Полезные программы и ресурсы

krasnaya mechta : Miix,



Еще раз вам повторю: скомуниздили и продолжаете в этом же духе. У вас стратегия паразита, и не отнекивайтесь

Достаточно проследить логику ваших рассылок и фич которые якобы с пылу с жару вами изобретены

А посудиться хотите- милости просим

Мне по большому счету наплевать как там у вас или миксера, но вы просто мелкие воришки на идеи. Без особого права критиковать другие продукты

Будут ноу-хау- поговорим



Да уж, мы тут снова всем офисом валяемся от смеха.



У нас стратегия вытеснения конкурентов с рынка, можете называть ее паразитической или какой угодно. За то время, за которое МаркетМиксер придумывает новую фичу, мы их успеваем десятками протестировать.



Если уж продолжаете свои потрясающие сообщения, давайте конкретику, что же вы так воду льете? Давайте конкретные фичи, которые мы скомуниздили, давайте про наши рассылки расскажите, что мы в них взяли от маркетмиксера?



А по поводу ноу-хау, раз уж вы так в курсе того, как у миксера дела обстоят, может расскажете всем, как там привязка номенклатуры происходит? (ну это на тему ноу-хау наших)



Больше конкретики! А то эти пространные рассуждения кто у кого что скомуниздил - это все горазды



И кстати рекомендую пересмотреть фильм "Пираты Силиконовой Долины". Там есть момент, когда Билл Гейтс отвечает Стиву Джобсу в ответ на слова о том, как Билл все скомуниздил и что продукты Apple лучше, так вот Билл отвечает: "Это уже не важно" Приблизительно также можем ответить и мы



"Хорошие художники копируют, великие художники воруют!"

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Miiix.org - Платформа для оптовой торговли Да уж, мы тут снова всем офисом валяемся от смеха.У нас стратегия вытеснения конкурентов с рынка, можете называть ее паразитической или какой угодно. За то время, за которое МаркетМиксер придумывает новую фичу, мы их успеваем десятками протестировать.Если уж продолжаете свои потрясающие сообщения, давайте конкретику, что же вы так воду льете? Давайте конкретные фичи, которые мы скомуниздили, давайте про наши рассылки расскажите, что мы в них взяли от маркетмиксера?А по поводу ноу-хау, раз уж вы так в курсе того, как у миксера дела обстоят, может расскажете всем, как там привязка номенклатуры происходит? (ну это на тему ноу-хау наших)Больше конкретики! А то эти пространные рассуждения кто у кого что скомуниздил - это все гораздыИ кстати рекомендую пересмотреть фильм "Пираты Силиконовой Долины". Там есть момент, когда Билл Гейтс отвечает Стиву Джобсу в ответ на слова о том, как Билл все скомуниздил и что продукты Apple лучше, так вот Билл отвечает: "Это уже не важно"Приблизительно также можем ответить и мы"Хорошие художники копируют, великие художники воруют!"_________________