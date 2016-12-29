Тема: Boxberry крайне негативный опыт.



vic_anya : Дарья, а каковы были действия магазина в данной ситуации? Почему вопросы с Boxberry решаете Вы - конечный приобретатель, а не магазин - клиент компании?



А почему магазин решать должен? У него что больше информации? Всегда удивляли "клиенты", которым палец сложно поднять, чтобы решить ситуацию параллельно, ведь все данные отправления у тебя уже есть! Действуй!

Еще скажите, когда вы на своем любимом али заказываете, вам китаезы потом из пекина звонят и по каждому чиху попку подтирают? Или может дорогие американцы интересуются вашим заказом?

Ах да, заказы то по ПРЕДОПЛАТЕ! Не поистеришь, не продинамишь!



Каким образом магазин к примеру может ускорить доставку или найти отправление? Когда у него таже информация.

Тем более, когда заказ уже в городе Получателя!



Вот и получается потом "сломанный телефон", а так клиент сразу видит, кто кого за нос водит!



P.S.

Не один раз был свидетелем, как клиенты Боксбери приходили на ПВЗ и искали посылку.

Уверяя что им отправили СМС о том, что посылка уже на ПВЗ! Но при проверке выяснялось, что никакой посылки нет и будет она в лучшем случае через 1-2 суток!

ВЫВОД: Или клиенты глупы или боксбери отправляет не правильные смски, которые люди не правильно понимают или вводят в заблуждение. А почему магазин решать должен? У него что больше информации? Всегда удивляли "клиенты", которым палец сложно поднять, чтобы решить ситуацию параллельно, ведь все данные отправления у тебя уже есть! Действуй!Еще скажите, когда вы на своем любимом али заказываете, вам китаезы потом из пекина звонят и по каждому чиху попку подтирают? Или может дорогие американцы интересуются вашим заказом?Ах да, заказы то по ПРЕДОПЛАТЕ! Не поистеришь, не продинамишь!Каким образом магазин к примеру может ускорить доставку или найти отправление? Когда у него таже информация.Тем более, когда заказ уже в городе Получателя!Вот и получается потом "сломанный телефон", а так клиент сразу видит, кто кого за нос водит!P.S.Не один раз был свидетелем, как клиенты Боксбери приходили на ПВЗ и искали посылку.Уверяя что им отправили СМС о том, что посылка уже на ПВЗ! Но при проверке выяснялось, что никакой посылки нет и будет она в лучшем случае через 1-2 суток!ВЫВОД: Или клиенты глупы или боксбери отправляет не правильные смски, которые люди не правильно понимают или вводят в заблуждение.





Автор: Фролик

голосов : 9

Дата: 17:39, Чт., 29 Дек. 16

17:39, Чт., 29 Дек. 16

krutik : А почему магазин решать должен?



Договор доставки не трехсторонний.



Есть договор: клиент - ИМ, ИМ - доставка. Договора клиент - доставка нет. Претензии клиент имеет право предъявлять только в ИМ, именно в ИМ он платит за доставку. Как ИМ решает вопросы клиента волновать не должны.



krutik : У него что больше информации?



Магазин обозначает клиенту сроки доставки заказа, сроки вышли - клиенту нужно предоставить информацию.



krutik : которым палец сложно поднять, чтобы решить ситуацию параллельно, ведь все данные отправления у тебя уже есть! Действуй!



Клиенту должно быть достаточно просто нажать кнопку - я не получил заказ, решите вопрос. И магазин должен сделать все, чтобы при контакте с клиентом предоставить всю информацию о заказе, а не футболить его по разным компаниям и контактам.







krutik : Еще скажите, когда вы на своем любимом али заказываете, вам китаезы потом из пекина звонят и по каждому чиху попку подтирают?



Некорректное сравнение



krutik : Каким образом магазин к примеру может ускорить доставку или найти отправление? Когда у него таже информация.



Поставить всех на уши и выполнить обязательства, которые ИМ взял на себя по данному заказу. Поставить всех на уши и выполнить обязательства, которые ИМ взял на себя по данному заказу.

Фролик : krutik :

которым палец сложно поднять, чтобы решить ситуацию параллельно, ведь все данные отправления у тебя уже есть! Действуй!





Клиенту должно быть достаточно просто нажать кнопку - я не получил заказ, решите вопрос. И магазин должен сделать все, чтобы при контакте с клиентом предоставить всю информацию о заказе, а не футболить его по разным компаниям и контактам.



