Пчёлкой.рф - кто с ними работает? Нужны отзывы - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Пчёлкой.рф - кто с ними работает? Нужны отзывы
СообщениеАвтор: vektor20 
Дата: 14:39, Чт., 30 Июл. 15
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[quote="NataVes"]
Был задан вопрос, я написала ответ по теме.
NavaVes спасибо, за информацию)

Судя по "активности" ответов, клиенты Пчёлки здесь бывают редко или их немного.
_________________
Всё в наших руках!

СообщениеАвтор: Модератор  Репутация: 70.2
голосов: 2
Дата: 17:48, Пт., 31 Июл. 15
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Ольга RT, обратите внимание: все анонимные отзывы удаляются.
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СообщениеАвтор: Ольга RT 
Дата: 18:16, Ср., 5 Авг. 15
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Модератор :
Ольга RT, обратите внимание: все анонимные отзывы удаляются

уточните, что значит анонимные отзывы - я пишу от вполне конкретного лица, я зарегестрированный пользователь. в чем заключается моя анонимность?
СообщениеАвтор: stickers-market.ru 
Дата: 15:31, Пт., 27 Янв. 17
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Понимаю, что хорошие отзывы писать не принято, но все же попробую, работаем с Пчелкой больше года, пока ни одной проблемы не было, работают как часы, у нас доставка из СПб по городу и в Москву, если сегодня до 18 заказ сдал к ним на Полюстровский, то завтра клиент в Москве его получит. Очень лояльная служба доставки.
СообщениеАвтор: ElDoktor83 
Дата: 23:23, Сб., 28 Янв. 17
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stickers-market.ru :
Понимаю, что хорошие отзывы писать не принято


более не принято регистрироваться на форуме 27.01.17 - и первым своим и единственным сообщением в тот же день оставлять хороший отзыв о незнакомой большинству участников рынка компании
СообщениеАвтор: x1923x 
Дата: 15:20, Вт., 31 Янв. 17
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Привозили заказ из Буквоеда,а это достаточно крупный клиент в Санкт-Петербурге.
На счет скорости не понятно,т.к. заказ привезли через неделю и он мне не к спеху был, но скорее всего его долго комплектовали в магазине.
А курьер неожиданно позвонил в воскресенье, спросил жду ли я заказ, и привез его.
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Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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