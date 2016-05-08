критика по сайту!!! хелп - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Создание продающих сайтов 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

критика по сайту!!! хелп
СообщениеАвтор: sweetyhouse 
Дата: 13:54, Вс., 8 Май. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Всем привет! Помогите те кто разбираются, не могу понять говорящие ли заголовки на сайте, прочла статью, что это очень важная часть сайта. Первый сайт, не понимаю что не так, ни как не привлекает посетителей! Помогите плиз!!!
http://sweetyhouse.ru/
Shocked

СообщениеАвтор: Aleksey3w 
Дата: 19:21, Вс., 8 Май. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Насколько понимаю, говорящие заголовки более уместны в презентациях.
Как именно вы пытаетесь их реализовать на сайте?
_________________
Продвижение на Flamp, Yell, Яндекс.маркет - aleksmarket.com
СообщениеАвтор: divone 
Дата: 19:40, Вс., 8 Май. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
В шапке сайта не хватает красивой иллюстрации, логотипа. В остальном - всё приемлимо
_________________
Блог веб-студии для предпринимателей Читать!
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 19:40, Вс., 8 Май. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sweetyhouse :
Помогите плиз!!!


Сайт - хрень полная. Рынок убит - в первую очередь такими жалкими подельщиками как вы, что не в состоянии сделать вообще ни хрена - ни сайт нормально, ни тексты написать, ну то есть полный ноль, зато в состоянии убить цену до 500 рублей за квадрат (тогда как все нормальные продавцы даже до скачков евро, а оркакала в России не делают, продавали по 1000р за квадрат примерно). Поэтому нет у вас продаж и не будет, к счастью.

Эх, как же хорошо что я продаю наклейки только промежду прочим. А то бы сейчас как другие хлюпал бы сапогами в подобном дерьме.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: sweetyhouse 
Дата: 22:01, Вс., 8 Май. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ни чего не понятно из критики, только хрень и говно...
что с текстами не так? тексты все оригинальные.
и не понятно, про какие квадраты говорите вы. Exclamation
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 22:04, Вс., 8 Май. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
О Боже, куда катится мир.
Бедные, бедные продавцы бытовой техники, там вообще наверное вменяемых магазинов не осталось.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: sweetyhouse 
Дата: 22:04, Вс., 8 Май. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей, честно просто придумываю подходящий заголовок, но прочла много статей на то, что заголовок может как поднять, таки и опустить продажи. Так и не поняла. какой он должен быть, что бы поднять. Заранее, если будет совет, буду благодарна.
СообщениеАвтор: divone 
Дата: 22:50, Вс., 8 Май. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Не слушайте вы kaavain Smile свой магазин то он не показывет
_________________
Блог веб-студии для предпринимателей Читать!
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 22:05, Пн., 9 Май. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
divone :
Не слушайте вы kaavain


Ну да, собственно, зачем... Я просто поясню, почему я именно за эту тему зацепился, резюме про себя, так сказать:

Я, так случайно получилось, произвожу и продаю трафареты для декора стен и наклейки интерьерные... Последнее не кажется знакомым, не? При этом:

- занимаюсь этим с 2006 года
- самый первый подобный магазин в России
- самый большой подобный магазин в мире (реально по цифрам)
- отдельные магазины (кроме России) в Финляндии, Швеции и Германии...
- официально представляю самый узнаваемый мировой бренд в этой отрасли еще одним отдельным монобрендовым магазином.

Ну да, че слушать-то, в самом деле Smile
СообщениеАвтор: divone 
Дата: 22:20, Пн., 9 Май. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Никто в вашей компетентности не сомневается.
Я имел в виду, что не надо новичков пугать за первые шаги Exclamation Лучше помогли бы, раз опыт в сфере есть и получили бы партнёра. А так, человек на вас обиделся явно.
_________________
Блог веб-студии для предпринимателей Читать!
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 22:40, Пн., 9 Май. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
divone :
Я имел в виду, что не надо новичков пугать за первые шаги


Пусть они их делают в другом направлении... У нас рынок не спонтанных покупок, люди ходят и выбирают иногда месяц. И повторные продажи довольно редки. Поэтому обосрать очень легко - выправить потом сложно. Это не гаджеты и не БТ.

Я за 10 лет таких много навидался... Прибегут, налабают фигни, продаж нету - скинут цену, продаж все равно нету (ибо рынок не СПОНТАННЫХ покупок, и фразой не отделаешься), еще цену скинут. В итоге и сами сдохнут, но и нормальным магазинам поднасрут...

