Тема: Почему именно Битрикс???





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JetRuby Agency Ну я собственно и написал, что голым цифрам не доверяю. А вот своим наблюдениям - очень даже. Поэтому на первом месте Битрикс или на четвертом - не суть важно. Он очень востребован. И далеко не всегда оправданно. И то, что мы об этом говорим - возможно поспособствует технической грамотности бизнесменов. Просвещение в массы!_________________JetRuby Agency http://jetruby.com









Нельзя всех считать "дураками" - покупателей и продавцов. Ведь зачастую, тот же разработчик выступает порой и покупателем того же самого ПО (CMS). Например, мы имеем свой собственный Интернет магазин и сделан на лицензионной платформе. Бывают сложности и трудности, конечно да, но если это работает и приносит прибыль - значит все проблемы решаемы.



Не стоит кривить душой, а стоит сказать, в бизнесе все абсолютно не предсказуемо, это касается и ПО. Для кого-то движок данный может показаться плохим только потому что не тянет виртуальный хостинг - за 1 руб. (символично написал). Для этого и существует IT отрасль, чтобы помогать бизнесу развиваться и масштабироваться в интернете.



Со всем уважением отношусь к фрилансерам, при этом, фрилансеры не способны создать пласт для развития в целом IT нашей с вами страны. Как раз крупные игроки, могут адаптировав создать или внедрить из-за рубежа новинки.



Складывается впечатление, как в клубе автолюбителей. Кто-то с пеной у рта будет доказывать, что Toyota самая крутая марка автомобилей, а кто-то станет упираться в BMW или утверждать, что лучше всех Мерседес (хотя у него сильный маркетинг и не раз были скандалы из-за откатов, все равно самый востребованный автомобиль сегмента премиум, более того, человек с высоким доходом обязательно в 90% случаях посмотрит в сторону Мерседес или БМВ). Так и с платными движками, много примеров, когда клиенты с бесплатных переходят на платные и наоборот. Здесь в большинстве своем вина, даже не производителя, а скорее всего разработчика. В особенности если речь идет о малоизвестной платформе.



Бесплатная платформа как вариант хороша, когда вы уверенны, что у Вас под боком надежная команда разработчиков. Если так таковой нет, лучше смотреть в сторону Битрикс, не понравилась одна фирма, пожалуйста выбор огромен.

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Интернет магазины Интересное наблюдение. Но, право нужно смотреть не только на код программного продукта и маркетинг, а ещё смотреть в сторону целого рынка.Нельзя всех считать "дураками" - покупателей и продавцов. Ведь зачастую, тот же разработчик выступает порой и покупателем того же самого ПО (CMS). Например, мы имеем свой собственный Интернет магазин и сделан на лицензионной платформе. Бывают сложности и трудности, конечно да, но если это работает и приносит прибыль - значит все проблемы решаемы.Не стоит кривить душой, а стоит сказать, в бизнесе все абсолютно не предсказуемо, это касается и ПО. Для кого-то движок данный может показаться плохим только потому что не тянет виртуальный хостинг - за 1 руб. (символично написал). Для этого и существует IT отрасль, чтобы помогать бизнесу развиваться и масштабироваться в интернете.Со всем уважением отношусь к фрилансерам, при этом, фрилансеры не способны создать пласт для развития в целом IT нашей с вами страны. Как раз крупные игроки, могут адаптировав создать или внедрить из-за рубежа новинки.Складывается впечатление, как в клубе автолюбителей. Кто-то с пеной у рта будет доказывать, что Toyota самая крутая марка автомобилей, а кто-то станет упираться в BMW или утверждать, что лучше всех Мерседес (хотя у него сильный маркетинг и не раз были скандалы из-за откатов, все равно самый востребованный автомобиль сегмента премиум, более того, человек с высоким доходом обязательно в 90% случаях посмотрит в сторону Мерседес или БМВ). Так и с платными движками, много примеров, когда клиенты с бесплатных переходят на платные и наоборот. Здесь в большинстве своем вина, даже не производителя, а скорее всего разработчика. В особенности если речь идет о малоизвестной платформе.Бесплатная платформа как вариант хороша, когда вы уверенны, что у Вас под боком надежная команда разработчиков. Если так таковой нет, лучше смотреть в сторону Битрикс, не понравилась одна фирма, пожалуйста выбор огромен._________________Интернет магазины Web Soft Shop

