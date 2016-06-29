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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Имиджевая реклама
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Имиджевая реклама
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Удаление негативных отзывов
СообщениеАвтор: mih455 
Дата: 17:55, Ср., 29 Июн. 16
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Подскажите хорошую компанию, которая может удалить негативные отзывы, например, на kupilskazal.ru
и прочих местах.

СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 18:08, Ср., 29 Июн. 16
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mih455 :
kupilskazal.ru


Ответ в вопросе) Только владелец сайта и может с него что-то удалить.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 9:05, Чт., 30 Июн. 16
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mih455 :
Подскажите хорошую компанию, которая может удалить негативные отзывы


С негативными отзывами надо работать. Если они справедливые, и на них есть внятный ответ - то это тоже хороший пиар. Если ответа нет, то надо менять что-то в консерватории.


mih455 :
например, на kupilskazal.ru



А на эту помойку я бы вообще не обращал внимания. Есть три-четыре сайта где реально отзывы работают, и этот далеко не из их числа.
_________________
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СообщениеАвтор: Alexandra111 
Дата: 10:59, Чт., 30 Июн. 16
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Не удаляйте, лучше поработайте над исправлением ошибок, если отзыв реальный.
СообщениеАвтор: Романова Елена 
Дата: 22:19, Вс., 23 Окт. 16
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Исправляйте ошибки, а не занимайтесь обманом покупателей. Другое дело, если негативные отзывы заказал конкурент. В таком случае связывайтесь с администрацией сайтов.
СообщениеАвтор: sergey-psiholog 
Дата: 21:25, Ср., 2 Ноя. 16
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Нужно работать над этими отзывами на той же площадке, где они размещены.

Если администрация площадки не идет навстречу, то не обязательно переживать над наличием негативным отзывов (как я понял, некоторым админам плевать на то, что этот человек вам не предоставит "в прямом эфире" номер товара или чек).

В таких случаях, по моему мнению, лучше не просто запрашивать номер заказа или чек, а писать что-нибудь в стиле:

"Здравствуйте... Не помним, чтобы у нас были недовольные клиенты.

Сообщите, пожалуйста, номер своего заказа или покажите скриншот чека. Если вы действительно делали заказ в нашем магазине, то наверняка вы сможете предоставить доказательства.

А то очень уж похож ваш отзыв на заказной. Никакой конкретики и доказательств. Конкуренты в последнее время, вместо того чтобы думать о повышении качества обслуживания, пытаются выдавить нас из рынка такими черными способами".

В этом сообщении вы сразу показываете, что у вас только довольные клиенты. И, что еще важнее, даете понять другим потенциальным клиентам, что это действительно заказной отзыв. Просто вежливый ответ с просьбой указать номер заказа вряд ли даст им это понять.

Думаю, подобный формат ответа вполне подойдет. Исключение: если вы всегда хотите казаться сверхвежливыми и дальше терпеть негативные отзывы.

P.S.: Ну, а если вы сами оказываете некачественные услуги, то начните оказывать качественные. Это лучше, чем пытаться удалить негатив из Интернета.
СообщениеАвтор: Света Иванова 
Дата: 21:22, Вт., 10 Янв. 17
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Я всегда стараюсь оставлять правдивые отзывы, которые помогут людям сделать потом свой выбор. Иногда приходиться оставлять и негативные, но только тем, кто заслужил этого. Но удалять их нечестно, лучше проанализировать и больше не делать подобных ошибок.
СообщениеАвтор: Симон 
Дата: 22:28, Вт., 10 Янв. 17
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Очень хорошо ответили. именно так и делайте- спрашивайте номер зааза и продолжайте дальше доказывать что они ошиблись и товар покупали не у вас. Админы потом эту переписку удалят, так как это будет уже спам. Или не ждите и попросите сами об этом админов сайта или форума.
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Имиджевая реклама
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