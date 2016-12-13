Тема: Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?



Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 1:54, Вт., 13 Дек. 16

1:54, Вт., 13 Дек. 16

alive : https://www.youtube.com/watch?v=8zG3qJB7QaU с 55 мин

Перед просмотром уберите от экранов людей с неуравновешенной психикой.

Итак, если верить битриксоидам, то мне для приема банковских карт и киви на сайте потребуется установить настоящий ККТ, а не какую-то там программу в автоматическом режиме, а заодно нанять штат персонала для круглосуточного мониторинга банковскихх платежей, чтобы не дай боже не просрать 5 минутный факт оплаты от платежной системы. И если в этот момент у хостера сдохнет инет/сервер или еще что-то, то мне штраф за непробитие чека. А поскольку нанять персонал на круглосуточную поддержку, да и самому не спать это из области фантастики, то получается, проще отключить на хрен эти гребаные банковские карты и вообще любую предоплату, кроме банковской квитанции. Учитывая, что 2% предоплат это капля в море, ККТ и обслуга у меня никогда не окупятся. Но с другой стороны мы впираемся в обязанность приема банковских карт на сайте. Ну и как это все без мата назвать? Вопрос риторический. Итак, если верить битриксоидам, то мне для приема банковских карт и киви на сайте потребуется установить настоящий ККТ, а не какую-то там программу в автоматическом режиме, а заодно нанять штат персонала для круглосуточного мониторинга банковскихх платежей, чтобы не дай боже не просрать 5 минутный факт оплаты от платежной системы. И если в этот момент у хостера сдохнет инет/сервер или еще что-то, то мне штраф за непробитие чека. А поскольку нанять персонал на круглосуточную поддержку, да и самому не спать это из области фантастики, то получается, проще отключить на хрен эти гребаные банковские карты и вообще любую предоплату, кроме банковской квитанции. Учитывая, что 2% предоплат это капля в море, ККТ и обслуга у меня никогда не окупятся. Но с другой стороны мы впираемся в обязанность приема банковских карт на сайте. Ну и как это все без мата назвать? Вопрос риторический.





Автор: alive

голосов : 6

Дата: 2:38, Вт., 13 Дек. 16

2:38, Вт., 13 Дек. 16

RamBoo : проще отключить на хрен эти гребаные банковские карты и вообще любую предоплату, кроме банковской квитанции. Учитывая, что 2% предоплат это капля в море, ККТ и обслуга у меня никогда не окупятся

Именно так и собираюсь сделать в случае чего. Думаю это аццкий подкоп Почты России, наложка обретает новую жизнь

_________________

pecunia pecuniam non parit Именно так и собираюсь сделать в случае чего. Думаю это аццкий подкоп Почты России, наложка обретает новую жизнь_________________pecunia pecuniam non parit

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 10:38, Вт., 13 Дек. 16

10:38, Вт., 13 Дек. 16

RamBoo : если верить битриксоидам, то мне для приема банковских карт и киви на сайте потребуется установить настоящий ККТ



вот именно если , сильно подозреваю, что в реальности надо будет просто передавать платежной системе состав заказа и весь обмен с ОФД и клиентом на предмет электронных чеков будет осуществляться именно платежной системой непосредственно в момент оплаты...



лень вычитывать это ФЗ, да и смысла не много пока подробные разъяснения не выпустят к нему, но еще вопрос в каких терминах там описана необходимость указания товара в чеке, а то ведь можно и написать "товар №12345" где номер это собственно номер заказа и на этом успокоиться. вот именно, сильно подозреваю, что в реальности надо будет просто передавать платежной системе состав заказа и весь обмен с ОФД и клиентом на предмет электронных чеков будет осуществляться именно платежной системой непосредственно в момент оплаты...лень вычитывать это ФЗ, да и смысла не много пока подробные разъяснения не выпустят к нему, но еще вопрос в каких терминах там описана необходимость указания товара в чеке, а то ведь можно и написать "товар №12345" где номер это собственно номер заказа и на этом успокоиться.

anstrem : вот именно если



С этим согласен.



А вот передавать ПС - это полный писец. Это и ПС переделывать себя надо и магазину.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. С этим согласен.А вот передавать ПС - это полный писец. Это и ПС переделывать себя надо и магазину._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 22:54, Вт., 13 Дек. 16

22:54, Вт., 13 Дек. 16

kaavain : А вот передавать ПС - это полный писец. Это и ПС переделывать себя надо и магазину.

Здравствуй интеграция. Но это полбеды. С почтой что делать? Здравствуй интеграция. Но это полбеды. С почтой что делать?

RamBoo : Здравствуй интеграция. Но это полбеды. С почтой что делать?



Диктую алгоритм, бери бумажку - записывай.



1. Взять старую кассу и поменять ЭКЛЗ.

2. Жить со старой кассой счастливо еще 13 месяцев, наблюдая как все устаканивается.

3. Через 12 месяцев получить достаточно ясную картину бытия и принять решение.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Диктую алгоритм, бери бумажку - записывай.1. Взять старую кассу и поменять ЭКЛЗ.2. Жить со старой кассой счастливо еще 13 месяцев, наблюдая как все устаканивается.3. Через 12 месяцев получить достаточно ясную картину бытия и принять решение._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 1:25, Ср., 14 Дек. 16

1:25, Ср., 14 Дек. 16

kaavain : 1. Взять старую кассу и поменять ЭКЛЗ.

Ну это можно, хотя, как я писал касса нам не нужна - продаж в офисе и своих курьеров нет. Собственно я бы и мозг не парил, если б эти имбецилы не решили, что чек надо пробивать даже для банковских карт.



kaavain : 2. Жить со старой кассой счастливо еще 13 месяцев, наблюдая как все устаканивается.

А вот это 50/50. С 1 июля могут сказать хрен вам, а не старая касса. С них станется. И если верить битриксоидам, то именно так и будет. А вот это 50/50. С 1 июля могут сказать хрен вам, а не старая касса. С них станется. Иверить битриксоидам, то именно так и будет.

RamBoo : это можно, хотя, как я писал касса нам не нужна



Пардон, это я проглядел. Но моя позиция не меняется - я пока не дергаюсь с картами, отменять не буду ибо стало довольно много платежей да и солидно.



Как в армии говорили тем, кто служил - не торопись выполнять команду, так как может последовать отбой.



На счёт 50/50 я бы сказал 80/20 в пользу продления жизни старых касс до окончания ЭКЛЗ. Не знаю кто такие твои битрик... как их там, но у меня информация инсайд из налоговой.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Пардон, это я проглядел. Но моя позиция не меняется - я пока не дергаюсь с картами, отменять не буду ибо стало довольно много платежей да и солидно.Как в армии говорили тем, кто служил - не торопись выполнять команду, так как может последовать отбой.На счёт 50/50 я бы сказал 80/20 в пользу продления жизни старых касс до окончания ЭКЛЗ. Не знаю кто такие твои битрик... как их там, но у меня информация инсайд из налоговой._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Добро пожаловать в тоталитаризм!

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 21:58, Пт., 20 Янв. 17

21:58, Пт., 20 Янв. 17



Количество отключивших онлайн-оплаты магазинов будет расти в геометрической прогрессии.

_________________

pecunia pecuniam non parit А вот и первые ласточки http://www.elitan.ru/pravilanew/oplata.html Количество отключивших онлайн-оплаты магазинов будет расти в геометрической прогрессии._________________pecunia pecuniam non parit

alive : А вот и первые ласточки



Это называется демарш. Перформанс.





За годы спокойной жизни все забыли что "суровость законов компенсируется необязательностью исполнения".



Я лично тоже считаю, что это говно сраное с новыми кассами ни что иное как попытка наказать законопослушных за провинности говнюков.



Но идти по линии "назло врагам козу продам" я тоже не хочу.



Если вдруг меня кто посмеет оштрафовать за прием оплаты картой, я ее отключу. Но думается мне что это не случится.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Это называется демарш. Перформанс.За годы спокойной жизни все забыли что "суровость законов компенсируется необязательностью исполнения".Я лично тоже считаю, что это говно сраное с новыми кассами ни что иное как попытка наказать законопослушных за провинности говнюков.Но идти по линии "назло врагам козу продам" я тоже не хочу.Если вдруг меня кто посмеет оштрафовать за прием оплаты картой, я ее отключу. Но думается мне что это не случится._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 23:02, Пт., 20 Янв. 17

23:02, Пт., 20 Янв. 17

kaavain : Если вдруг меня кто посмеет оштрафовать за прием оплаты картой, я ее отключу.

Вы её не сможете даже подключить скорее всего. В этом и проблема, про необязательность это всё понятно.

_________________

pecunia pecuniam non parit Вы её не сможете даже подключить скорее всего. В этом и проблема, про необязательность это всё понятно._________________pecunia pecuniam non parit

alive : Вы её не сможете даже подключить скорее всего.



Кого? Карту? Я продолжаю принимать карты. Или я что-то не понял?

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Кого? Карту? Я продолжаю принимать карты. Или я что-то не понял?_________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 23:11, Пт., 20 Янв. 17

23:11, Пт., 20 Янв. 17

alive : А вот и первые ласточки http://www.elitan.ru/pravilanew/oplata.html



Чета не понял чего они там обкурились ?

Закон то еще не действует, до лета ничего вообще ни в каком варианте трактовки этого бредового закона можно не делать - с какого перепуга они вдруг все отключили ? Чета не понял чего они там обкурились ?Закон то еще не действует, до лета ничего вообще ни в каком варианте трактовки этого бредового закона можно не делать - с какого перепуга они вдруг все отключили ?

anstrem : с какого перепуга

anstrem : они там обкурились

Ты прав и не прав. Я же выше написал - это перформанс. Это когда обкурился и срешь посреди Красной Площади.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Ты прав и не прав. Я же выше написал - это перформанс. Это когда обкурился и срешь посреди Красной Площади._________________Хочешь что-нибудь узнать?