gwm : Бесплатная платформа как вариант хороша, когда вы уверенны, что у Вас под боком надежная команда разработчиков. Если так таковой нет, лучше смотреть в сторону Битрикс, не понравилась одна фирма, пожалуйста выбор огромен.



Поэтому все с битрикса и бегут, что и движок не дешевый и при этом не очень качественный, и разработчики обходятся дороговато. На бесплатный движок с открытым исходным кодом всегда проще и дешевле найти специалистов причем даже из других стран. Так что если нет под руками своей группы разработчиков на Битрикс, лучше в его сторону не смотреть. Да и если есть команда то тоже лучше не смотреть. Дешевле будет.

Если вам нужен результат - работающий сайт, а не "экосистема" по выжиманию из вас денег, тоже смотрите в сторону бесплатных продуктов с открытым исходным кодом.

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(методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы) Поэтому все с битрикса и бегут, что и движок не дешевый и при этом не очень качественный, и разработчики обходятся дороговато. На бесплатный движок с открытым исходным кодом всегда проще и дешевле найти специалистов причем даже из других стран. Так что если нет под руками своей группы разработчиков на Битрикс, лучше в его сторону не смотреть. Да и если есть команда то тоже лучше не смотреть. Дешевле будет.Если вам нужен результат - работающий сайт, а не "экосистема" по выжиманию из вас денег, тоже смотрите в сторону бесплатных продуктов с открытым исходным кодом._________________ http://smartceo.ru (методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы)





Для владельцев Интернет магазинов сейчас важно уже призадуматься о соответствие ст.54 ФЗ "Новый порядок применения ККТ".



И здесь как раз 1С-Битрикс предлагает решение.

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Интернет магазины Оставьте не компетентные отзывы.Для владельцев Интернет магазинов сейчас важно уже призадуматься о соответствие ст.54 ФЗ "Новый порядок применения ККТ".И здесь как раз 1С-Битрикс предлагает решение._________________Интернет магазины Web Soft Shop

gwm : Оставьте не компетентные отзывы.



Вам стоит самому последовать вашему же совету.

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(методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы) Вам стоит самому последовать вашему же совету._________________ http://smartceo.ru (методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы)

Не вижу никакого смысла в том, чтобы мериться компетентностью. Наверняка найдется масса людей, которых Битрикс устраивает. Многим он даже нравится.



В то же время, это не является поводом замалчивать его многочисленные недостатки. А их - полно. И о них здесь многократно писали.



Давайте не будем вешать друг другу ярлыки. Куда как конструктивнее - предлагать альтернативные варианты: какие еще существуют платформы, в чем они лучше Битрикса и т.д. Здесь же сидят не только разработчики, но и люди, подходящие к выбору e-commerce платформы с позиции бизнеса. Им будет интереснее и полезнее узнавать новую информацию, а не читать перестрелки в духе "сам дурак".

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JetRuby Agency Ну пошло перетягивание канатаНе вижу никакого смысла в том, чтобы мериться компетентностью. Наверняка найдется масса людей, которых Битрикс устраивает. Многим он даже нравится.В то же время, это не является поводом замалчивать его многочисленные недостатки. А их - полно. И о них здесь многократно писали.Давайте не будем вешать друг другу ярлыки. Куда как конструктивнее - предлагать альтернативные варианты: какие еще существуют платформы, в чем они лучше Битрикса и т.д. Здесь же сидят не только разработчики, но и люди, подходящие к выбору e-commerce платформы с позиции бизнеса. Им будет интереснее и полезнее узнавать новую информацию, а не читать перестрелки в духе "сам дурак"._________________JetRuby Agency http://jetruby.com

TovBluher , просто от примитивной рекламы тошнит уже. Да и кому предлагать альтернативы? Тому кто кормится впариванием лицензий на коммерческий продукт а не разработкой программного обеспечения? Смысл? Конструктивно разговаривать можно только с тем, кто готов слушать и достаточно знает, чтобы понять, что ему скажут, а соответственно либо принять сказанное, либо дать мотивированное логическое опровержение.

