Черная пятница - ты в теме? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Нестандартные методы раскрутки
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Тема:

Черная пятница - ты в теме?
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 23:41, Чт., 26 Ноя. 15
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kaavain :
Уже второй год ВСЕ и главное ВСЕГДА... Плохи дела ритейловые там... Помню лет 5 назад ловить надо было Рождество и Ивана Купалу... А сейчас - разница тольк в размере скидок. Все время 20-40, а в Рождество/Мидсаммер 40-80....


Да в Финке и Прибалтике и без всяких распродаж цены на те же шмотки намного ниже, а при старом курсе так вообще в разы Sad

СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 23:43, Чт., 26 Ноя. 15
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kuzmin :
юди, это вебмастера "размечают" трафик для партнерок. Это не магазин и ЧП лишь повод.

А вот то, что они решила собрать детский трафик на обороте, уже повод задуматься.


Это Вы о чем ? или о ком ?
СообщениеАвтор: kuzmin  Репутация: 116.5
голосов: 21
Дата: 0:00, Пт., 27 Ноя. 15
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anstrem :
Это Вы о чем ? или о ком ?

Пост уже убили. Забудьте.
СообщениеАвтор: msergey11  Репутация: 8Репутация: 8Репутация: 8Репутация: 8Репутация: 8Репутация: 8Репутация: 8
голосов: 3
Дата: 0:47, Пт., 27 Ноя. 15
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Кстати, вопрос тем, у кого есть в тематиках РРЦ. Как к таким мероприятиям относятся поставщики?
СообщениеАвтор: kuzmin  Репутация: 116.5
голосов: 21
Дата: 0:52, Пт., 27 Ноя. 15
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msergey11 :
Кстати, вопрос тем, у кого есть в тематиках РРЦ. Как к таким мероприятиям относятся поставщики?

Нормальные присылают размер скидки, на что и на какое время. Причем, только для участвующих. Остальным нельзя.
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 0:57, Пт., 27 Ноя. 15
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msergey11 :
Кстати, вопрос тем, у кого есть в тематиках РРЦ. Как к таким мероприятиям относятся поставщики?



В общем обычно за спец. акции 1-2 дня пролетающие в выходные они не сильно журят Smile Главное чтобы в целом все цены соблюдали. Опять же от поставщика зависит. По некоторым могу не особо и стесняться и нарушать РРЦ, пока кто нить не нажалуется, тогда скажу "Ой" и исправлю Smile, без последствий...
Но есть и сильно озабоченные и трудно договорные, с такими предпочитаем не "шутить".
Вообще говоря я двумя руками ЗА любого поставщика который внимательно следит за РРЦ, всякими СП и левыми инет магазинами и карает всех без разбору и вычисляет кто товар сливает им. Но мало таких только. В основном все только видимость создают, а сами зачастую демпингуют через свои же собственные инет магазины или закрывают глаза на то как другие демпингуют, даже если им явно указываешь. Есть молодые марки, которые вообще всякие СП зазывают к себе без стеснения, такие вообще обходим стороной.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 0:37, Пн., 30 Ноя. 15
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Эх, я все же не удержался, полил воду на мельницу чернопятницев...

Купил себе KINGSTON HyperX Fury SSD 240 Gb за 75 евро... Не обошлось без расстройства - в том же магазе три недели до того купил жене SSD на 480 гиг за 159 евро, а вчерась он же был 129 евро Smile

Ну да ладно... Хотел честно еще чтонить прикупить - все остальное хрень какая-то... Микрософт Люмию хотел - цены выше чем до распродаж, брал 2 штуки по 3750, сейчас 4250...
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 13:06, Пн., 30 Ноя. 15
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kaavain :
Эх, я все же не удержался, полил воду на мельницу чернопятницев...

Купил себе KINGSTON HyperX Fury SSD 240 Gb за 75 евро... Не обошлось без расстройства - в том же магазе три недели до того купил жене SSD на 480 гиг за 159 евро, а вчерась он же был 129 евро Smile


Laughing
Мне так не повезло, хотя я особо и не старался что то искать, времени не было, сами распродавались же.
Но по одной рассылке возникла мысля кое чего прикупить, но наткнулся на все туже тупую разводку в МВИДЕО - акционный товар on-line не продается, а есть только в физическом магазине, причем в одном, и где то "в Тимбухту", а Вам вот на замену в on-line аналоги с конским ценником...
Ну да не очень то и хотелось Smile
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 22:04, Пн., 30 Ноя. 15
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anstrem :
Мне так не повезло


Для везения не так много надо:

1. Открыть фирму в ЕС.
2. Получать там хотя бы мизерную прибыль (ну чтобы со временем налоговая не зачесалась).

И тогда каждый день - черная пятница Smile так как с любой покупки можно минимум НДС вычесть (продать самому себе и вывезти) либо НДС+налог на прибыль (если товар не дороже 100 евро или, если дороже, то подходит под деятельность фирмы, чтобы на затраты взять)

Я так и делаю. В итоге любой ценник делится на два и даже больше Smile

А в России еще ни разу ничего толком ценного не купил так чтобы сэкономил реально. Исключение - продававшиеся до недавнего времени в МТС Микрософт Люмии 435, отличные смарты для работы/детей по 3750р.
СообщениеАвтор: Света Иванова 
Дата: 20:48, Вт., 10 Янв. 17
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Я всегда пользуюсь такой возможностью, как сезонные скидки или черная пятница. Ведь в такой эйфории, которая всех окутывает никто не анализирует фиктивные скидки или настоящие. Создается возможность прекрасно распродать весь залежалый товар не только по себестоимости, но и еще накрутить на нем прибыли.
СообщениеАвтор: OlusikK 
Дата: 22:32, Пн., 23 Янв. 17
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у меня очень много знакомых ходит в такие дни просто мешками набирают всего. так что для предпринимателей есть огромная возможность продать то, что давно лежит на складе.
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Нестандартные методы раскрутки
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