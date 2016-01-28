Тема: Dostavka-Club - отзывы



Модератор : Особенности ведения бизнеса



А разве не это цель данного форума? А разве не это цель данного форума?





Anton Shishkin : Особенности ведения бизнеса



А разве не это цель данного форума?



Здесь обсуждаем Dostavka-Club, а особенности бизнеса клиентов компании оставим в стороне.

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Последний раз редактировалось: rg11 (15:07, Вт., 13 Сен. 16), всего редактировалось 4 раз(а) Всем привет.Рекомендую!



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Начиная с августа месяца 2015 года и по сей день я остаюсь довольным нашими взаимоотношениями с сервисом dostavka-club. Из преимуществ могу выделить как уже говорил быстрый возврат денег, минимальные тарифы на доставку по москве, в первую очередь это касается тяжелых и габаритных товаров ( я продаю инструменты и садовую технику ), удобное местоположение и самое главное лояльность к клиентам. По началу работы было не мало спорных ситуаций которые почти всегда решались в пользу клиента.



Настоятельно рекомендую поработать с этими ребятами. Если кому-либо интересно могу поделиться своим независимым мнением более подробно. 84957446411 Ярослав После плачевного опыта работы с горе курьерской службой expressm24, к выбору новых партнеров относился крайне предвзято. Основным параметром был быстрый возврат денежных средств, т.к после сотрудничества с мошенниками пришлось строить бизнес с нуля. (был обманут на 750тр).Начиная с августа месяца 2015 года и по сей день я остаюсь довольным нашими взаимоотношениями с сервисом dostavka-club. Из преимуществ могу выделить как уже говорил быстрый возврат денег, минимальные тарифы на доставку по москве, в первую очередь это касается тяжелых и габаритных товаров ( я продаю инструменты и садовую технику ), удобное местоположение и самое главное лояльность к клиентам. По началу работы было не мало спорных ситуаций которые почти всегда решались в пользу клиента.Настоятельно рекомендую поработать с этими ребятами. Если кому-либо интересно могу поделиться своим независимым мнением более подробно. 84957446411 Ярослав



Хочу поделиться правдой.

Работаю с Доставкой Клаб уже с декабря 2015 года. Прижало меня в декабре и нужно было реализовать 23 доставки за субботу и воскресение. Ребята из доставки совершенно случайно мне скинули письмо о себе, мне понравились условия оплаты моих заказов и стоимость доставки.

Позвонил, обсудил, приехал в офис. При этом была корректировка договора -сделали без проблем. Подписали и начали работать.



Конечно как и бывает в начале - первый блин комом) Обкатывали схему, курьеры товар обкатывали -им же тоже нужно уметь продавать и расположить клиента, чтобы без проблем передать товар и передать его клиенту. Поэтому из моих 23 заказов - 3 заказы, так и не забрали. Я чуть расстроился, но потом руководство Доставки Клаб и их курьеры - показали результат.



После этого случая было буквально 1-2 срывов заказа и то по причине клиента (передумал или еще что то). С людьми работать всегда не просто, все разные и к каждому свой ключ.



Теперь все работает все четко, подключил Питер. Жду открытия склада в Питере- это позволит быть гибче. Сейчас возникают накладки по доставке по Питеру, но это мелочи.



При выборе компании для меня было важно:

-адекватные руководители (с них мне спрашивать-Михаил и Бахтияр справляются, всегда идут на встречу)

-быстрый возврат денег с минимальными потерями

-стоимость доставки в пределах 400 руб до МКАД и КАД

-высокая работоспособность, чтобы мне шли на встречу и меня слышали. (Иногда нужно срочно доставить или удовлетворить желание клиента доставить с 17 до 18 - всегда выручают Володя, Ангелина)



Буду продолжать сотрудничество с Доставкой Клаб. Очень рад, что мой первый опыт с курьерами, так сложился. Обычно получалось перебирать специалистов в других областях.



Спасибо, что помогаете моему бизнесу расти и моим клиентам быть довольными.



Кстати курьеры и груз с моего завода из транспортной компании забирают. По сути я управляю всеми процессами за 20 минут в день при помощи ноутбука и телефона.



