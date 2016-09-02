ищу замену МойСклад...

Мы с МС перешли на 1С. Закончили курсы по УТ и все ок.
Camor, автор темы ищет систему с функционалом:
– CRM
– уведомления и рассылки, СМС и email
– интеграции с ТК: ДеловыеЛинии, ПЭК, DPD, Ратэк
– предположу, что также требуется ли интеграция с интернет-магазином
Какими усилиями/финансами это реализуется в рамках УТ?
dmbr :
Camor, автор темы ищет систему с функционалом:
– CRM
– уведомления и рассылки, СМС и email
– интеграции с ТК: ДеловыеЛинии, ПЭК, DPD, Ратэк
– предположу, что также требуется ли интеграция с интернет-магазином
Можно сделать подобное (делали) в рамках заказного проекта, но это сложно, долго и дорого. Опять же, сроки и деньги очень сильно зависят от бизнес-процессов, которые требуется автоматизировать.
На мой взгляд, дешевле путь интеграций с различными готовыми системами и сервисами, но здесь есть свои недостатки и проблемы... _________________ Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
Можно констатировать, что нет ни одной системы, которая покрывала бы запросы типичного интернет-магазина?
Я бы так сказал, что понятие "типичный интернет-магазин" как таковое не существует, у всех все разное. Если, конечно, речь не идет о каком-то совсем простом и шаблонном варианте. _________________ Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
Retailcrm + мойсклад покрывает данные запросы
Судя по отзывам, не всем подходят интеграции... _________________ Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
dmbr :
Можно констатировать, что нет ни одной системы, которая покрывала бы запросы типичного интернет-магазина?
Можно. И никогда не будет.
Сейчас основной тренд это на "аутсорс" и интеграции с ним. Это эффективно и выгодно.
Александр Фролов :
Судя по отзывам, не всем подходят интеграции...
кому не подходят интеграции? _________________ Компания Веб Консалт http://wconsults.ru
Поставщик ИТ-услуг для бизнеса
sales_web :
кому не подходят интеграции?
Вообще в этом форуме часто встречаются упоминания различных проблем интеграции. Например, не хватает каких-то возможностей во внешнем сервисе, а их добавление проблематично. Или не устраивает производительность, надежность того или иного внешнего сервиса.
В таких случаях может помочь создание полностью интегрированного магазина, в котором реализованы хотя бы самые необходимые функции. Склад, например, будет надежнее работать свой. В реализации это дороже интеграций, но зато все под своим контролем. _________________ Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
Цитата:
Retailcrm + мойсклад покрывает данные запросы
Использовать Moysklad — все равно, что сидеть на бомбе с часовым механизмом, ввиду отсутствия возможности восстановить аккаунт из резервной копии.
Не укладывается в голове, как бизнес может сознательно идти на такой риск.
dmbr :
Использовать Moysklad — все равно, что сидеть на бомбе с часовым механизмом, ввиду отсутствия возможности восстановить аккаунт из резервной копии.
Не укладывается в голове, как бизнес может сознательно идти на такой риск.
По опыту нашего сервиса знаю, что полноценное резервное копирование стоит дорого, особенно если данных много, и нужно хранить данные по дням, неделям, месяцам и т.д.
Но вообще да, странно что не делаются резервные копии. Все же не настолько дорого, чтобы не сделать хотя бы ночную резервную копию. _________________ Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
Копии в moysklad делаются, но аккаунты не восстанавливаются.
Цитата из другой темы форума:
Цитата:
Резервные копии делаются для предотвращения потери данных при сбоях оборудования, восстановить отдельный аккаунт на определенное время невозможно. Но на будущее мы рассматриваем реализовать возможность отката отдельной операции импорта.
dmbr :
Копии в moysklad делаются, но аккаунты не восстанавливаются.
Вот это да, непонятно. _________________ Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
В результате случайности, ошибочных действий, или злонамеренных можно потерять базу в системе mozsklad. И восстановить её вам не смогут.
Не понимаю, чем такой риск обосновывают "более 600 000 компаний".
1С вам в помощь, все интеграции с транспортными компаниями можно либо самим написать либо просто купить уже готовые модули. _________________ Модули для 1С
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