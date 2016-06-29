Удаление негативных отзывов

Подскажите хорошую компанию, которая может удалить негативные отзывы, например, на kupilskazal.ru
и прочих местах.
mih455 :
kupilskazal.ru
Ответ в вопросе) Только владелец сайта и может с него что-то удалить.
mih455 :
Подскажите хорошую компанию, которая может удалить негативные отзывы
С негативными отзывами надо работать. Если они справедливые, и на них есть внятный ответ - то это тоже хороший пиар. Если ответа нет, то надо менять что-то в консерватории.
mih455 :
например, на kupilskazal.ru
А на эту помойку я бы вообще не обращал внимания. Есть три-четыре сайта где реально отзывы работают, и этот далеко не из их числа. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Не удаляйте, лучше поработайте над исправлением ошибок, если отзыв реальный.
Исправляйте ошибки, а не занимайтесь обманом покупателей. Другое дело, если негативные отзывы заказал конкурент. В таком случае связывайтесь с администрацией сайтов.
Нужно работать над этими отзывами на той же площадке, где они размещены.
Если администрация площадки не идет навстречу, то не обязательно переживать над наличием негативным отзывов (как я понял, некоторым админам плевать на то, что этот человек вам не предоставит "в прямом эфире" номер товара или чек).
В таких случаях, по моему мнению, лучше не просто запрашивать номер заказа или чек, а писать что-нибудь в стиле:
"Здравствуйте... Не помним, чтобы у нас были недовольные клиенты.
Сообщите, пожалуйста, номер своего заказа или покажите скриншот чека. Если вы действительно делали заказ в нашем магазине, то наверняка вы сможете предоставить доказательства.
А то очень уж похож ваш отзыв на заказной. Никакой конкретики и доказательств. Конкуренты в последнее время, вместо того чтобы думать о повышении качества обслуживания, пытаются выдавить нас из рынка такими черными способами".
В этом сообщении вы сразу показываете, что у вас только довольные клиенты. И, что еще важнее, даете понять другим потенциальным клиентам, что это действительно заказной отзыв. Просто вежливый ответ с просьбой указать номер заказа вряд ли даст им это понять.
Думаю, подобный формат ответа вполне подойдет. Исключение: если вы всегда хотите казаться сверхвежливыми и дальше терпеть негативные отзывы.
P.S.: Ну, а если вы сами оказываете некачественные услуги, то начните оказывать качественные. Это лучше, чем пытаться удалить негатив из Интернета.
Я всегда стараюсь оставлять правдивые отзывы, которые помогут людям сделать потом свой выбор. Иногда приходиться оставлять и негативные, но только тем, кто заслужил этого. Но удалять их нечестно, лучше проанализировать и больше не делать подобных ошибок.
Очень хорошо ответили. именно так и делайте- спрашивайте номер зааза и продолжайте дальше доказывать что они ошиблись и товар покупали не у вас. Админы потом эту переписку удалят, так как это будет уже спам. Или не ждите и попросите сами об этом админов сайта или форума.