Я не фейк, а реальный человек. Зайдите на сайт нашей компании, там же указан мой личный мобильный, можете звонить. Качественным сервисом -приятно делиться. Дело - нужно делать хорошо, как для себя, тогда и проблем с клиентами не будет. Добрый день.Хочу поделиться правдой.Работаю с Доставкой Клаб уже с декабря 2015 года. Прижало меня в декабре и нужно было реализовать 23 доставки за субботу и воскресение. Ребята из доставки совершенно случайно мне скинули письмо о себе, мне понравились условия оплаты моих заказов и стоимость доставки.Позвонил, обсудил, приехал в офис. При этом была корректировка договора -сделали без проблем. Подписали и начали работать.Конечно как и бывает в начале - первый блин комом) Обкатывали схему, курьеры товар обкатывали -им же тоже нужно уметь продавать и расположить клиента, чтобы без проблем передать товар и передать его клиенту. Поэтому из моих 23 заказов - 3 заказы, так и не забрали. Я чуть расстроился, но потом руководство Доставки Клаб и их курьеры - показали результат.После этого случая было буквально 1-2 срывов заказа и то по причине клиента (передумал или еще что то). С людьми работать всегда не просто, все разные и к каждому свой ключ.Теперь все работает все четко, подключил Питер. Жду открытия склада в Питере- это позволит быть гибче. Сейчас возникают накладки по доставке по Питеру, но это мелочи.При выборе компании для меня было важно:-адекватные руководители (с них мне спрашивать-Михаил и Бахтияр справляются, всегда идут на встречу)-быстрый возврат денег с минимальными потерями-стоимость доставки в пределах 400 руб до МКАД и КАД-высокая работоспособность, чтобы мне шли на встречу и меня слышали. (Иногда нужно срочно доставить или удовлетворить желание клиента доставить с 17 до 18 - всегда выручают Володя, Ангелина)Буду продолжать сотрудничество с Доставкой Клаб. Очень рад, что мой первый опыт с курьерами, так сложился. Обычно получалось перебирать специалистов в других областях.Спасибо, что помогаете моему бизнесу расти и моим клиентам быть довольными.Кстати курьеры и груз с моего завода из транспортной компании забирают. По сути я управляю всеми процессами за 20 минут в день при помощи ноутбука и телефона.Я не фейк, а реальный человек. Зайдите на сайт нашей компании, там же указан мой личный мобильный, можете звонить. Качественным сервисом -приятно делиться. Дело - нужно делать хорошо, как для себя, тогда и проблем с клиентами не будет.



Возврат денежных средств по индивидуальной схеме. Тарифы не задирают. И самое главное, у нас есть время заниматься развитием бизнеса, а не разбираться с недовольными клиентами. Ребята действительно дорожат каждым заказом, возвратов и отказов практически нет.

Пока нас все устраивает. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Если есть вопросы , пишите на info@medisana-msk(точка)ru Работаем с курьерской службой Доставка Клаб с октября 2015 года. Ведем бизнес уже 8 лет. Интернет-магазин массажной продукции.Были и свои курьеры и несколько курьерских служб, головная боль и куча косяков-вот впечатления от предыдущей работы. Этот новый год, 23 февраля и 8 прошел практически незаметно. Курьеры отзваниваются перед доставкой, сотрудники всегда на связи и в курсе всего происходящего. Получаем адекватные ответы или решения. В личном кабинете можно отследить ситуацию с заказом. Сразу видно стоимость доставки. Есть срочная доставка, что очень немаловажно, в условиях бешеной конкуренции. Удобный пункт самовывоза. Работаем и на регионы. Если есть нестандартные просьбы клиентов обязательно учитывают все пожелания. С апреля перевезли склад к ним. Теперь работаем более оперативно.Возврат денежных средств по индивидуальной схеме. Тарифы не задирают. И самое главное, у нас есть время заниматься развитием бизнеса, а не разбираться с недовольными клиентами. Ребята действительно дорожат каждым заказом, возвратов и отказов практически нет.Пока нас все устраивает. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Если есть вопросы , пишите на info@medisana-msk(точка)ru



Ни одного сбоя доставки не было. Всегда идут на компромисс и можно договориться обо всем. Для нас очень удобно,что можно хранить товар у них на складе. Также удобно расположение для клиентов не далеко от м. Динамо. Курьеры всегда опрятные и вежливые. Ждем открытия новых пунктов выдачи. Желаем успехов и процветания этой компании!Надеемся на плодотворное сотрудничество дальше. Мы работаем с Доставка Клаб с осени 2015 года.Ни одного сбоя доставки не было. Всегда идут на компромисс и можно договориться обо всем. Для нас очень удобно,что можно хранить товар у них на складе. Также удобно расположение для клиентов не далеко от м. Динамо. Курьеры всегда опрятные и вежливые. Ждем открытия новых пунктов выдачи. Желаем успехов и процветания этой компании!Надеемся на плодотворное сотрудничество дальше.

Автор: Volodik88

голосов : 1

Дата: 18:01, Пн., 23 Май. 16

18:01, Пн., 23 Май. 16





Конечно, это шутка. А по сабжу, очень странная тема, люди регистрируются на "Обороте" чтобы написать одно сообщение с благодарственными отзывами какой-то молодой, практически никому не известной курьерки. Нам в магазины в обратную связь десяток раз в день приходит предложение писать прот нас хвалебные отзывы на яндекс.маркете за 300 руб, вот эти "отзывы" похожи на низкокачественный пиар.



нормальная цена за доставку - 290р.



Это совершенно ненормальная цена, мы платим за доставку 200-210 руб, а молодые курьерки кидают предложения о доставке от 185 до 200 руб. Напомнило: "Поверьте!!! Я сама Крымчанка, живу тут 50 лет. Дочь офицера. Просто поверьте, - у нас не все так однозначно... Никто не хочет отделения!!!"Конечно, это шутка. А по сабжу, очень странная тема, люди регистрируются на "Обороте" чтобы написать одно сообщение с благодарственными отзывами какой-то молодой, практически никому не известной курьерки. Нам в магазины в обратную связь десяток раз в день приходит предложение писать прот нас хвалебные отзывы на яндекс.маркете за 300 руб, вот эти "отзывы" похожи на низкокачественный пиар.нормальная цена за доставку - 290р.Это совершенно ненормальная цена, мы платим за доставку 200-210 руб, а молодые курьерки кидают предложения о доставке от 185 до 200 руб.



Растите и процветайте, а логистику мы возьмем на себя!

_________________

Мы не просто доставка-

Мы продолжение Вашей команды! Друзья спасибо за отзывы!Растите и процветайте, а логистику мы возьмем на себя!_________________Мы не просто доставка-Мы продолжение Вашей команды!



Работаю пару недель, все устраивает скажу больше все радует!

Сняли с себя нагрузку по соей машине с водителем. Ушло в былое хочу не хочу поеду не поеду...

Пишу, что бы держались в тонусе и не подводили!

Надеюсь на долгое сотрудничество!

Спасибо доставка клабу! Отзыв с благодарностью!Работаю пару недель, все устраивает скажу больше все радует!Сняли с себя нагрузку по соей машине с водителем. Ушло в былое хочу не хочу поеду не поеду...Пишу, что бы держались в тонусе и не подводили!Надеюсь на долгое сотрудничество!Спасибо доставка клабу!

Кто-нибудь реально работал с этой службой?



Отзыв не фейковый и не заказной.



Рекомендую к сотрудничеству!



_________________

Лысенков Евгений

Светим.рф и Люструм.рф



PS: можете писать по контактам на сайтах, отвечу на ваши вопросы. Прошу не звонить, без крайней необходимости, т.к. времени категорически не хватает. Работаем около года. Были небольшие косяки (у всех бывают), но в общем очень доволен! Деньги быстро возвращают, открыты для общения, учитывают все пожелания. У них забор день в день, цены умеренные. Сначала было страшновато, компания молодая все таки... На данный момент полностью доверяем. Ребята молодцы!Отзыв не фейковый и не заказной.Рекомендую к сотрудничеству!_________________Лысенков ЕвгенийСветим.рф и Люструм.рфPS: можете писать по контактам на сайтах, отвечу на ваши вопросы. Прошу не звонить, без крайней необходимости, т.к. времени категорически не хватает.



Пользуемся складом и заборами.

Деньги получаем вовремя, заборы без срывов от разных поставщиков.

Главное без неадекватных переносов или сбоев!

Нравиться отношение, если есть проблема то решают быстро без лишних нервов на пару с нашим кол центром.

За все время работы не уволился не один логист из тех, что нас ведет. Я считаю это показатель, что компания стабильная и нет текучки.

Спасибо, спасибо, спасибо! Мы работаем с ними более 1.5 лет, начинали с 2015 потом на некоторое время уходили причины ухода не в них и заново вернулись!Пользуемся складом и заборами.Деньги получаем вовремя, заборы без срывов от разных поставщиков.Главное без неадекватных переносов или сбоев!Нравиться отношение, если есть проблема то решают быстро без лишних нервов на пару с нашим кол центром.За все время работы не уволился не один логист из тех, что нас ведет. Я считаю это показатель, что компания стабильная и нет текучки.Спасибо, спасибо, спасибо!

Что, и в самом деле такие крутые ребята? Появились непонятно откуда, и сразу у них все замчательно? Интерееесно...