Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 20:25, Вт., 31 Янв. 17
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kaavain :
Вот это ты зря, это правильно было сделано что шахидки повымели.


У меня было три номера маршруток до работы, остался один, с самыми плохими раздолбанными машинами, так же никаких чеков, билетов и кассовых аппаратов, также просто в чёрную собирают деньги. Опять же и палатки в переходах в метро, снова продают места. Всё пошло по новому витку спирали, только ценник вырос в несколько раз, то же самое хотят сделать и с интернет торговлей.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report

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