С момента передачи заказа в службу доставки! Магазин никак не отвечает за услуги за частую выбранной самим клиентом службы доставки!

Он может лишь косвенно содействовать!

Магазины всегда дают примерные сроки со ссылкой на службы доставки!

Клиент за частую, также оплачивает услугу... И повторяю с момента передачи груза к службе доставки, за все отвечает служба доставки, получатель, также имеет полное право подать претензию к службе доставки за не исполнение услуг.

Это почему-то многие не понимают, систематически проецируя свой негатив на Продавцов!



Магазину, только и дел, что долбить службу доставки, когда у него еще таких десяток!

У клиента есть все данные! ЗВОНИ, ТРЕБУЙ! И если реальные ЗАДЕРЖКИ, реальные проблемы, уже пиши продавцу! А не как у нас за частую... За каждым чихом звонят к продавцу! При этом даже не читая писем, что все ок, все нормально.

Ты же курица можешь посмотреть ТРЕКИНГ, ты же видишь груз в пути! В ПУТИ! Что ты хочешь? Телепортировать?

Вот если ситуация реально не "стандартная" и никакой реакции нет, тогда и минусуйте продавцов!



Последний раз редактировалось: krutik (18:02, Чт., 29 Дек. 16), всего редактировалось 1 раз С момента передачи заказа в службу доставки! Магазин никак не отвечает за услуги за частую выбранной самим клиентом службы доставки!Он может лишь косвенно содействовать!Магазины всегда дают примерные сроки со ссылкой на службы доставки!Клиент за частую, также оплачивает услугу... И повторяю с момента передачи груза к службе доставки, за все отвечает служба доставки, получатель, также имеет полное право подать претензию к службе доставки за не исполнение услуг.Это почему-то многие не понимают, систематически проецируя свой негатив на Продавцов!Магазину, только и дел, что долбить службу доставки, когда у него еще таких десяток!У клиента есть все данные! ЗВОНИ, ТРЕБУЙ! И если реальные ЗАДЕРЖКИ, реальные проблемы, уже пиши продавцу! А не как у нас за частую... За каждым чихом звонят к продавцу! При этом даже не читая писем, что все ок, все нормально.Ты же курица можешь посмотреть ТРЕКИНГ, ты же видишь груз в пути! В ПУТИ! Что ты хочешь? Телепортировать?Вот если ситуация реально не "стандартная" и никакой реакции нет, тогда и минусуйте продавцов!

Фролик :

krutik :

Еще скажите, когда вы на своем любимом али заказываете, вам китаезы потом из пекина звонят и по каждому чиху попку подтирают?

Некорректное сравнение



Не корректное с кем? с чем?

Тем что мягко на три буквы там пошлют?



А есть еще такие клиенты, что номер квартиры не укажут! Или ФИО не полное или левое!



Это тоже магазин виноват? Не корректное с кем? с чем?Тем что мягко на три буквы там пошлют?А есть еще такие клиенты, что номер квартиры не укажут! Или ФИО не полное или левое!Это тоже магазин виноват?

krutik : А почему магазин решать должен?



Во-первых, договор купли-продажи у клиента с магазином, а не с КС. КС оказывает услуги по доставке товара. Во-вторых, договор с КС заключен у магазина, а не у конечного получателя.



krutik : У него что больше информации? Всегда удивляли "клиенты", которым палец сложно поднять, чтобы решить ситуацию параллельно, ведь все данные отправления у тебя уже есть! Действуй!

Зачастую да, больше. В Боксберри, если о нем речь, у меня был личный менеджер, которая хоть и отдала меня еще летом в общую службу поддержки, но в декабре посодействовала в разрешении нестандартной ситуации, которая возникла у них. Соответственно я, как клиент Боксберри, могу обратиться не просто по 8-800, а в более индивидуальном порядке. И так в любой КС.



krutik : когда вы на своем любимом али заказываете

Вообще не по адресу. Я на али не покупаю в принципе.



Фролик : И магазин должен сделать все, чтобы при контакте с клиентом предоставить всю информацию о заказе, а не футболить его по разным компаниям и контактам.

Вот это правильная позиция продавца.



Мы всегда контролируем груз до получателя. Неважно какой службой мы отправляем. Клиент выбирает из тех вариантов, которые предлагаем ему мы в своем магазине. Мы вступаем в отношения с перевозчиками, а не получатель. Клиент оплату за доставку делает в магазин, а не в КС. И ответственность КС несет перед магазином на условиях, определенных двусторонним договором.



