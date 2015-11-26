Черная пятница - ты в теме?

Уже второй год ВСЕ и главное ВСЕГДА... Плохи дела ритейловые там... Помню лет 5 назад ловить надо было Рождество и Ивана Купалу... А сейчас - разница тольк в размере скидок. Все время 20-40, а в Рождество/Мидсаммер 40-80....
Да в Финке и Прибалтике и без всяких распродаж цены на те же шмотки намного ниже, а при старом курсе так вообще в разы
kuzmin :
юди, это вебмастера "размечают" трафик для партнерок. Это не магазин и ЧП лишь повод.
А вот то, что они решила собрать детский трафик на обороте, уже повод задуматься.
Это Вы о чем ? или о ком ?
anstrem :
Это Вы о чем ? или о ком ?
Пост уже убили. Забудьте.
Кстати, вопрос тем, у кого есть в тематиках РРЦ. Как к таким мероприятиям относятся поставщики?
msergey11 :
Кстати, вопрос тем, у кого есть в тематиках РРЦ. Как к таким мероприятиям относятся поставщики?
Нормальные присылают размер скидки, на что и на какое время. Причем, только для участвующих. Остальным нельзя.
msergey11 :
Кстати, вопрос тем, у кого есть в тематиках РРЦ. Как к таким мероприятиям относятся поставщики?
В общем обычно за спец. акции 1-2 дня пролетающие в выходные они не сильно журят Главное чтобы в целом все цены соблюдали. Опять же от поставщика зависит. По некоторым могу не особо и стесняться и нарушать РРЦ, пока кто нить не нажалуется, тогда скажу "Ой" и исправлю , без последствий...
Но есть и сильно озабоченные и трудно договорные, с такими предпочитаем не "шутить".
Вообще говоря я двумя руками ЗА любого поставщика который внимательно следит за РРЦ, всякими СП и левыми инет магазинами и карает всех без разбору и вычисляет кто товар сливает им. Но мало таких только. В основном все только видимость создают, а сами зачастую демпингуют через свои же собственные инет магазины или закрывают глаза на то как другие демпингуют, даже если им явно указываешь. Есть молодые марки, которые вообще всякие СП зазывают к себе без стеснения, такие вообще обходим стороной.
Эх, я все же не удержался, полил воду на мельницу чернопятницев...
Купил себе KINGSTON HyperX Fury SSD 240 Gb за 75 евро... Не обошлось без расстройства - в том же магазе три недели до того купил жене SSD на 480 гиг за 159 евро, а вчерась он же был 129 евро
Ну да ладно... Хотел честно еще чтонить прикупить - все остальное хрень какая-то... Микрософт Люмию хотел - цены выше чем до распродаж, брал 2 штуки по 3750, сейчас 4250... _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
kaavain :
Эх, я все же не удержался, полил воду на мельницу чернопятницев...
Купил себе KINGSTON HyperX Fury SSD 240 Gb за 75 евро... Не обошлось без расстройства - в том же магазе три недели до того купил жене SSD на 480 гиг за 159 евро, а вчерась он же был 129 евро Smile
Мне так не повезло, хотя я особо и не старался что то искать, времени не было, сами распродавались же.
Но по одной рассылке возникла мысля кое чего прикупить, но наткнулся на все туже тупую разводку в МВИДЕО - акционный товар on-line не продается, а есть только в физическом магазине, причем в одном, и где то "в Тимбухту", а Вам вот на замену в on-line аналоги с конским ценником...
Ну да не очень то и хотелось
anstrem :
Мне так не повезло
Для везения не так много надо:
1. Открыть фирму в ЕС.
2. Получать там хотя бы мизерную прибыль (ну чтобы со временем налоговая не зачесалась).
И тогда каждый день - черная пятница так как с любой покупки можно минимум НДС вычесть (продать самому себе и вывезти) либо НДС+налог на прибыль (если товар не дороже 100 евро или, если дороже, то подходит под деятельность фирмы, чтобы на затраты взять)
Я так и делаю. В итоге любой ценник делится на два и даже больше
А в России еще ни разу ничего толком ценного не купил так чтобы сэкономил реально. Исключение - продававшиеся до недавнего времени в МТС Микрософт Люмии 435, отличные смарты для работы/детей по 3750р.
Я всегда пользуюсь такой возможностью, как сезонные скидки или черная пятница. Ведь в такой эйфории, которая всех окутывает никто не анализирует фиктивные скидки или настоящие. Создается возможность прекрасно распродать весь залежалый товар не только по себестоимости, но и еще накрутить на нем прибыли.
у меня очень много знакомых ходит в такие дни просто мешками набирают всего. так что для предпринимателей есть огромная возможность продать то, что давно лежит на складе.