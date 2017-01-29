Тема: Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?







Ситуация ясна:



1. Ни о какой помощи бизнесу, упрощения работы, снижения нагрузки речи быть не может. Новые поборы и новые затраты за наш счет.



2. Количество и аппетиты паразитов растут. Придется покупать микросхемку стоимостью 1.5 доллара США (ну ладно, с криптозащитой - 5 долларов США) за 20 000р, это мы и с ЭКЛЗ проходили, сейчас правда станет дороже.



3. Нахлебников переименовали и сделали неизбежными. Если раньше говнюков из ЦТО можно было сливать, то теперь этих сук из ОФД не сольешь, и придется им башлять. Я лично к этому отношусь спокойно, буду больше в черную проводить мимо кассы, чтобы компенсировать этот побор.



4. Идет очередное переваливание с больной головы на здоровую. Вместо борьбы с тенью, что сложно, сострижем больше с белых. Приведет это к тому, что белых станет меньше, тени больше. Ждем очередного витка.



5. Пока дергаться не стоит. Ибо замутили кашу .которую сами расхлебать не могут, зачем в это дерьмо сейчас нырять? Ждать до лета с попкорном. Я в любом случае не буду до конца года ничего менять- лучше чернить буду ну штраф заплачу если не повезет. Ибо ЭКЛЗ куплено, оно действует до конца года и с какого херя я этим ублюдкам должен дарить деньги?

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Развели срач в камментах, причем неизвестно с кем - скорее всего с представителем касты паразитов, что на кол давно пора сажать.Ситуация ясна:1. Ни о какой помощи бизнесу, упрощения работы, снижения нагрузки речи быть не может. Новые поборы и новые затраты за наш счет.2. Количество и аппетиты паразитов растут. Придется покупать микросхемку стоимостью 1.5 доллара США (ну ладно, с криптозащитой - 5 долларов США) за 20 000р, это мы и с ЭКЛЗ проходили, сейчас правда станет дороже.3. Нахлебников переименовали и сделали неизбежными. Если раньше говнюков из ЦТО можно было сливать, то теперь этих сук из ОФД не сольешь, и придется им башлять. Я лично к этому отношусь спокойно, буду больше в черную проводить мимо кассы, чтобы компенсировать этот побор.4. Идет очередное переваливание с больной головы на здоровую. Вместо борьбы с тенью, что сложно, сострижем больше с белых. Приведет это к тому, что белых станет меньше, тени больше. Ждем очередного витка.5. Пока дергаться не стоит. Ибо замутили кашу .которую сами расхлебать не могут, зачем в это дерьмо сейчас нырять? Ждать до лета с попкорном. Я в любом случае не буду до конца года ничего менять- лучше чернить буду ну штраф заплачу если не повезет. Ибо ЭКЛЗ куплено, оно действует до конца года и с какого херя я этим ублюдкам должен дарить деньги?_________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : Развели срач в камментах, причем неизвестно с кем - скорее всего с представителем касты паразитов, что на кол давно пора сажать.

Еще один охотник на ведьм. Уже писал что я точно так же разбирался во всем этом, нет там ничего страшного. Много информации выяснил, и пишу здесь, что бы ответить на некоторые вопросы которые задавались. А то понапишут тут ложных данных, а люди потом ходят и думают что это правда. Не хотите не верьте, мне абсолютно все равно.



по пунктам (не для спора, а что бы пояснить что там у них происходит):

1. Есть там помощь - если не считать тех кто не применял кассу конечно и онлайн платежи (хотя с этим думаю разберутся), у них стало немного но сложнее.



2. ФН (новый ЭКЛЗ) стоит 6000 - 8000 рублей, как и стоил ЭКЛЗ ничего не поменялось.



3. ЦТО брали гораздо больше (Ваш случай не берем когда не платили им ничего). тут даже аккумулятор можно самостоятельно заменить, ФН менять не раз в год а раз в 3 года, 3000 руб в год, вместо 3000 руб. в квартал.



