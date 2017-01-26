Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?
СообщениеАвтор: activity  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 14:42, Чт., 26 Янв. 17
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С новыми кассами не все так однозначно, по закону чек должен пробиваться в течение 5 минут после оплаты, это относится к получению налички и к онлайн платежам, при этом в кассовом чеке должны передаваться названия товаров или услуг.... Если рядом компьютер и подключена касса к нему, нет проблем, а если доставка, то в чеке все равно должна быть информация о проданных товарах. Ее можно записать в переносную кассу и она будет печатать наименования товаров, однако, всем товарам нужно будет присвоить код (ну тот же артикул к примеру) и курьер должен ввести этот код в кассу, что бы она могла подцепить названия товара, т.е. носить с собой "листочек с кодами" или где то еще их записывать.
Что будет с курьерками - боже ни кто не может ответить... Надо спросить у своей кстати...

СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 14:51, Чт., 26 Янв. 17
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activity :
она будет печатать наименования товаров


С курьеками да, над понять. Точнее пусть они сами понимают.

Но я нигде не увидел требования к перечню товаров. Поэтому для своего магазина, это можно трактовать так: пишем "Розовые слоны в ассортименте", "Аксессуары к розовым слонам в ассортименте", "Услуги по воспитанию розовых слонов", и все, исчерпывающий список из 3 пунктов.

А вообще - я сменил ЭКЛЗ в конце года, и до конца этого года спокойно понаблюдаю пока этот бардак устаканится.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Юридические вопросы
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