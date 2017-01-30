Тема: Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?



kaavain : Я за 22000 купил CS-cart и на нем один магазин



Сделал тоже самое, только за 850 баков английскую (надо много однотипных сайтов). После просмотра уроков просто влюбился в эту CMS.



Теперь так, есть CS-Cart - и всё остальное



Ничего допиливать не пришлось вообще! Сделал тоже самое, только за 850 баков английскую (надо много однотипных сайтов). После просмотра уроков просто влюбился в эту CMS.Теперь так, есть CS-Cart - и всё остальноеНичего допиливать не пришлось вообще!

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 1:47, Пн., 30 Янв. 17

1:47, Пн., 30 Янв. 17

kaavain : Я за 22000 купил CS-cart

Он а всё такая же тормозная как 4 года назад? Сколько хостинг стоит чтоб не тормозила?

_________________

pecunia pecuniam non parit Он а всё такая же тормозная как 4 года назад? Сколько хостинг стоит чтоб не тормозила?_________________pecunia pecuniam non parit

alive : всё такая же тормозная как 4 года наза



Нет. С версии 4.3 они существенно, раза в 2, ускорили. Потом она сейчас может работать на РНР5.6 и выше.



Но я, правда, все равно перешёл на виртуальные сервера, чтобы свободно рулить настройками.



Хостинг стоит $2 в месяц, точнее $48 за два года. Но там у меня ещё три сайта, так что фактически бесплатный

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Нет. С версии 4.3 они существенно, раза в 2, ускорили. Потом она сейчас может работать на РНР5.6 и выше.Но я, правда, все равно перешёл на виртуальные сервера, чтобы свободно рулить настройками.Хостинг стоит $2 в месяц, точнее $48 за два года. Но там у меня ещё три сайта, так что фактически бесплатный_________________Хочешь что-нибудь узнать?

Anton Shishkin : влюбился

Там есть несколько идиотизмов, в частности что меня останавливает от полного перехода на неё - отсутствие мультивалютности (точнее присутствие её фикции).



А в целом да, очень мне нравится.



Не понял смысл покупки английской, там точно так же витрины платные. Или ты про мультивендор?



В русской чтотхорошо, как раз в тему, куча встроенных наших способов оплаты. Даже мой Авангард есть. Ну и калькулятор почты.



Но свои буржуйские сайты держу на старом движке своём.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Там есть несколько идиотизмов, в частности что меня останавливает от полного перехода на неё - отсутствие мультивалютности (точнее присутствие её фикции).А в целом да, очень мне нравится.Не понял смысл покупки английской, там точно так же витрины платные. Или ты про мультивендор?В русской чтотхорошо, как раз в тему, куча встроенных наших способов оплаты. Даже мой Авангард есть. Ну и калькулятор почты.Но свои буржуйские сайты держу на старом движке своём._________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : отсутствие мультивалютности



Да, я уже задался этим вопросом, буду искать модуль, либо долбить на форуме разработчиков.



kaavain : Не понял смысл покупки английской, там точно так же витрины платные.



Нет. 850 баксов и хоть мульен витрин ) Версия Ультиимэйт. Но там нет российских служб доставки и оплаты. Как их прикручивать - еще не думал, ибо пока нет нужды. Возможно, придется русскую версию брать для РФ, чтобы все красиво работало.



С разработчиками поговорил, у них явно четкая позиция разных подходов к тарифам для РФ и не РФ.



Нет. 850 баксов и хоть мульен витрин) Версия Ультиимэйт. Но там нет российских служб доставки и оплаты. Как их прикручивать - еще не думал, ибо пока нет нужды. Возможно, придется русскую версию брать для РФ, чтобы все красиво работало.С разработчиками поговорил, у них явно четкая позиция разных подходов к тарифам для РФ и не РФ. kaavain : Но свои буржуйские сайты держу на старом движке своём



У меня 2 проблемы: сайты на Wix (до сих пор ьам не все гладко) или на плохих неадаптивнвх старых самописных CMS (Google уже опустил из ТОП-10 в ТОП-30). Хочу все снести и построить заново в цивильном виде. И тут CS-Cart очень органически подошла. У меня 2 проблемы: сайты на Wix (до сих пор ьам не все гладко) или на плохих неадаптивнвх старых самописных CMS (Google уже опустил из ТОП-10 в ТОП-30). Хочу все снести и построить заново в цивильном виде. И тут CS-Cart очень органически подошла.

