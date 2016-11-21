Отзывы о Fastery.ru

Хорошо, что поднят и этот вопрос, так как у многих он возникает из-за недопонимания. Отдать товар неизвестно кому мы не можем. Далее, услуги компании оплачиваются в рамках договора, а не по прихоти. Что касается конкретного примера с простоем в 4 часа, то без какого-либо предупреждения, к нам на склад приехал неизвестный нам человек, без доверенности от Вас или других документов и просил выгрузить нас практически весь Ваш товар - более 10 паллет. Надеемся на Ваше понимание, но в данном случае, отгрузку произвести невозможно, с нашей стороны мы сделали все возможное, чтобы решить данную ситуацию, как можно скорее - связались с Вами/запросили доверенность/начали подготавливать товар к отгрузке и отгрузочные документы, но учитывая, что данная ситуация произошла в канун нового года и товара Вы приехали забрать не одну упаковку, а забирали такое кол-во товаров, что потребовались 2 грузовые машины. Да, действительно в таких условиях нам потребовалось 4 часа на данную отгрузку.

Спасибо, у нас на складе работает, действительно, достойный коллектив, которым мы очень гордимся!

Персональный менеджер Вас предупредил, что есть проблемы в интеграции ПЭК и агрегатора доставок Чекаут, но Вы настояли. Естественно, что проблемы с ПЭК возникли и, после Вашего обращения к нам 20-го, мы отключили ПЭК и переоформили доставки, вопрос сразу решился.

В этом пункте признаем свою ошибку, к сожалению, действительно по вине человеческого фактора была не правильно настроена телефония. Со своей стороны принесли извинения за сложившуюся ситуацию. Справедливости ради замечу, что за эти 3 дня не было ни одного звонка, о чем Вы в курсе.

Все звонки менеджер фиксирует в карточке заказа, прозвон идет 3 дня, дату и время можно увидеть. Клиенты тоже люди и иногда не берут телефон.

Просьба предоставить пример с номером заказа, чтобы у нас появилась возможность ответить по существу.

Промониторили все Ваши переписки в почте с нашими менеджерами, с которыми Вы вели взаимодействие - ни одного письма с просьбой предоставить Вам реестр мы не обнаружили.

Статусы заказов в ЛК Чекаута зависят от курьерских служб, они предоставляют данную информацию. Эта проблема к складу Фастери отношение не имеет.

Добрый день, Никита! Хорошо, что Вы подняли эти вопросы. На Вашем примере я постараюсь своими ответами внести ясность во взаимодействие. Итак - Всего за время работы в Вашем магазине создано 65 заказов из которых: доставлено - 48, отменены при доставке - 3, отменены до отправки - 9 (это заказы ПЭК, которые доставлены, но статусы не интегрировались из-за некорректной работы ПЭК и агрегатора доставок Чекаут), недозвоны - 3.