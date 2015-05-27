договОр или дОговор - как говоришь ты? )))

Мое начало карьеры было в аудиторской фирме. И там все говорили договОр. Собственно, и в колледже, и в институте тоже так учили.
Но на других работах, да и регулярно в целом, сталкиваюсь с произношением дОговор. Откуда это пошло? А Вы как произносите?
С литературной точки зрения, и я с ней полностью согласен, правильно договОр.
Да и произношение дОговор как-то слух режет...
P.S.: вот со слово контрАкт таких проблем нет) И чего мы его не используем массово?
ДоговОр. К говорящим иначе отношусь также, как к тем, кто говорит ЗвОнит — осуждающе.
В проф. среде или с увеличением частоты употребления у некоторых слов ударение смещается. Я, как связист по образованию, с удивлением узнал, что правильно: В сЕти, а не в сетИ Просто при мне ни кто не говорил с другими ударением.
Таких слов много, пока кто-то "чужой" не скажет, не задумаешься.
Помню, как один мужик сказал - офЁрта. Пришлось потратить некоторое время для выяснения, что это такое. Для него норма, а мы даже значения не поняли.
На сегодняшний день произношение договОр и более правильное, с точки зрения русского языка, и еще у многих, в частности у Luanda, вызывает осуждение. Чему я откровенно рад. Но мир не стоит на месте и грани между правильно и неправильно размываются все больше и больше. Поэтому нашлись какие то умники и преподносят произношение дОговор, как тоже в принципе правильное, но не официальное/литературное, а РАЗГОВОРНОЕ! То есть говорите смело дОговор и не бойтесь показаться колхозом!
А вообще русский язык надо учить - пригодится
P.S Пригодится любителям дОговор))))))))) _________________ С Уважением,
DALLI SERVICE
www.dalli-service.com
ДоговОр. Не вижу причин произносить иначе. Хватит портить русский язык.
ДоговОр, мне кажется это правильное произношения, хотя я могу ошибаться, так что спорить не буду
Правильно - договОр, но намного чаще слышу дОговор. Без понятия почему так))
сальватор :
Без понятия почему так))
Потому что количество ватников на единицу площади становится неприлично большим... Теперь всё популярнее становится дОхговор