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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Пешкарики - отзывы.
СообщениеАвтор: mouses  Репутация: 5Репутация: 5Репутация: 5Репутация: 5Репутация: 5
голосов: 2
Дата: 0:57, Пн., 22 Фев. 16
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Я считаю, что при использовании подобных сервисов возврат товара должен оплачиваться как отдельная точка в маршруте. Соответственно, если клиент отказался до выезда к нему курьера, то оплачивается только доставка возврата, а если отказался при получении, то 2 доставки. ИМХО, это справедливо.
Я так и плачу курьерам Достависты, если возникает подобная ситуация, благо такое бывает не часто.
Это один из плюсов, держать своего курьера, возврат бесплатный и без геморроя.

СообщениеАвтор: music 
Дата: 2:33, Чт., 25 Фев. 16
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Итоговые результаты голосования.

проголосовали
67 курьеров
16 заказчиков.

это же видно невооруженным глазом Smile)
честный рейтинг будет только если в принудительном порядке 50 курьеров - остальные не принимаются к голосованию / 50 заказчиков, привлекаются специально, просить их проголосовать, ибо не активны они в группе....
СообщениеАвтор: irvine 
Дата: 18:32, Пт., 25 Мар. 16
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Имею положительной опыт доставки Пешкариками. Выполнено 43 доставки и лишь один раз была проблема, да и так технического характера (к настоящему моменту исправлена).

Средняя оценочная стоимость 4400 рублей. Детализация:
3 заказа свыше 10000 руб.
9 заказов свыше 6000 руб.
12 заказов свыше 4000 руб.
13 заказов свыше 1000 руб.
6 заказов менее 1000 руб.

Курьеры всегда находились. В большинстве случаев минут за 5.

Номер реферрала 1116
СообщениеАвтор: Zelenshop 
Дата: 15:25, Вт., 18 Окт. 16
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По поводу возврата - 100 р. за возврат это полностью справедливо. Возврат не должен оплачиваться по тарифу доставки!!! Потому что у курьера должна быть сильная мотивация именно выполнить заказ, доставить его получателю. Ему должно быть не выгодно делать возвраты. Иначе курьеры будут принимать заказы, намеренно их заваливать или не достаточно ответственно выполнять (не позвонил получателю, грубо поговорил с получателем и т.п.) и провоцировать возврат даже без выезда на точку. Twisted Evil Курьер должен быть лично заинтересован в том, чтобы доставка состоялась.
СообщениеАвтор: weter188  Репутация: 91.4Репутация: 91.4
голосов: 1
Дата: 0:36, Вт., 20 Дек. 16
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А что так цены подскочили в 2 раза? такое ощущение, что курьеры "золотые", или всему виной НГ?
СообщениеАвтор: Swore 
Дата: 15:05, Вт., 20 Дек. 16
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На прошлой неделе отправляли заказ №395435, передавали заказ на улице и забыли подписать договор (впервые за год) и именно этот курьер пропал. Подумал, что курьер оставил залог на сумму товара и все будет хорошо, но по факту оказывается, что курьер оставил только частичную сумму залога, к тому же без договора с курьером могут вообще ничего не вернуть.
Пробовал связаться с курьером, даже нашел его в соц. сетях, но пока безуспешно. Пешкарики прошу решить данную проблему. Спасибо!
Написал здесь пост, чтобы ни в коем случае другие заказчики не забывали про договор.
СообщениеАвтор: sindust  Репутация: -28.5
голосов: 12
Дата: 20:57, Вт., 20 Дек. 16
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Мда уж Пешкарики цены повышают теперь через день по 30 руб. Скоро доставка будет дороже заказов. Кто нибудь знает альтернативу?
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HiShops.Ru – территория низких цен
СообщениеАвтор: Swore 
Дата: 21:06, Вт., 20 Дек. 16
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Говорят из-за нагрузки повысили цены. В январе всё вернется, с их слов.
А так тоже присоединяюсь к вопросу об альтернативе.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 22:11, Вт., 20 Дек. 16
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Swore :
тоже присоединяюсь к вопросу об альтернативе.


Достависта, разумеется.
СообщениеАвтор: sindust  Репутация: -28.5
голосов: 12
Дата: 21:17, Пн., 26 Дек. 16
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Опять Пешкарики цену смотрю подняли.. завтра наверно 1000 р. будет за доставку.
_________________
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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