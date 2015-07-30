Тема: Пчёлкой.рф - кто с ними работает? Нужны отзывы





Был задан вопрос, я написала ответ по теме.

NavaVes спасибо, за информацию)



Судя по "активности" ответов, клиенты Пчёлки здесь бывают редко или их немного.

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Всё в наших руках! [quote="NataVes"]Был задан вопрос, я написала ответ по теме.NavaVes спасибо, за информацию)Судя по "активности" ответов, клиенты Пчёлки здесь бывают редко или их немного._________________Всё в наших руках!



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Модератор : Ольга RT, обратите внимание: все анонимные отзывы удаляются

уточните, что значит анонимные отзывы - я пишу от вполне конкретного лица, я зарегестрированный пользователь. в чем заключается моя анонимность? уточните, что значит анонимные отзывы - я пишу от вполне конкретного лица, я зарегестрированный пользователь. в чем заключается моя анонимность?

Понимаю, что хорошие отзывы писать не принято, но все же попробую, работаем с Пчелкой больше года, пока ни одной проблемы не было, работают как часы, у нас доставка из СПб по городу и в Москву, если сегодня до 18 заказ сдал к ним на Полюстровский, то завтра клиент в Москве его получит. Очень лояльная служба доставки.

stickers-market.ru : Понимаю, что хорошие отзывы писать не принято



более не принято регистрироваться на форуме 27.01.17 - и первым своим и единственным сообщением в тот же день оставлять хороший отзыв о незнакомой большинству участников рынка компании более не принято регистрироваться на форуме 27.01.17 - и первым своим и единственным сообщением в тот же день оставлять хороший отзыв о незнакомой большинству участников рынка компании



На счет скорости не понятно,т.к. заказ привезли через неделю и он мне не к спеху был, но скорее всего его долго комплектовали в магазине.

А курьер неожиданно позвонил в воскресенье, спросил жду ли я заказ, и привез его. Привозили заказ из Буквоеда,а это достаточно крупный клиент в Санкт-Петербурге.На счет скорости не понятно,т.к. заказ привезли через неделю и он мне не к спеху был, но скорее всего его долго комплектовали в магазине.А курьер неожиданно позвонил в воскресенье, спросил жду ли я заказ, и привез его.