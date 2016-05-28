Тема: Как перевести деньги из Беларуси в Россию







P.S. У меня есть банковская карта «Сбербанка России». Здравствуйте. Живу в России (г. Екатеринбург). Нужно, чтобы человек с Беларуси (г. Минск) перевел мне деньги. Как это можно сделать?P.S. У меня есть банковская карта «Сбербанка России».

Добрый день! Через систему денежных переводов Золотая Корона или Western Union (последний можно сделать в любом отделении Беларусьбанка).

лучше в долларах ввезти! проверяно всегда выгоднее будет

подскажите а вы где меняли? а то через банк сейчас вообще не выгодно

Зачем в долларах везти, тем более так далеко, если денежный перевод делаетя в долларах? ))))



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Как вариант, можно переводить деньги через браузер на сайтах, это экономит время, я пользовался moneyto https://www.moneyto.co.uk Если нужно например за границу на карту кому то перекинуть, или для покупок.