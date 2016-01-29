Посоветуйте агентство по интернет-продвижению - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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Посоветуйте агентство по интернет-продвижению
СообщениеАвтор: ValerikBoo 
Дата: 20:53, Пт., 29 Янв. 16
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Я тоже не особо представляю как фрилансер сможет один продвинуть сайт: контора продвигает его и при помощи Seo и контента и крауда - вряд ли один фрилансер потянет все эти аспекты...фрилансеру можно доверить текст написать это да. А так - даже крайд толком не доверишь - постят где то в поле.

СообщениеАвтор: downaze 
Дата: 10:50, Ср., 24 Фев. 16
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Тоже ищу никак не попадает хорошей компании
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Заработаем и будем жить припеваючи...
СообщениеАвтор: Сергей Диев 
Дата: 3:09, Вт., 1 Мар. 16
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ValerikBoo :
контора продвигает его и при помощи Seo

Laughing Laughing Laughing Laughing
А фрилансеру не дано обладать таким инструментом Razz
SEO - это всего лишь внутр. законы поисковиков.
СообщениеАвтор: adwebs 
Дата: 9:35, Чт., 31 Мар. 16
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У Гроховского и Кузьмина свои мотивы, осторожнее надо конференции слушать Very Happy

Хорошее агентство для каждого свое. Не имеет смысла идти в контору из топ-10 с бюджетом в 20 тыс. и надеяться на чудо. Нельзя выбирать агентство по цене в КП. Не надо скрывать от потенциального партнера (агентство - ваш партнер, который заинтересован в вашей прибыли) свои бюджеты, показатели и истинные цели. Иначе вы рискуете получить совсем не тот результат, которого ожидали и будете разочарованы.
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Агентство комплексного маркетинга «Адвебс»
СообщениеАвтор: yurec2073 
Дата: 0:49, Вт., 3 Янв. 17
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Надо смотреть сайт.
Если сайт компании - это одно, если же магазин - это совсем другое.
_________________
С уважением, Юрий
http://serptop.com.ua
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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