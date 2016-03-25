Курьерская служба Совенок. Кто работает с ними? Поделитесь!



Писал уже отзыв положительный, но ... Сотрудничаем с компанией "Совёнок" примерно с августа 2016. Прошли огонь, воду и медные трубы, но в последнее время (начиная с декабря месяца) столкнулся со следующими проблемами.

Начнем с позитивного. Ложка мёда в бочке дёгтя.

- Доставки все исполняют, более менее гибко работают, существенных нареканий со стороны клиентов не было. Это хорошо. Несколько раз шли навстречу с нестандартными просьбами.



НО!

- полное игнорирование моих звонков (10-20 звонков в день без ответа, не перезванивают, на почту без ответа, но заявки принимают и подтверждение присылают на почту). заинтересованным готов предоставить распечатку звонков. Александр постоянно ссылается на тотальную занятость. Но возможно вам стоит взять 1 доп. сотрудника, который будет хотя бы брать трубки, готовить отчёты и делать прочую механическую работу.

- И самая серьезная проблема - не возвращают деньги, обещают вернуть, кормят завтраками (в пятницу, во вторник и т.д.) и это продолжается неделями. В конце 2016 года так и остался за ними висеть долг порядка 25000рублей. При том что 100% заказов было выполнено и за них "Совенок" получил деньги. Потом снова не брали трубки в течении праздников, после праздников опять "четверг-пятница". Сегодня суббота, а денег нет. На сегодняшний день долг компании "Совёнок" уже более 60 000 рублей. Трубки не берут, не перезванивают. У меня сложилось стойкое впечатление, что у них серьезные проблемы в бизнесе и существенные кассовые разрывы. И для того чтобы отдать предыдущие долги - они закрываются новыми заказами. Либо они за счет моих денег кредитуют свои проекты - мне непонятно. В таком случае нужно либо оговаривать эти условия, либо выплачивать неустойку 0.5-1% в день.

- менее существенный но тоже недостаток, т.к. суммы доставок всегда отличаются в зависимости от разных факторов. все это присылается в отчетах в эксель-файлах. но отчёты присылаются "от балды" через неделю-несколько недель, приходится тратить много времени на поиск ошибок. Нет онлайн системы или онлайн доступа с точным расходам. Приходится свои издержки считать "пальцем в небо".

- и это все на фоне не самых низких цен на услуги и отсутствие торга с моей стороны



Сегодня опять сделал 4 звонка, на разные телефоны - все без ответа. Почта без ответа.



Таким образом мне неясно почему компания Совёнок на 2-м месте рейтинга. Или мне просто так не везёт?



Таким образом лично я готов продолжать работать если:

- качество доставок останется на том же уровне

- деньги за заказы будут возвращаться по понятному алгоритму, на след. день (или через день) после выполнения заявки.

- будут подниматься телефоны, приходить ответы на емейл

- отчеты по проделанной работе будут доступны онлайн например в google docs и я всегда буду знать сколько стоила та или иная доставка, а не через месяц



Иными словами, можно пользоваться услугами этой компании ТОЛЬКО если они НЕ касаются денег вообще, а вы им оплачиваете только услуги по доставке.



ПС. В подтверждение своих слов готов предоставить: логи звонков, переписку по почте, записи ВСЕХ телефонных разговоров.



ППС. Если у кого-то подобный опыт работы с компанией "Совёнок", то просьба - пишите отзывы. Нахожусь в гневеПисал уже отзыв положительный, но ... Сотрудничаем с компанией "Совёнок" примерно с августа 2016. Прошли огонь, воду и медные трубы, но в последнее время (начиная с декабря месяца) столкнулся со следующими проблемами.Начнем с позитивного. Ложка мёда в бочке дёгтя.- Доставки все исполняют, более менее гибко работают, существенных нареканий со стороны клиентов не было. Это хорошо. Несколько раз шли навстречу с нестандартными просьбами.НО!- полное игнорирование моих звонков (10-20 звонков в день без ответа, не перезванивают, на почту без ответа, но заявки принимают и подтверждение присылают на почту). заинтересованным готов предоставить распечатку звонков. Александр постоянно ссылается на тотальную занятость. Но возможно вам стоит взять 1 доп. сотрудника, который будет хотя бы брать трубки, готовить отчёты и делать прочую механическую работу.- И самая серьезная проблема - не возвращают деньги, обещают вернуть, кормят завтраками (в пятницу, во вторник и т.д.) и это продолжается неделями. В конце 2016 года так и остался за ними висеть долг порядка 25000рублей. При том что 100% заказов было выполнено и за них "Совенок" получил деньги. Потом снова не брали трубки в течении праздников, после праздников опять "четверг-пятница". Сегодня суббота, а денег нет. На сегодняшний день долг компании "Совёнок" уже более 60 000 рублей. Трубки не берут, не перезванивают. У меня сложилось стойкое впечатление, что у них серьезные проблемы в бизнесе и существенные кассовые разрывы. И для того чтобы отдать предыдущие долги - они закрываются новыми заказами. Либо они за счет моих денег кредитуют свои проекты - мне непонятно. В таком случае нужно либо оговаривать эти условия, либо выплачивать неустойку 0.5-1% в день.- менее существенный но тоже недостаток, т.к. суммы доставок всегда отличаются в зависимости от разных факторов. все это присылается в отчетах в эксель-файлах. но отчёты присылаются "от балды" через неделю-несколько недель, приходится тратить много времени на поиск ошибок. Нет онлайн системы или онлайн доступа с точным расходам. Приходится свои издержки считать "пальцем в небо".- и это все на фоне не самых низких цен на услуги и отсутствие торга с моей стороныСегодня опять сделал 4 звонка, на разные телефоны - все без ответа. Почта без ответа.Таким образом мне неясно почему компания Совёнок на 2-м месте рейтинга. Или мне просто так не везёт?Таким образом лично я готов продолжать работать если:- качество доставок останется на том же уровне- деньги за заказы будут возвращаться по понятному алгоритму, на след. день (или через день) после выполнения заявки.- будут подниматься телефоны, приходить ответы на емейл- отчеты по проделанной работе будут доступны онлайн например в google docs и я всегда буду знать сколько стоила та или иная доставка, а не через месяцИными словами, можно пользоваться услугами этой компании ТОЛЬКО если они НЕ касаются денег вообще, а вы им оплачиваете только услуги по доставке.ПС. В подтверждение своих слов готов предоставить: логи звонков, переписку по почте, записи ВСЕХ телефонных разговоров.ППС. Если у кого-то подобный опыт работы с компанией "Совёнок", то просьба - пишите отзывы.