P.S. Подумалось мне, что krutik вряд ли будет со мной согласен. И поэтому вынуждена была поднять законодательство. Вот, блин, заниматься мне больше нечем



Согласно "Правилам продажи товаров дистанционным способом" и ГК РФ продажа товаров дистанционным способом является договором розничной купли-продажи. Договор купли-продажи заключается между продавцом и покупателем. Продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки почтовым отправлением или перевозки с указанием используемого способа доставки и вида транспорта (п. 3 Правил). Продавец может использовать услуги третьих лиц с обязательным информированием об этом покупателя (п. 22 Правил). Договор розничной купли-продажи считается исполненным с момента вручения товара покупателю , а при его отсутствии любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, свидетельствующий о заключении договора... (п. 2 ст. 499 ГК РФ)



Вопрос к krutik . Если КС потеряет заказ, кому получатель должен предъявлять претензии? Кому КС будет выплачивать страховку по потерянному заказу? Вот это правильная позиция продавца.Мы всегда контролируем груз до получателя. Неважно какой службой мы отправляем. Клиент выбирает из тех вариантов, которые предлагаем ему мы в своем магазине. Мы вступаем в отношения с перевозчиками, а не получатель. Клиент оплату за доставку делает в магазин, а не в КС. И ответственность КС несет перед магазином на условиях, определенных двусторонним договором.P.S. Подумалось мне, чтовряд ли будет со мной согласен. И поэтому вынуждена была поднять законодательство. Вот, блин, заниматься мне больше нечемСогласно "Правилам продажи товаров дистанционным способом" и ГК РФ продажа товаров дистанционным способом является договором розничной купли-продажи. Договор купли-продажи заключается между продавцом и покупателем. Продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки почтовым отправлением или перевозки с указанием используемого способа доставки и вида транспорта (п. 3 Правил). Продавец может использовать услуги третьих лиц с обязательным информированием об этом покупателя (п. 22 Правил). Договор розничной купли-продажи считается исполненным, а при его отсутствии любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, свидетельствующий о заключении договора... (п. 2 ст. 499 ГК РФ)Вопрос к. Если КС потеряет заказ, кому получатель должен предъявлять претензии? Кому КС будет выплачивать страховку по потерянному заказу?



Я нигде не указал, то что продавец не должен участвовать, я обозначил конкретику!



Нигде в законе не указано! Что продавец отвечает за работу служб доставки!

Да, Вы можете предъявить претензию, и он в будет решать ее. И переадресует службе доставки!

Но это никак не ускорит реальную работу!!! НИКАК!



Поэтому вопрос, зачем выносить мозг продавцу, если у тебя есть все данные отправления и ты отлично видишь его движение!? При этом сроки доставки объективно не нарушены.



Т.е нафига тебе все эти данные тогда? Иди и покупай на авито по объявлениям или в сельхозмаг.



Договор розничной купли-продажи считается исполненным с момента вручения товара покупателю

Так нет товара, нет договора!



Такие клиенты как вы, создают лишь "сломанный телефон"! Т.е решать ситуацию к примеру с курьером! Зная его номер и номер отправления, при этом звоня продавцу, и спрашивая ЕГО, где мой курьер! Чтобы продавец, звонил в службу доставки, где ему через 2-3 часа сообщают номер курьера! Чтобы потом дозвонится до курьера и сообщить о проблеме клиента или переносе адреса? Еще примеры привести?



Когда курица может, просто позвонить на прямую и все это объяснить человеку, который везет ей заказ!!! В ЭТО ВРЕМЯ, СЕЙЧАС! Без ожидания! Впрочем курьер часто не доступен, потому что занят. Да еще и врет продавцу!

Вот если не дозвонилась, тогда пиши. Хотя чаще не пишут не звонят, вообще НОЛЬ, а потом видим претензии. Будто бы продавец, видит все в реальном времени!





Вы просто ЭГОИСТ! И не более!

Продавцы таких "минусуют" между собой, поверьте! И всегда занижают скидки и тп, что другим нет!

А вы продолжайте из себя "важную персону строить"...



P.S.

Как вы себе представляете личного менеджера для клиентов?

Вас миллионы! И каждому по менеджеру?

А вам в голову не приходило, что звоня на горячую линию, вы попадаете к тем же "персональным менеджерам"? Которые кстати за частую владеют той же информацией, единственное что они могут это сформулировать ваши хаотичные мысли и ложное самомнение в должны вид! И отправить его в требуемые отделы и все!

