Тема: Отзывы о Fastery.ru



new_business : (Мы общались по email, но на данном форуме хочу сохранить анонимность. Это не отзыв о сотрудничестве, а предварительные вопросы)

На оба Ваших вопроса Вы уже получили развернутые ответы.

new_business : У вашей компании в тарифах скрыты подводные камни.

нет никаких камней, всё на 100% прозрачно, как в бассейне у олимпийской сборной

new_business : Ведь можно договориться о пропорциональной стоимости выполнения заказа.



Вам сделано индивидуальное предложение, рассмотрите его.

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Журавлев Дмитрий

zhuravlev@fastery.ru

Вам сделано индивидуальное предложение, рассмотрите его._________________Журавлев Дмитрий www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов





Дмитрий Fastery : На оба Ваших вопроса Вы уже получили развернутые ответы.

Дмитрий Fastery : нет никаких камней, всё на 100% прозрачно, как в бассейне у олимпийской сборной

ответьте пожалуйста тут на два вопроса из предыдущего сообщения





Дмитрий Fastery : Вам сделано индивидуальное предложение, рассмотрите его.

это предложение никак не защищает от ситуаций которые описаны в предыдущем сообщении, и которые могут появляться каждый месяц это предложение никак не защищает от ситуаций которые описаны в предыдущем сообщении, и которые могут появляться каждый месяц

new_business : ответьте пожалуйста тут на два вопроса из предыдущего сообщения

С момента ответа час назад на два ваших вопроса по схеме оплаты наших услуг изменений не произошло.

Работаем по тарифным планам!

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Журавлев Дмитрий

zhuravlev@fastery.ru





Последний раз редактировалось: Дмитрий Fastery (16:11, Вт., 14 Июн. 16), всего редактировалось 1 раз С момента ответа час назад на два ваших вопроса по схеме оплаты наших услуг изменений не произошло.Работаем по тарифным планам!_________________Журавлев Дмитрий www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов





да, вместо оплаты разницы между тарифами(9000 рублей), мы попросим доплатить 34500 рублей(почти в 4 раза больше)



всё верно?





что насчёт второго вопроса? вы ответили только на первый вопрос, и ответ такой:да, вместо оплаты разницы между тарифами(9000 рублей), мы попросим доплатить 34500 рублей(почти в 4 раза больше)всё верно?что насчёт второго вопроса?



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Журавлев Дмитрий

zhuravlev@fastery.ru

Ответы на Ваши вопросы Вы поняли правильно. Добавить нечего. Желаю Вам найти партнера на Ваших справедливых условиях._________________Журавлев Дмитрий www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов

В условиях конкурентного рынка за клиента надо бороться, а не отсылать к конкурентам. Тем более за клиента который изначально лоялен к вашей компании, и тем более за клиента с хорошим проектом.





Если устраните нелогичности в тарифах, которые описаны ниже, то возможно буду работать с вами.





new_business : Рассмотрим пример № 1:



Предположим клиент выбрал тариф за 5900 рублей (в который входит 70 заказов), но за месяц получилось 300 заказов. Такая ситуация вполне может быть благодаря хорошей рекламе.

По условиям тарифа, после 70 заказов, клиент должен будет доплатить по 150 рублей за каждый дополнительный заказ.

300 - 70 = 230

230 * 150 = 34500 рублей сумма доплаты за 230 заказов сверх тарифа



Получается что за 300 заказов клиенту придётся заплатить в сумме 40400 рублей (5900+34500), то есть почти как за 3 месяца на тарифе с 300 заказами. =)



Если вы готовы обрабатывать 300 заказов за 14900 рублей, то почему вы требуете 40400 рублей за те же 300 заказов если клиент заранее не угадал сколько у него будет продаж в следующем месяце?



Логично, а главное справедливо, будет попросить доплатить разницу между тарифами, то есть 9000 рублей (14900-5900).

(Вы ведь всё равно проделали одинаковый объём работ вне зависимости от того какой тариф клиент выбрал изначально.)



Ответьте пожалуйста на вопрос № 1:

Если клиент выбрал тариф за 5900 рублей, а за месяц получилось 300 заказов, то вместо оплаты разницы между тарифами(9000 рублей), вы попросите доплатить 34500 рублей(почти в 4 раза больше)?





Рассмотрим пример № 2:



Предположим клиент выбрал тариф за 14900 рублей (в который входит 300 заказов), но за месяц получилось 650 заказов. Такая ситуация вполне может быть благодаря хорошей рекламе.

По условиям тарифа, после 300 заказов, клиент должен будет доплатить по 75 рублей за каждый дополнительный заказ.

650 - 300 = 350

350 * 75 = 26250 рублей сумма доплаты за 350 заказов сверх тарифа



Если считать по вашей схеме, то к тарифу за 14900 рублей вы попросите доплатить 26250 рублей. То есть в сумме получится 41150 рублей.

Получается что за 650 заказов(что менее тарифа с 700 заказами) надо будет заплатить 41150 рублей(что на 12 тысяч рублей больше чем тариф для 700 заказов).



Опять нелогичность и несправедливость.



Вы скажете: выбирай более высокий тариф "на всякий случай". У нас такая политика.



Клиент выберет тариф за 29900 рублей (в который входит 700 заказов), но за следующий месяц получится не 650, а 300 заказов.

А это значит что клиент опять переплатит не за что целых 15000 рублей, что даже больше чем в примере выше.



Учитывая то что количество заказов каждый месяц может быть разным, плюс добавим к этому сезонность 2-4 месяца(которая есть почти у всех), то в итоге получится что каждый месяц ваш клиент будет переплачитвать от 10.000 до 25.000 рублей из-за странностей тарификации.



