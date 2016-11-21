Отзывы о Fastery.ru

Добрый день, Никита!
Хорошо, что Вы подняли эти вопросы. На Вашем примере я постараюсь своими ответами внести ясность во взаимодействие. Итак -
Всего за время работы в Вашем магазине создано 65 заказов из которых: доставлено - 48, отменены при доставке - 3, отменены до отправки - 9 (это заказы ПЭК, которые доставлены, но статусы не интегрировались из-за некорректной работы ПЭК и агрегатора доставок Чекаут), недозвоны - 3.
Никита Шаронов :
Не отлаженная коммуникация с собственным складом (на другом углу дома). Как следствие - невозможность узнать причины задержки, статусы заказов и т.д.
Статусы заказов в ЛК Чекаута зависят от курьерских служб, они предоставляют данную информацию. Эта проблема к складу Фастери отношение не имеет.
Никита Шаронов :
По некоторым заказам тишина до двух недель доходила. "Направили на склад, оттуда не ответили". Все запросы канули в лету. Ни одного реестра со склада за 2 месяца работы с компанией я не получил. Поэтому выяснить, кто виноват - Фастери, Чекаут или СД невозможно.
Промониторили все Ваши переписки в почте с нашими менеджерами, с которыми Вы вели взаимодействие - ни одного письма с просьбой предоставить Вам реестр мы не обнаружили.
Никита Шаронов :
Отказы клиентов от заказов из-за долгого оформления (именно фулфилмента).
Просьба предоставить пример с номером заказа, чтобы у нас появилась возможность ответить по существу.
Никита Шаронов :
Менеджер несколько раз не дозванивался до клиента. Звоню сам - трубку сразу берут. Магия.
Все звонки менеджер фиксирует в карточке заказа, прозвон идет 3 дня, дату и время можно увидеть. Клиенты тоже люди и иногда не берут телефон.
Никита Шаронов :
При подключении ошиблись - поставили выделенный номер не на тот тариф (на более дешевый). Если бы сам не позвонил - не узнал бы.
В этом пункте признаем свою ошибку, к сожалению, действительно по вине человеческого фактора была не правильно настроена телефония. Со своей стороны принесли извинения за сложившуюся ситуацию. Справедливости ради замечу, что за эти 3 дня не было ни одного звонка, о чем Вы в курсе.
Никита Шаронов :
Неотлаженная работа со службой Чекаут. Работают с Фастери в связке. Все проблемы решал сам, позвонив или написав в Чекаут. Ошибки были, но Чекаут в этом плане гораздо отзывчевее.
Персональный менеджер Вас предупредил, что есть проблемы в интеграции ПЭК и агрегатора доставок Чекаут, но Вы настояли. Естественно, что проблемы с ПЭК возникли и, после Вашего обращения к нам 20-го, мы отключили ПЭК и переоформили доставки, вопрос сразу решился.
Никита Шаронов :
Единственное, что радовало - на складе отзывчивые люди. Помогут, расскажут. И все, о чем договаривались по доставке, делали как надо.
Спасибо, у нас на складе работает, действительно, достойный коллектив, которым мы очень гордимся!
Никита Шаронов :
Также имейте в виду, что если вдруг вы захотите забрать всю оставшуюся продукцию со склада, то вам ее не отдадут просто так. Только если вы оплатите услуги по прихоти компании перед тем, как заберете все. Несмотря на условия договора, отсутствие выставленного счета и фактической задолженности (т.к. срок выставления счета еще не настал), на склад моего клиента просто не пускали. В результате - простой 4 часа 2х грузовых машин. Кто знает, сколько это стоит, поймет меня.
Хорошо, что поднят и этот вопрос, так как у многих он возникает из-за недопонимания. Отдать товар неизвестно кому мы не можем. Далее, услуги компании оплачиваются в рамках договора, а не по прихоти. Что касается конкретного примера с простоем в 4 часа, то без какого-либо предупреждения, к нам на склад приехал неизвестный нам человек, без доверенности от Вас или других документов и просил выгрузить нас практически весь Ваш товар - более 10 паллет. Надеемся на Ваше понимание, но в данном случае, отгрузку произвести невозможно, с нашей стороны мы сделали все возможное, чтобы решить данную ситуацию, как можно скорее - связались с Вами/запросили доверенность/начали подготавливать товар к отгрузке и отгрузочные документы, но учитывая, что данная ситуация произошла в канун нового года и товара Вы приехали забрать не одну упаковку, а забирали такое кол-во товаров, что потребовались 2 грузовые машины. Да, действительно в таких условиях нам потребовалось 4 часа на данную отгрузку.
Никита Шаронов :
Ну и последним неприятным моментом стало то, что пообещав мне (за все факапы) отправить те заказы, что были оформлены до НГ, но которые не успели отгрузить, в новом месяце, опять не отправили
Эти 2 заказы отправлены до НГ и Вы об этом в курсе.
Вам, Никита, ещё раз спасибо за поднятые вопросы. Надеюсь, что мои разъяснения будут полезны в работе и сотрудничестве. _________________ Журавлев Дмитрий
zhuravlev@fastery.ru www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов
Вы знаете, просто отвратительно тут на ваш отзыв писать ответ в свою защиту. Вместо того, чтобы попытаться себя повести корректно, попросить возможности исправить ошибки и т.д., вы тут опять пишете "йатутнипричем". Удивительно, что вы соскакиваете с любой ответственности. Ну, вы только подтверждаете комментарии форумчан.
Отдельное спасибо Вам за раскрытие коммерческой информации. Всем очень интересно посмотреть на динамику моих продаж. По-моему, права на это у вас не было и нет. Хотя наверное после окончания периода оказания услуг становится возможным все.
Ну что ж. С примерами переписки вскрываем ложь.
Покажем сражу 3 прекрасных лжи.
Ложь №1 - собственный склад не имеет отношения к статусам. (не знаю, откуда взялись тут статусы заказов в ЛК чекаут, когда речь идет об отгрузке заказов. отгрузке с вашего склада и попытке узнать, отгрузили или нет).
Ложь №2 - вы не нашли в переписке запросов на получение реестра со склада.
Ложь №3 - я не запрашивал реестр.
Прошу особое внимание уделить датам.
Дмитрий Fastery :
Статусы заказов в ЛК Чекаута зависят от курьерских служб, они предоставляют данную информацию. Эта проблема к складу Фастери отношение не имеет.
21 ноября 2016:
[21.11.2016 16:36:59] Никита Шаронов: Юля, а не могли бы вы прислать документ об отгрузке этого заказа?
[21.11.2016 16:37:38] Никита Шаронов: В системе написано, что заказ передан в слуюбу доставки 17го числа. DPD говорят, что заказ появился в чекауте только в пятницу.
[21.11.2016 16:37:53] Стемберская Юлия - Fastery: хорошо, заправшу сейчас реестр
[21.11.2016 17:12:31] Стемберская Юлия - Fastery: сегодня у нее доставка будет
[21.11.2016 17:12:51] Никита Шаронов: было бы очень неплохо. Народ прям злится
[21.11.2016 17:43:41] Никита Шаронов: Юля, что там с реестром?
[21.11.2016 17:44:23] Стемберская Юлия - Fastery: запросила у склада
2 декабра 2016:
[02.12.2016 17:51:34] Никита Шаронов: Юля, вы уточнили статус по Екатеринбургу?
[02.12.2016 17:51:56] Стемберская Юлия - Fastery: запросила информацию у склада, ответа пока нет
[02.12.2016 17:52:13] Никита Шаронов: А вы с чекаутом не связывались?
[02.12.2016 17:52:19] Никита Шаронов: Или этот статус значит, что заказ не ушел?
[02.12.2016 17:53:40] Стемберская Юлия - Fastery: возможно заказ не уехал, а возможно статус еще не перевелся в корректный
[02.12.2016 17:56:39] Никита Шаронов: А склад вы имеете в виду чекаутовский?
[02.12.2016 17:57:15] Стемберская Юлия - Fastery: нет, наш
[02.12.2016 17:57:26] Стемберская Юлия - Fastery: запросила на складе информацию, был ли отпралвен заказ
[02.12.2016 18:00:54] Никита Шаронов: А как у вас так долго тогда коммуникация происходит?
[02.12.2016 18:01:16] Никита Шаронов: И реестр мне так и не направили.
[02.12.2016 18:02:45] Стемберская Юлия - Fastery: постараюсь добится ответа как можно ыстрее
14 декабря 2016:
[14.12.2016 18:04:19] Стемберская Юлия - Fastery: запрошу информацию у склада
[14.12.2016 18:10:06] Никита Шаронов: только очень прошу завтра разобраться с ситуацией
[14.12.2016 18:10:27] Никита Шаронов: я от вас так реестра и не дождался, кстати.
Реестр запрашивал, не дождался. Склад ваш информацию не предоставил. Переписку я предоставил.
Проблема со статусами по заказам к складу Фастери действительно не имеет отношения. Она имеет отношение к службе фулфилмента, которая не знает, что с заказом, и не выясняет это.
Далее. Предоставляю информацию по дозвону. Раз уж вы сами у себя так не умеете, несмотря на все ваши заявления о крутом кол-центре с записью всех звонков.
Что касается недозвонов. Ввиду того, что я, в отличие от Вас, соблюдаю требования к конфиденциальности информации, направляю вам только точную дату и время формирования заказа (у вас на почте они безусловно есть), по которому "не могли дозвониться", а после моего первого звонка клиент взял трубку и отказался от заказа.
Дата - 11.12.2016 10:28:42
Ну и тут тоже писк.
Дата - 11 декабря. Сам я обнаружил, что заказ висит 19 декабря. БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ! (2-3 дня они звонят). Сразу позвонил. Сразу узнал, что отказываются, т.к. очень долго не звонили.
Переписку, конечно, прилагаю. А то уважаемый Дмитрий мне не поверит снова:
[19.12.2016 17:58:42] Никита Шаронов: ХХХ передумал делать заказ
[19.12.2016 17:59:00] Никита Шаронов: Юля, а у вы один раз звоните, а потом ждете неделю?
[19.12.2016 18:00:30] Никита Шаронов: Получается, что просто так 1500 рублей ушли.
[19.12.2016 18:00:37] Никита Шаронов: Хотя мне он ответил с первого раза
[19.12.2016 18:03:57] Стемберская Юлия - Fastery: я прошу прощения, мой косяк, не уследила за заказом, только два дня звонила, а вообще мы звоним по регламенту 3-2-1
Хотя даты тут тоже не бьются с логикой дозвона.
Ну и еще один заказ, по которому не дозвонились - 13.12.2016 14:11:38. Благо клиент не отказался, т.к. лояльный и знакомый.
Дата заказа - 13. Дата забора со склада (т.к. не дозвонились) - 20. Человек был в Москве и на связи.
По установке неправильно тарифа. СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ перестаньте свою какую-то справедливость в аргументы приводить. Тут не работает ваша "справедливость". Что это за термин вообще? По-моему, вполне справедливо, что я плачу вам деньги, а вы соблюдаете условия договора. Вам не кажется? И не вам общественности рассказывать, были ли у меня заказы в это время. Это тоже конфиденциальная информация, хотя может вам так и не кажется.
(Также "ваша справедливость" не работает и с тестовой неделей, которой вы меня лишили, потому что опять посчитали, что это справедливо. По факту - нарушение условий договора. Почему-то по этому моменту вам нечего сказать.)
Ну а были там заказы или нет - видимо, мы никогда не узнаем. И с чего бы мне быть в курсе, когда вы мне информации по звонкам не предоставляли ни разу. Только говорили, что не было. Хотя я точно знаю о некоторых звонках, продажи по которым сорвались, а мне об этом не сообщили. Благо мир тесен. Да и я после вашего поста не сомневаюсь, что доверять вашим "выпискам" не имеет смысла.
По поводу ПЭКа.
Читайте переписку с менеджером внимательнее.
