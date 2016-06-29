Удаление негативных отзывов

С негативными отзывами надо работать. Если они справедливые, и на них есть внятный ответ - то это тоже хороший пиар. Если ответа нет, то надо менять что-то в консерватории.





Если администрация площадки не идет навстречу, то не обязательно переживать над наличием негативным отзывов (как я понял, некоторым админам плевать на то, что этот человек вам не предоставит "в прямом эфире" номер товара или чек).



В таких случаях, по моему мнению, лучше не просто запрашивать номер заказа или чек, а писать что-нибудь в стиле:



"Здравствуйте... Не помним, чтобы у нас были недовольные клиенты.



Сообщите, пожалуйста, номер своего заказа или покажите скриншот чека. Если вы действительно делали заказ в нашем магазине, то наверняка вы сможете предоставить доказательства.



А то очень уж похож ваш отзыв на заказной. Никакой конкретики и доказательств. Конкуренты в последнее время, вместо того чтобы думать о повышении качества обслуживания, пытаются выдавить нас из рынка такими черными способами".



В этом сообщении вы сразу показываете, что у вас только довольные клиенты. И, что еще важнее, даете понять другим потенциальным клиентам, что это действительно заказной отзыв . Просто вежливый ответ с просьбой указать номер заказа вряд ли даст им это понять.



Думаю, подобный формат ответа вполне подойдет. Исключение: если вы всегда хотите казаться сверхвежливыми и дальше терпеть негативные отзывы.



P.S.: Ну, а если вы сами оказываете некачественные услуги, то начните оказывать качественные. Это лучше, чем пытаться удалить негатив из Интернета. Нужно работать над этими отзывами на той же площадке, где они размещены.Если администрация площадки не идет навстречу, то не обязательно переживать над наличием негативным отзывов (как я понял, некоторым админам плевать на то, что этот человек вам не предоставит "в прямом эфире" номер товара или чек).В таких случаях, по моему мнению, лучше не просто запрашивать номер заказа или чек, а писать что-нибудь в стиле:В этом сообщении вы сразу показываете, что у вас только довольные клиенты. И, что еще важнее, даете понять другим потенциальным клиентам,. Просто вежливый ответ с просьбой указать номер заказа вряд ли даст им это понять.Думаю, подобный формат ответа вполне подойдет. Исключение: если вы всегда хотите казаться сверхвежливыми и дальше терпеть негативные отзывы.Ну, а если вы сами оказываете некачественные услуги, то начните оказывать качественные. Это лучше, чем пытаться удалить негатив из Интернета.