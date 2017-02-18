ищу замену МойСклад...

Тоже ищем замену для Моего Склада.
Работаем с ними 5 лет.
Была отличная молодая, отзывчивая компания, которая на любой вопрос реагировала адекватно и быстро.
Последней каплей стало недавнее изменение, когда информацию о том, что письмо с вложенным документом было отправлено убрали из раздела Печатные формы и перенесли черт знает в какой раздел со статистикой. Т.е. теперь не понятно было отправлено письмо или нет. Найти их там потом нереально.
Ну ладно, подумали мы, ошибка при очередном обновлении. Написали в службу технической поддержки.
Да нет, говорят, так и должно быть. Нам лучше знать что вам надо.
мы все перенесли в самописный движок на базе интернет-магазина, все интеграции, склад, розницу и т.д. Главная цель была одна база, без всяких интеграций. Потратили порядка 200т.р. и за год еще где-то 250т.р.
Из готовых сейчас есть ультима2с, но там прайс порядка 2 лямов выходит. _________________ интернет-магазин питбайков и запчастей питклуб.рф