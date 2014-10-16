Помогите с выбором банка и эквайрингом.

А чем кстати Сбер-то дорогой? 500 счет, 500 интернет-клиент (может чуть дороже сейчас, они там что-то про удорожание писали). Эквайринг что-то вроде 1600 за терминал в месяц + 1.5% (было в начале года). Это нынче дорого считается?
Это не просто "дорого", это "пипец как дорого". Причем ни за что. Поди еще и за перевод в бругой банк берется ПРОЦЕНТ?
А нас еще постоянно пинали "лимитом кассы". _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Что за перевод в другой банк? За платежное поручение фиксированная цена (15 что ли рублей, не помню точно). С лимитом кассы не представляю, какие могут быть проблемы. Всё решаемо.
А на счет пипец как дорого - это относительно. По мне, так бесплатно.
Anton Shishkin :
А на счет пипец как дорого - это относительно.
Именно. Все тоже, с лучшим качеством, можно получить в пять (пять) раз дешевле. Одно дело если уже так повелось, мы тоже со Сбера начинали и перейти куда-либо было лениво. Но зачем советовать тем, кто с нуля?
У меня старший сын такой же, он начал получать большую зарплату и его стало с этого переть - он действует по принципу "Почем галстук купил? По двести? Ну ты и лох! В соседнем магазине точно такой же за пятьсот!". _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Мы живем на связке счет в СБ Банке ( это не Сбер) и эквайринг от Русского стандарта. В обоих случаях фиксированных комиссий нет, только за платежки и за операции. В СБ банке удобная услуга самоинкассация - внесение денег из кассы на счет через многочисленные терминалы - в банке с момента открытия счет не были. Инткрнет- банк хороший, нам всего хватает. Можно тоже с карты на счет и обратно кидать. У стандарта все работает четко, платежи в Т+2 стабильно приходят, за 2 года проблем не было.
Особенно сложного в подключении интернет-эквайринга от Авангарда нет. Сам написал код для подключения по требованиям Авангарда.
Там, при каждом переходе на оплату на сайт Авангарда дается тикет с одной попыткой. И в задании сказано, чтобы каждые несколько секунд проверялся статус этого тикета, во избежании повторной оплаты.
Это не обязательно делать каждые несколько секунд.
Делал так: между формой с выбором оплаты и сайтом Авангарда делал промежуточное окно, где как раз и был запрос на получение тикета, а потом на саму оплату на сайт Авангарда.
Дали тикет - записали себе в базу и в сессию.
На сайте Авангарда у покупателя есть кнопка "вернуться в магазин". Если он это сделает, то попасть к Авангарду на оплату сможет только через промежуточное окно с запросом на новый тикет. При этом, проверяется предыдущий тикет на предмет оплаты.
Еще важно самому убедится, что товар точно оплачен, чтобы не отдать просто так товар.
Для этого, в админ. части доделал форму заказа.
Для заказа может быть один или несколько тикетов.
И по каждому проверяется статус, если ответ от Авангарда "Исполнен", то все в порядке.
Дело в том, что он не особо пользуется спросом по сравнению с эквайрингом, то есть когда оплата при доставке на переносном терминале.
Sergeysport :
Особенно сложного в подключении интернет-эквайринга от Авангарда нет.
... ага, только пять абзацев текста. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
kaavain :
в пять (пять) раз дешевле
Т.е. я в каком-то банке Москвы могу получить интернет-клиент и ведение расчетного счета за ~200 рублей? Не встречал.
Anton Shishkin :
Т.е. я в каком-то банке Москвы могу получить интернет-клиент и ведение расчетного счета за ~200 рублей? Не встречал.
Во-первых, до сих пор есть бесплатные варианты.
Авангард был бесплатным до июля этого года.
После стало 500р за все, против 500 за счет 500 за интернет и 1600 за эвайринг. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Промсвязьбанк посмотритн _________________ Реальности не существует. Существует лишь восприятие реальности.
Для себя выбрал Авангард. В то время он был бесплатным. Сейчас 900 руб/месяц.
Еще интересно узнать про Тинькофф банк, они тоже начали с юриками работать. _________________ Моспуфик - интернет магазин бескаркасной мебели
Liminoff :
Тинькофф банк
Стоит понимать, что это - не банк. Это игрушка Тинькова. Со всеми вытекающими. + огромное количество бомжекредитов. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
А я по старинке , как говорится -храните деньги в сберегательной кассе. Вот и я открыл расчетный счет в Сбербанке -[url] http://safe-dv.ru/otkryt-raschetnyy-schet-v-banke/moskva[/url] Быстрое открытие счета, Удобное обслуживание, выгодные условия и главное это надежность банка одно из высоких в России.При открытии расчетного счета в Москве в Сбербанке для ООО и ИП Получите скидку! Низкие цены на РКО Здесь можно узнайть какие документы нужны для открытия расчетного счета в банке.