Anton Shishkin : Да, я уже задался этим вопросом, буду искать модуль, либо долбить на форуме разработчиков.



Это бесполезно, это как с обязательностью e-mail, заложено в принципе функционирования движка. Соответственно - только костыли. Мне прикрутили несколько, более-менее работает (у меня так повелось, что в админке - фунты, а на витрине - рубли).



Anton Shishkin : или на плохих неадаптивнвх старых самописных CMS (Google уже опустил из ТОП-10 в ТОП-30).



Вот, это да. Меня пока держит в ТОП-3 но реально потому что мои магазины - крупнейшие в мире. Но мне программист уже доделывает адаптивную верстку.



Просто моя старая ЦМС-ка на дешевом хостинге выдает менее 100 мс с учетом ДНС (причем ДНС большинство отбирает). А ЦС-Карт даже с небольшим количеством украшательств - 1000 хоть ты тресни.

то нормально и допустимо, но 100 в 10 раз приятнее



Осторожно будь с модулями и украшательствами, иногда убивают нужную функциональность (как модуль "хлебные крошки" выпадающие) а чаще могут сильно тормозить работу (особенно касается всяких каруселей типа "новинки из похожего" и проч.).

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Вот, это да. Меня пока держит в ТОП-3 но реально потому что мои магазины - крупнейшие в мире. Но мне программист уже доделывает адаптивную верстку.Просто моя старая ЦМС-ка на дешевом хостинге выдает менее 100 мс с учетом ДНС (причем ДНС большинство отбирает). А ЦС-Карт даже с небольшим количеством украшательств - 1000 хоть ты тресни.то нормально и допустимо, но 100 в 10 раз приятнееОсторожно будь с модулями и украшательствами, иногда убивают нужную функциональность (как модуль "хлебные крошки" выпадающие) а чаще могут сильно тормозить работу (особенно касается всяких каруселей типа "новинки из похожего" и проч.)._________________Хочешь что-нибудь узнать?

RamBoo : Тогда и меня к этим засланцам приписывайте. Ибо на вопрос ответа нет. А по поводу не платить налоги, потому что не использую кассу уже пояснял в самом начале ветки: использую партнерские КС, своих курьеров нет, со склада не продаю именно потому что в родном городе нет такого спроса, ради которого стоило бы на упрощенке ставить и содержать кассу. И единственно из-за чего мне может понадобиться касса - это прием по картам. Но ввиду того, что ими платит менее 2% покупателей, ЛЮБЫЕ затраты на онлайн кассу для меня не окупаемы. Может 2 года назад еще и прокатило бы, но не сейчас.

Вас не буду - т.к. Вы достаточно адекватные вещи пишите, и без обвинений за глаза.



Отвечая на Ваш вопрос - можете работать как раньше, не переживая, данные передавать будет платежная система в ОФД, соотв. их проблемы будут. То же самое относится и к курьерской службе.



Если есть какие - то сомнения, пишите в налоговую через обратную связь, или звоните им по телефону - у них там есть горячая линия, подтвердят мои слова. Сам уточнял тот же вопрос для нашего магазина. Вас не буду - т.к. Вы достаточно адекватные вещи пишите, и без обвинений за глаза.Отвечая на Ваш вопрос - можете работать как раньше, не переживая, данные передавать будет платежная система в ОФД, соотв. их проблемы будут. То же самое относится и к курьерской службе.Если есть какие - то сомнения, пишите в налоговую через обратную связь, или звоните им по телефону - у них там есть горячая линия, подтвердят мои слова. Сам уточнял тот же вопрос для нашего магазина.

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 23:24, Пн., 30 Янв. 17

23:24, Пн., 30 Янв. 17

Anton Shishkin : на плохих неадаптивнвх

kaavain : мне программист уже доделывает адаптивную верстку.



Коллеги чего Вы себе головы забиваете этой ерундой ?

Проблема же решена с адаптивностью уже давно. И не надо лезть в старую CMS и что то там менять. Ну по крайней мере именно по причине мобильности не обязательно. Все обходится на раз с помощью

За неделю запилят Вам мобильный сайт, который будет всю инфу брать с Вашего большого. Т.е. обновляете инфу на большом старом и она тут же на мобильном также обновляется автоматом.

Да и мобильный сайт будет иметь все теже страницы с теми же адресами что и основной.



Стоит не особо дорого и если размещаете у себя на сервере (а не у них), то никакой подписки - пожизненно "бесплатно". В кавычки взял потому что если надо что то переделать, доделать на мобильной версии, то таки придется заплатить, но тут как везде и потом они не особо кусаются по ценам.



Суть технологии элементарно проста. В голове всех страниц Вашего сайта ставится скрипт определяющий с какого устройства пришел клиент.

Если со стационара, то он ничего не делает. Если с мобильного, то данные страницы выдаваемые сервером пропускаются через заранее настроенный для каждой страницы Вашего сайта фильтр правил, и информация переформатируется автоматом в мобильный вид. И клиент вместо обычной страницы увидит мобильную. При этом никаким образом Ваш старый сайт вообще не затрагивается. А по содержимому сайты будут совпадать, ну до той степени конечно как Вам это нужно, можно и урезать и добавить что то на мобильной - это все настраивается как раз при создании... Коллеги чего Вы себе головы забиваете этой ерундой ?Проблема же решена с адаптивностью уже давно. И не надо лезть в старую CMS и что то там менять. Ну по крайней мере именно по причине мобильности не обязательно. Все обходится на раз с помощью http://www.mobilizetoday.ru или им подобных сервисов.За неделю запилят Вам мобильный сайт, который будет всю инфу брать с Вашего большого. Т.е. обновляете инфу на большом старом и она тут же на мобильном также обновляется автоматом.Да и мобильный сайт будет иметь все теже страницы с теми же адресами что и основной.Стоит не особо дорого и если размещаете у себя на сервере (а не у них), то никакой подписки - пожизненно "бесплатно". В кавычки взял потому что если надо что то переделать, доделать на мобильной версии, то таки придется заплатить, но тут как везде и потом они не особо кусаются по ценам.Суть технологии элементарно проста. В голове всех страниц Вашего сайта ставится скрипт определяющий с какого устройства пришел клиент.Если со стационара, то он ничего не делает. Если с мобильного, то данные страницы выдаваемые сервером пропускаются через заранее настроенный для каждой страницы Вашего сайта фильтр правил, и информация переформатируется автоматом в мобильный вид. И клиент вместо обычной страницы увидит мобильную. При этом никаким образом Ваш старый сайт вообще не затрагивается. А по содержимому сайты будут совпадать, ну до той степени конечно как Вам это нужно, можно и урезать и добавить что то на мобильной - это все настраивается как раз при создании...

anstrem : Если с мобильного, то данные страницы выдаваемые сервером пропускаются через заранее настроенный для каждой страницы Вашего сайта фильтр правил, и информация переформатируется автоматом в мобильный вид



Зачем такие сложности? К тому же - лишние скрипты? К тому же - весьма недостоверные данные об "устройстве"? Когда гораздо правильнее переверстать... У меня жопа - верстка табличная, поэтому долго и со скрипом. А у кого она изначально блочная - все гораздо проще.



Не, всякие сторонние сервисы это не серьезно.



PS: да и сайты "лендингпейджи", бесконечные простыни вниз с большими заголовками и ни одной цифрой - все это говорит о том, что стоимость будет явно повыше чем 10 000р.



Нет, это все равно что на запророжец натягивать чехол от БМВ.

_________________

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Спроси меня как. Зачем такие сложности? К тому же - лишние скрипты? К тому же - весьма недостоверные данные об "устройстве"? Когда гораздо правильнее переверстать... У меня жопа - верстка табличная, поэтому долго и со скрипом. А у кого она изначально блочная - все гораздо проще.Не, всякие сторонние сервисы это не серьезно.PS: да и сайты "лендингпейджи", бесконечные простыни вниз с большими заголовками и ни одной цифрой - все это говорит о том, что стоимость будет явно повыше чем 10 000р.Нет, это все равно что на запророжец натягивать чехол от БМВ._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 23:45, Пн., 30 Янв. 17

23:45, Пн., 30 Янв. 17

kaavain : Зачем такие сложности? К тому же - лишние скрипты? К тому же - весьма недостоверные данные об "устройстве"? Когда гораздо правильнее переверстать... У меня жопа - верстка табличная, поэтому долго и со скрипом. А у кого она изначально блочная - все гораздо проще.



Не, всякие сторонние сервисы это не серьезно.



Зря, очень даже серьезно и солидно на самом деле. И это как раз не сложности, сложности это внедрить адаптивную верстку в доисторическую CMS, которая в принципе под нее не проектировалась.



