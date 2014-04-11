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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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Тема:

услуга call-центр для небольшого интернет-магазина
СообщениеАвтор: Алексей_К  Репутация: 14.7
голосов: 9
Дата: 12:00, Пт., 11 Апр. 14
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У этой компании, кажется, до старта работы с ними один менеджер, который отвечает именно за подключение, а вот все вопросы по отладке и дальнейшей работе уже с другим. Нашего зовут Шальнева Александра, мы ей довольны, всегда шла нам на встречу и помогала в решении разных вопросов и проблем, если вдруг к ним решите пойти, то попробуйте попросить с ней работать. Ну я по крайней мере ничего плохого о ней сказать не могу, а работаем уже 1,5 года.
Правда был один момент неприятный - были чисто технические проблемы, обратились с этим, нас перевели на сотрудника, который этим занимается. Общение происходило по электронке, но парень оказался хамлом: не представился, кто он и даже как зовут, но бодро так начал объяснять, какие мы дураки, пришлось ставить на место и тыкать носом в факты и статистику... Но это мелочи. Smile
_________________
«Достоинство государства зависит в конечном счете от достоинства образующих его личностей.» Джон Стюарт Милль

СообщениеАвтор: Текми Текми 
Дата: 15:03, Пт., 11 Апр. 14
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Алексей Пономаренко :

Вся эта мода на аутсорс от лени, и боязни брать на себя ответственность имхо. А получается в итоге дороже и хуже.


Да чего уж тут, а давайте и офис самостоятельно подметать, а то уборщица может в каком уголке пылинку не заметить)))
Веет из СССР))) У меня родители так же думают.
Не сталкивались Вы с управление человеческими ресурсами, когда время не только на звонки не хватает, а даже на сон. Аутсорсинг нужен для передачи непрофильных функций, а профильных функций владельца бизнеса - только две: постановка стратегических задач и контроль результатов.
Если аусторсинговая компания предлагает снять с меня набор функционала, при этом я не экономлю средства. а экономлю свое время, то я не думая соглашусь, даже при потере конверсии в 5-7%, но не больше.
Если же там действительно работают профессионалы, то конверсия будет расти, правда в условиях современной реальности я таких компаний просто не встречал.
_________________
Доступная IP-телефония для Интернет-магазинов.
www.tekmi.ru
СообщениеАвтор: sasha236 
Дата: 16:55, Вт., 22 Апр. 14
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lena.sal :
Кстати, мы коллцентр взяли в июле 2012 года. В сентябре 2013 года озаботились усилением коллцентра и выбирали между выделенным под нас оператором в нашем действующем коллцентре или взять еще один коллцентр. Так вот в сентябре 2013 года нас с объемом 20-30 звонков в день уже ни один нормальный коллцентр не взял, в итоге брали выделенного оператора


Добрый день, я рассматриваю вариант открытия небольшого колл центра ( http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?p=181671#181671 ) подскажите пожалуйста сколько вы латили и платите за выделенного оператора, он специально работал исключительно под Вас ? или обслуживал др ИМ тоже?
СообщениеАвтор: booozzy 
Дата: 0:35, Вт., 8 Июл. 14
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Текми Текми :
3. http://www.leaderat.com - появились на рынке примерно 1,5. года назад. Активно вкладывали деньги в продвижение. Тарифы полностью срисованы с первопроходцев. Отвечают на телефон, дают грамотные консультации. Отзывов не слышал.

не увидел у них на сайте тарифов. они работают по процентам от оборота.
а консультируют действительно грамотно. распросил их по продажам в интернет-магазинах. прям скажем не ожидал, что там столько всего. походу действительно соображают в продажах. так что пойду к ним, потом отпишу, может кому интересно будет.
СообщениеАвтор: Евгений Ritm-Z 
Дата: 2:49, Вт., 8 Июл. 14
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Здравствуйте, Олег! Вы первый раз на форуме судя по карточке а почему так сразу с размаху выбрали leaderat. Во есть другие компании о которых есть отзывы например Coll-im ну или наша компания уж если совсем скромным не быть. Чем вам непонравились присутствующие?
_________________
Компания Ritm-Z Аутсорсинг интернет-магазинов: контакт-центр, склад, доставка, бухгалтерия, маркетинг
http://ritm-z.ru/
СообщениеАвтор: booozzy 
Дата: 9:54, Вт., 8 Июл. 14
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Евгений Ritm-Z :
Здравствуйте, Олег! Вы первый раз на форуме судя по карточке а почему так сразу с размаху выбрали leaderat. Во есть другие компании о которых есть отзывы например Coll-im ну или наша компания уж если совсем скромным не быть. Чем вам непонравились присутствующие?


день добрый. да звонил я и вам и колл ин и всем кого нашел. одинаковые вы все. так что выбирал того, кто покажется более компетентным. ну и плюс проценты с оборота имхо понятнее, чем тарифы. и по математике выгоднее.
СообщениеАвтор: kuzmin  Репутация: 116.5
голосов: 21
Дата: 10:13, Вт., 8 Июл. 14
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booozzy :
а консультируют действительно грамотно. распросил их по продажам в интернет-магазинах. прям скажем не ожидал, что там столько всего

Стало жутко интересно, а что такое "столько всего"?
СообщениеАвтор: Евгений Ritm-Z 
Дата: 17:09, Вт., 8 Июл. 14
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booozzy :
день добрый. да звонил я и вам и колл ин и всем кого нашел. одинаковые вы все. так что выбирал того, кто покажется более компетентным. ну и плюс проценты с оборота имхо понятнее, чем тарифы. и по математике выгоднее.

т.е. вам показалось что менеджер leaderat более компетентен чем менеджеры в других компаниях, я правильно понял? Если да, то спасибо учтем. А кстати чем торгуете?
_________________
Компания Ritm-Z Аутсорсинг интернет-магазинов: контакт-центр, склад, доставка, бухгалтерия, маркетинг
http://ritm-z.ru/
СообщениеАвтор: Megos 
Дата: 16:04, Сб., 16 Авг. 14
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Выбирал leaderat по списку из 5 компаний этой темы и результатам поиска в Яндекс. Выбрал их, потому как на старте магазина, оплата с оборота казалась более разумной чем тарифный план. В итоге сплошное разочарование. Операторы не перезванивают при оформлении заказа через сайт, пропускают звонки, не отвечают в онлайн-консультанте, а если все же клиенту удается начать диалог, то в ответ ему довольно странные "товар новый, я к нему скептически отношусь" и "наверное, Вам это подойдет, я не знаю". Конверсия при таком подходе стремится у 0. Плюс к этому неотлаженая работа с курьерской службой (работают с TNX), в результате чего те немногие заказы, которые все же удается оформить в половине случаев вовремя не доставляются.
СообщениеАвтор: Call IM 
Дата: 16:17, Сб., 16 Авг. 14
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Megos, что продаете, если не секрет?
_________________
Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.
www.call-im.ru
СообщениеАвтор: Megos 
Дата: 17:28, Сб., 16 Авг. 14
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Call IM :
Megos, что продаете, если не секрет?


Солнечные панели.
СообщениеАвтор: Call IM 
Дата: 17:58, Сб., 16 Авг. 14
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Megos, сложно-техническая консультация неизбежно требует квоты рабочих ресурсов и обязательного дообучения хотя бы одного сотрудника для нормальной адаптации и повышения конверсии тех продаж, которые требуют хорошего знания продукта.
Схема оплаты за результат исключает такую возможность - нужен реальный объем и постоянная практика.
Если рассматриваете вариант с тарифными планами - пишите, обсудим реальные кейсы.
_________________
Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.
www.call-im.ru
СообщениеАвтор: Ярослав Иванов 
Дата: 15:28, Чт., 26 Янв. 17
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Нашел самый выгодный Колл-центр Exclamation http://skilled-call.ru/ кто то с ним сотрудничал? Question
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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