И Продавцы имеют за частую туже информацию, что и любой их клиент!



И уж точно продавец не отвечает, за то, что служба доставки не отправила СМС, не позвонила! Фролик, здесь известный флудер... Сомневаюсь, что у него вообще есть ИМ! С учетом такого кол-ва постов, времени вижу много...Я нигде не указал, то что продавец не должен участвовать, я обозначил конкретику!Нигде в законе не указано! Что продавец отвечает за работу служб доставки!Да, Вы можете предъявить претензию, и он в будет решать ее. И переадресует службе доставки!Но это никак не ускорит реальную работу!!! НИКАК!Поэтому вопрос, зачем выносить мозг продавцу, если у тебя есть все данные отправления и ты отлично видишь его движение!? При этом сроки доставки объективно не нарушены.Т.е нафига тебе все эти данные тогда? Иди и покупай на авито по объявлениям или в сельхозмаг.Так нет товара, нет договора!Такие клиенты как вы, создают лишь "сломанный телефон"! Т.е решать ситуацию к примеру с курьером! Зная его номер и номер отправления, при этом звоня продавцу, и спрашивая ЕГО, где мой курьер! Чтобы продавец, звонил в службу доставки, где ему через 2-3 часа сообщают номер курьера! Чтобы потом дозвонится до курьера и сообщить о проблеме клиента или переносе адреса? Еще примеры привести?Когда курица может, просто позвонить на прямую и все это объяснить человеку, который везет ей заказ!!! В ЭТО ВРЕМЯ, СЕЙЧАС! Без ожидания! Впрочем курьер часто не доступен, потому что занят. Да еще и врет продавцу!Вот если не дозвонилась, тогда пиши. Хотя чаще не пишут не звонят, вообще НОЛЬ, а потом видим претензии. Будто бы продавец, видит все в реальном времени!Вы просто ЭГОИСТ! И не более!Продавцы таких "минусуют" между собой, поверьте! И всегда занижают скидки и тп, что другим нет!А вы продолжайте из себя "важную персону строить"...P.S.Как вы себе представляете личного менеджера для клиентов?Вас миллионы! И каждому по менеджеру?А вам в голову не приходило, что звоня на горячую линию, вы попадаете к тем же "персональным менеджерам"? Которые кстати за частую владеют той же информацией, единственное что они могут это сформулировать ваши хаотичные мысли и ложное самомнение в должны вид! И отправить его в требуемые отделы и все!И Продавцы имеют за частую туже информацию, что и любой их клиент!И уж точно продавец не отвечает, за то, что служба доставки не отправила СМС, не позвонила!

krutik : P.S.

Не один раз был свидетелем, как клиенты Боксбери приходили на ПВЗ и искали посылку.

Уверяя что им отправили СМС о том, что посылка уже на ПВЗ! Но при проверке выяснялось, что никакой посылки нет и будет она в лучшем случае через 1-2 суток!

ВЫВОД: Или клиенты глупы или боксбери отправляет не правильные СМСки, которые люди не правильно понимают или вводят в заблуждение.



Данная ситуация складывается из поэтапной системы СМС информирования - первая СМС приходит о поступлении заказа в город получения,( типа клиент будь готов), а после приходит СМС, что заказ прибыл на конечный ПВЗ (принят в системе конечного пункта). 10-15% клиентов приходят после первой СМС и разыскивают заказы в ПВЗ, а они ещё не прибыли в ПВЗ.

_________________

www.logiko.ru

Центры выдачи заказов FOX in BOX Данная ситуация складывается из поэтапной системы СМС информирования - первая СМС приходит о поступлении заказа в город получения,( типа клиент будь готов), а после приходит СМС, что заказ прибыл на конечный ПВЗ (принят в системе конечного пункта). 10-15% клиентов приходят после первой СМС и разыскивают заказы в ПВЗ, а они ещё не прибыли в ПВЗ._________________Центры выдачи заказов FOX in BOX

krutik : Так нет товара, нет договора!

Ответ неверный. Правильный ответ: нет товара = продавец не исполнил свою часть договора.



Знаю случай, когда некая мадам сделала заказ на 700 руб. и оплатила его. Заказ был сделан на старом сайте, который не использовался продавцом, но по халатности не был отключен. Прод оплату не зафиксил, товар не отправил. Девица была не промах, подала в суд. Положительное решение в ее пользу - проду убыток в 700 руб. + 15 тыр. судебных издержек и моральный ущерб (это не я, если чО - просто достоверная история с продом, отправляющим товар через то же ПО, что и я).

