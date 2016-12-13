Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?
alive :
https://www.youtube.com/watch?v=8zG3qJB7QaU с 55 мин
Перед просмотром уберите от экранов людей с неуравновешенной психикой.
Итак, если верить битриксоидам, то мне для приема банковских карт и киви на сайте потребуется установить настоящий ККТ, а не какую-то там программу в автоматическом режиме, а заодно нанять штат персонала для круглосуточного мониторинга банковскихх платежей, чтобы не дай боже не просрать 5 минутный факт оплаты от платежной системы. И если в этот момент у хостера сдохнет инет/сервер или еще что-то, то мне штраф за непробитие чека. А поскольку нанять персонал на круглосуточную поддержку, да и самому не спать это из области фантастики, то получается, проще отключить на хрен эти гребаные банковские карты и вообще любую предоплату, кроме банковской квитанции. Учитывая, что 2% предоплат это капля в море, ККТ и обслуга у меня никогда не окупятся. Но с другой стороны мы впираемся в обязанность приема банковских карт на сайте. Ну и как это все без мата назвать? Вопрос риторический.
RamBoo :
проще отключить на хрен эти гребаные банковские карты и вообще любую предоплату, кроме банковской квитанции. Учитывая, что 2% предоплат это капля в море, ККТ и обслуга у меня никогда не окупятся
Именно так и собираюсь сделать в случае чего. Думаю это аццкий подкоп Почты России, наложка обретает новую жизнь _________________ pecunia pecuniam non parit
RamBoo :
если верить битриксоидам, то мне для приема банковских карт и киви на сайте потребуется установить настоящий ККТ
вот именно если, сильно подозреваю, что в реальности надо будет просто передавать платежной системе состав заказа и весь обмен с ОФД и клиентом на предмет электронных чеков будет осуществляться именно платежной системой непосредственно в момент оплаты...
лень вычитывать это ФЗ, да и смысла не много пока подробные разъяснения не выпустят к нему, но еще вопрос в каких терминах там описана необходимость указания товара в чеке, а то ведь можно и написать "товар №12345" где номер это собственно номер заказа и на этом успокоиться.
anstrem :
вот именно если
С этим согласен.
А вот передавать ПС - это полный писец. Это и ПС переделывать себя надо и магазину. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
kaavain :
А вот передавать ПС - это полный писец. Это и ПС переделывать себя надо и магазину.
Здравствуй интеграция. Но это полбеды. С почтой что делать?
RamBoo :
Здравствуй интеграция. Но это полбеды. С почтой что делать?
Диктую алгоритм, бери бумажку - записывай.
1. Взять старую кассу и поменять ЭКЛЗ.
2. Жить со старой кассой счастливо еще 13 месяцев, наблюдая как все устаканивается.
3. Через 12 месяцев получить достаточно ясную картину бытия и принять решение. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
kaavain :
1. Взять старую кассу и поменять ЭКЛЗ.
Ну это можно, хотя, как я писал касса нам не нужна - продаж в офисе и своих курьеров нет. Собственно я бы и мозг не парил, если б эти имбецилы не решили, что чек надо пробивать даже для банковских карт.
kaavain :
2. Жить со старой кассой счастливо еще 13 месяцев, наблюдая как все устаканивается.
А вот это 50/50. С 1 июля могут сказать хрен вам, а не старая касса. С них станется. И если верить битриксоидам, то именно так и будет.
RamBoo :
это можно, хотя, как я писал касса нам не нужна
Пардон, это я проглядел. Но моя позиция не меняется - я пока не дергаюсь с картами, отменять не буду ибо стало довольно много платежей да и солидно.
Как в армии говорили тем, кто служил - не торопись выполнять команду, так как может последовать отбой.
На счёт 50/50 я бы сказал 80/20 в пользу продления жизни старых касс до окончания ЭКЛЗ. Не знаю кто такие твои битрик... как их там, но у меня информация инсайд из налоговой. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Чета не понял чего они там обкурились ?
Закон то еще не действует, до лета ничего вообще ни в каком варианте трактовки этого бредового закона можно не делать - с какого перепуга они вдруг все отключили ?
anstrem :
с какого перепуга
anstrem :
они там обкурились
Ты прав и не прав. Я же выше написал - это перформанс. Это когда обкурился и срешь посреди Красной Площади. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.