CRM и взаимоотношения с клиентами

Тема: услуга call-центр для небольшого интернет-магазина





Правда был один момент неприятный - были чисто технические проблемы, обратились с этим, нас перевели на сотрудника, который этим занимается. Общение происходило по электронке, но парень оказался хамлом: не представился, кто он и даже как зовут, но бодро так начал объяснять, какие мы дураки, пришлось ставить на место и тыкать носом в факты и статистику... Но это мелочи.

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«Достоинство государства зависит в конечном счете от достоинства образующих его личностей.» Джон Стюарт Милль У этой компании, кажется, до старта работы с ними один менеджер, который отвечает именно за подключение, а вот все вопросы по отладке и дальнейшей работе уже с другим. Нашего зовут Шальнева Александра, мы ей довольны, всегда шла нам на встречу и помогала в решении разных вопросов и проблем, если вдруг к ним решите пойти, то попробуйте попросить с ней работать. Ну я по крайней мере ничего плохого о ней сказать не могу, а работаем уже 1,5 года.Правда был один момент неприятный - были чисто технические проблемы, обратились с этим, нас перевели на сотрудника, который этим занимается. Общение происходило по электронке, но парень оказался хамлом: не представился, кто он и даже как зовут, но бодро так начал объяснять, какие мы дураки, пришлось ставить на место и тыкать носом в факты и статистику... Но это мелочи._________________«Достоинство государства зависит в конечном счете от достоинства образующих его личностей.» Джон Стюарт Милль

Алексей Пономаренко :

Вся эта мода на аутсорс от лени, и боязни брать на себя ответственность имхо. А получается в итоге дороже и хуже.



Да чего уж тут, а давайте и офис самостоятельно подметать, а то уборщица может в каком уголке пылинку не заметить)))

Веет из СССР))) У меня родители так же думают.

Не сталкивались Вы с управление человеческими ресурсами, когда время не только на звонки не хватает, а даже на сон. Аутсорсинг нужен для передачи непрофильных функций, а профильных функций владельца бизнеса - только две: постановка стратегических задач и контроль результатов.

Если аусторсинговая компания предлагает снять с меня набор функционала, при этом я не экономлю средства. а экономлю свое время, то я не думая соглашусь, даже при потере конверсии в 5-7%, но не больше.

Если же там действительно работают профессионалы, то конверсия будет расти, правда в условиях современной реальности я таких компаний просто не встречал.

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Доступная IP-телефония для Интернет-магазинов.

www.tekmi.ru Да чего уж тут, а давайте и офис самостоятельно подметать, а то уборщица может в каком уголке пылинку не заметить)))Веет из СССР))) У меня родители так же думают.Не сталкивались Вы с управление человеческими ресурсами, когда время не только на звонки не хватает, а даже на сон. Аутсорсинг нужен для передачи непрофильных функций, а профильных функций владельца бизнеса - только две: постановка стратегических задач и контроль результатов.Если аусторсинговая компания предлагает снять с меня набор функционала, при этом я не экономлю средства. а экономлю свое время, то я не думая соглашусь, даже при потере конверсии в 5-7%, но не больше.Если же там действительно работают профессионалы, то конверсия будет расти, правда в условиях современной реальности я таких компаний просто не встречал._________________Доступная IP-телефония для Интернет-магазинов.

lena.sal : Кстати, мы коллцентр взяли в июле 2012 года. В сентябре 2013 года озаботились усилением коллцентра и выбирали между выделенным под нас оператором в нашем действующем коллцентре или взять еще один коллцентр. Так вот в сентябре 2013 года нас с объемом 20-30 звонков в день уже ни один нормальный коллцентр не взял, в итоге брали выделенного оператора



Добрый день, я рассматриваю вариант открытия небольшого колл центра ( Добрый день, я рассматриваю вариант открытия небольшого колл центра ( http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?p=181671#181671 ) подскажите пожалуйста сколько вы латили и платите за выделенного оператора, он специально работал исключительно под Вас ? или обслуживал др ИМ тоже?

Текми Текми : 3. http://www.leaderat.com - появились на рынке примерно 1,5. года назад. Активно вкладывали деньги в продвижение. Тарифы полностью срисованы с первопроходцев. Отвечают на телефон, дают грамотные консультации. Отзывов не слышал.

не увидел у них на сайте тарифов. они работают по процентам от оборота.

а консультируют действительно грамотно. распросил их по продажам в интернет-магазинах. прям скажем не ожидал, что там столько всего. походу действительно соображают в продажах. так что пойду к ним, потом отпишу, может кому интересно будет. не увидел у них на сайте тарифов. они работают по процентам от оборота.а консультируют действительно грамотно. распросил их по продажам в интернет-магазинах. прям скажем не ожидал, что там столько всего. походу действительно соображают в продажах. так что пойду к ним, потом отпишу, может кому интересно будет.



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Компания Ritm-Z Аутсорсинг интернет-магазинов: контакт-центр, склад, доставка, бухгалтерия, маркетинг

http://ritm-z.ru/ Здравствуйте, Олег! Вы первый раз на форуме судя по карточке а почему так сразу с размаху выбрали leaderat. Во есть другие компании о которых есть отзывы например Coll-im ну или наша компания уж если совсем скромным не быть. Чем вам непонравились присутствующие?_________________Компания Ritm-Z Аутсорсинг интернет-магазинов: контакт-центр, склад, доставка, бухгалтерия, маркетинг

Евгений Ritm-Z : Здравствуйте, Олег! Вы первый раз на форуме судя по карточке а почему так сразу с размаху выбрали leaderat. Во есть другие компании о которых есть отзывы например Coll-im ну или наша компания уж если совсем скромным не быть. Чем вам непонравились присутствующие?



день добрый. да звонил я и вам и колл ин и всем кого нашел. одинаковые вы все. так что выбирал того, кто покажется более компетентным. ну и плюс проценты с оборота имхо понятнее, чем тарифы. и по математике выгоднее. день добрый. да звонил я и вам и колл ин и всем кого нашел. одинаковые вы все. так что выбирал того, кто покажется более компетентным. ну и плюс проценты с оборота имхо понятнее, чем тарифы. и по математике выгоднее.

Автор: kuzmin

голосов : 21

Дата: 10:13, Вт., 8 Июл. 14

10:13, Вт., 8 Июл. 14

booozzy : а консультируют действительно грамотно. распросил их по продажам в интернет-магазинах. прям скажем не ожидал, что там столько всего

Стало жутко интересно, а что такое "столько всего"? Стало жутко интересно, а что такое "столько всего"?

booozzy : день добрый. да звонил я и вам и колл ин и всем кого нашел. одинаковые вы все. так что выбирал того, кто покажется более компетентным. ну и плюс проценты с оборота имхо понятнее, чем тарифы. и по математике выгоднее.



т.е. вам показалось что менеджер leaderat более компетентен чем менеджеры в других компаниях, я правильно понял? Если да, то спасибо учтем. А кстати чем торгуете?

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Компания Ritm-Z Аутсорсинг интернет-магазинов: контакт-центр, склад, доставка, бухгалтерия, маркетинг

http://ritm-z.ru/ т.е. вам показалось что менеджер leaderat более компетентен чем менеджеры в других компаниях, я правильно понял? Если да, то спасибо учтем. А кстати чем торгуете?_________________Компания Ritm-Z Аутсорсинг интернет-магазинов: контакт-центр, склад, доставка, бухгалтерия, маркетинг

Выбирал leaderat по списку из 5 компаний этой темы и результатам поиска в Яндекс. Выбрал их, потому как на старте магазина, оплата с оборота казалась более разумной чем тарифный план. В итоге сплошное разочарование. Операторы не перезванивают при оформлении заказа через сайт, пропускают звонки, не отвечают в онлайн-консультанте, а если все же клиенту удается начать диалог, то в ответ ему довольно странные "товар новый, я к нему скептически отношусь" и "наверное, Вам это подойдет, я не знаю". Конверсия при таком подходе стремится у 0. Плюс к этому неотлаженая работа с курьерской службой (работают с TNX), в результате чего те немногие заказы, которые все же удается оформить в половине случаев вовремя не доставляются.

Megos , что продаете, если не секрет?

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Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.

www.call-im.ru , что продаете, если не секрет?_________________Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.

Call IM : Megos, что продаете, если не секрет?



Солнечные панели. Солнечные панели.

Megos , сложно-техническая консультация неизбежно требует квоты рабочих ресурсов и обязательного дообучения хотя бы одного сотрудника для нормальной адаптации и повышения конверсии тех продаж, которые требуют хорошего знания продукта.

Схема оплаты за результат исключает такую возможность - нужен реальный объем и постоянная практика.

Если рассматриваете вариант с тарифными планами - пишите, обсудим реальные кейсы.

_________________

Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.

www.call-im.ru , сложно-техническая консультация неизбежно требует квоты рабочих ресурсов и обязательного дообучения хотя бы одного сотрудника для нормальной адаптации и повышения конверсии тех продаж, которые требуют хорошего знания продукта.Схема оплаты за результат исключает такую возможность - нужен реальный объем и постоянная практика.Если рассматриваете вариант с тарифными планами - пишите, обсудим реальные кейсы._________________Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.

Нашел самый выгодный Колл-центр http://skilled-call.ru/ кто то с ним сотрудничал?