Удивительные вещи, на самом деле. Помимо того, что работа в ЛК Чекаута является одной из двух вещей, которые вкупе называются у вас "Фулфилмент", а доступ есть у вас к ней такой же, как у меня, то возникает вопрос: почему я могу убрать галочку с определенной службы доставки и не пользоваться ей, а вы нет? Почему вы не можете изменить службу доставки, если она 2 недели не забирает со склада посылки?
20го числа вы не отключали службу ПЭК.
Переписку ниже прилагаю. Думаю, из нее понятно это:
[29.12.2016 11:53:12] Никита Шаронов: И скажите, пожалуйста, у меня клиенты заказы ждут. Почему нельзя было сто раз уже отменить долбанный пэк и переоформить заказ??
[29.12.2016 14:05:24] Никита Шаронов: Юлия?
[29.12.2016 14:38:53] Стемберская Юлия - Fastery: Никита, добрый день!
[29.12.2016 14:45:40] Стемберская Юлия - Fastery: Делали вчера в чекаут запрос, чтобы отключили ПЭК, чтобы оформить корректно заказы другой курьерской службой, так как в личном кабинете у нас нет доступа к отключения курьерских служб. Ответ от Чекаута пришел недавно, сейчас поставим на отправку.
По поводу того, что я в курсе, что все заказы были отправлены. Какая там это ложь по счету? Я сбился уже...
Ну, теперь будьте в курсе вы:
[19.01.2017 13:41:26] Стемберская Юлия - Fastery: по поводу не обработанных заказов, уточнила информацию, Екатерина Тарасова мне сообщила, что 28.12 товар уже готовили к отгрузке и мы не могли отправить заказы
[19.01.2017 13:41:59] Стемберская Юлия - Fastery: на все заказы которые не отправились ПЭКом, мы создали копии и отправили их другими курьерскими службами
[19.01.2017 13:43:06] Никита Шаронов: вы не ответили на вопрос. что с заказами 51 и 54 со статусом "создан"? они же так и не были отправлены?
[19.01.2017 13:43:35] Стемберская Юлия - Fastery: нет, заказы не были отправлены
[19.01.2017 13:43:41] Никита Шаронов: по какой причине?
[19.01.2017 13:43:52] Никита Шаронов: и почему они не были отправлены после нового года?
[19.01.2017 13:48:48] Стемберская Юлия - Fastery: по данным вопросам Вы можете обратиться к Екатерине Тарасовой письменно на почту tarasova@fastery.ru
По поводу отмен при доставке: отмены были ТОЛЬКО по вине Фастери. Никакой компенсации предложено не было. Доставка была за мой счет. Пример диалога:
[21.11.2016 10:43:41] Стемберская Юлия - Fastery: моя ошибка, я его сначала отменила, а потом мне показалось, что с ним проблемы и я его все таки отправила
Еще одна отмена была из-за очень долгой доставки (Заказ № 40 от 13.12.2016). Другая - из-за неправильного оформления заказа (количество, цена, Заказ № 26 копия 8 от 29.12.2016). Ну и тоже катастрофически долгая доставка.
Ну и ах да! По поводу забора со склада. Вы без доверенности отгружали "непонятно кому" несколько заказов. Только по моим письмам. И ладно в этот раз запросили доверенность. Я вам ее отправил быстро. Но не нужно лукавить. Вы не пускали автомобили на разгрузку, пока я счет не оплатил!Который вы мне даже еще не успели выставить! Письмо уж не буду прилагать. Да и зачем, когда вы распоряжения такие сами даете. Отгрузка товара по вашей прихоти не состоялась вовремя, т.к. вы просто не отгружали без оплаты. Это не по условиям договора. Напомнить вам, сколько у меня есть времени на оплату счета (3 дня)? Дату счета прислать (27.12.2016)? За товаром приехали 27.12.2016.
Что мне вам сказать, уважаемые читатели... После такого письма генерального директора, по-моему, все очевидно. Он себя проявил во всей красе. Ответственности компания ни за что не несет. Виноваты либо вы, либо доставка. Они - одуванчик.
