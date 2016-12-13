Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Юридические вопросы
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Тема:

Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?
СообщениеАвтор: RamBoo  Репутация: 33.2Репутация: 33.2Репутация: 33.2
голосов: 7
Дата: 1:54, Вт., 13 Дек. 16
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alive :
https://www.youtube.com/watch?v=8zG3qJB7QaU с 55 мин
Перед просмотром уберите от экранов людей с неуравновешенной психикой.

Итак, если верить битриксоидам, то мне для приема банковских карт и киви на сайте потребуется установить настоящий ККТ, а не какую-то там программу в автоматическом режиме, а заодно нанять штат персонала для круглосуточного мониторинга банковскихх платежей, чтобы не дай боже не просрать 5 минутный факт оплаты от платежной системы. И если в этот момент у хостера сдохнет инет/сервер или еще что-то, то мне штраф за непробитие чека. А поскольку нанять персонал на круглосуточную поддержку, да и самому не спать это из области фантастики, то получается, проще отключить на хрен эти гребаные банковские карты и вообще любую предоплату, кроме банковской квитанции. Учитывая, что 2% предоплат это капля в море, ККТ и обслуга у меня никогда не окупятся. Но с другой стороны мы впираемся в обязанность приема банковских карт на сайте. Ну и как это все без мата назвать? Вопрос риторический.

СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.2Репутация: 43.2Репутация: 43.2Репутация: 43.2
голосов: 6
Дата: 2:38, Вт., 13 Дек. 16
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RamBoo :
проще отключить на хрен эти гребаные банковские карты и вообще любую предоплату, кроме банковской квитанции. Учитывая, что 2% предоплат это капля в море, ККТ и обслуга у меня никогда не окупятся

Именно так и собираюсь сделать в случае чего. Думаю это аццкий подкоп Почты России, наложка обретает новую жизнь Mr. Green
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pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 10:38, Вт., 13 Дек. 16
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RamBoo :
если верить битриксоидам, то мне для приема банковских карт и киви на сайте потребуется установить настоящий ККТ


вот именно если, сильно подозреваю, что в реальности надо будет просто передавать платежной системе состав заказа и весь обмен с ОФД и клиентом на предмет электронных чеков будет осуществляться именно платежной системой непосредственно в момент оплаты...

лень вычитывать это ФЗ, да и смысла не много пока подробные разъяснения не выпустят к нему, но еще вопрос в каких терминах там описана необходимость указания товара в чеке, а то ведь можно и написать "товар №12345" где номер это собственно номер заказа и на этом успокоиться.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 10:50, Вт., 13 Дек. 16
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anstrem :
вот именно если


С этим согласен.

А вот передавать ПС - это полный писец. Это и ПС переделывать себя надо и магазину.
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СообщениеАвтор: RamBoo  Репутация: 33.2Репутация: 33.2Репутация: 33.2
голосов: 7
Дата: 22:54, Вт., 13 Дек. 16
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kaavain :
А вот передавать ПС - это полный писец. Это и ПС переделывать себя надо и магазину.

Здравствуй интеграция. Но это полбеды. С почтой что делать?
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 23:33, Вт., 13 Дек. 16
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RamBoo :
Здравствуй интеграция. Но это полбеды. С почтой что делать?


Диктую алгоритм, бери бумажку - записывай.

1. Взять старую кассу и поменять ЭКЛЗ.
2. Жить со старой кассой счастливо еще 13 месяцев, наблюдая как все устаканивается.
3. Через 12 месяцев получить достаточно ясную картину бытия и принять решение.
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СообщениеАвтор: RamBoo  Репутация: 33.2Репутация: 33.2Репутация: 33.2
голосов: 7
Дата: 1:25, Ср., 14 Дек. 16
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kaavain :
1. Взять старую кассу и поменять ЭКЛЗ.

Ну это можно, хотя, как я писал касса нам не нужна - продаж в офисе и своих курьеров нет. Собственно я бы и мозг не парил, если б эти имбецилы не решили, что чек надо пробивать даже для банковских карт.

kaavain :
2. Жить со старой кассой счастливо еще 13 месяцев, наблюдая как все устаканивается.

А вот это 50/50. С 1 июля могут сказать хрен вам, а не старая касса. С них станется. И если верить битриксоидам, то именно так и будет.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 1:31, Ср., 14 Дек. 16
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RamBoo :
это можно, хотя, как я писал касса нам не нужна


Пардон, это я проглядел. Но моя позиция не меняется - я пока не дергаюсь с картами, отменять не буду ибо стало довольно много платежей да и солидно.

Как в армии говорили тем, кто служил - не торопись выполнять команду, так как может последовать отбой.

На счёт 50/50 я бы сказал 80/20 в пользу продления жизни старых касс до окончания ЭКЛЗ. Не знаю кто такие твои битрик... как их там, но у меня информация инсайд из налоговой.
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СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1.1
Дата: 17:31, Пт., 16 Дек. 16
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Добро пожаловать в тоталитаризм!
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.2Репутация: 43.2Репутация: 43.2Репутация: 43.2
голосов: 6
Дата: 21:58, Пт., 20 Янв. 17
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А вот и первые ласточки http://www.elitan.ru/pravilanew/oplata.html
Количество отключивших онлайн-оплаты магазинов будет расти в геометрической прогрессии.
_________________
pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 22:05, Пт., 20 Янв. 17
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alive :
А вот и первые ласточки


Это называется демарш. Перформанс.


За годы спокойной жизни все забыли что "суровость законов компенсируется необязательностью исполнения".

Я лично тоже считаю, что это говно сраное с новыми кассами ни что иное как попытка наказать законопослушных за провинности говнюков.

Но идти по линии "назло врагам козу продам" я тоже не хочу.

Если вдруг меня кто посмеет оштрафовать за прием оплаты картой, я ее отключу. Но думается мне что это не случится.
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СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.2Репутация: 43.2Репутация: 43.2Репутация: 43.2
голосов: 6
Дата: 23:02, Пт., 20 Янв. 17
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kaavain :
Если вдруг меня кто посмеет оштрафовать за прием оплаты картой, я ее отключу.

Вы её не сможете даже подключить скорее всего. В этом и проблема, про необязательность это всё понятно.
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pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 23:09, Пт., 20 Янв. 17
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alive :
Вы её не сможете даже подключить скорее всего.


Кого? Карту? Я продолжаю принимать карты. Или я что-то не понял?
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СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 23:11, Пт., 20 Янв. 17
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alive :
А вот и первые ласточки http://www.elitan.ru/pravilanew/oplata.html


Чета не понял чего они там обкурились ?
Закон то еще не действует, до лета ничего вообще ни в каком варианте трактовки этого бредового закона можно не делать - с какого перепуга они вдруг все отключили ?
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 23:13, Пт., 20 Янв. 17
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anstrem :
с какого перепуга

anstrem :
они там обкурились

Ты прав и не прав. Я же выше написал - это перформанс. Это когда обкурился и срешь посреди Красной Площади.
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