Тема: Черная пятница - ты в теме?



Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 23:41, Чт., 26 Ноя. 15

23:41, Чт., 26 Ноя. 15

kaavain : Уже второй год ВСЕ и главное ВСЕГДА... Плохи дела ритейловые там... Помню лет 5 назад ловить надо было Рождество и Ивана Купалу... А сейчас - разница тольк в размере скидок. Все время 20-40, а в Рождество/Мидсаммер 40-80....



Да в Финке и Прибалтике и без всяких распродаж цены на те же шмотки намного ниже, а при старом курсе так вообще в разы Да в Финке и Прибалтике и без всяких распродаж цены на те же шмотки намного ниже, а при старом курсе так вообще в разы

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 23:43, Чт., 26 Ноя. 15

23:43, Чт., 26 Ноя. 15

kuzmin : юди, это вебмастера "размечают" трафик для партнерок. Это не магазин и ЧП лишь повод.



А вот то, что они решила собрать детский трафик на обороте, уже повод задуматься.





Это Вы о чем ? или о ком ? Это Вы о чем ? или о ком ?

Автор: kuzmin

голосов : 21

Дата: 0:00, Пт., 27 Ноя. 15

0:00, Пт., 27 Ноя. 15

anstrem : Это Вы о чем ? или о ком ?

Пост уже убили. Забудьте. Пост уже убили. Забудьте.

Автор: msergey11

голосов : 3

Дата: 0:47, Пт., 27 Ноя. 15

0:47, Пт., 27 Ноя. 15

Кстати, вопрос тем, у кого есть в тематиках РРЦ. Как к таким мероприятиям относятся поставщики?

Автор: kuzmin

голосов : 21

Дата: 0:52, Пт., 27 Ноя. 15

0:52, Пт., 27 Ноя. 15

msergey11 : Кстати, вопрос тем, у кого есть в тематиках РРЦ. Как к таким мероприятиям относятся поставщики?

Нормальные присылают размер скидки, на что и на какое время. Причем, только для участвующих. Остальным нельзя. Нормальные присылают размер скидки, на что и на какое время. Причем, только для участвующих. Остальным нельзя.

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 0:57, Пт., 27 Ноя. 15

0:57, Пт., 27 Ноя. 15

msergey11 : Кстати, вопрос тем, у кого есть в тематиках РРЦ. Как к таким мероприятиям относятся поставщики?





В общем обычно за спец. акции 1-2 дня пролетающие в выходные они не сильно журят Главное чтобы в целом все цены соблюдали. Опять же от поставщика зависит. По некоторым могу не особо и стесняться и нарушать РРЦ, пока кто нить не нажалуется, тогда скажу "Ой" и исправлю , без последствий...

Но есть и сильно озабоченные и трудно договорные, с такими предпочитаем не "шутить".

Вообще говоря я двумя руками ЗА любого поставщика который внимательно следит за РРЦ, всякими СП и левыми инет магазинами и карает всех без разбору и вычисляет кто товар сливает им. Но мало таких только. В основном все только видимость создают, а сами зачастую демпингуют через свои же собственные инет магазины или закрывают глаза на то как другие демпингуют, даже если им явно указываешь. Есть молодые марки, которые вообще всякие СП зазывают к себе без стеснения, такие вообще обходим стороной. В общем обычно за спец. акции 1-2 дня пролетающие в выходные они не сильно журятГлавное чтобы в целом все цены соблюдали. Опять же от поставщика зависит. По некоторым могу не особо и стесняться и нарушать РРЦ, пока кто нить не нажалуется, тогда скажу "Ой" и исправлю, без последствий...Но есть и сильно озабоченные и трудно договорные, с такими предпочитаем не "шутить".Вообще говоря я двумя руками ЗА любого поставщика который внимательно следит за РРЦ, всякими СП и левыми инет магазинами и карает всех без разбору и вычисляет кто товар сливает им. Но мало таких только. В основном все только видимость создают, а сами зачастую демпингуют через свои же собственные инет магазины или закрывают глаза на то как другие демпингуют, даже если им явно указываешь. Есть молодые марки, которые вообще всякие СП зазывают к себе без стеснения, такие вообще обходим стороной.





