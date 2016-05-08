ОТЗЫВЫ - CALL IM (Аутсорсинг интернет магазинов)

Работаю с call-im с марта. Я очень довольна. У меня есть ньюансы в схеме логистики, плюс нужна очень оперативная обработка заказов. Они с этим справляются очень хорошо. До этого был опыт работы с другими компаниями по аутсорсингу - лучше всех оказался call-im. У меня рабочая группа с Дарьей, Светланой Ивашкевич, Александра Шальнева, Екатерина Хорошинина, Юлия Хорева. Я очень довольна. Ответственность, профессионализм.
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Мой е-мейл rokon@bk.ru , Фролова Надежда, магазин в нике.
Всем добрый день.
Пришло время и нам написать отзыв о Call IM, работаем с сентября, и надо признать это было не простое время. До нового года работали с call центром, но после НГ решили от него отказаться. Причины следующие:
-Нужен постоянный контроль за менеджерами, регулярно была ситуация, когда 2 звонка за день из двух пропускали.
- Нужно постоянно пинать проверить статусы заказов, иначе сами ничего не поставят.
- Менеджеров много, а ответственного нет. Точнее формально он есть, но чтобы до него достучаться надо пол дня всех на уши ставить. Потом он обещает тебе все проверять и опять все по кругу, никто ничего не знает, а заказы не обработаны.
Но склад работает хорошо, поэтому с НГ теперь остались только на складе.
Но возникла новая проблема, работает с грастином через договор Call IM, менеджеры что-то там напутали и не туда отправили. Я с февраля пытаюсь добиться от Александра отчета со всеми нашими заказами. И до сих пор ничего, 3 дня назад получил новый отчет, с обещанием того что там все, и там опять нет 5-ти заказов.
Я уже с февраля не могу нормальную сверку сделать, заказы с декабря весят, все выполнено, а денег нет. Дозвониться до Алимова сложно, при этом при каждом звонке тебе обещают все завтра сделать.
p.s. Надеюсь Администрация прочитает и сделает вывода, ибо в последнее время я вижу только отрицательную динамику.
p.p.s Магазин Гфото. Если модератору необходимо более подробно, прошу писать в ЛС.
Здравствуйте, Сергей!
Если в двух словах:
У Вас двойная логистика в одной КС. Причины я не озвучиваю, но все пункты мы с Вами оговаривали в самом начале. Вы единственный клиент с подобной реализацией и это нестандартная нагрузка на логистов, которые формируют Ваши заказы.
Схема существенно увеличивают кассовый разрыв, а с добавлением "взаимозачета" она еще и подбивается долго. Эти нюансы Вы прекрасно знаете, но ощущаю что оценка скорее негативная, но сделано это исключительно в Ваших интересах.
Откуда взялся февраль не совсем понимаю (даже писем от Вас не вижу), т.к. последняя сверка у Вас была 15-25 апреля и выплата 27 мая. "Ранние" деньги в данной выплате были готовы еще 4 апреля. _________________ Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.
www.call-im.ru
Работаю с Call IM с конца 2014 года. С поставщиками работаю сам. На минимальном тарифе работаю с call центром + отгрузки через их склад.
За все время было несколько ошибок, которые списываю в "статистические погрешности". Смело ставлю 5 баллов за качество, стоимость и стабильность.
Здравствуйте!
Рассматриваю возможность подключения на тарифе старт ап и хранить у товар на вашем складе.
Ответьте на вопросы:
1) Сколько я плачу за исходящие звонки?
2) Сколько я плачу за подключение номера 495?
3) Написано что по акции хранение в подарок. Сколько в подарок?
5) Сколько стоит приемка товара?
6) Склад отгружает в выходные?
7) Есть ли возможность вложения гарантийных талонов с нашей печатью?
Возможна ли проверка на брак?
Благодарю за ответ!!!
Евгения, добрый день!
Отвечаю на Ваши вопросы:
1) Бесплатно.
2) 0 рублей.
3) 1m3 в подарок, далее 1500 рублей в месяц за 1m3. Считаем в транспортном объеме.
5) Бесплатно.
6) Да, есть отгрузки по воскресеньям.
7) Да, возможно.
8 ) Да, но обсуждается индивидуально. _________________ Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.
www.call-im.ru