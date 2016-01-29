Посоветуйте агентство по интернет-продвижению

Я тоже не особо представляю как фрилансер сможет один продвинуть сайт: контора продвигает его и при помощи Seo и контента и крауда - вряд ли один фрилансер потянет все эти аспекты...фрилансеру можно доверить текст написать это да. А так - даже крайд толком не доверишь - постят где то в поле.
Тоже ищу никак не попадает хорошей компании _________________ Заработаем и будем жить припеваючи...
ValerikBoo :
контора продвигает его и при помощи Seo
А фрилансеру не дано обладать таким инструментом
SEO - это всего лишь внутр. законы поисковиков.
У Гроховского и Кузьмина свои мотивы, осторожнее надо конференции слушать
Хорошее агентство для каждого свое. Не имеет смысла идти в контору из топ-10 с бюджетом в 20 тыс. и надеяться на чудо. Нельзя выбирать агентство по цене в КП. Не надо скрывать от потенциального партнера (агентство - ваш партнер, который заинтересован в вашей прибыли) свои бюджеты, показатели и истинные цели. Иначе вы рискуете получить совсем не тот результат, которого ожидали и будете разочарованы. _________________ Агентство комплексного маркетинга «Адвебс»
Надо смотреть сайт.
Если сайт компании - это одно, если же магазин - это совсем другое. _________________ С уважением, Юрий
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