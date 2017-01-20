Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?

alive : Принимаем до тех пор пока агрегаторы не пришлют писем типа у кого нет касс могу пройти нахер.



Вот! Вот она истина. Как только пришлют подобное - будем думать. А пока - хренли дергаться?

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Вот! Вот она истина. Как только пришлют подобное - будем думать. А пока - хренли дергаться?_________________Хочешь что-нибудь узнать?