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(методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы) , просто от примитивной рекламы тошнит уже. Да и кому предлагать альтернативы? Тому кто кормится впариванием лицензий на коммерческий продукт а не разработкой программного обеспечения? Смысл? Конструктивно разговаривать можно только с тем, кто готов слушать и достаточно знает, чтобы понять, что ему скажут, а соответственно либо принять сказанное, либо дать мотивированное логическое опровержение._________________ http://smartceo.ru (методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы)

e_v_medvedev : TovBluher, просто от примитивной рекламы тошнит уже



И меня тошнит. Но давайте все-таки ориентироваться на адекватных людей, в том числе - будущих участников форума.



Да и спокойная четкая аргументация в любом споре выглядит выигрышно. Помните: "Юпитер, ты сердишься - значит ты не прав"? А критикуя Битрикс, мы правы. Его есть за что критиковать. И конструктивная критика идет на пользу всем, кто в состоянии ее воспринимать.

_________________

JetRuby Agency И меня тошнит. Но давайте все-таки ориентироваться на адекватных людей, в том числе - будущих участников форума.Да и спокойная четкая аргументация в любом споре выглядит выигрышно. Помните: "Юпитер, ты сердишься - значит ты не прав"? А критикуя Битрикс, мы правы. Его есть за что критиковать. И конструктивная критика идет на пользу всем, кто в состоянии ее воспринимать._________________JetRuby Agency http://jetruby.com

А где-то были статьи со сравнениями разных CMS? хотелось бы почитать объективную инфу)

Антоха_86 : А где-то были статьи со сравнениями разных CMS? хотелось бы почитать объективную инфу)



Да нет объективной инфы. Каждый сравнивает как ему выгодно и подбирает CMS так же. Чтобы иметь объективное сравнение нужно иметь эталонную систему критериев сравнения, устраивающую всех. А такого пока нет. Поэтому одни твердят, что Битрикс - наше все и самый популярный, хотя очевидно что это от части справедливо только для России и некоторых стран СНГ, а в мире совершенно иная картина и там про Битрикс вообще ни кто не слышал. Битрикс популярен среди пары сотен миллионов населения стран постсоветского пространства, а в той же Индии пользователей и разработчиков для Мадженто наверное больше чем все население России. А добавьте сюда еще Европу, Латинскую Америку и США и получите под 2.5 миллиарда человек аудитории. Куда там Битриксу тягаться с таким монстром. Чуть менее ярко выраженная, но похожая картина с Prestashop. И это только движки на PHP.

_________________

(методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы) Да нет объективной инфы. Каждый сравнивает как ему выгодно и подбирает CMS так же. Чтобы иметь объективное сравнение нужно иметь эталонную систему критериев сравнения, устраивающую всех. А такого пока нет. Поэтому одни твердят, что Битрикс - наше все и самый популярный, хотя очевидно что это от части справедливо только для России и некоторых стран СНГ, а в мире совершенно иная картина и там про Битрикс вообще ни кто не слышал. Битрикс популярен среди пары сотен миллионов населения стран постсоветского пространства, а в той же Индии пользователей и разработчиков для Мадженто наверное больше чем все население России. А добавьте сюда еще Европу, Латинскую Америку и США и получите под 2.5 миллиарда человек аудитории. Куда там Битриксу тягаться с таким монстром. Чуть менее ярко выраженная, но похожая картина с Prestashop. И это только движки на PHP._________________ http://smartceo.ru (методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы)