Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Юридические вопросы
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Тема:

Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.2Репутация: 43.2Репутация: 43.2Репутация: 43.2
голосов: 6
Дата: 23:32, Пт., 20 Янв. 17
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kaavain :
Кого? Карту? Я продолжаю принимать карты. Или я что-то не понял?

Принимаем до тех пор пока агрегаторы не пришлют писем типа у кого нет касс могу пройти нахер.
_________________
pecunia pecuniam non parit

СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 23:39, Пт., 20 Янв. 17
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alive :
Принимаем до тех пор пока агрегаторы не пришлют писем типа у кого нет касс могу пройти нахер.


Вот! Вот она истина. Как только пришлют подобное - будем думать. А пока - хренли дергаться?
_________________
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Страницы: <<  1, 2, 3, 4 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Юридические вопросы
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