Еще для объективности надо и Чекауту фи высказать. Система не позволяет узнавать даты фактической доставки. Там есть Дата формирования заказа, дата забора, ориентировочная дата доставки (которая не изменяется, если заказ задерживают) и дата статуса доставки. Но реальной даты доставки нет. Я думаю, что конечно тяжело собирать инфу с кучи служб доставки, но эта дата очень важна. Вы не знаете наверняка, сколько времени заняла доставка.
Очень жаль было тратить столько времени на ответ. Вообще бред, что на такое нужно тратить время. Но, надеюсь, всем полезно будет. После вашего письма, Дмитрий, я убедился, что однозначно не стоит иметь дела с Фастери.
Генеральный директор ООО "АйдринкРус"
Никита Шаронов
Никита, не надо перекладывать свою неудачу в данном бизнесе на нас. Понимаю, что планы у Вас были грандиозные, но не пошло, хотя с помощью нас из Ваших 65 заказов обработано и доставлено 57 (хорошая конверсия для декабря) и это с учетом того глобального нюанса Вашего товара, о котором я умалчиваю.
По поводу переписок с менеджером в СКАЙПЕ - мы принимаем обращения, запросы и просьбы на эл почту (как в Договоре). Хотя лишний раз убедился, что менеджеры всегда на связи и пытаются помочь любым способом.
По поводу даты доставки - такая информация всегда ЕСТЬ в лк у наших партнеров Чекаут. В декабре, естественно, некоторые службы доставки нарушают сроки и именно о возможных задержках или переносе менеджер и предупреждал Вас.
Надеюсь, Никита, что данное моё письмо не подтолкнет Вас на что-либо ещё. _________________ Журавлев Дмитрий
zhuravlev@fastery.ru www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов
Дмитрий Fastery :
Отдельное спасибо Вам за раскрытие коммерческой информации. Всем очень интересно посмотреть на динамику моих продаж. По-моему, права на это у вас не было и нет.
Да уж
Как-то очень агрессивно представители компании Fastery себя ведут. И странно.
Если есть какое-то недовольство со стороны клиента
- разве должна стоять задача доказать что клиент дурак?
Даже если и дурак, вроде бы цель любой компании
-повышать лояльность клиентов.
Либо если для вас по внутренним причинам нецелесообразно сотрудничество с той или иной компанией - можно расторгнуть договор.
Вобщем я не поняла почему в этой ветке со стороны компании Fastery так много негативных высказываний в адрес их клиентов. _________________ Красота спасет мир!)
Дмитрий Fastery :
Никита, не надо перекладывать свою неудачу в данном бизнесе на нас. Понимаю, что планы у Вас были грандиозные, но не пошло,
Вот что я имела ввиду под негативными высказываниями.
Не то чтобы я стремилась навязать свое мнение,
но у меня ощущение что в данном случае можно было бы использовать несколько иные формулировки. _________________ Красота спасет мир!)
#fasteryПлохойОпыт #СДЭКПлохойОпыт #checkoutПлозой опыт
Коллеги, хочу поделиться крайне негативным опытом с компанией Fastery.ru (+Check out) . Компания обслуживает интернет-магазины включая предоставление склада.
Мы только начали работу и передали им 3 заказа и все 3 они "запороли"
(1) По первому заказу во время не отгрузили со склада, указали неверные цены в накладной, курьер не дал клиентке частично выкупить после примерки, хотя об этом была договоренность. В итоге клиент написал мне лично и я сама все разруливаю вручную.
(2) По второму заказу- менеджер фастери забыл указать в курьерам частичную отгрузку, потом курьеры Сдэк сказали клиенту , что могут только в будни и рабочее время, не могут вечером и в выходные. Хотя они доставляют вечером и в выходные по договору. Менеджер Fastery не отследил ситуацию, пришлось вмешивать мне, тк клиент написал мне лично. Заказ доставляют 3 неделю и до сих пор не доставили.
(3) по третьему заказу отгрузили не в полном объёме и один артикул перепутали и привезли клиенту Не то!
Они сейчас пытаются исправить ситуация, но все происходит медленно. Мне в ручном режиме нужно им помогать все-время. Не понимаю зачем им плачу...
Друзья, посоветуйте надежную и ответственную компанию для обслуживания интернет -магазина одежды🙏😬