Весьма недостоверные данные об устройстве не ошибались еще ни разу. Лишний скрипт да, но ... нам шашечки или ехать ? давно не парюсь этой ерундой и советами гугла про скрипты, не надо воспринимать их буквально - на любом маломальски крупном проекте присутствуют полсотни интеграций с кучей сервисов и такое же количество внешних скриптов... и первые в списке это скрипты самого гугла типа jquery, куда уж без них то...

Это вполне нормально. Опять же 0,1 с на загрузку это конечно космос, но зачем ? Посмотрите на топовые сайты, по 1,5-2 секунды загрузка у всех - это нормально, а некоторые и по 3-5 сек себе позволяют. Зря, очень даже серьезно и солидно на самом деле. И это как раз не сложности, сложности это внедрить адаптивную верстку в доисторическую CMS, которая в принципе под нее не проектировалась.Весьма недостоверные данные об устройстве не ошибались еще ни разу. Лишний скрипт да, но ... нам шашечки или ехать ? давно не парюсь этой ерундой и советами гугла про скрипты, не надо воспринимать их буквально - на любом маломальски крупном проекте присутствуют полсотни интеграций с кучей сервисов и такое же количество внешних скриптов... и первые в списке это скрипты самого гугла типа jquery, куда уж без них то...Это вполне нормально. Опять же 0,1 с на загрузку это конечно космос, но зачем ? Посмотрите на топовые сайты, по 1,5-2 секунды загрузка у всех - это нормально, а некоторые и по 3-5 сек себе позволяют.

anstrem : зачем



Я уже заплатил.



Да и вопрос не настолько прост. Сейчас я понимаю что происходит и куда смотреть на предмет косяков. А что бывает от одного безобидного скрипта тоже насмотрелся. И так с заказами тухло, не хочется терять.



Да и получается очень и очень неплохо.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Я уже заплатил.Да и вопрос не настолько прост. Сейчас я понимаю что происходит и куда смотреть на предмет косяков. А что бывает от одного безобидного скрипта тоже насмотрелся. И так с заказами тухло, не хочется терять.Да и получается очень и очень неплохо._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Ilya_O :

MP :

А требование обязательно выдавать бумажный чек онлайн-ККМ в новом законе есть



Да, есть. Там есть оговорка, что по требованию покупателя ему также выдается электронный чек. Так что нифига никто не собирается упрощать нам жизнь



Цитата 54ФЗ :

"2. При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или

бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае

предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета

абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый

чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту)

на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при

наличии технической возможности для передачи информации покупателю

(клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты)."



И ( или ) подразумевает, что может быть выдан либо чек на бумажном носителе, чек на бумажном носители + направлен чек в элеткронной форме, чек в электронной форме, без чека на бумажном носителе, если покупаетель представил номер телефона или мэйл.



Где тут требование об обязательном предоставлении покупателю чека на бумажном носителе??? Цитата 54ФЗ :"2.на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (приналичии технической возможности для передачи информации покупателю(клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты)."И ( или ) подразумевает, что может быть выдан либо чек на бумажном носителе, чек на бумажном носители + направлен чек в элеткронной форме, чек в электронной форме, без чека на бумажном носителе, если покупаетель представил номер телефона или мэйл.Где тут требование об обязательном предоставлении покупателю чека на бумажном носителе???

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 19:50, Вт., 31 Янв. 17

19:50, Вт., 31 Янв. 17

tigerxml : У них же не цель насобирать денег с предпринимателей за кассы - цель сделать бизнес проще, и прозрачнее, конечно везде есть свои недоработки, но с этим законом определенно проще чем до него



tigerxml : Вы оружие что ли продаете боевикам? чего так бояться то?



Если наши правители почти полностью уничтожили движение маршруток в Москве, почему бы им полностью не уничтожить интернет торговлю?

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Мой блог: Эксперт-Report Если наши правители почти полностью уничтожили движение маршруток в Москве, почему бы им полностью не уничтожить интернет торговлю?_________________

qualified : Если наши правители почти полностью уничтожили движение маршруток в Москве



Вот это ты зря, это правильно было сделано что шахидки повымели.



tigerxml : У них же не цель насобирать денег с предпринимателей за кассы - цель сделать бизнес проще, и прозрачнее, конечно везде есть свои недоработки, но с этим законом определенно проще чем до него



А вот это - сопливая тошнотина с полным непониманием сути и следствия происходящего.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. А вот это - сопливая тошнотина с полным непониманием сути и следствия происходящего._________________Хочешь что-нибудь узнать?