Должен ли копирайтер вашего сайта разбираться в том, о чем пишет?



Копирайтеры, "эрудиты широкого профиля", к сожалению, не тянут. По крайней мере, с теми требованиями, которые мне были нужны К сожалению, практика показала, что для любой мало-мальски сложной темы нужен или копирайтер, которые в ней долгое время работал, или, что самое правильное, свой штатный специалист.Копирайтеры, "эрудиты широкого профиля", к сожалению, не тянут. По крайней мере, с теми требованиями, которые мне были нужны