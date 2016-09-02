Тема: ищу замену МойСклад...



Мы с МС перешли на 1С. Закончили курсы по УТ и все ок.



– CRM

– уведомления и рассылки, СМС и email

– интеграции с ТК: ДеловыеЛинии, ПЭК, DPD, Ратэк

– предположу, что также требуется ли интеграция с интернет-магазином



Какими усилиями/финансами это реализуется в рамках УТ? Camor, автор темы ищет систему с функционалом:– CRM– уведомления и рассылки, СМС и email– интеграции с ТК: ДеловыеЛинии, ПЭК, DPD, Ратэк– предположу, что также требуется ли интеграция с интернет-магазиномКакими усилиями/финансами это реализуется в рамках УТ?

dmbr : Camor, автор темы ищет систему с функционалом:

– CRM

– уведомления и рассылки, СМС и email

– интеграции с ТК: ДеловыеЛинии, ПЭК, DPD, Ратэк

– предположу, что также требуется ли интеграция с интернет-магазином



Можно сделать подобное (делали) в рамках заказного проекта, но это сложно, долго и дорого. Опять же, сроки и деньги очень сильно зависят от бизнес-процессов, которые требуется автоматизировать.



На мой взгляд, дешевле путь интеграций с различными готовыми системами и сервисами, но здесь есть свои недостатки и проблемы...

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Разработчик интернет-магазинов Можно сделать подобное (делали) в рамках заказного проекта, но это сложно, долго и дорого. Опять же, сроки и деньги очень сильно зависят от бизнес-процессов, которые требуется автоматизировать.На мой взгляд, дешевле путь интеграций с различными готовыми системами и сервисами, но здесь есть свои недостатки и проблемы..._________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

Можно констатировать, что нет ни одной системы, которая покрывала бы запросы типичного интернет-магазина?



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Разработчик интернет-магазинов Я бы так сказал, что понятие "типичный интернет-магазин" как таковое не существует, у всех все разное. Если, конечно, речь не идет о каком-то совсем простом и шаблонном варианте._________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

Retailcrm + мойсклад покрывает данные запросы



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Разработчик интернет-магазинов Судя по отзывам, не всем подходят интеграции..._________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

dmbr : Можно констатировать, что нет ни одной системы, которая покрывала бы запросы типичного интернет-магазина?



Можно. И никогда не будет.



Сейчас основной тренд это на "аутсорс" и интеграции с ним. Это эффективно и выгодно.

Александр Фролов : Судя по отзывам, не всем подходят интеграции...



кому не подходят интеграции?

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Компания Веб Консалт

Поставщик ИТ-услуг для бизнеса кому не подходят интеграции?_________________Компания Веб Консалт http://wconsults.ru Поставщик ИТ-услуг для бизнеса

sales_web : кому не подходят интеграции?



Вообще в этом форуме часто встречаются упоминания различных проблем интеграции. Например, не хватает каких-то возможностей во внешнем сервисе, а их добавление проблематично. Или не устраивает производительность, надежность того или иного внешнего сервиса.



В таких случаях может помочь создание полностью интегрированного магазина, в котором реализованы хотя бы самые необходимые функции. Склад, например, будет надежнее работать свой. В реализации это дороже интеграций, но зато все под своим контролем.

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Разработчик интернет-магазинов Вообще в этом форуме часто встречаются упоминания различных проблем интеграции. Например, не хватает каких-то возможностей во внешнем сервисе, а их добавление проблематично. Или не устраивает производительность, надежность того или иного внешнего сервиса.В таких случаях может помочь создание полностью интегрированного магазина, в котором реализованы хотя бы самые необходимые функции. Склад, например, будет надежнее работать свой. В реализации это дороже интеграций, но зато все под своим контролем._________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

Цитата: Retailcrm + мойсклад покрывает данные запросы



Использовать Moysklad — все равно, что сидеть на бомбе с часовым механизмом, ввиду отсутствия возможности восстановить аккаунт из резервной копии.

Не укладывается в голове, как бизнес может сознательно идти на такой риск. Использовать Moysklad — все равно, что сидеть на бомбе с часовым механизмом, ввиду отсутствия возможности восстановить аккаунт из резервной копии.Не укладывается в голове, как бизнес может сознательно идти на такой риск.

dmbr : Использовать Moysklad — все равно, что сидеть на бомбе с часовым механизмом, ввиду отсутствия возможности восстановить аккаунт из резервной копии.

Не укладывается в голове, как бизнес может сознательно идти на такой риск.



По опыту нашего сервиса знаю, что полноценное резервное копирование стоит дорого, особенно если данных много, и нужно хранить данные по дням, неделям, месяцам и т.д.

Но вообще да, странно что не делаются резервные копии. Все же не настолько дорого, чтобы не сделать хотя бы ночную резервную копию.

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Разработчик интернет-магазинов По опыту нашего сервиса знаю, что полноценное резервное копирование стоит дорого, особенно если данных много, и нужно хранить данные по дням, неделям, месяцам и т.д.Но вообще да, странно что не делаются резервные копии. Все же не настолько дорого, чтобы не сделать хотя бы ночную резервную копию._________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

Копии в moysklad делаются, но аккаунты не восстанавливаются.

Цитата из другой темы форума:



Цитата: Резервные копии делаются для предотвращения потери данных при сбоях оборудования, восстановить отдельный аккаунт на определенное время невозможно. Но на будущее мы рассматриваем реализовать возможность отката отдельной операции импорта.

dmbr : Копии в moysklad делаются, но аккаунты не восстанавливаются.



Вот это да, непонятно.

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Разработчик интернет-магазинов Вот это да, непонятно._________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU





Не понимаю, чем такой риск обосновывают " более 600 000 компаний ". В результате случайности, ошибочных действий, или злонамеренных можно потерять базу в системе mozsklad. И восстановить её вам не смогут.Не понимаю, чем такой риск обосновывают "".



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