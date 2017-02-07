Должен ли копирайтер вашего сайта разбираться в том, о чем пишет? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Контент
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Контент
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Тема:

Должен ли копирайтер вашего сайта разбираться в том, о чем пишет?
СообщениеАвтор: al_igolkin 
Дата: 12:25, Вт., 7 Фев. 17
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К сожалению, практика показала, что для любой мало-мальски сложной темы нужен или копирайтер, которые в ней долгое время работал, или, что самое правильное, свой штатный специалист.
Копирайтеры, "эрудиты широкого профиля", к сожалению, не тянут. По крайней мере, с теми требованиями, которые мне были нужны Smile

СообщениеАвтор: serzh 
Дата: 16:39, Вт., 7 Фев. 17
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Копирайтеры, "эрудиты широкого профиля", к сожалению, не тянут.

Точно!
Чтобы получить структурированные seo-тексты, нужно платить не 30/1000.
_________________
аудит сайтов, SEO-курсы
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Контент
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