OZON Доставка

А какие ограничения по авиа-доставке? Вес, габариты?
Весовые ограничения на авиагорода те же самые, что и на доставку по земле, до 25 кг. Ограничения по этой части, скорее, экономического характера, т.к. доставка больших и тяжелых заказов самолетом получается очень дорогой. _________________ https://youtu.be/Gub0ABjP-F4
Дайте объяснения! Заказ 1102-0002761 выдали на пвз (который оказался на 2 этаже), сотрудники пвз отказались помочь донести тяжелый заказ до машины. А вес то 40 кг! Очень хочется узнать причины такого обслуживания. _________________ С уважением,
Светлана