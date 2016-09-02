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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Автоматизация
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Автоматизация
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Тема:

ищу замену МойСклад...
СообщениеАвтор: Camor 
Дата: 9:33, Пт., 2 Сен. 16
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Мы с МС перешли на 1С. Закончили курсы по УТ и все ок.

СообщениеАвтор: dmbr 
Дата: 13:49, Пт., 2 Сен. 16
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Camor, автор темы ищет систему с функционалом:
– CRM
– уведомления и рассылки, СМС и email
– интеграции с ТК: ДеловыеЛинии, ПЭК, DPD, Ратэк
– предположу, что также требуется ли интеграция с интернет-магазином

Какими усилиями/финансами это реализуется в рамках УТ?
СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 13:56, Пт., 2 Сен. 16
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dmbr :
Camor, автор темы ищет систему с функционалом:
– CRM
– уведомления и рассылки, СМС и email
– интеграции с ТК: ДеловыеЛинии, ПЭК, DPD, Ратэк
– предположу, что также требуется ли интеграция с интернет-магазином


Можно сделать подобное (делали) в рамках заказного проекта, но это сложно, долго и дорого. Опять же, сроки и деньги очень сильно зависят от бизнес-процессов, которые требуется автоматизировать.

На мой взгляд, дешевле путь интеграций с различными готовыми системами и сервисами, но здесь есть свои недостатки и проблемы...
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Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
СообщениеАвтор: dmbr 
Дата: 14:01, Пт., 2 Сен. 16
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Можно констатировать, что нет ни одной системы, которая покрывала бы запросы типичного интернет-магазина?
СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 15:18, Пт., 2 Сен. 16
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Я бы так сказал, что понятие "типичный интернет-магазин" как таковое не существует, у всех все разное. Если, конечно, речь не идет о каком-то совсем простом и шаблонном варианте.
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Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
СообщениеАвтор: pagan3d  Репутация: 11.7
Дата: 17:50, Сб., 3 Сен. 16
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Retailcrm + мойсклад покрывает данные запросы
СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 11:22, Вс., 4 Сен. 16
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Судя по отзывам, не всем подходят интеграции...
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Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
СообщениеАвтор: sales_web 
Дата: 0:29, Пн., 5 Сен. 16
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dmbr :
Можно констатировать, что нет ни одной системы, которая покрывала бы запросы типичного интернет-магазина?


Можно. И никогда не будет.

Сейчас основной тренд это на "аутсорс" и интеграции с ним. Это эффективно и выгодно.
Александр Фролов :
Судя по отзывам, не всем подходят интеграции...


кому не подходят интеграции?
_________________
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Поставщик ИТ-услуг для бизнеса
СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 10:31, Пн., 5 Сен. 16
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sales_web :
кому не подходят интеграции?


Вообще в этом форуме часто встречаются упоминания различных проблем интеграции. Например, не хватает каких-то возможностей во внешнем сервисе, а их добавление проблематично. Или не устраивает производительность, надежность того или иного внешнего сервиса.

В таких случаях может помочь создание полностью интегрированного магазина, в котором реализованы хотя бы самые необходимые функции. Склад, например, будет надежнее работать свой. В реализации это дороже интеграций, но зато все под своим контролем.
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Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
СообщениеАвтор: dmbr 
Дата: 14:52, Вт., 6 Сен. 16
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Цитата:
Retailcrm + мойсклад покрывает данные запросы


Использовать Moysklad — все равно, что сидеть на бомбе с часовым механизмом, ввиду отсутствия возможности восстановить аккаунт из резервной копии.
Не укладывается в голове, как бизнес может сознательно идти на такой риск.
СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 15:04, Вт., 6 Сен. 16
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dmbr :
Использовать Moysklad — все равно, что сидеть на бомбе с часовым механизмом, ввиду отсутствия возможности восстановить аккаунт из резервной копии.
Не укладывается в голове, как бизнес может сознательно идти на такой риск.


По опыту нашего сервиса знаю, что полноценное резервное копирование стоит дорого, особенно если данных много, и нужно хранить данные по дням, неделям, месяцам и т.д.
Но вообще да, странно что не делаются резервные копии. Все же не настолько дорого, чтобы не сделать хотя бы ночную резервную копию.
_________________
Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
СообщениеАвтор: dmbr 
Дата: 15:08, Вт., 6 Сен. 16
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Копии в moysklad делаются, но аккаунты не восстанавливаются.
Цитата из другой темы форума:

Цитата:
Резервные копии делаются для предотвращения потери данных при сбоях оборудования, восстановить отдельный аккаунт на определенное время невозможно. Но на будущее мы рассматриваем реализовать возможность отката отдельной операции импорта.
СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 15:22, Вт., 6 Сен. 16
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dmbr :
Копии в moysklad делаются, но аккаунты не восстанавливаются.


Вот это да, непонятно.
_________________
Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
СообщениеАвтор: dmbr 
Дата: 14:11, Ср., 7 Сен. 16
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В результате случайности, ошибочных действий, или злонамеренных можно потерять базу в системе mozsklad. И восстановить её вам не смогут.

Не понимаю, чем такой риск обосновывают "более 600 000 компаний".
СообщениеАвтор: Ademar 
Дата: 14:08, Пн., 13 Фев. 17
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1С вам в помощь, все интеграции с транспортными компаниями можно либо самим написать либо просто купить уже готовые модули.
_________________
Модули для 1С
ademar.ru
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Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Автоматизация
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