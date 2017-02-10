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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Отзывы о Shiptor.ru
СообщениеАвтор: Shiptor 
Дата: 17:08, Пт., 10 Фев. 17
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Роман Руденко :
Ребята хочу поделиться своими впечатлениями от работы с этой компанией.

Работаю с Октября 2016. Номер в системе U10006

Если честно удивительно читать негативные отзывы, если отправили только один заказ! Это же просто смех!
Я отправляю сейчас по 20-30 заказов в день и просто улыбка с лица не сходит!!

Работают оперативно, у меня ни разу не было проблем с тем чтобы дозвониться в службу поддержки. И что самое главное менеджеры САМИ перезванивают!

Был вопрос по расширению функционала личного кабинета, написал в тех. поддержку. Так функционал добавили в течении недели. Это ж просто фантастика в Российских условиях.

Те кто пишет здесь негативные отзывы либо не работали с другими компаниями, либо вообще не представляют что такое централизованное отправление большого количества посылок.

Я работал сначала с Апликс (сейчас закрылись), потом с Шоп Логистик.

Так это ж сущий кошмар был!! Короче я свою компанию нашел. А вы сами делайте выводы.

Если какие вопросы есть, вот мой телефон: +7-918-503-09-69

Роман, благодарим Вас за проявленное доверие к нашей компании. Нам также приятно с Вами сотрудничать!

СообщениеАвтор: Shiptor 
Дата: 17:14, Пт., 10 Фев. 17
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Анна Севрюгинп :
Вот читаю я все отзывы и большинство отрицательных. Так уж устроен человек, что о плохом всегда расскажет, а о хорошем почти никогда. Лично у меня сотрудничество с Shiptor складывается хорошо! У меня интернет-магазин детских товаров. Доставка по всей России и Москве. По России доставляют компании-партнёры (вы все, наверное о них в курсе). Перед Новым годом выяснилась острая необходимость ответственного хранения товара на складе именно в Москве ( до этого склад был да МКАД и цена доставки была дорогая), так же хотелось , чтобы со склада доставлял курьер этой же компании. Прошерстила весь интернет, и нашла только эту компанию. За один день все приняли у меня и очень помогли с оформлением в личном кабинете ( так как у меня совсем не было времени вникать на тот момент во все нюансы). Результатом сотрудничества довольна. Бывают с курьерами неточности с доставкой, но я прекрасно понимаю- это человеческий фактор и он всегда будет! Вот когда начнут дроны доставлять, то эти проблемы отпадут!😁. На складе так же очень компетентные ребята, которые всегда входят в положение и готовы максимально помочь ( иногда товар привозим поздно и просим сразу принять- все выполняютоперативно). Мой менеджер Евгений Бугрин, с ним мы всегда на связи с помощью Телеграмм. Евгений быстро решает все сложившиеся проблемы ( клиент поменял адрес , а курьер выехал, например... клиент уехал в другой город! И тоже делаем переадресацию). Лично я порекомендую эту компанию своим знакомым ( уже порекомендовала). Если у кого есть вопросы- с удовольствием отвечу , звоните: +7 (926) 598-58-81

Анна, спасибо Вам за совместную работу и положительный отзыв. Ваше мнение важно для нас!
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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