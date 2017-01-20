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|Тема:
Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?
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|kaavain :
|Кого? Карту? Я продолжаю принимать карты. Или я что-то не понял?
Принимаем до тех пор пока агрегаторы не пришлют писем типа у кого нет касс могу пройти нахер.
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pecunia pecuniam non parit
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|alive :
|Принимаем до тех пор пока агрегаторы не пришлют писем типа у кого нет касс могу пройти нахер.
Вот! Вот она истина. Как только пришлют подобное - будем думать. А пока - хренли дергаться?
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