Купил себе KINGSTON HyperX Fury SSD 240 Gb за 75 евро... Не обошлось без расстройства - в том же магазе три недели до того купил жене SSD на 480 гиг за 159 евро, а вчерась он же был 129 евро



Ну да ладно... Хотел честно еще чтонить прикупить - все остальное хрень какая-то... Микрософт Люмию хотел - цены выше чем до распродаж, брал 2 штуки по 3750, сейчас 4250...

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Эх, я все же не удержался, полил воду на мельницу чернопятницев...Купил себе KINGSTON HyperX Fury SSD 240 Gb за 75 евро... Не обошлось без расстройства - в том же магазе три недели до того купил жене SSD на 480 гиг за 159 евро, а вчерась он же был 129 евроНу да ладно... Хотел честно еще чтонить прикупить - все остальное хрень какая-то... Микрософт Люмию хотел - цены выше чем до распродаж, брал 2 штуки по 3750, сейчас 4250..._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 13:06, Пн., 30 Ноя. 15

13:06, Пн., 30 Ноя. 15

kaavain : Эх, я все же не удержался, полил воду на мельницу чернопятницев...



Купил себе KINGSTON HyperX Fury SSD 240 Gb за 75 евро... Не обошлось без расстройства - в том же магазе три недели до того купил жене SSD на 480 гиг за 159 евро, а вчерась он же был 129 евро Smile





Мне так не повезло, хотя я особо и не старался что то искать, времени не было, сами распродавались же.

Но по одной рассылке возникла мысля кое чего прикупить, но наткнулся на все туже тупую разводку в МВИДЕО - акционный товар on-line не продается, а есть только в физическом магазине, причем в одном, и где то "в Тимбухту", а Вам вот на замену в on-line аналоги с конским ценником...

Ну да не очень то и хотелось Мне так не повезло, хотя я особо и не старался что то искать, времени не было, сами распродавались же.Но по одной рассылке возникла мысля кое чего прикупить, но наткнулся на все туже тупую разводку в МВИДЕО - акционный товар on-line не продается, а есть только в физическом магазине, причем в одном, и где то "в Тимбухту", а Вам вот на замену в on-line аналоги с конским ценником...Ну да не очень то и хотелось

anstrem : Мне так не повезло



Для везения не так много надо:



1. Открыть фирму в ЕС.

2. Получать там хотя бы мизерную прибыль (ну чтобы со временем налоговая не зачесалась).



И тогда каждый день - черная пятница так как с любой покупки можно минимум НДС вычесть (продать самому себе и вывезти) либо НДС+налог на прибыль (если товар не дороже 100 евро или, если дороже, то подходит под деятельность фирмы, чтобы на затраты взять)



Я так и делаю. В итоге любой ценник делится на два и даже больше



А в России еще ни разу ничего толком ценного не купил так чтобы сэкономил реально. Исключение - продававшиеся до недавнего времени в МТС Микрософт Люмии 435, отличные смарты для работы/детей по 3750р. Для везения не так много надо:1. Открыть фирму в ЕС.2. Получать там хотя бы мизерную прибыль (ну чтобы со временем налоговая не зачесалась).И тогда каждый день - черная пятницатак как с любой покупки можно минимум НДС вычесть (продать самому себе и вывезти) либо НДС+налог на прибыль (если товар не дороже 100 евро или, если дороже, то подходит под деятельность фирмы, чтобы на затраты взять)Я так и делаю. В итоге любой ценник делится на два и даже большеА в России еще ни разу ничего толком ценного не купил так чтобы сэкономил реально. Исключение - продававшиеся до недавнего времени в МТС Микрософт Люмии 435, отличные смарты для работы/детей по 3750р.

Я всегда пользуюсь такой возможностью, как сезонные скидки или черная пятница. Ведь в такой эйфории, которая всех окутывает никто не анализирует фиктивные скидки или настоящие. Создается возможность прекрасно распродать весь залежалый товар не только по себестоимости, но и еще накрутить на нем прибыли.

у меня очень много знакомых ходит в такие дни просто мешками набирают всего. так что для предпринимателей есть огромная возможность продать то, что давно лежит на складе.