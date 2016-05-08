Тема: критика по сайту!!! хелп





http://sweetyhouse.ru/

Всем привет! Помогите те кто разбираются, не могу понять говорящие ли заголовки на сайте, прочла статью, что это очень важная часть сайта. Первый сайт, не понимаю что не так, ни как не привлекает посетителей! Помогите плиз!!!







Как именно вы пытаетесь их реализовать на сайте?

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Продвижение на Flamp, Yell, Яндекс.маркет - aleksmarket.com Насколько понимаю, говорящие заголовки более уместны в презентациях.Как именно вы пытаетесь их реализовать на сайте?_________________Продвижение на Flamp, Yell, Яндекс.маркет - aleksmarket.com



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Блог веб-студии для предпринимателей В шапке сайта не хватает красивой иллюстрации, логотипа. В остальном - всё приемлимо_________________Блог веб-студии для предпринимателей Читать!

sweetyhouse : Помогите плиз!!!



Сайт - хрень полная. Рынок убит - в первую очередь такими жалкими подельщиками как вы, что не в состоянии сделать вообще ни хрена - ни сайт нормально, ни тексты написать, ну то есть полный ноль, зато в состоянии убить цену до 500 рублей за квадрат (тогда как все нормальные продавцы даже до скачков евро, а оркакала в России не делают, продавали по 1000р за квадрат примерно). Поэтому нет у вас продаж и не будет, к счастью.



Эх, как же хорошо что я продаю наклейки только промежду прочим. А то бы сейчас как другие хлюпал бы сапогами в подобном дерьме.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Сайт - хрень полная. Рынок убит - в первую очередь такими жалкими подельщиками как вы, что не в состоянии сделать вообще ни хрена - ни сайт нормально, ни тексты написать, ну то есть полный ноль, зато в состоянии убить цену до 500 рублей за квадрат (тогда как все нормальные продавцы даже до скачков евро, а оркакала в России не делают, продавали по 1000р за квадрат примерно). Поэтому нет у вас продаж и не будет, к счастью.Эх, как же хорошо что я продаю наклейки только промежду прочим. А то бы сейчас как другие хлюпал бы сапогами в подобном дерьме._________________Хочешь что-нибудь узнать?



что с текстами не так? тексты все оригинальные.

и не понятно, про какие квадраты говорите вы. ни чего не понятно из критики, только хрень и говно...что с текстами не так? тексты все оригинальные.и не понятно, про какие квадраты говорите вы.



Бедные, бедные продавцы бытовой техники, там вообще наверное вменяемых магазинов не осталось.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. О Боже, куда катится мир.Бедные, бедные продавцы бытовой техники, там вообще наверное вменяемых магазинов не осталось._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Алексей, честно просто придумываю подходящий заголовок, но прочла много статей на то, что заголовок может как поднять, таки и опустить продажи. Так и не поняла. какой он должен быть, что бы поднять. Заранее, если будет совет, буду благодарна.

свой магазин то он не показывет

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Блог веб-студии для предпринимателей Не слушайте вы kaavainсвой магазин то он не показывет_________________Блог веб-студии для предпринимателей Читать!

divone : Не слушайте вы kaavain



Ну да, собственно, зачем... Я просто поясню, почему я именно за эту тему зацепился, резюме про себя, так сказать:



Я, так случайно получилось, произвожу и продаю трафареты для декора стен и наклейки интерьерные ... Последнее не кажется знакомым, не? При этом:



- занимаюсь этим с 2006 года

- самый первый подобный магазин в России

- самый большой подобный магазин в мире (реально по цифрам)

- отдельные магазины (кроме России) в Финляндии, Швеции и Германии...

- официально представляю самый узнаваемый мировой бренд в этой отрасли еще одним отдельным монобрендовым магазином.



Ну да, че слушать-то, в самом деле Ну да, собственно, зачем... Я просто поясню, почему я именно за эту тему зацепился, резюме про себя, так сказать:Я, так случайно получилось, произвожу и продаю трафареты для декора стен и... Последнее не кажется знакомым, не? При этом:- занимаюсь этим с 2006 года- самый первый подобный магазин в России- самый большой подобный магазин в мире (реально по цифрам)- отдельные магазины (кроме России) в Финляндии, Швеции и Германии...- официально представляю самый узнаваемый мировой бренд в этой отрасли еще одним отдельным монобрендовым магазином.Ну да, че слушать-то, в самом деле



Я имел в виду, что не надо новичков пугать за первые шаги Лучше помогли бы, раз опыт в сфере есть и получили бы партнёра. А так, человек на вас обиделся явно.

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Блог веб-студии для предпринимателей Никто в вашей компетентности не сомневается.Я имел в виду, что не надо новичков пугать за первые шагиЛучше помогли бы, раз опыт в сфере есть и получили бы партнёра. А так, человек на вас обиделся явно._________________Блог веб-студии для предпринимателей Читать!

divone : Я имел в виду, что не надо новичков пугать за первые шаги



Пусть они их делают в другом направлении... У нас рынок не спонтанных покупок, люди ходят и выбирают иногда месяц. И повторные продажи довольно редки. Поэтому обосрать очень легко - выправить потом сложно. Это не гаджеты и не БТ.



Я за 10 лет таких много навидался... Прибегут, налабают фигни, продаж нету - скинут цену, продаж все равно нету (ибо рынок не СПОНТАННЫХ покупок, и фразой не отделаешься), еще цену скинут. В итоге и сами сдохнут, но и нормальным магазинам поднасрут...



И главное все как один врут - "красиво, практично, долговечно, просто". Наклейки виниловые - это ни хрена не красиво, не долговечно и совсем не просто. Клиент верит этой лапше, покупает, разочаровывается сильно и больше не возвращается уже к нормальным продавцам..



Ну это так, крик души.





divone : А так, человек на вас обиделся явно.



А вот на это начхать, делать таким нечего в продажах. Должна была сказать "спасибо" что я чаще использовал слово "дерьмо" чем "замечательно", дерьмовый отзыв более ценен.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. А вот на это начхать, делать таким нечего в продажах. Должна была сказать "спасибо" что я чаще использовал слово "дерьмо" чем "замечательно", дерьмовый отзыв более ценен._________________Хочешь что-нибудь узнать?



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Разработчик интернет-магазинов Сайт нормальный, единственное, что стоит отметить - он на конструкторе и если дело пойдет, рано или поздно придется задуматься о создании полноценного интернет-магазина без конструкторов._________________Разработчик интернет-магазинов interaktiv.su

Цитата: Адрес:

Москва, Россияофиса у компании пока нет, поэтому доступна только доставка товара на дом.



Телефоны:

8 (905) 727-36-03 8 (926) 287-12-02



Это ужасно. После этого я бы не стал ничего заказывать. Напишите какой нибудь адрес, где вы бываете. И телефон приобретите прямой городской. У мегафона это стоит 300р в месяц. Это ужасно. После этого я бы не стал ничего заказывать. Напишите какой нибудь адрес, где вы бываете. И телефон приобретите прямой городской. У мегафона это стоит 300р в месяц.

Из того, что сразу в глаза бросается: кликабельность контактов в шапке, отсутствие года и копирайта в футере, E-mail в публичной доменной зоне

Мне сайт понравился. Единственное я бы в строке зделал пять картинок, а не шесть. сильно уж рябит в глазах.шрифт я бы сделал более жирным или более ченным, а то плохо читается. А вообще с такой тематикой я уже видел несколько сайтов.