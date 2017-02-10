Отзывы о Shiptor.ru

Анна Севрюгинп : Вот читаю я все отзывы и большинство отрицательных. Так уж устроен человек, что о плохом всегда расскажет, а о хорошем почти никогда. Лично у меня сотрудничество с Shiptor складывается хорошо! У меня интернет-магазин детских товаров. Доставка по всей России и Москве. По России доставляют компании-партнёры (вы все, наверное о них в курсе). Перед Новым годом выяснилась острая необходимость ответственного хранения товара на складе именно в Москве ( до этого склад был да МКАД и цена доставки была дорогая), так же хотелось , чтобы со склада доставлял курьер этой же компании. Прошерстила весь интернет, и нашла только эту компанию. За один день все приняли у меня и очень помогли с оформлением в личном кабинете ( так как у меня совсем не было времени вникать на тот момент во все нюансы). Результатом сотрудничества довольна. Бывают с курьерами неточности с доставкой, но я прекрасно понимаю- это человеческий фактор и он всегда будет! Вот когда начнут дроны доставлять, то эти проблемы отпадут!😁. На складе так же очень компетентные ребята, которые всегда входят в положение и готовы максимально помочь ( иногда товар привозим поздно и просим сразу принять- все выполняютоперативно). Мой менеджер Евгений Бугрин, с ним мы всегда на связи с помощью Телеграмм. Евгений быстро решает все сложившиеся проблемы ( клиент поменял адрес , а курьер выехал, например... клиент уехал в другой город! И тоже делаем переадресацию). Лично я порекомендую эту компанию своим знакомым ( уже порекомендовала). Если у кого есть вопросы- с удовольствием отвечу , звоните: +7 (926) 598-58-81

Анна, спасибо Вам за совместную работу и положительный отзыв. Ваше мнение важно для нас! Анна, спасибо Вам за совместную работу и положительный отзыв. Ваше мнение важно для нас!