4. между прочем это очень действенный способ борьбы с тенью - одно мобильное приложение чего стоит для покупателя. Именно теперь можно будет со всем этим разобраться, раньше они не могли т.к. даже по чеку было сложно определить легальный он или поддельный. Наш ЦТО шник как то сам признавался, что он столько левых касс понаставил в свое время.. теперь этот фокус не пройдет, и лучше будет для самих же магазинов т.к. конкуренты уходящие от налогов больше не смогут это делать.



5. ну здесь каждому самому решать, может продлят, как Вы говорите до конца ЭКЛЗ, может и нет. но уже очень много касс работает, и у нас тоже работает все достаточно просто и красиво, по этому кто хочет - может перейти на новые кассы, кто не хочет может подождать до июля, но зятягивать думаю сильно не стоит. Потому что налоговая разработала компьютерную систему управления рисками, она позволяет очень быстро отслеживать тех, кто будет нарушать, скажем они знают что у вас есть продажи, а после 1 июля чеки не поступают, они сразу получают выборку нарушителей и отправляют проверку. А заранее т.к. часто просто купить или модернизировать кассу не достаточно, часто надо еще программы доработать, ту же передачу товаров в кассы. по этому что бы не оказаться у не работающей кассы 1 июля и лучше со всем заранее заняться.



Последний раз редактировалось: tigerxml (12:36, Вс., 29 Янв. 17), всего редактировалось 1 раз Еще один охотник на ведьм. Уже писал что я точно так же разбирался во всем этом, нет там ничего страшного. Много информации выяснил, и пишу здесь, что бы ответить на некоторые вопросы которые задавались. А то понапишут тут ложных данных, а люди потом ходят и думают что это правда. Не хотите не верьте, мне абсолютно все равно.по пунктам (не для спора, а что бы пояснить что там у них происходит):1. Есть там помощь - если не считать тех кто не применял кассу конечно и онлайн платежи (хотя с этим думаю разберутся), у них стало немного но сложнее.2. ФН (новый ЭКЛЗ) стоит 6000 - 8000 рублей, как и стоил ЭКЛЗ ничего не поменялось.3. ЦТО брали гораздо больше (Ваш случай не берем когда не платили им ничего). тут даже аккумулятор можно самостоятельно заменить, ФН менять не раз в год а раз в 3 года, 3000 руб в год, вместо 3000 руб. в квартал.4. между прочем это очень действенный способ борьбы с тенью - одно мобильное приложение чего стоит для покупателя. Именно теперь можно будет со всем этим разобраться, раньше они не могли т.к. даже по чеку было сложно определить легальный он или поддельный. Наш ЦТО шник как то сам признавался, что он столько левых касс понаставил в свое время.. теперь этот фокус не пройдет, и лучше будет для самих же магазинов т.к. конкуренты уходящие от налогов больше не смогут это делать.5. ну здесь каждому самому решать, может продлят, как Вы говорите до конца ЭКЛЗ, может и нет. но уже очень много касс работает, и у нас тоже работает все достаточно просто и красиво, по этому кто хочет - может перейти на новые кассы, кто не хочет может подождать до июля, но зятягивать думаю сильно не стоит. Потому что налоговая разработала компьютерную систему управления рисками, она позволяет очень быстро отслеживать тех, кто будет нарушать, скажем они знают что у вас есть продажи, а после 1 июля чеки не поступают, они сразу получают выборку нарушителей и отправляют проверку. А заранее т.к. часто просто купить или модернизировать кассу не достаточно, часто надо еще программы доработать, ту же передачу товаров в кассы. по этому что бы не оказаться у не работающей кассы 1 июля и лучше со всем заранее заняться.



_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Ну, народ, вы все поняли? Думаю, комментировать больше нет никакого смысла._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 12:50, Вс., 29 Янв. 17

12:50, Вс., 29 Янв. 17

tigerxml : а после 1 июля чеки не поступают, они сразу получают выборку нарушителей и отправляют проверку

Скорее это будет означать, что предприятие перестало существовать и проверять больше некого.

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Мой блог: Эксперт-Report Скорее это будет означать, что предприятие перестало существовать и проверять больше некого._________________

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 12:59, Вс., 29 Янв. 17

12:59, Вс., 29 Янв. 17

kaavain : Ну, народ, вы все поняли? Думаю, комментировать больше нет никакого смысла.

Да,слушать и комментировать болванчика-продавана-внедренца этих касс не вижу смысла, ему хоть ссы в глаза всё божья роса. По всем пунктам согласен с kaavain. Реальные же проблемы магазинов уже описал Ramboo.

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pecunia pecuniam non parit Да,слушать и комментировать болванчика-продавана-внедренца этих касс не вижу смысла, ему хоть ссы в глаза всё божья роса. По всем пунктам согласен с kaavain. Реальные же проблемы магазинов уже описал Ramboo._________________pecunia pecuniam non parit

Автор: activity

голосов : 1

Дата: 19:02, Вс., 29 Янв. 17

19:02, Вс., 29 Янв. 17

tigerxml : По интеграции магазин, 100% появятся решения, это проблемой не будет

Ну что значит появятся решения? Конечно появятся и уже есть некоторые у продавцом ККМ. Другое дело сколько будет стоить внедрение, потому как это все тащит за собой много какой работы для программиста. Например: настройка платформы для работы, т.е. изначально она не предназначена для подключения кассы, значит или программировать все самому либо обновляться, но тут не все могут обновиться по разным причинам. Далее платежные модули, они то же скорее всего должны будут измениться, опять либо заново платить либо программировать, дальше наладка всего этого и учесть нужно, что, действительно, понадобиться сервер для кассы, которая на самом деле не касса, а принтер. + Отдельно кассу для курьеров + к каждой кассе по 3 тысячи в год. 100 тысяч может и не быть, а может и даже мало, смотря для какого ИМ... Тут даже что, чем проще магазин и дешевле, тем скорее всего будет сложнее внедрить ее. Ну что значит появятся решения? Конечно появятся и уже есть некоторые у продавцом ККМ. Другое дело сколько будет стоить внедрение, потому как это все тащит за собой много какой работы для программиста. Например: настройка платформы для работы, т.е. изначально она не предназначена для подключения кассы, значит или программировать все самому либо обновляться, но тут не все могут обновиться по разным причинам. Далее платежные модули, они то же скорее всего должны будут измениться, опять либо заново платить либо программировать, дальше наладка всего этого и учесть нужно, что, действительно, понадобиться сервер для кассы, которая на самом деле не касса, а принтер. + Отдельно кассу для курьеров + к каждой кассе по 3 тысячи в год. 100 тысяч может и не быть, а может и даже мало, смотря для какого ИМ... Тут даже что, чем проще магазин и дешевле, тем скорее всего будет сложнее внедрить ее.

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 19:22, Вс., 29 Янв. 17

19:22, Вс., 29 Янв. 17

activity : Тут даже что, чем проще магазин и дешевле, тем скорее всего будет сложнее внедрить ее.

Именно так, у многих самописное ПО, кто-то должен обновиться до новой CMS, у кого-то это невозможно по разным причинам. Многие ли будут ковырять отлично работающую CMS ради кассы? Вопрос риторический. Ведь и так онлайн платежи можно вывести только на счет организации, что ещё нужно налоговой для уплаты налогов? А если она хочет залезть бизнесу в трусы и там пошурудить, не надо удивляться если в ответ получит по морде.

_________________

pecunia pecuniam non parit Именно так, у многих самописное ПО, кто-то должен обновиться до новой CMS, у кого-то это невозможно по разным причинам. Многие ли будут ковырять отлично работающую CMS ради кассы? Вопрос риторический. Ведь и так онлайн платежи можно вывести только на счет организации, что ещё нужно налоговой для уплаты налогов? А если она хочет залезть бизнесу в трусы и там пошурудить, не надо удивляться если в ответ получит по морде._________________pecunia pecuniam non parit

alive : что ещё нужно налоговой для уплаты налогов? А если она хочет залезть бизнесу в трусы и там пошурудить, не надо удивляться если в ответ получит по морде.



Давайте отделять зерна от плевел. Могу сказать, что в Европе, где я тое работаю, налоговая нагрузка гораздо выше, штрафы тоже огого (не вовремя поданная декларация, например, 250 евро). В России налоги существенно меньше, но!



