Тема: Помогите с выбором банка и эквайрингом.



Anton Shishkin : А чем кстати Сбер-то дорогой? 500 счет, 500 интернет-клиент (может чуть дороже сейчас, они там что-то про удорожание писали). Эквайринг что-то вроде 1600 за терминал в месяц + 1.5% (было в начале года). Это нынче дорого считается?



Это не просто "дорого", это "пипец как дорого". Причем ни за что. Поди еще и за перевод в бругой банк берется ПРОЦЕНТ?



А нас еще постоянно пинали "лимитом кассы".

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Это не просто "дорого", это "пипец как дорого". Причем ни за что. Поди еще и за перевод в бругой банк берется ПРОЦЕНТ?А нас еще постоянно пинали "лимитом кассы"._________________Хочешь что-нибудь узнать?





А на счет пипец как дорого - это относительно. По мне, так бесплатно. Что за перевод в другой банк? За платежное поручение фиксированная цена (15 что ли рублей, не помню точно). С лимитом кассы не представляю, какие могут быть проблемы. Всё решаемо.А на счет пипец как дорого - это относительно. По мне, так бесплатно.

Anton Shishkin : А на счет пипец как дорого - это относительно.



Именно. Все тоже, с лучшим качеством, можно получить в пять (пять) раз дешевле. Одно дело если уже так повелось, мы тоже со Сбера начинали и перейти куда-либо было лениво. Но зачем советовать тем, кто с нуля?



У меня старший сын такой же, он начал получать большую зарплату и его стало с этого переть - он действует по принципу "Почем галстук купил? По двести? Ну ты и лох! В соседнем магазине точно такой же за пятьсот!".

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Именно. Все тоже, с лучшим качеством, можно получить в пять (пять) раз дешевле. Одно дело если уже так повелось, мы тоже со Сбера начинали и перейти куда-либо было лениво. Но зачем советовать тем, кто с нуля?У меня старший сын такой же, он начал получать большую зарплату и его стало с этого переть - он действует по принципу "Почем галстук купил? По двести? Ну ты и лох! В соседнем магазине точно такой же за пятьсот!"._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Мы живем на связке счет в СБ Банке ( это не Сбер) и эквайринг от Русского стандарта. В обоих случаях фиксированных комиссий нет, только за платежки и за операции. В СБ банке удобная услуга самоинкассация - внесение денег из кассы на счет через многочисленные терминалы - в банке с момента открытия счет не были. Инткрнет- банк хороший, нам всего хватает. Можно тоже с карты на счет и обратно кидать. У стандарта все работает четко, платежи в Т+2 стабильно приходят, за 2 года проблем не было.

Автор: Sergeysport

голосов : 3

Дата: 21:53, Пн., 20 Окт. 14

21:53, Пн., 20 Окт. 14



Там, при каждом переходе на оплату на сайт Авангарда дается тикет с одной попыткой. И в задании сказано, чтобы каждые несколько секунд проверялся статус этого тикета, во избежании повторной оплаты.

Это не обязательно делать каждые несколько секунд.

Делал так: между формой с выбором оплаты и сайтом Авангарда делал промежуточное окно, где как раз и был запрос на получение тикета, а потом на саму оплату на сайт Авангарда.

Дали тикет - записали себе в базу и в сессию.

На сайте Авангарда у покупателя есть кнопка "вернуться в магазин". Если он это сделает, то попасть к Авангарду на оплату сможет только через промежуточное окно с запросом на новый тикет. При этом, проверяется предыдущий тикет на предмет оплаты.

Еще важно самому убедится, что товар точно оплачен, чтобы не отдать просто так товар.

Для этого, в админ. части доделал форму заказа.

Для заказа может быть один или несколько тикетов.

И по каждому проверяется статус, если ответ от Авангарда "Исполнен", то все в порядке.



Дело в том, что он не особо пользуется спросом по сравнению с эквайрингом, то есть когда оплата при доставке на переносном терминале. Особенно сложного в подключении интернет-эквайринга от Авангарда нет. Сам написал код для подключения по требованиям Авангарда.Там, при каждом переходе на оплату на сайт Авангарда дается тикет с одной попыткой. И в задании сказано, чтобы каждые несколько секунд проверялся статус этого тикета, во избежании повторной оплаты.Это не обязательно делать каждые несколько секунд.Делал так: между формой с выбором оплаты и сайтом Авангарда делал промежуточное окно, где как раз и был запрос на получение тикета, а потом на саму оплату на сайт Авангарда.Дали тикет - записали себе в базу и в сессию.На сайте Авангарда у покупателя есть кнопка "вернуться в магазин". Если он это сделает, то попасть к Авангарду на оплату сможет только через промежуточное окно с запросом на новый тикет. При этом, проверяется предыдущий тикет на предмет оплаты.Еще важно самому убедится, что товар точно оплачен, чтобы не отдать просто так товар.Для этого, в админ. части доделал форму заказа.Для заказа может быть один или несколько тикетов.И по каждому проверяется статус, если ответ от Авангарда "Исполнен", то все в порядке.Дело в том, что он не особо пользуется спросом по сравнению с эквайрингом, то есть когда оплата при доставке на переносном терминале.

Sergeysport : Особенно сложного в подключении интернет-эквайринга от Авангарда нет.

... ага, только пять абзацев текста.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. ... ага, только пять абзацев текста._________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : в пять (пять) раз дешевле



Т.е. я в каком-то банке Москвы могу получить интернет-клиент и ведение расчетного счета за ~200 рублей? Не встречал. Т.е. я в каком-то банке Москвы могу получить интернет-клиент и ведение расчетного счета за ~200 рублей? Не встречал.

Anton Shishkin : Т.е. я в каком-то банке Москвы могу получить интернет-клиент и ведение расчетного счета за ~200 рублей? Не встречал.



Во-первых, до сих пор есть бесплатные варианты.

Авангард был бесплатным до июля этого года.

После стало 500р за все, против 500 за счет 500 за интернет и 1600 за эвайринг.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Во-первых, до сих пор есть бесплатные варианты.Авангард был бесплатным до июля этого года.После стало 500р за все, против 500 за счет 500 за интернет и 1600 за эвайринг._________________Хочешь что-нибудь узнать?



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Реальности не существует. Существует лишь восприятие реальности. Промсвязьбанк посмотритн_________________Реальности не существует. Существует лишь восприятие реальности.





Еще интересно узнать про Тинькофф банк, они тоже начали с юриками работать.

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- интернет магазин бескаркасной мебели Для себя выбрал Авангард. В то время он был бесплатным. Сейчас 900 руб/месяц.Еще интересно узнать про Тинькофф банк, они тоже начали с юриками работать._________________ Моспуфик - интернет магазин бескаркасной мебели

Liminoff : Тинькофф банк



Стоит понимать, что это - не банк. Это игрушка Тинькова. Со всеми вытекающими. + огромное количество бомжекредитов.

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Спроси меня как. Стоит понимать, что это - не банк. Это игрушка Тинькова. Со всеми вытекающими. + огромное количество бомжекредитов._________________Хочешь что-нибудь узнать?

А я по старинке , как говорится -храните деньги в сберегательной кассе. Вот и я открыл расчетный счет в Сбербанке -[url] http://safe-dv.ru/otkryt-raschetnyy-schet-v-banke/moskva[/url] Быстрое открытие счета, Удобное обслуживание, выгодные условия и главное это надежность банка одно из высоких в России.При открытии расчетного счета в Москве в Сбербанке для ООО и ИП Получите скидку! Низкие цены на РКО Здесь можно узнайть какие документы нужны для открытия расчетного счета в банке.