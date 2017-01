Почему именно Битрикс???

Нельзя всех считать "дураками" - покупателей и продавцов. Ведь зачастую, тот же разработчик выступает порой и покупателем того же самого ПО (CMS). Например, мы имеем свой собственный Интернет магазин и сделан на лицензионной платформе. Бывают сложности и трудности, конечно да, но если это работает и приносит прибыль - значит все проблемы решаемы.



Не стоит кривить душой, а стоит сказать, в бизнесе все абсолютно не предсказуемо, это касается и ПО. Для кого-то движок данный может показаться плохим только потому что не тянет виртуальный хостинг - за 1 руб. (символично написал). Для этого и существует IT отрасль, чтобы помогать бизнесу развиваться и масштабироваться в интернете.



Со всем уважением отношусь к фрилансерам, при этом, фрилансеры не способны создать пласт для развития в целом IT нашей с вами страны. Как раз крупные игроки, могут адаптировав создать или внедрить из-за рубежа новинки.



Складывается впечатление, как в клубе автолюбителей. Кто-то с пеной у рта будет доказывать, что Toyota самая крутая марка автомобилей, а кто-то станет упираться в BMW или утверждать, что лучше всех Мерседес (хотя у него сильный маркетинг и не раз были скандалы из-за откатов, все равно самый востребованный автомобиль сегмента премиум, более того, человек с высоким доходом обязательно в 90% случаях посмотрит в сторону Мерседес или БМВ). Так и с платными движками, много примеров, когда клиенты с бесплатных переходят на платные и наоборот. Здесь в большинстве своем вина, даже не производителя, а скорее всего разработчика. В особенности если речь идет о малоизвестной платформе.



Бесплатная платформа как вариант хороша, когда вы уверенны, что у Вас под боком надежная команда разработчиков. Если так таковой нет, лучше смотреть в сторону Битрикс, не понравилась одна фирма, пожалуйста выбор огромен.