1. В Европе я плачу только налоги (в налоговую, ПФ) и две страховки за сотрудника. А у нас хреновы паразиты типа ЦТО, ОФД, производители ККМ и ЭКЛЗ (теперь ФР) - вот кого надо на кол и проернуть без вазелина. Без налогов нельзя, государство не сможет существовать. И давате Крутик не будет злопыхать куда идут налоги... У нас их воруют, а в Европе отдают тунеядцам и псевдобеженцам, неизвестно что лучше. Но там НАЛОГИ а у нас - корпи говнюков-внедренцев-нахлебников. Вот где основное зло. Я вынужден укрывать налоги, недоплачивать государству, чтобы компенсировать воровство из моего кармана со стороны этих подонков.



2. Бороться с тенью надо за счет тени, а не за счет белых фирм. А у нас бьют своих чтобы чужие боялись. В той же Европе никто не приставляет ко мне вертухая в виде ККМ, ФР и прочих технических средств. Но это пока я работаю (относительно) честно. Стоит мне только начать левачить, вычислят моментально, потому что налоговая РАБОТАЕТ САМА, а не пытается нанять всех вокруг, как нам втирал этот засланец, что типа это здорово что приложение будет чтобы клиент настучать мог. Это и есть - перекладывание с больной головы на здоровую.



Так я все это вижу.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Давайте отделять зерна от плевел. Могу сказать, что в Европе, где я тое работаю, налоговая нагрузка гораздо выше, штрафы тоже огого (не вовремя поданная декларация, например, 250 евро). В России налоги существенно меньше, но!1. В Европе я плачу только налоги (в налоговую, ПФ) и две страховки за сотрудника. А у нас хреновы паразиты типа ЦТО, ОФД, производители ККМ и ЭКЛЗ (теперь ФР) - вот кого надо на кол и проернуть без вазелина. Без налогов нельзя, государство не сможет существовать. И давате Крутик не будет злопыхать куда идут налоги... У нас их воруют, а в Европе отдают тунеядцам и псевдобеженцам, неизвестно что лучше. Но там НАЛОГИ а у нас - корпи говнюков-внедренцев-нахлебников. Вот где основное зло. Я вынужден укрывать налоги, недоплачивать государству, чтобы компенсировать воровство из моего кармана со стороны этих подонков.2. Бороться с тенью надо за счет тени, а не за счет белых фирм. А у нас бьют своих чтобы чужие боялись. В той же Европе никто не приставляет ко мне вертухая в виде ККМ, ФР и прочих технических средств. Но это пока я работаю (относительно) честно. Стоит мне только начать левачить, вычислят моментально, потому что налоговая РАБОТАЕТ САМА, а не пытается нанять всех вокруг, как нам втирал этот засланец, что типа это здорово что приложение будет чтобы клиент настучать мог. Это и есть - перекладывание с больной головы на здоровую.Так я все это вижу._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 20:11, Вс., 29 Янв. 17

20:11, Вс., 29 Янв. 17

kaavain : Бороться с тенью надо за счет тени, а не за счет белых фирм. А у нас бьют своих чтобы чужие боялись. В той же Европе никто не приставляет ко мне вертухая в виде ККМ, ФР и прочих технических средств. Но это пока я работаю (относительно) честно. Стоит мне только начать левачить, вычислят моментально, потому что налоговая РАБОТАЕТ САМА, а не пытается нанять всех вокруг, как нам втирал этот засланец, что типа это здорово что приложение будет чтобы клиент настучать мог. Это и есть - перекладывание с больной головы на здоровую.

Ну кто не бил чеки тот и не будет бить, кто же работал в белую получил геморрой и снизил лояльность к такому государству. Где логика? Просто денег нет(с).

_________________

pecunia pecuniam non parit Ну кто не бил чеки тот и не будет бить, кто же работал в белую получил геморрой и снизил лояльность к такому государству. Где логика? Просто денег нет(с)._________________pecunia pecuniam non parit

alive : Ну кто не бил чеки тот и не будет бить, кто же работал в белую получил геморрой и снизил лояльность к такому государству



Именно!

