Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?

kaavain : Вот это ты зря, это правильно было сделано что шахидки повымели.



У меня было три номера маршруток до работы, остался один, с самыми плохими раздолбанными машинами, так же никаких чеков, билетов и кассовых аппаратов, также просто в чёрную собирают деньги. Опять же и палатки в переходах в метро, снова продают места. Всё пошло по новому витку спирали, только ценник вырос в несколько раз, то же самое хотят сделать и с интернет торговлей.

_________________

Мой блог: Эксперт-Report У меня было три номера маршруток до работы, остался один, с самыми плохими раздолбанными машинами, так же никаких чеков, билетов и кассовых аппаратов, также просто в чёрную собирают деньги. Опять же и палатки в переходах в метро, снова продают места. Всё пошло по новому витку спирали, только ценник вырос в несколько раз, то же самое хотят сделать и с интернет торговлей._________________