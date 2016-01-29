Посоветуйте агентство по интернет-продвижению





Хорошее агентство для каждого свое. Не имеет смысла идти в контору из топ-10 с бюджетом в 20 тыс. и надеяться на чудо. Нельзя выбирать агентство по цене в КП. Не надо скрывать от потенциального партнера (агентство - ваш партнер, который заинтересован в вашей прибыли) свои бюджеты, показатели и истинные цели. Иначе вы рискуете получить совсем не тот результат, которого ожидали и будете разочарованы.

_________________

Агентство комплексного маркетинга «Адвебс» У Гроховского и Кузьмина свои мотивы, осторожнее надо конференции слушатьХорошее агентство для каждого свое. Не имеет смысла идти в контору из топ-10 с бюджетом в 20 тыс. и надеяться на чудо. Нельзя выбирать агентство по цене в КП. Не надо скрывать от потенциального партнера (агентство - ваш партнер, который заинтересован в вашей прибыли) свои бюджеты, показатели и истинные цели. Иначе вы рискуете получить совсем не тот результат, которого ожидали и будете разочарованы._________________