Как перевести деньги из Беларуси в Россию - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Как перевести деньги из Беларуси в Россию
СообщениеАвтор: rownong27 
Дата: 0:37, Сб., 28 Май. 16
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Здравствуйте. Живу в России (г. Екатеринбург). Нужно, чтобы человек с Беларуси (г. Минск) перевел мне деньги. Как это можно сделать?

P.S. У меня есть банковская карта «Сбербанка России».

СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 17:23, Сб., 28 Май. 16
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Добрый день! Через систему денежных переводов Золотая Корона или Western Union (последний можно сделать в любом отделении Беларусьбанка).
СообщениеАвтор: Allisa 
Дата: 2:17, Вс., 19 Июн. 16
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лучше в долларах ввезти! проверяно всегда выгоднее будет
СообщениеАвтор: Имэн 
Дата: 2:24, Вс., 19 Июн. 16
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подскажите а вы где меняли? а то через банк сейчас вообще не выгодно
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 9:24, Пн., 20 Июн. 16
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Зачем в долларах везти, тем более так далеко, если денежный перевод делаетя в долларах? ))))
СообщениеАвтор: thelandingpage.by 
Дата: 15:29, Пн., 11 Июл. 16
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СообщениеАвтор: Дмитрий Вороский 
Дата: 17:08, Вт., 31 Янв. 17
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Как вариант, можно переводить деньги через браузер на сайтах, это экономит время, я пользовался moneyto https://www.moneyto.co.uk Если нужно например за границу на карту кому то перекинуть, или для покупок.
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Главная >> Форумы >> Специальные форумы >> Кофейня
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