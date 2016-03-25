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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Курьерская служба Совенок. Кто работает с ними? Поделитесь!
СообщениеАвтор: MisterTwister 
Дата: 22:22, Пн., 14 Ноя. 16
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Имя: Самвел Нерсесян
Номер договора: 20160325-2

В целом, довольно приличная КС. Я их нашел через Курьероф полгода назад, когда потребовались курьеры на подхват (у меня есть свой штат на постоянку, а всплески отдаю на аутсорс).
Есть несомненные плюсы. Например, хорошо работают со сроками, завалы и переносы держат в районе 5%. Не бывает такого чтобы менеджер начал обзванивать клиентов и неожиданно обнаружил что кому-то перенесли заказ, а мы не сном не духом, если что-то происходит, сразу пишут или звонят. Курьеры все нормальные и дисциплинированные, видно что за этим в компании следят. И главное, делают ежедневный отчет и перевод, вот за это прям молодцы (у меня товары до 50к, так что быстрая оборачиваемость мое все).
Есть минус: нет SMS-информирования. Вроде обещают ввести к НГ, но пока нету. Конечно частично компенсируют тем, что утром обзванивают всех, но клиенты все равно периодически звонят и просят то телефон курьера, то время приезда, это можно было бы убрать просто SMS-ками.

Итог: 4,7 из 5.

СообщениеАвтор: E-Market 
Дата: 15:53, Сб., 14 Янв. 17
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Нахожусь в гневе
Писал уже отзыв положительный, но ... Сотрудничаем с компанией "Совёнок" примерно с августа 2016. Прошли огонь, воду и медные трубы, но в последнее время (начиная с декабря месяца) столкнулся со следующими проблемами.
Начнем с позитивного. Ложка мёда в бочке дёгтя.
- Доставки все исполняют, более менее гибко работают, существенных нареканий со стороны клиентов не было. Это хорошо. Несколько раз шли навстречу с нестандартными просьбами.

НО!
- полное игнорирование моих звонков (10-20 звонков в день без ответа, не перезванивают, на почту без ответа, но заявки принимают и подтверждение присылают на почту). заинтересованным готов предоставить распечатку звонков. Александр постоянно ссылается на тотальную занятость. Но возможно вам стоит взять 1 доп. сотрудника, который будет хотя бы брать трубки, готовить отчёты и делать прочую механическую работу.
- И самая серьезная проблема - не возвращают деньги, обещают вернуть, кормят завтраками (в пятницу, во вторник и т.д.) и это продолжается неделями. В конце 2016 года так и остался за ними висеть долг порядка 25000рублей. При том что 100% заказов было выполнено и за них "Совенок" получил деньги. Потом снова не брали трубки в течении праздников, после праздников опять "четверг-пятница". Сегодня суббота, а денег нет. На сегодняшний день долг компании "Совёнок" уже более 60 000 рублей. Трубки не берут, не перезванивают. У меня сложилось стойкое впечатление, что у них серьезные проблемы в бизнесе и существенные кассовые разрывы. И для того чтобы отдать предыдущие долги - они закрываются новыми заказами. Либо они за счет моих денег кредитуют свои проекты - мне непонятно. В таком случае нужно либо оговаривать эти условия, либо выплачивать неустойку 0.5-1% в день.
- менее существенный но тоже недостаток, т.к. суммы доставок всегда отличаются в зависимости от разных факторов. все это присылается в отчетах в эксель-файлах. но отчёты присылаются "от балды" через неделю-несколько недель, приходится тратить много времени на поиск ошибок. Нет онлайн системы или онлайн доступа с точным расходам. Приходится свои издержки считать "пальцем в небо".
- и это все на фоне не самых низких цен на услуги и отсутствие торга с моей стороны

Сегодня опять сделал 4 звонка, на разные телефоны - все без ответа. Почта без ответа.

Таким образом мне неясно почему компания Совёнок на 2-м месте рейтинга. Или мне просто так не везёт?

Таким образом лично я готов продолжать работать если:
- качество доставок останется на том же уровне
- деньги за заказы будут возвращаться по понятному алгоритму, на след. день (или через день) после выполнения заявки.
- будут подниматься телефоны, приходить ответы на емейл
- отчеты по проделанной работе будут доступны онлайн например в google docs и я всегда буду знать сколько стоила та или иная доставка, а не через месяц

Иными словами, можно пользоваться услугами этой компании ТОЛЬКО если они НЕ касаются денег вообще, а вы им оплачиваете только услуги по доставке.

ПС. В подтверждение своих слов готов предоставить: логи звонков, переписку по почте, записи ВСЕХ телефонных разговоров.

ППС. Если у кого-то подобный опыт работы с компанией "Совёнок", то просьба - пишите отзывы.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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