Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?



Что будет с курьерками - боже ни кто не может ответить... Надо спросить у своей кстати... С новыми кассами не все так однозначно, по закону чек должен пробиваться в течение 5 минут после оплаты, это относится к получению налички и к онлайн платежам, при этом в кассовом чеке должны передаваться названия товаров или услуг.... Если рядом компьютер и подключена касса к нему, нет проблем, а если доставка, то в чеке все равно должна быть информация о проданных товарах. Ее можно записать в переносную кассу и она будет печатать наименования товаров, однако, всем товарам нужно будет присвоить код (ну тот же артикул к примеру) и курьер должен ввести этот код в кассу, что бы она могла подцепить названия товара, т.е. носить с собой "листочек с кодами" или где то еще их записывать.Что будет с курьерками - боже ни кто не может ответить... Надо спросить у своей кстати...