договОр или дОговор - как говоришь ты? ))) - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
  
Поиск
На сайте
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная >> Форумы >> Специальные форумы >> Кофейня
 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Специальные форумы >> Кофейня
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

договОр или дОговор - как говоришь ты? )))
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 11:02, Ср., 27 Май. 15
Отправить личное сообщение
Мое начало карьеры было в аудиторской фирме. И там все говорили договОр. Собственно, и в колледже, и в институте тоже так учили.

Но на других работах, да и регулярно в целом, сталкиваюсь с произношением дОговор. Откуда это пошло? А Вы как произносите?

С литературной точки зрения, и я с ней полностью согласен, правильно договОр.

Да и произношение дОговор как-то слух режет...

P.S.: вот со слово контрАкт таких проблем нет) И чего мы его не используем массово? Rolling Eyes

СообщениеАвтор: luanda  Репутация: 67.9
голосов: 10
Дата: 22:08, Чт., 28 Май. 15
Отправить личное сообщение
ДоговОр. К говорящим иначе отношусь также, как к тем, кто говорит ЗвОнит — осуждающе.
СообщениеАвтор: kuzmin  Репутация: 116.5
голосов: 21
Дата: 0:44, Пт., 29 Май. 15
Отправить личное сообщение
В проф. среде или с увеличением частоты употребления у некоторых слов ударение смещается. Я, как связист по образованию, с удивлением узнал, что правильно: В сЕти, а не в сетИSmile Просто при мне ни кто не говорил с другими ударением.

Таких слов много, пока кто-то "чужой" не скажет, не задумаешься.

Помню, как один мужик сказал - офЁрта. Пришлось потратить некоторое время для выяснения, что это такое. Для него норма, а мы даже значения не поняли.
СообщениеАвтор: DALLI SERVICE  Репутация: -4.2
голосов: 5
Дата: 21:56, Вт., 30 Июн. 15
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
На сегодняшний день произношение договОр и более правильное, с точки зрения русского языка, и еще у многих, в частности у Luanda, вызывает осуждение. Чему я откровенно рад. Но мир не стоит на месте и грани между правильно и неправильно размываются все больше и больше. Поэтому нашлись какие то умники и преподносят произношение дОговор, как тоже в принципе правильное, но не официальное/литературное, а РАЗГОВОРНОЕ! То есть говорите смело дОговор и не бойтесь показаться колхозом!

Mr. Green
А вообще русский язык надо учить - пригодится Very Happy

P.S Пригодится любителям дОговор)))))))))
_________________
С Уважением,
DALLI SERVICE
www.dalli-service.com
СообщениеАвтор: Anton Zorkij 
Дата: 17:48, Ср., 8 Июл. 15
Отправить личное сообщение
ДоговОр. Не вижу причин произносить иначе. Хватит портить русский язык.
СообщениеАвтор: глитер 
Дата: 16:56, Пт., 18 Ноя. 16
Отправить личное сообщение
ДоговОр, мне кажется это правильное произношения, хотя я могу ошибаться, так что спорить не буду
СообщениеАвтор: сальватор 
Дата: 20:19, Вт., 22 Ноя. 16
Отправить личное сообщение
Правильно - договОр, но намного чаще слышу дОговор. Без понятия почему так))
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 12:14, Ср., 23 Ноя. 16
Отправить личное сообщение
сальватор :
Без понятия почему так))


Потому что количество ватников на единицу площади становится неприлично большим... Теперь всё популярнее становится дОхговор Neutral Sad
СообщениеАвтор: Nina12 
Дата: 20:18, Вт., 3 Янв. 17
Отправить личное сообщение
ДоговОр)) По-другому не грамотно)
НаверхПоказать сообщения:   
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Специальные форумы >> Кофейня
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
30.12  С Новым годом и Рождеством! (1)
30.12  Дирижабли послужат интернет-торговле
30.12  Петр I улетел в Китай за посылками
30.12  "Газпром-медиа" хочет запустить онлайн-площадку
30.12  Бай-бай, Alibaba
30.12  Amazon впервые разместился в товарном агрегаторе Google
29.12  Gett тестирует в Москве новые функции

Форум
16:41 06.01 RedDog  Как сезон? (4)
07:55 06.01 serzh  Где и чему вы учитесь? (14)
19:18 03.01 Nina12  договОр или дОговор - как говоришь ты? ))) (8)
19:17 03.01 Nina12  С Новым Годом! (1)
10:05 03.01 qualified  Цитатник (109)
11:01 25.12 activity  ОПРОС: вы сами покупаете в соц. сетях ? (8)
08:35 06.12 Модератор  Делимся опытом и прочими премудростями (79)
22:53 16.11 sa8019  Сумасшедшие клиенты (истории) (20)
23:51 15.11 Андрей Игнатович  Оцените интернет-магазин с точки зрения покупателя (19)
17:02 30.10 Ипотечный брокер  Куплю не нужные Вам сайты (9)

Статьи и аналитика
29.12  "Кризис как санитар леса"
26.12  2016 год в российской ecommerce: тренды, провалы и сделки
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
21.12  7 простых способов эффективно работать с мобильной аудиторией
20.12  Борис Лепинских: "входной билет" на рынок капитально подорожал
15.12  Онлайн-кассы - новые правила работы (10)
07.12  Как CPA-сети обманывают своих клиентов
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне
29.11  "Черная пятница": мавр сделал свое дело?



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB