сразу и про ПВЗ вопрос.Смотрю, у всех служб ПВЗ тоже комиссия за прием денег. Это действительно у всех?Это напрягает, т.к. самые дорогие товары - самые низкомаржинальные.

x1923x : Моя доставит. Процент доставки день/вечер 60/40.



1,2,3.. 10 штук. больше не сможете.

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Barabashka : Кстати, раз топик про комиссию за трансфер, то сразу и про ПВЗ вопрос.

Смотрю, у всех служб ПВЗ тоже комиссия за прием денег. Это действительно у всех?

Это напрягает, т.к. самые дорогие товары - самые низкомаржинальные.

А, что ПВЗ тоже люди! Нужно принять деньги, проверить, пробить чек и сдать в банк с %, а затем заплатить банку за платёжку перечисления.

_________________

www.logiko.ru

Центры выдачи заказов FOX in BOX А, что ПВЗ тоже люди!Нужно принять деньги, проверить, пробить чек и сдать в банк с %, а затем заплатить банку за платёжку перечисления._________________Центры выдачи заказов FOX in BOX

logiko.ru : Barabashka :

Кстати, раз топик про комиссию за трансфер, то сразу и про ПВЗ вопрос.

Смотрю, у всех служб ПВЗ тоже комиссия за прием денег. Это действительно у всех?

Это напрягает, т.к. самые дорогие товары - самые низкомаржинальные.



А, что ПВЗ тоже люди! Нужно принять деньги, проверить, пробить чек и сдать в банк с %, а затем заплатить банку за платёжку перечисления.

ПВЗ - рабы! зачем им платить?

ИМ - это работа, тяжелая, трудная, просто изматывающая...

а ПВЗ, ну что там, взял телочку, посадил за стойку, пусть работает бесплатно...

взял в аренду помещение, оборудовал его под требования ИМ, что бы и примерять могли и проверить товар, сейчас же на рынке в аренду сдают все площади за 3 рубля, а то и бесплатно, а некоторые собственники даже доплачивают арендатору...

ну, купил ты кассовый аппарат, ну платишь ежемесячное обслуживание ЦТО, покупаешь ЭКЛЗ - так это разве затраты?

ну, связь (интернет и телефония) тоже уже бесплатная в стране, а некоторые провайдеры даже абонентам платят за пользование связью...

ну, накосячил оператор (своровал или тупо ошибся при приеме денег от клиента) любой ИМ поймет и простит тебе это и не будет требовать оплаты товара...

ну, а услуги банка и другая мелочь - этого даже и считать не надо....

В общем даешь бесплатные услуги для ИМ!!!

_________________

пункты выдачи заказов ПВЗ - рабы! зачем им платить?ИМ - это работа, тяжелая, трудная, просто изматывающая...а ПВЗ, ну что там, взял телочку, посадил за стойку, пусть работает бесплатно...взял в аренду помещение, оборудовал его под требования ИМ, что бы и примерять могли и проверить товар, сейчас же на рынке в аренду сдают все площади за 3 рубля, а то и бесплатно, а некоторые собственники даже доплачивают арендатору...ну, купил ты кассовый аппарат, ну платишь ежемесячное обслуживание ЦТО, покупаешь ЭКЛЗ - так это разве затраты?ну, связь (интернет и телефония) тоже уже бесплатная в стране, а некоторые провайдеры даже абонентам платят за пользование связью...ну, накосячил оператор (своровал или тупо ошибся при приеме денег от клиента) любой ИМ поймет и простит тебе это и не будет требовать оплаты товара...ну, а услуги банка и другая мелочь - этого даже и считать не надо...._________________пункты выдачи заказов www.fix-box.ru

SkyTour : В общем даешь бесплатные услуги для ИМ!!!







Красава! Красава!

Anton Shishkin : SkyTour :

В общем даешь бесплатные услуги для ИМ!!!









Красава!

не... ну, а чЁ, банку за эквайринг ИМ готов платить, а вот за кассовое обслуживание зачем? Реально, человек занимается уже пять лет ИМ и задает такие детские вопросы...

_________________

пункты выдачи заказов не... ну, а чЁ, банку за эквайринг ИМ готов платить, а вот за кассовое обслуживание зачем? Реально, человек занимается уже пять лет ИМ и задает такие детские вопросы..._________________пункты выдачи заказов www.fix-box.ru

SkyTour : не... ну, а чЁ, банку за эквайринг ИМ готов платить, а вот за кассовое обслуживание зачем? Реально, человек занимается уже пять лет ИМ и задает такие детские вопросы...



Тут видимо имеется в виду, что чек ИМ предоставляет свой и прямых затрат курьерка не несет (чек, сдача в банк, транзакция) кроме ответственности за получение нужной суммы налички и передачи ее ИМ. Поэтому ИМ считает, что это можно делать бесплатно. Действительно были компании (а может и сейчас есть), которые готовы были услугу приема/возврата налички без рко предоставлять безвозмездно или за мин.процент (0,5%) Тут видимо имеется в виду, что чек ИМ предоставляет свой и прямых затрат курьерка не несет (чек, сдача в банк, транзакция) кроме ответственности за получение нужной суммы налички и передачи ее ИМ. Поэтому ИМ считает, что это можно делать бесплатно. Действительно были компании (а может и сейчас есть), которые готовы были услугу приема/возврата налички без рко предоставлять безвозмездно или за мин.процент (0,5%)

Barabashka : У всех курьерок присутствует комиссия за перевод денег и страховка?

Речь про СПб.

Barabashka : У всех курьерок присутствует комиссия за перевод денег и страховка?

Речь про СПб.



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