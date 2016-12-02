Почему именно Битрикс???

Ну я собственно и написал, что голым цифрам не доверяю. А вот своим наблюдениям - очень даже. Поэтому на первом месте Битрикс или на четвертом - не суть важно. Он очень востребован. И далеко не всегда оправданно. И то, что мы об этом говорим - возможно поспособствует технической грамотности бизнесменов. Просвещение в массы! _________________ JetRuby Agency http://jetruby.com
Интересное наблюдение. Но, право нужно смотреть не только на код программного продукта и маркетинг, а ещё смотреть в сторону целого рынка.
Нельзя всех считать "дураками" - покупателей и продавцов. Ведь зачастую, тот же разработчик выступает порой и покупателем того же самого ПО (CMS). Например, мы имеем свой собственный Интернет магазин и сделан на лицензионной платформе. Бывают сложности и трудности, конечно да, но если это работает и приносит прибыль - значит все проблемы решаемы.
Не стоит кривить душой, а стоит сказать, в бизнесе все абсолютно не предсказуемо, это касается и ПО. Для кого-то движок данный может показаться плохим только потому что не тянет виртуальный хостинг - за 1 руб. (символично написал). Для этого и существует IT отрасль, чтобы помогать бизнесу развиваться и масштабироваться в интернете.
Со всем уважением отношусь к фрилансерам, при этом, фрилансеры не способны создать пласт для развития в целом IT нашей с вами страны. Как раз крупные игроки, могут адаптировав создать или внедрить из-за рубежа новинки.
Складывается впечатление, как в клубе автолюбителей. Кто-то с пеной у рта будет доказывать, что Toyota самая крутая марка автомобилей, а кто-то станет упираться в BMW или утверждать, что лучше всех Мерседес (хотя у него сильный маркетинг и не раз были скандалы из-за откатов, все равно самый востребованный автомобиль сегмента премиум, более того, человек с высоким доходом обязательно в 90% случаях посмотрит в сторону Мерседес или БМВ). Так и с платными движками, много примеров, когда клиенты с бесплатных переходят на платные и наоборот. Здесь в большинстве своем вина, даже не производителя, а скорее всего разработчика. В особенности если речь идет о малоизвестной платформе.
Бесплатная платформа как вариант хороша, когда вы уверенны, что у Вас под боком надежная команда разработчиков. Если так таковой нет, лучше смотреть в сторону Битрикс, не понравилась одна фирма, пожалуйста выбор огромен. _________________ Интернет магазины Web Soft Shop.
gwm :
Бесплатная платформа как вариант хороша, когда вы уверенны, что у Вас под боком надежная команда разработчиков. Если так таковой нет, лучше смотреть в сторону Битрикс, не понравилась одна фирма, пожалуйста выбор огромен.
Поэтому все с битрикса и бегут, что и движок не дешевый и при этом не очень качественный, и разработчики обходятся дороговато. На бесплатный движок с открытым исходным кодом всегда проще и дешевле найти специалистов причем даже из других стран. Так что если нет под руками своей группы разработчиков на Битрикс, лучше в его сторону не смотреть. Да и если есть команда то тоже лучше не смотреть. Дешевле будет.
Если вам нужен результат - работающий сайт, а не "экосистема" по выжиманию из вас денег, тоже смотрите в сторону бесплатных продуктов с открытым исходным кодом. _________________ http://smartceo.ru (методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы)
Оставьте не компетентные отзывы.
Для владельцев Интернет магазинов сейчас важно уже призадуматься о соответствие ст.54 ФЗ "Новый порядок применения ККТ".
И здесь как раз 1С-Битрикс предлагает решение. _________________ Интернет магазины Web Soft Shop.
gwm :
Оставьте не компетентные отзывы.
Вам стоит самому последовать вашему же совету. _________________ http://smartceo.ru (методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы)
Ну пошло перетягивание каната Не вижу никакого смысла в том, чтобы мериться компетентностью. Наверняка найдется масса людей, которых Битрикс устраивает. Многим он даже нравится.
В то же время, это не является поводом замалчивать его многочисленные недостатки. А их - полно. И о них здесь многократно писали.
Давайте не будем вешать друг другу ярлыки. Куда как конструктивнее - предлагать альтернативные варианты: какие еще существуют платформы, в чем они лучше Битрикса и т.д. Здесь же сидят не только разработчики, но и люди, подходящие к выбору e-commerce платформы с позиции бизнеса. Им будет интереснее и полезнее узнавать новую информацию, а не читать перестрелки в духе "сам дурак". _________________ JetRuby Agency http://jetruby.com
TovBluher, просто от примитивной рекламы тошнит уже. Да и кому предлагать альтернативы? Тому кто кормится впариванием лицензий на коммерческий продукт а не разработкой программного обеспечения? Смысл? Конструктивно разговаривать можно только с тем, кто готов слушать и достаточно знает, чтобы понять, что ему скажут, а соответственно либо принять сказанное, либо дать мотивированное логическое опровержение. _________________ http://smartceo.ru (методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы)
e_v_medvedev :
TovBluher, просто от примитивной рекламы тошнит уже
И меня тошнит. Но давайте все-таки ориентироваться на адекватных людей, в том числе - будущих участников форума.
Да и спокойная четкая аргументация в любом споре выглядит выигрышно. Помните: "Юпитер, ты сердишься - значит ты не прав"? А критикуя Битрикс, мы правы. Его есть за что критиковать. И конструктивная критика идет на пользу всем, кто в состоянии ее воспринимать. _________________ JetRuby Agency http://jetruby.com
А где-то были статьи со сравнениями разных CMS? хотелось бы почитать объективную инфу)
Антоха_86 :
А где-то были статьи со сравнениями разных CMS? хотелось бы почитать объективную инфу)
Да нет объективной инфы. Каждый сравнивает как ему выгодно и подбирает CMS так же. Чтобы иметь объективное сравнение нужно иметь эталонную систему критериев сравнения, устраивающую всех. А такого пока нет. Поэтому одни твердят, что Битрикс - наше все и самый популярный, хотя очевидно что это от части справедливо только для России и некоторых стран СНГ, а в мире совершенно иная картина и там про Битрикс вообще ни кто не слышал. Битрикс популярен среди пары сотен миллионов населения стран постсоветского пространства, а в той же Индии пользователей и разработчиков для Мадженто наверное больше чем все население России. А добавьте сюда еще Европу, Латинскую Америку и США и получите под 2.5 миллиарда человек аудитории. Куда там Битриксу тягаться с таким монстром. Чуть менее ярко выраженная, но похожая картина с Prestashop. И это только движки на PHP. _________________ http://smartceo.ru (методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы)