ОТЗЫВЫ - CALL IM (Аутсорсинг интернет магазинов) - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Общий менеджмент интернет-проектов 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Общий менеджмент

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

ОТЗЫВЫ - CALL IM (Аутсорсинг интернет магазинов)
СообщениеАвтор: Zelenshop 
Дата: 16:59, Вс., 8 Май. 16
Отправить личное сообщение
Работаю с call-im с марта. Я очень довольна. У меня есть ньюансы в схеме логистики, плюс нужна очень оперативная обработка заказов. Они с этим справляются очень хорошо. До этого был опыт работы с другими компаниями по аутсорсингу - лучше всех оказался call-im. У меня рабочая группа с Дарьей, Светланой Ивашкевич, Александра Шальнева, Екатерина Хорошинина, Юлия Хорева. Я очень довольна. Ответственность, профессионализм.

СообщениеАвтор: Модератор  Репутация: 70.1
голосов: 2
Дата: 22:55, Вс., 8 Май. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
На форуме запрещено:
Размещать анонимные, бездоказательные отзывы. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пострадавшего: работающий e-mail, номер заказа и т.д.
_________________
Правила форума
Отдел рекламы
СообщениеАвтор: Zelenshop 
Дата: 23:03, Вс., 8 Май. 16
Отправить личное сообщение
Мой е-мейл rokon@bk.ru , Фролова Надежда, магазин в нике.
СообщениеАвтор: Handler 
Дата: 18:18, Пн., 30 Май. 16
Отправить личное сообщение
Всем добрый день.

Пришло время и нам написать отзыв о Call IM, работаем с сентября, и надо признать это было не простое время. До нового года работали с call центром, но после НГ решили от него отказаться. Причины следующие:
-Нужен постоянный контроль за менеджерами, регулярно была ситуация, когда 2 звонка за день из двух пропускали.
- Нужно постоянно пинать проверить статусы заказов, иначе сами ничего не поставят.
- Менеджеров много, а ответственного нет. Точнее формально он есть, но чтобы до него достучаться надо пол дня всех на уши ставить. Потом он обещает тебе все проверять и опять все по кругу, никто ничего не знает, а заказы не обработаны.

Но склад работает хорошо, поэтому с НГ теперь остались только на складе.
Но возникла новая проблема, работает с грастином через договор Call IM, менеджеры что-то там напутали и не туда отправили. Я с февраля пытаюсь добиться от Александра отчета со всеми нашими заказами. И до сих пор ничего, 3 дня назад получил новый отчет, с обещанием того что там все, и там опять нет 5-ти заказов.
Я уже с февраля не могу нормальную сверку сделать, заказы с декабря весят, все выполнено, а денег нет. Дозвониться до Алимова сложно, при этом при каждом звонке тебе обещают все завтра сделать.

p.s. Надеюсь Администрация прочитает и сделает вывода, ибо в последнее время я вижу только отрицательную динамику.
p.p.s Магазин Гфото. Если модератору необходимо более подробно, прошу писать в ЛС.
СообщениеАвтор: Call IM 
Дата: 11:12, Вт., 31 Май. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Здравствуйте, Сергей!

Если в двух словах:

У Вас двойная логистика в одной КС. Причины я не озвучиваю, но все пункты мы с Вами оговаривали в самом начале. Вы единственный клиент с подобной реализацией и это нестандартная нагрузка на логистов, которые формируют Ваши заказы.

Схема существенно увеличивают кассовый разрыв, а с добавлением "взаимозачета" она еще и подбивается долго. Эти нюансы Вы прекрасно знаете, но ощущаю что оценка скорее негативная, но сделано это исключительно в Ваших интересах.

Откуда взялся февраль не совсем понимаю (даже писем от Вас не вижу), т.к. последняя сверка у Вас была 15-25 апреля и выплата 27 мая. "Ранние" деньги в данной выплате были готовы еще 4 апреля.
_________________
Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.
www.call-im.ru
СообщениеАвтор: vopilins 
Дата: 15:53, Чт., 2 Июн. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Работаю с Call IM с конца 2014 года. С поставщиками работаю сам. На минимальном тарифе работаю с call центром + отгрузки через их склад.
За все время было несколько ошибок, которые списываю в "статистические погрешности". Смело ставлю 5 баллов за качество, стоимость и стабильность.
СообщениеАвтор: Евгения Яшечкина 
Дата: 0:57, Чт., 22 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Здравствуйте!

Рассматриваю возможность подключения на тарифе старт ап и хранить у товар на вашем складе.
Ответьте на вопросы:
1) Сколько я плачу за исходящие звонки?
2) Сколько я плачу за подключение номера 495?
3) Написано что по акции хранение в подарок. Сколько в подарок?
5) Сколько стоит приемка товара?
6) Склад отгружает в выходные?
7) Есть ли возможность вложения гарантийных талонов с нашей печатью?
Cool Возможна ли проверка на брак?

Благодарю за ответ!!!
СообщениеАвтор: Call IM 
Дата: 16:15, Чт., 22 Дек. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгения, добрый день!

Отвечаю на Ваши вопросы:

1) Бесплатно.
2) 0 рублей.
3) 1m3 в подарок, далее 1500 рублей в месяц за 1m3. Считаем в транспортном объеме.
5) Бесплатно.
6) Да, есть отгрузки по воскресеньям.
7) Да, возможно.
8 ) Да, но обсуждается индивидуально.
_________________
Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.
www.call-im.ru
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
16:51  Alibaba внесли в "черный список"
13:48  Доставка продуктов привлекла новых инвесторов
13:03  OneTwoTrip запускает b2b-проект
12:28  Испанцы "мобилизуются" для покупок
21.12  Трансграничные покупки россиян меньше внутрироссийских в 4 раза
19.12  38% онлайн-потребителей активнее покупают за границей в декабре
19.12  РАЭК проведет "Киберпонедельник-2017"

Форум
17:35 22.12 Леся Никитина  Аренда рабочего места (3)
15:15 22.12 Call IM  ОТЗЫВЫ - CALL IM (Аутсорсинг интернет магазинов) (187)
18:25 21.12 Call IM  Выбор коллцентра на аутсорс (15)
16:44 18.12 Сергей Ромов  prostore.pro - они живы? (3)
10:55 16.12 gogamer85  Отзывы о Ritm-Z (301)
13:43 15.12 nimblemerchant  конкуренция со стороны интернет магазинов поставщиков. что делать? (25)
16:04 02.12 Сергей Ромов  Отзывы об Autsorsim (8)
22:15 08.11 kaavain  Отзывы о АллоБегу (56)
16:53 08.11 Дмитрий Fastery  Выбор фулфилмента/склада на аутсорсе (9)
22:16 30.10 Call IM  Как работаете с поставщиками? (15)

Статьи и аналитика
03.10  Онлайн эконом-класса (1)
23.09  Кросс-бордер на eBay: просто надо оглянуться вокруг (5)
01.08  Изобрести велосипед
30.05  Ключевое правило при работе с Китаем: "Не обещайте того, чего не сможете выполнить"
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Гендиректор "Фотосклад.ру": как продавать технику, когда денег у людей все меньше (5)
09.02  Планшеты умирают как класс? (2)
02.02  Как eBay ограбил меня в пользу покупателя (8)
21.01  Какие скидки ритейлеры сделают в "Киберпонедельник" (1)
28.12  "Эра экономии": 2015 год в российской ecommerce



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB