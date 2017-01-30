Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?
kaavain :
Я за 22000 купил CS-cart и на нем один магазин
Сделал тоже самое, только за 850 баков английскую (надо много однотипных сайтов). После просмотра уроков просто влюбился в эту CMS.
Теперь так, есть CS-Cart - и всё остальное
Ничего допиливать не пришлось вообще!
kaavain :
Я за 22000 купил CS-cart
Он а всё такая же тормозная как 4 года назад? Сколько хостинг стоит чтоб не тормозила? _________________ pecunia pecuniam non parit
alive :
всё такая же тормозная как 4 года наза
Нет. С версии 4.3 они существенно, раза в 2, ускорили. Потом она сейчас может работать на РНР5.6 и выше.
Но я, правда, все равно перешёл на виртуальные сервера, чтобы свободно рулить настройками.
Хостинг стоит $2 в месяц, точнее $48 за два года. Но там у меня ещё три сайта, так что фактически бесплатный _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
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Anton Shishkin :
влюбился
Там есть несколько идиотизмов, в частности что меня останавливает от полного перехода на неё - отсутствие мультивалютности (точнее присутствие её фикции).
А в целом да, очень мне нравится.
Не понял смысл покупки английской, там точно так же витрины платные. Или ты про мультивендор?
В русской чтотхорошо, как раз в тему, куча встроенных наших способов оплаты. Даже мой Авангард есть. Ну и калькулятор почты.
Но свои буржуйские сайты держу на старом движке своём. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
kaavain :
отсутствие мультивалютности
Да, я уже задался этим вопросом, буду искать модуль, либо долбить на форуме разработчиков.
kaavain :
Не понял смысл покупки английской, там точно так же витрины платные.
Нет. 850 баксов и хоть мульен витрин ) Версия Ультиимэйт. Но там нет российских служб доставки и оплаты. Как их прикручивать - еще не думал, ибо пока нет нужды. Возможно, придется русскую версию брать для РФ, чтобы все красиво работало.
С разработчиками поговорил, у них явно четкая позиция разных подходов к тарифам для РФ и не РФ.
kaavain :
Но свои буржуйские сайты держу на старом движке своём
У меня 2 проблемы: сайты на Wix (до сих пор ьам не все гладко) или на плохих неадаптивнвх старых самописных CMS (Google уже опустил из ТОП-10 в ТОП-30). Хочу все снести и построить заново в цивильном виде. И тут CS-Cart очень органически подошла.
Anton Shishkin :
Да, я уже задался этим вопросом, буду искать модуль, либо долбить на форуме разработчиков.
Это бесполезно, это как с обязательностью e-mail, заложено в принципе функционирования движка. Соответственно - только костыли. Мне прикрутили несколько, более-менее работает (у меня так повелось, что в админке - фунты, а на витрине - рубли).
Anton Shishkin :
или на плохих неадаптивнвх старых самописных CMS (Google уже опустил из ТОП-10 в ТОП-30).
Вот, это да. Меня пока держит в ТОП-3 но реально потому что мои магазины - крупнейшие в мире. Но мне программист уже доделывает адаптивную верстку.
Просто моя старая ЦМС-ка на дешевом хостинге выдает менее 100 мс с учетом ДНС (причем ДНС большинство отбирает). А ЦС-Карт даже с небольшим количеством украшательств - 1000 хоть ты тресни.
то нормально и допустимо, но 100 в 10 раз приятнее
Осторожно будь с модулями и украшательствами, иногда убивают нужную функциональность (как модуль "хлебные крошки" выпадающие) а чаще могут сильно тормозить работу (особенно касается всяких каруселей типа "новинки из похожего" и проч.). _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
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RamBoo :
Тогда и меня к этим засланцам приписывайте. Ибо на вопрос ответа нет. А по поводу не платить налоги, потому что не использую кассу уже пояснял в самом начале ветки: использую партнерские КС, своих курьеров нет, со склада не продаю именно потому что в родном городе нет такого спроса, ради которого стоило бы на упрощенке ставить и содержать кассу. И единственно из-за чего мне может понадобиться касса - это прием по картам. Но ввиду того, что ими платит менее 2% покупателей, ЛЮБЫЕ затраты на онлайн кассу для меня не окупаемы. Может 2 года назад еще и прокатило бы, но не сейчас.
Вас не буду - т.к. Вы достаточно адекватные вещи пишите, и без обвинений за глаза.
Отвечая на Ваш вопрос - можете работать как раньше, не переживая, данные передавать будет платежная система в ОФД, соотв. их проблемы будут. То же самое относится и к курьерской службе.
Если есть какие - то сомнения, пишите в налоговую через обратную связь, или звоните им по телефону - у них там есть горячая линия, подтвердят мои слова. Сам уточнял тот же вопрос для нашего магазина.
мне программист уже доделывает адаптивную верстку.
Коллеги чего Вы себе головы забиваете этой ерундой ?
Проблема же решена с адаптивностью уже давно. И не надо лезть в старую CMS и что то там менять. Ну по крайней мере именно по причине мобильности не обязательно. Все обходится на раз с помощью http://www.mobilizetoday.ru или им подобных сервисов.
За неделю запилят Вам мобильный сайт, который будет всю инфу брать с Вашего большого. Т.е. обновляете инфу на большом старом и она тут же на мобильном также обновляется автоматом.
Да и мобильный сайт будет иметь все теже страницы с теми же адресами что и основной.
Стоит не особо дорого и если размещаете у себя на сервере (а не у них), то никакой подписки - пожизненно "бесплатно". В кавычки взял потому что если надо что то переделать, доделать на мобильной версии, то таки придется заплатить, но тут как везде и потом они не особо кусаются по ценам.
Суть технологии элементарно проста. В голове всех страниц Вашего сайта ставится скрипт определяющий с какого устройства пришел клиент.
Если со стационара, то он ничего не делает. Если с мобильного, то данные страницы выдаваемые сервером пропускаются через заранее настроенный для каждой страницы Вашего сайта фильтр правил, и информация переформатируется автоматом в мобильный вид. И клиент вместо обычной страницы увидит мобильную. При этом никаким образом Ваш старый сайт вообще не затрагивается. А по содержимому сайты будут совпадать, ну до той степени конечно как Вам это нужно, можно и урезать и добавить что то на мобильной - это все настраивается как раз при создании...
anstrem :
Если с мобильного, то данные страницы выдаваемые сервером пропускаются через заранее настроенный для каждой страницы Вашего сайта фильтр правил, и информация переформатируется автоматом в мобильный вид
Зачем такие сложности? К тому же - лишние скрипты? К тому же - весьма недостоверные данные об "устройстве"? Когда гораздо правильнее переверстать... У меня жопа - верстка табличная, поэтому долго и со скрипом. А у кого она изначально блочная - все гораздо проще.
Не, всякие сторонние сервисы это не серьезно.
PS: да и сайты "лендингпейджи", бесконечные простыни вниз с большими заголовками и ни одной цифрой - все это говорит о том, что стоимость будет явно повыше чем 10 000р.
Нет, это все равно что на запророжец натягивать чехол от БМВ. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
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kaavain :
Зачем такие сложности? К тому же - лишние скрипты? К тому же - весьма недостоверные данные об "устройстве"? Когда гораздо правильнее переверстать... У меня жопа - верстка табличная, поэтому долго и со скрипом. А у кого она изначально блочная - все гораздо проще.
Не, всякие сторонние сервисы это не серьезно.
Зря, очень даже серьезно и солидно на самом деле. И это как раз не сложности, сложности это внедрить адаптивную верстку в доисторическую CMS, которая в принципе под нее не проектировалась.
Весьма недостоверные данные об устройстве не ошибались еще ни разу. Лишний скрипт да, но ... нам шашечки или ехать ? давно не парюсь этой ерундой и советами гугла про скрипты, не надо воспринимать их буквально - на любом маломальски крупном проекте присутствуют полсотни интеграций с кучей сервисов и такое же количество внешних скриптов... и первые в списке это скрипты самого гугла типа jquery, куда уж без них то...
Это вполне нормально. Опять же 0,1 с на загрузку это конечно космос, но зачем ? Посмотрите на топовые сайты, по 1,5-2 секунды загрузка у всех - это нормально, а некоторые и по 3-5 сек себе позволяют.
anstrem :
зачем
Я уже заплатил.
Да и вопрос не настолько прост. Сейчас я понимаю что происходит и куда смотреть на предмет косяков. А что бывает от одного безобидного скрипта тоже насмотрелся. И так с заказами тухло, не хочется терять.
Да и получается очень и очень неплохо. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
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Ilya_O :
MP :
А требование обязательно выдавать бумажный чек онлайн-ККМ в новом законе есть
Да, есть. Там есть оговорка, что по требованию покупателя ему также выдается электронный чек. Так что нифига никто не собирается упрощать нам жизнь
Цитата 54ФЗ :
"2. При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или
бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае
предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета
абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый
чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту)
на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при
наличии технической возможности для передачи информации покупателю
(клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты)."
И ( или ) подразумевает, что может быть выдан либо чек на бумажном носителе, чек на бумажном носители + направлен чек в элеткронной форме, чек в электронной форме, без чека на бумажном носителе, если покупаетель представил номер телефона или мэйл.
Где тут требование об обязательном предоставлении покупателю чека на бумажном носителе???
tigerxml :
У них же не цель насобирать денег с предпринимателей за кассы - цель сделать бизнес проще, и прозрачнее, конечно везде есть свои недоработки, но с этим законом определенно проще чем до него
tigerxml :
Вы оружие что ли продаете боевикам? чего так бояться то?
Если наши правители почти полностью уничтожили движение маршруток в Москве, почему бы им полностью не уничтожить интернет торговлю? _________________ Мой блог:Эксперт-Report
qualified :
Если наши правители почти полностью уничтожили движение маршруток в Москве
Вот это ты зря, это правильно было сделано что шахидки повымели.
tigerxml :
У них же не цель насобирать денег с предпринимателей за кассы - цель сделать бизнес проще, и прозрачнее, конечно везде есть свои недоработки, но с этим законом определенно проще чем до него
А вот это - сопливая тошнотина с полным непониманием сути и следствия происходящего. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
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