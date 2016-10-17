OZON Доставка

avls : А какие ограничения по авиа-доставке? Вес, габариты?

Весовые ограничения на авиагорода те же самые, что и на доставку по земле, до 25 кг. Ограничения по этой части, скорее, экономического характера, т.к. доставка больших и тяжелых заказов самолетом получается очень дорогой.

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https://youtu.be/Gub0ABjP-F4



http://ozondostavka.ru Весовые ограничения на авиагорода те же самые, что и на доставку по земле, до 25 кг. Ограничения по этой части, скорее, экономического характера, т.к. доставка больших и тяжелых заказов самолетом получается очень дорогой._________________