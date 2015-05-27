Тема: договОр или дОговор - как говоришь ты? )))







Но на других работах, да и регулярно в целом, сталкиваюсь с произношением дОговор. Откуда это пошло? А Вы как произносите?



С литературной точки зрения, и я с ней полностью согласен, правильно договОр.



Да и произношение дОговор как-то слух режет...



P.S.: вот со слово контрАкт таких проблем нет) И чего мы его не используем массово? Мое начало карьеры было в аудиторской фирме. И там все говорили договОр. Собственно, и в колледже, и в институте тоже так учили.Но на других работах, да и регулярно в целом, сталкиваюсь с произношением дОговор. Откуда это пошло? А Вы как произносите?С литературной точки зрения, и я с ней полностью согласен, правильно договОр.Да и произношение дОговор как-то слух режет...P.S.: вот со слово контрАкт таких проблем нет) И чего мы его не используем массово?





Автор: luanda

голосов : 10

Дата: 22:08, Чт., 28 Май. 15

22:08, Чт., 28 Май. 15

ДоговОр. К говорящим иначе отношусь также, как к тем, кто говорит ЗвОнит — осуждающе.

Автор: kuzmin

голосов : 21

Дата: 0:44, Пт., 29 Май. 15

0:44, Пт., 29 Май. 15

Просто при мне ни кто не говорил с другими ударением.



Таких слов много, пока кто-то "чужой" не скажет, не задумаешься.



Помню, как один мужик сказал - офЁрта. Пришлось потратить некоторое время для выяснения, что это такое. Для него норма, а мы даже значения не поняли. В проф. среде или с увеличением частоты употребления у некоторых слов ударение смещается. Я, как связист по образованию, с удивлением узнал, что правильно: В сЕти, а не в сетИПросто при мне ни кто не говорил с другими ударением.Таких слов много, пока кто-то "чужой" не скажет, не задумаешься.Помню, как один мужик сказал - офЁрта. Пришлось потратить некоторое время для выяснения, что это такое. Для него норма, а мы даже значения не поняли.







А вообще русский язык надо учить - пригодится



P.S Пригодится любителям дОговор)))))))))

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С Уважением,

DALLI SERVICE

www.dalli-service.com На сегодняшний день произношение договОр и более правильное, с точки зрения русского языка, и еще у многих, в частности у Luanda, вызывает осуждение. Чему я откровенно рад. Но мир не стоит на месте и грани между правильно и неправильно размываются все больше и больше. Поэтому нашлись какие то умники и преподносят произношение дОговор, как тоже в принципе правильное, но не официальное/литературное, а РАЗГОВОРНОЕ! То есть говорите смело дОговор и не бойтесь показаться колхозом!А вообще русский язык надо учить - пригодитсяP.S Пригодится любителям дОговор)))))))))_________________С Уважением,DALLI SERVICE

ДоговОр. Не вижу причин произносить иначе. Хватит портить русский язык.

ДоговОр, мне кажется это правильное произношения, хотя я могу ошибаться, так что спорить не буду

Правильно - договОр, но намного чаще слышу дОговор. Без понятия почему так))

сальватор : Без понятия почему так))



Потому что количество ватников на единицу площади становится неприлично большим... Теперь всё популярнее становится дОхговор Потому что количество ватников на единицу площади становится неприлично большим... Теперь всё популярнее становится дОхговор

ДоговОр)) По-другому не грамотно)