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Именно!_________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 23:32, Вс., 29 Янв. 17

23:32, Вс., 29 Янв. 17

tigerxml : уже очень много касс работает, и у нас тоже работает все достаточно просто и красиво

Ну-ка просто и красиво поясните, как поступать с предварительными платежами, пришедшими в нерабочее время, ночью например? Выбить утром следующего дня? А если у магазина 2 выходных? Ну-ка просто и красиво поясните, как поступать с предварительными платежами, пришедшими в нерабочее время, ночью например? Выбить утром следующего дня? А если у магазина 2 выходных?



Все равно перекрутят все на свой лад.



Это будет разговор слепого с глухим. Кому надо напишет что - то по делу. Только вот свое время на убеждение других людей я тратить не собираюсь, ценности это никакой не представляет. Даже не хочу отвечать в этой ветке, так как тут два засланца, которые видят в других как раз засланных казачков, из которых как минимум один не платит все налоги судя по всему по своим личным, высокоэтическим соображениям, и побуждает других это делать. Пусть делает и дальше. А второй скорее всего где то рядом с этой темой тоже крутится.Все равно перекрутят все на свой лад.Это будет разговор слепого с глухим. Кому надо напишет что - то по делу. Только вот свое время на убеждение других людей я тратить не собираюсь, ценности это никакой не представляет.

RamBoo : Ну-ка просто и красиво поясните, как поступать с предварительными платежами, пришедшими в нерабочее время, ночью например?



Тебе же, бестолковому, объяснили - поломай свою CMS, которая тебя кормит и поит. Или перейди на новую (30 000р с вероятностью проседания в поиске со всеми вытекающими).



Ну или найди программиста, это будет дешевле - от 10 000р. Работать все равно будет хреново, в основном по вине ЛК в налоговой, но это же не цель.



Цель - кормить ублюдков-дармоедов.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Тебе же, бестолковому, объяснили - поломай свою CMS, которая тебя кормит и поит. Или перейди на новую (30 000р с вероятностью проседания в поиске со всеми вытекающими).Ну или найди программиста, это будет дешевле - от 10 000р. Работать все равно будет хреново, в основном по вине ЛК в налоговой, но это же не цель.Цель - кормить ублюдков-дармоедов._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 1:05, Пн., 30 Янв. 17

1:05, Пн., 30 Янв. 17

tigerxml : Даже не хочу отвечать в этой ветке, так как тут два засланца, которые видят в других как раз засланных казачков, из которых как минимум один не платит все налоги судя по всему по своим личным, высокоэтическим соображениям, и побуждает других это делать.

Тогда и меня к этим засланцам приписывайте. Ибо на вопрос ответа нет. А по поводу не платить налоги, потому что не использую кассу уже пояснял в самом начале ветки: использую партнерские КС, своих курьеров нет, со склада не продаю именно потому что в родном городе нет такого спроса, ради которого стоило бы на упрощенке ставить и содержать кассу. И единственно из-за чего мне может понадобиться касса - это прием по картам. Но ввиду того, что ими платит менее 2% покупателей, ЛЮБЫЕ затраты на онлайн кассу для меня не окупаемы. Может 2 года назад еще и прокатило бы, но не сейчас.



kaavain : Тебе же, бестолковому, объяснили - поломай свою CMS, которая тебя кормит и поит. Или перейди на новую (30 000р с вероятностью проседания в поиске со всеми вытекающими).

За 30 тыс. это не CMS это говно, допиливание которого обойдется раз в 10 дороже. В остальном согласен. За 30 тыс. это не CMS это говно, допиливание которого обойдется раз в 10 дороже. В остальном согласен.

RamBoo : За 30 тыс. это не CMS это говно, допиливание которого обойдется раз в 10 дороже.





Да ладно! Я за 22000 купил CS-cart и на нем один магазин у меня чудесно работает и клиентам нравится. Не без претензий с моей стороны, но в целом отлично.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Да ладно! Я за 22000 купил CS-cart и на нем один магазин у меня чудесно работает и клиентам нравится. Не без претензий с моей стороны, но в целом отлично._________________Хочешь что-нибудь узнать?