Так что, смейтесь, krutik , пока один принципиальный покупатель, не получивший вовремя товар, которого Вы послали разбираться с КС, не подал на Вас в суд... Ответ неверный. Правильный ответ: нет товара = продавец не исполнил свою часть договора.Знаю случай, когда некая мадам сделала заказ на 700 руб. и оплатила его. Заказ был сделан на старом сайте, который не использовался продавцом, но по халатности не был отключен. Прод оплату не зафиксил, товар не отправил. Девица была не промах, подала в суд. Положительное решение в ее пользу - проду убыток в 700 руб. + 15 тыр. судебных издержек и моральный ущерб (это не я, если чО - просто достоверная история с продом, отправляющим товар через то же ПО, что и я).Так что, смейтесь,, пока один принципиальный покупатель, не получивший вовремя товар, которого Вы послали разбираться с КС, не подал на Вас в суд...

Автор: Фролик

голосов : 9

Дата: 8:00, Пт., 30 Дек. 16

8:00, Пт., 30 Дек. 16

krutik, у Вас позиция чисто рашен бизнес, Вы считаете, что магазин выполнил свою задачу как только отправил заказ. Клиенту нужно предоставлять данные по отслеживанию доставки, но агрегировать всю информацию нужно у себя.



Надеюсь Вы знаете, что покупатель имеет право отказаться от заказа в любой момент ДО момента доставки заказа и не платить за обработку и факт отправки заказа?



krutik : Не корректное с кем? с чем?

Тем что мягко на три буквы там пошлют?



Некорректное сравнение с российскими им. Китайцы никода не пошлют, они достаточно дружелюбны, особой пользы ниписать продавцу не даст, но китаец всегда ответит и постарается помочь.



krutik : А есть еще такие клиенты, что номер квартиры не укажут! Или ФИО не полное или левое!



И как Вы думате кто отвечает за корректное указание данных в службе доставки?





krutik : Нигде в законе не указано! Что продавец отвечает за работу служб доставки!

Да, Вы можете предъявить претензию, и он в будет решать ее. И переадресует службе доставки!



Потому что нигде не указано, что продавец должен пользоваться для доставки другими компаниями. Услугу доставки оказывает продавец, он обозначает сроки доставки и указывает стоимость. То что магазин может привлекать другие компании как аутсорсинг, для клиента ничего не меняет.





krutik : И переадресует службе доставки!

Но это никак не ускорит реальную работу!!! НИКАК!



Ок, реальный пример - заказ отправлен, боксберри потеряли заказ, т.е сроки доставки вышли, местонахождение неизвестно. Заказ клиенту нужен. В данном случае большинство магазинов забьют болт, типа ждите и будут неделю сидеть и ждать непонятно чего. А фактичеси нужно отправить заказ клиенту повторно, да еще и бонус сделать.



krutik : Такие клиенты как вы, создают лишь "сломанный телефон"! Т.е решать ситуацию к примеру с курьером! Зная его номер и номер отправления, при этом звоня продавцу, и спрашивая ЕГО, где мой курьер! Чтобы продавец, звонил в службу доставки, где ему через 2-3 часа сообщают номер курьера! Чтобы потом дозвонится до курьера и сообщить о проблеме клиента или переносе адреса? Еще примеры прив



Зная телефон курьера 95% покупателей позвонят именно ему в случае необходимости, но если возникает нештатная ситуация - клиент должен звонить в магазин, а магазин должен фиксировать все жалобы и передавать в доставку, иначе Вы никогда не ущнаете как предоставляются услуги, за которые Вы платите.



krutik : Как вы себе представляете личного менеджера для клиентов?

Вас миллионы! И каждому по менеджеру?



Ну вообще так работает ряд крупных ИМ. Десять или сто у него заказов - не имеет значения, отвечает там реально персональный менеджер или любой сотрудник в курсе заказа - не имеет значения, персональный менеджер для клиента - это способ предоставить индивидуальный подход.





krutik : И уж точно продавец не отвечает, за то, что служба доставки не отправила СМС, не позвонила!



Но контролировать это нужно и иметь рычаги воздействия на партнера, которому ИМ платит деньги. Но контролировать это нужно и иметь рычаги воздействия на партнера, которому ИМ платит деньги.