И главное все как один врут - "красиво, практично, долговечно, просто". Наклейки виниловые - это ни хрена не красиво, не долговечно и совсем не просто. Клиент верит этой лапше, покупает, разочаровывается сильно и больше не возвращается уже к нормальным продавцам..

Ну это так, крик души.


divone :
А так, человек на вас обиделся явно.


А вот на это начхать, делать таким нечего в продажах. Должна была сказать "спасибо" что я чаще использовал слово "дерьмо" чем "замечательно", дерьмовый отзыв более ценен.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: verner 
Дата: 23:39, Чт., 2 Июн. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сайт нормальный, единственное, что стоит отметить - он на конструкторе и если дело пойдет, рано или поздно придется задуматься о создании полноценного интернет-магазина без конструкторов.
_________________
Разработчик интернет-магазинов interaktiv.su
СообщениеАвтор: Skaf 
Дата: 12:27, Пт., 7 Окт. 16
Отправить личное сообщение
Цитата:
Адрес:
Москва, Россияофиса у компании пока нет, поэтому доступна только доставка товара на дом.

Телефоны:
8 (905) 727-36-03 8 (926) 287-12-02


Это ужасно. После этого я бы не стал ничего заказывать. Напишите какой нибудь адрес, где вы бываете. И телефон приобретите прямой городской. У мегафона это стоит 300р в месяц.
СообщениеАвтор: Clyne 
Дата: 22:10, Вт., 15 Ноя. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Из того, что сразу в глаза бросается: кликабельность контактов в шапке, отсутствие года и копирайта в футере, E-mail в публичной доменной зоне
СообщениеАвтор: Симон 
Дата: 23:11, Вт., 10 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Мне сайт понравился. Единственное я бы в строке зделал пять картинок, а не шесть. сильно уж рябит в глазах.шрифт я бы сделал более жирным или более ченным, а то плохо читается. А вообще с такой тематикой я уже видел несколько сайтов.
НаверхПоказать сообщения:   
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
29.11  АКИТ меняет команду "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" (upd. Команда собирается оставить себе площадки realblackfriday.ru и cmonday.ru)
25.10  "Электронная торговля-2016" взяла новые планки качества и количества (2)
22.09  Российский движок для интернет-магазинов CS-Cart признан одним из лучших в мире Ассоциацией американских веб-мастеров (4)
31.08  UMI.CMS выпустила новую редакцию платформы для создания интернет-магазинов — Ultimate
26.08  Интернет-магазинам объяснили, как ускорить загрузку мобильных страниц
24.08  Apple выиграл суд у очередного российского продавца
23.08  Amiro.CMS стала еще удобнее

Форум
22:11 10.01 Симон  критика по сайту!!! хелп (14)
22:01 10.01 Симон  Индексация сайта и его отображение в поисковиках (13)
18:41 10.01 TovBluher  Почему именно Битрикс??? (71)
22:43 09.01 krasnaya mechta  создание торговой площадки (16)
23:16 08.01 fogfox  Не могу создать инернет магазин уже как 3 года. Помогите советом. (48)
20:57 20.12 LoginGooD  Продается готовый интернет-магазин интим товаров (6)
16:09 19.12 Кристина Ли  Есть ли у кого опыт в создании сайта на UniSite CMS?
14:53 14.12 Дмитрий Клинских  Продаю шаблон сайта фитнес тренера (2)
09:21 30.11 ArtSol  Ищу программиста (api интеграция доставки - битрикс)
14:33 21.11 e_v_medvedev  Движок bigcommerce (5)

Статьи и аналитика
11.08  На что обратить внимание при создании или доработке сайта (2)
17.12  SEO сайта интернет-магазина: что нужно сделать еще на старте (чек-лист) (6)
25.11  Интернет-магазин: ускоряем загрузку (9)
03.07  Строим интернет-магазин на CS-Cart. Тест-драйв (8)
26.05  ECOM Expo`14: ажиотаж вокруг электронной торговли (1)
27.11  Доменные споры: 8 занимательных историй из судебной практики (8)
27.11  Платформа для создания интернет-магазина: выбираем с точки зрения бизнеса (11)
26.11  Юзабилити-экспертиза: выпуск №7
19.11  Идеальное семантическое ядро: в чем секрет? (2)
11.11  Как выбрать CMS для интернет-магазина? (4)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB