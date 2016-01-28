Dostavka-Club - отзывы - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Страницы: <<  1, 2, 3, 4  >> НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Dostavka-Club - отзывы
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 17:05, Чт., 28 Янв. 16
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Модератор :
Особенности ведения бизнеса


А разве не это цель данного форума? Shocked

СообщениеАвтор: Модератор  Репутация: 70.1
голосов: 2
Дата: 17:11, Чт., 28 Янв. 16
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Anton Shishkin :
Особенности ведения бизнеса

А разве не это цель данного форума?


Здесь обсуждаем Dostavka-Club, а особенности бизнеса клиентов компании оставим в стороне.
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СообщениеАвтор: rg11 
Дата: 18:05, Чт., 28 Янв. 16
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Всем привет.



Рекомендую!

Последний раз редактировалось: rg11 (15:07, Вт., 13 Сен. 16), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеАвтор: Модератор  Репутация: 70.1
голосов: 2
Дата: 22:00, Чт., 28 Янв. 16
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Анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.
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СообщениеАвтор: yaroslavka 
Дата: 13:15, Ср., 30 Мар. 16
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После плачевного опыта работы с горе курьерской службой expressm24, к выбору новых партнеров относился крайне предвзято. Основным параметром был быстрый возврат денежных средств, т.к после сотрудничества с мошенниками пришлось строить бизнес с нуля. (был обманут на 750тр).

Начиная с августа месяца 2015 года и по сей день я остаюсь довольным нашими взаимоотношениями с сервисом dostavka-club. Из преимуществ могу выделить как уже говорил быстрый возврат денег, минимальные тарифы на доставку по москве, в первую очередь это касается тяжелых и габаритных товаров ( я продаю инструменты и садовую технику ), удобное местоположение и самое главное лояльность к клиентам. По началу работы было не мало спорных ситуаций которые почти всегда решались в пользу клиента.

Настоятельно рекомендую поработать с этими ребятами. Если кому-либо интересно могу поделиться своим независимым мнением более подробно. 84957446411 Ярослав
СообщениеАвтор: artem1927 
Дата: 14:35, Вт., 17 Май. 16
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Добрый день.
Хочу поделиться правдой.
Работаю с Доставкой Клаб уже с декабря 2015 года. Прижало меня в декабре и нужно было реализовать 23 доставки за субботу и воскресение. Ребята из доставки совершенно случайно мне скинули письмо о себе, мне понравились условия оплаты моих заказов и стоимость доставки.
Позвонил, обсудил, приехал в офис. При этом была корректировка договора -сделали без проблем. Подписали и начали работать.

Конечно как и бывает в начале - первый блин комом) Обкатывали схему, курьеры товар обкатывали -им же тоже нужно уметь продавать и расположить клиента, чтобы без проблем передать товар и передать его клиенту. Поэтому из моих 23 заказов - 3 заказы, так и не забрали. Я чуть расстроился, но потом руководство Доставки Клаб и их курьеры - показали результат.

После этого случая было буквально 1-2 срывов заказа и то по причине клиента (передумал или еще что то). С людьми работать всегда не просто, все разные и к каждому свой ключ.

Теперь все работает все четко, подключил Питер. Жду открытия склада в Питере- это позволит быть гибче. Сейчас возникают накладки по доставке по Питеру, но это мелочи.

При выборе компании для меня было важно:
-адекватные руководители (с них мне спрашивать-Михаил и Бахтияр справляются, всегда идут на встречу)
-быстрый возврат денег с минимальными потерями
-стоимость доставки в пределах 400 руб до МКАД и КАД
-высокая работоспособность, чтобы мне шли на встречу и меня слышали. (Иногда нужно срочно доставить или удовлетворить желание клиента доставить с 17 до 18 - всегда выручают Володя, Ангелина)

Буду продолжать сотрудничество с Доставкой Клаб. Очень рад, что мой первый опыт с курьерами, так сложился. Обычно получалось перебирать специалистов в других областях.

Спасибо, что помогаете моему бизнесу расти и моим клиентам быть довольными.

Кстати курьеры и груз с моего завода из транспортной компании забирают. По сути я управляю всеми процессами за 20 минут в день при помощи ноутбука и телефона.

Я не фейк, а реальный человек. Зайдите на сайт нашей компании, там же указан мой личный мобильный, можете звонить. Качественным сервисом -приятно делиться. Дело - нужно делать хорошо, как для себя, тогда и проблем с клиентами не будет.
СообщениеАвтор: medisana-msk 
Дата: 0:04, Сб., 21 Май. 16
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Работаем с курьерской службой Доставка Клаб с октября 2015 года. Ведем бизнес уже 8 лет. Интернет-магазин массажной продукции.Были и свои курьеры и несколько курьерских служб, головная боль и куча косяков-вот впечатления от предыдущей работы. Этот новый год, 23 февраля и 8 прошел практически незаметно. Курьеры отзваниваются перед доставкой, сотрудники всегда на связи и в курсе всего происходящего. Получаем адекватные ответы или решения. В личном кабинете можно отследить ситуацию с заказом. Сразу видно стоимость доставки. Есть срочная доставка, что очень немаловажно, в условиях бешеной конкуренции. Удобный пункт самовывоза. Работаем и на регионы. Если есть нестандартные просьбы клиентов обязательно учитывают все пожелания. С апреля перевезли склад к ним. Теперь работаем более оперативно.
Возврат денежных средств по индивидуальной схеме. Тарифы не задирают. И самое главное, у нас есть время заниматься развитием бизнеса, а не разбираться с недовольными клиентами. Ребята действительно дорожат каждым заказом, возвратов и отказов практически нет.
Пока нас все устраивает. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Если есть вопросы , пишите на info@medisana-msk(точка)ru
СообщениеАвтор: Оксана Епифанцева 
Дата: 16:24, Пн., 23 Май. 16
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Мы работаем с Доставка Клаб с осени 2015 года.
Ни одного сбоя доставки не было. Всегда идут на компромисс и можно договориться обо всем. Для нас очень удобно,что можно хранить товар у них на складе. Также удобно расположение для клиентов не далеко от м. Динамо. Курьеры всегда опрятные и вежливые. Ждем открытия новых пунктов выдачи. Желаем успехов и процветания этой компании!Надеемся на плодотворное сотрудничество дальше.
СообщениеАвтор: Volodik88  Репутация: 2.2Репутация: 2.2
голосов: 1
Дата: 18:01, Пн., 23 Май. 16
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Напомнило: "Поверьте!!! Я сама Крымчанка, живу тут 50 лет. Дочь офицера. Просто поверьте, - у нас не все так однозначно... Никто не хочет отделения!!!"

Конечно, это шутка. А по сабжу, очень странная тема, люди регистрируются на "Обороте" чтобы написать одно сообщение с благодарственными отзывами какой-то молодой, практически никому не известной курьерки. Нам в магазины в обратную связь десяток раз в день приходит предложение писать прот нас хвалебные отзывы на яндекс.маркете за 300 руб, вот эти "отзывы" похожи на низкокачественный пиар.

нормальная цена за доставку - 290р.

Это совершенно ненормальная цена, мы платим за доставку 200-210 руб, а молодые курьерки кидают предложения о доставке от 185 до 200 руб.
СообщениеАвтор: Dostavka-Club 
Дата: 13:52, Вт., 24 Май. 16
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Друзья спасибо за отзывы!
Растите и процветайте, а логистику мы возьмем на себя!
_________________
Мы не просто доставка-
Мы продолжение Вашей команды!
СообщениеАвтор: San'ka Emert 
Дата: 16:50, Вт., 29 Ноя. 16
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Отзыв с благодарностью!
Работаю пару недель, все устраивает скажу больше все радует!
Сняли с себя нагрузку по соей машине с водителем. Ушло в былое хочу не хочу поеду не поеду...
Пишу, что бы держались в тонусе и не подводили!
Надеюсь на долгое сотрудничество!
Спасибо доставка клабу!
СообщениеАвтор: AlexVart 
Дата: 19:14, Пт., 2 Дек. 16
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Кто-нибудь реально работал с этой службой?
СообщениеАвтор: Svetim-rf.ru 
Дата: 17:32, Пн., 5 Дек. 16
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Работаем около года. Были небольшие косяки (у всех бывают), но в общем очень доволен! Деньги быстро возвращают, открыты для общения, учитывают все пожелания. У них забор день в день, цены умеренные. Сначала было страшновато, компания молодая все таки... На данный момент полностью доверяем. Ребята молодцы!
Отзыв не фейковый и не заказной.

Рекомендую к сотрудничеству!

_________________
Лысенков Евгений
Светим.рф и Люструм.рф

PS: можете писать по контактам на сайтах, отвечу на ваши вопросы. Прошу не звонить, без крайней необходимости, т.к. времени категорически не хватает. Cool
СообщениеАвтор: ulixmart 
Дата: 23:33, Чт., 15 Дек. 16
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Мы работаем с ними более 1.5 лет, начинали с 2015 потом на некоторое время уходили причины ухода не в них и заново вернулись!
Пользуемся складом и заборами.
Деньги получаем вовремя, заборы без срывов от разных поставщиков.
Главное без неадекватных переносов или сбоев!
Нравиться отношение, если есть проблема то решают быстро без лишних нервов на пару с нашим кол центром.
За все время работы не уволился не один логист из тех, что нас ведет. Я считаю это показатель, что компания стабильная и нет текучки.
Спасибо, спасибо, спасибо!
СообщениеАвтор: omneyah 
Дата: 20:15, Пт., 23 Дек. 16
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Что, и в самом деле такие крутые ребята? Появились непонятно откуда, и сразу у них все замчательно? Интерееесно...
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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