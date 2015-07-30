Пчёлкой.рф - кто с ними работает? Нужны отзывы

Ольга RT, обратите внимание: все анонимные отзывы удаляются
уточните, что значит анонимные отзывы - я пишу от вполне конкретного лица, я зарегестрированный пользователь. в чем заключается моя анонимность?
Понимаю, что хорошие отзывы писать не принято, но все же попробую, работаем с Пчелкой больше года, пока ни одной проблемы не было, работают как часы, у нас доставка из СПб по городу и в Москву, если сегодня до 18 заказ сдал к ним на Полюстровский, то завтра клиент в Москве его получит. Очень лояльная служба доставки.
stickers-market.ru :
Понимаю, что хорошие отзывы писать не принято
более не принято регистрироваться на форуме 27.01.17 - и первым своим и единственным сообщением в тот же день оставлять хороший отзыв о незнакомой большинству участников рынка компании
Привозили заказ из Буквоеда,а это достаточно крупный клиент в Санкт-Петербурге.
На счет скорости не понятно,т.к. заказ привезли через неделю и он мне не к спеху был, но скорее всего его долго комплектовали в магазине.
А курьер неожиданно позвонил в воскресенье, спросил жду ли я заказ, и привез его.