Ответьте пожалуйста на вопрос № 2:

Зачем вашему клиенту постоянно беспокоиться о тарифах, гадать какие будут продажи в следующем месяце, а главное платить лишние деньги просто так?

Ведь можно договориться о пропорциональной стоимости выполнения заказа.



Последний раз редактировалось: new_business (12:09, Ср., 15 Июн. 16), всего редактировалось 1 раз

Спасибо Вам за такое доверие! Будем бороться за Ваш магазин!



new_business : Если устраните нелогичности в тарифах, которые описаны ниже, то буду работать с вами.

Мы обязательно Вас проинформируем, если решимся на подобное.

_________________

Журавлев Дмитрий

zhuravlev@fastery.ru

Мы обязательно Вас проинформируем, если решимся на подобное._________________Журавлев Дмитрий www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов

уже выбрал компанию с более понятными тарифами..



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Журавлев Дмитрий

zhuravlev@fastery.ru

Желаем успеха в продажах!_________________Журавлев Дмитрий www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов

new_business : выбрал компанию с более понятными тарифами..

какую компанию выбрали ?

реально "засада" с такой тарификацией

если, конечно, не изменили. какую компанию выбрали ?реально "засада" с такой тарификациейесли, конечно, не изменили.

Работаем с Fastery 4 месяца. Было много проблем, часть решили, но из оставшихся основная нерешенная - заявки обзваниваются очень поздно и редко. Например, время написания поста - 16 часов, но на текущий момент со вчерашнего дня в CRM висят 9 заявок, до которых сегодня даже не пытались дозвониться. С личным менеджером множество раз обсуждали проблему, договаривались о конкретных часах, в которые нужно делать попытки дозвона, несколько раз ситуацию брала под контроль Екатерина из контроля качества, но за 4 месяца системного процесса обзвона так и не построили. При заключении договора обещали 3-4 попытки дозвониться в день создания заявки, на следующий день - 2-3 попытки и так 3-4 дня, но на практике каждый день лишь по одной попытке, иногда 2. Также проблема - рабочий день с 10, но пару дней в неделю обзвон начинается только в 12-13 часов, когда в восточной части РФ уже поздний вечер, меньше шансов дозвониться. Также проблема - иногда заявки, созданные в пятницу, не обзваниваются в субботу, из-за этого звонок делается только в понедельник. Пока приходится постоянно мониторить факт совершения звонков в CRM и, если по заявкам нет звонков, писать менеджеру, после чего обзвон начинается. Договор №301



Обработка заказов происходит оперативно, данные предоставили и персональный менеджер и менеджер по контролю качества (в crm зафиксировано). Мы постараемся обрабатывать ещё быстрее.

По недозвонам - менеджер прозванивает по несколько раз в день 3 дня (сканы с подтверждением звонков отправил на личную почту).

Отделу контроля качества поручил уделить Вашему магазину особое внимание. Спасибо за отзыв, он действительно важен ввиду грядущих изменений, которые мы скоро начнём внедрять в целях повышения качества обслуживания.

Работаем!

_________________

Журавлев Дмитрий

zhuravlev@fastery.ru

Добрый день, Алексей! Есть определенная трудность в работе с вашим магазином, так как мы согласились отойти от стандартной схемы работы, но раз согласились - теперь это наша забота.Обработка заказов происходит оперативно, данные предоставили и персональный менеджер и менеджер по контролю качества (в crm зафиксировано). Мы постараемся обрабатывать ещё быстрее.По недозвонам - менеджер прозванивает по несколько раз в день 3 дня (сканы с подтверждением звонков отправил на личную почту).Отделу контроля качества поручил уделить Вашему магазину особое внимание. Спасибо за отзыв, он действительно важен ввиду грядущих изменений, которые мы скоро начнём внедрять в целях повышения качества обслуживания.Работаем!_________________Журавлев Дмитрий www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов



Так что если хотите приобрести печальный опыт, потратиться на перевозку товара к ним на склад, а потом обратно, потрепать нервы, потерять продажи, потерять клиентов, то добро пожаловать! Для тех кто учится на ошибках, других рекомендую обходить Фастери стороной!!!!!

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www.7elementov.ru В красивых отзывах всё написано как у Фастери в рекламных буклетах. На деле оказывается совсем не так. Да, склад есть, да стоит копейки за куб, но на этом все прелести и заканчиваются. Кладовщики не могут нормально собирать заказы, до 20% ошибок в отправленных заказах и это только на start up в первый месяц. Менеджер по ведению компании не владеет ситуацией по текущим заказам. Что бы получить ответ, нужно долго всех пинать. И по факту приходится постоянно самому мониторить ситуацию с заказами, контролировать Фастери, иначе это потеря заказов. Послушайте, что говорят сотрудники компании клиентам по телефону.... Руководство на связь отказывается выходить для обсуждения проблем. Менеджеры телефонов не дают и не соединяют, только в итоге почту написали. На нашу рекламацию о том, что мы разочарованы совместной работой и хотим обсудить ситуацию , был ответ : пишите всё письмом, рассмотрим....... При этом в договоре они пишут, что процесс разрыва отношений может быть до месяца, т. е. когда Вы поймете, что терпение лопнуло, они еще будут какое то время издеваться над вашим бизнесом.Так что если хотите приобрести печальный опыт, потратиться на перевозку товара к ним на склад, а потом обратно, потрепать нервы, потерять продажи, потерять клиентов, то добро пожаловать! Для тех кто учится на ошибках, других рекомендую обходить Фастери стороной!!!!!_________________