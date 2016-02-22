Тема: Пешкарики - отзывы.



Автор: mouses

голосов : 2

Дата: 0:57, Пн., 22 Фев. 16

0:57, Пн., 22 Фев. 16



Я так и плачу курьерам Достависты, если возникает подобная ситуация, благо такое бывает не часто.

Это один из плюсов, держать своего курьера, возврат бесплатный и без геморроя. Я считаю, что при использовании подобных сервисов возврат товара должен оплачиваться как отдельная точка в маршруте. Соответственно, если клиент отказался до выезда к нему курьера, то оплачивается только доставка возврата, а если отказался при получении, то 2 доставки. ИМХО, это справедливо.Я так и плачу курьерам Достависты, если возникает подобная ситуация, благо такое бывает не часто.Это один из плюсов, держать своего курьера, возврат бесплатный и без геморроя.









проголосовали

67 курьеров

16 заказчиков.



это же видно невооруженным глазом )

честный рейтинг будет только если в принудительном порядке 50 курьеров - остальные не принимаются к голосованию / 50 заказчиков, привлекаются специально, просить их проголосовать, ибо не активны они в группе.... Итоговые результаты голосования.проголосовали67 курьеров16 заказчиков.это же видно невооруженным глазомчестный рейтинг будет только если в принудительном порядке 50 курьеров - остальные не принимаются к голосованию / 50 заказчиков, привлекаются специально, просить их проголосовать, ибо не активны они в группе....





Средняя оценочная стоимость 4400 рублей. Детализация:

3 заказа свыше 10000 руб.

9 заказов свыше 6000 руб.

12 заказов свыше 4000 руб.

13 заказов свыше 1000 руб.

6 заказов менее 1000 руб.



Курьеры всегда находились. В большинстве случаев минут за 5.



Номер реферрала 1116 Имею положительной опыт доставки Пешкариками. Выполнено 43 доставки и лишь один раз была проблема, да и так технического характера (к настоящему моменту исправлена).Средняя оценочная стоимость 4400 рублей. Детализация:3 заказа свыше 10000 руб.9 заказов свыше 6000 руб.12 заказов свыше 4000 руб.13 заказов свыше 1000 руб.6 заказов менее 1000 руб.Курьерынаходились. В большинстве случаев минут за 5.Номер реферрала 1116

Курьер должен быть лично заинтересован в том, чтобы доставка состоялась. По поводу возврата - 100 р. за возврат это полностью справедливо. Возврат не должен оплачиваться по тарифу доставки!!! Потому что у курьера должна быть сильная мотивация именно выполнить заказ, доставить его получателю. Ему должно быть не выгодно делать возвраты. Иначе курьеры будут принимать заказы, намеренно их заваливать или не достаточно ответственно выполнять (не позвонил получателю, грубо поговорил с получателем и т.п.) и провоцировать возврат даже без выезда на точку.Курьер должен быть лично заинтересован в том, чтобы доставка состоялась.

Автор: weter188

голосов : 1

Дата: 0:36, Вт., 20 Дек. 16

0:36, Вт., 20 Дек. 16

А что так цены подскочили в 2 раза? такое ощущение, что курьеры "золотые", или всему виной НГ?



Пробовал связаться с курьером, даже нашел его в соц. сетях, но пока безуспешно. Пешкарики прошу решить данную проблему. Спасибо!

Написал здесь пост, чтобы ни в коем случае другие заказчики не забывали про договор. На прошлой неделе отправляли заказ №395435, передавали заказ на улице и забыли подписать договор (впервые за год) и именно этот курьер пропал. Подумал, что курьер оставил залог на сумму товара и все будет хорошо, но по факту оказывается, что курьер оставил только частичную сумму залога, к тому же без договора с курьером могут вообще ничего не вернуть.Пробовал связаться с курьером, даже нашел его в соц. сетях, но пока безуспешно. Пешкарики прошу решить данную проблему. Спасибо!Написал здесь пост, чтобы ни в коем случае другие заказчики не забывали про договор.



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HiShops.Ru – территория низких цен Мда уж Пешкарики цены повышают теперь через день по 30 руб. Скоро доставка будет дороже заказов. Кто нибудь знает альтернативу?_________________HiShops.Ru – территория низких цен



А так тоже присоединяюсь к вопросу об альтернативе. Говорят из-за нагрузки повысили цены. В январе всё вернется, с их слов.А так тоже присоединяюсь к вопросу об альтернативе.

Swore : тоже присоединяюсь к вопросу об альтернативе.



Достависта, разумеется. Достависта, разумеется.



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HiShops.Ru – территория низких цен Опять Пешкарики цену смотрю подняли.. завтра наверно 1000 р. будет за доставку._________________HiShops.Ru – территория низких цен