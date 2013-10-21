Тема: Boxberry крайне негативный опыт.



Daria : Kondr_Oleg, информацию по каждому конкретному заказу предлагаю обсудить с личным менеджером Боксберри по Вашему Интернет-магазину.

Неделю назад обсудил и всё решили С моим менеджером информация обсуждается ежедневно, все решения по проблемным заказам решаются достаточно оперативно. Неделю назад обсудил и всё решилиС моим менеджером информация обсуждается ежедневно, все решения по проблемным заказам решаются достаточно оперативно. Daria : Они уже поставлена в известность о переданной Вами информации по заказам и связывалась с Вами по телефону для прояснения ситуации.

К менеджеру претензий нет. Она делает всё, что в её силах для исправления ситуации. К менеджеру претензий нет. Она делает всё, что в её силах для исправления ситуации.









102182 Нижний Новгород - уже месяц в пути

23.10.2013 Отправлено в город назначения

22.10.2013 Передано на сортировку

21.10.2013 Принято к доставке



103256 Асбест - со склада не уехал

25.10.2013 Принято к доставке



98871 Красноярск - две недели в пути

06.11.2013 Отправлено в город назначения

05.11.2013 Передано на сортировку

05.11.2013 Принято к доставке



104830 Озерск - две недели в пути

07.11.2013 Отправлено в город назначения

06.11.2013 Передано на сортировку

06.11.2013 Принято к доставке



просьба дать ответ, нам необходимо сообщить статус заказов клиентам

_________________

Gosso Design - мастерская аксессуаров и подарков

www.gosso.ru До сих пор так и не ясна судьба заказов:102182 Нижний Новгород - уже месяц в пути23.10.2013 Отправлено в город назначения22.10.2013 Передано на сортировку21.10.2013 Принято к доставке103256 Асбест - со склада не уехал25.10.2013 Принято к доставке98871 Красноярск - две недели в пути06.11.2013 Отправлено в город назначения05.11.2013 Передано на сортировку05.11.2013 Принято к доставке104830 Озерск - две недели в пути07.11.2013 Отправлено в город назначения06.11.2013 Передано на сортировку06.11.2013 Принято к доставкепросьба дать ответ, нам необходимо сообщить статус заказов клиентам_________________Gosso Design - мастерская аксессуаров и подарков



Работаем с октября месяца, пока на твёрдую четвёрку.

Что нравиться:

1. Платят вовремя, пока задержали только одну выплату на 2 дня, но зато следующую сделали значительно раньше оговорённого в договоре срока.

2. Сроки почти не нарушают. +-3 дня особой роли для меня не играют после почты, у которой на сортировке посылка 2 недели может пролежать

3. Менеджеры вменяемые, одни из лучших в сравнении с другими, с 9 до 6 стараются оперативно отвечать на самые нестандартные вопросы.

4. География шикарная, не почта, конечно, но сопостовимой сети ПВЗ по-моему нету.

Что не нравиться, куда уж без ложки дёгтя

1. Шипла... Кто пользовался, тот поймёт. Более тормозного и трудозатратного сервиса по вводу заказов я не встречал. Одна только сортировка ПВЗ по почтовым индексам, а не алфавиту городов чего стоит...

2. Менеджеров след простывает ровно в 18-00 по Москве. Нам очень неудобно, т.к. и вбиваем заказы и выясняем по ситуацию потерянным в основном вечером.

3. Периодически теряются заказы или доставляются не туда, как писали ранее про Архангельск. Тут собсно всё бы ничего, но узнаём об этом мы в основном от клиентов или самостоятельно. Они не отслеживают, и если по тем или иным причинам кипиш не поднять, посылка может и них на складе не один месяц пролежать. Так что нужно всегда руку на пульсе держать

4. СМС-информирование. Тут виноватых не найдёшь. Менеджеры говорят, что по всем телефонам вбитым в заказы производится смс-рассылка по факту прихода заказа в ПВЗ. Клиенты же говорят обратное, звонят/пишут спрашивают где заказ, смотришь отслеживание, а он уже неделю в ПВЗ лежит, и ни ответа ни привета. Так что теперь каждый день отслеживаем заказы и прозвниваем самостоятельно.

5. Это уже не недостаток, а скорее моё непонимание. Ну зачем им ТОЧНЫЙ вес наших отправлений при вызове курьера. У меня нет лишних денег и места для весов. Да если бы и были, то ЗАЧЕМ? Более тгого, с момента вызова курьера до его приезда, как правило, заказы добавляются и вес в любом случае меняется. В любом случае, всегда говорим, что заказы увесистые и без машины не увезти, но вчера курьер пеший приехал почему-то.



Может показаться, что отзыв скорее негативный, но это не так. Есть много над чем работать, но в целом, как я писал в начале сообщения, на твёрдую четвёрку.



Последний раз редактировалось: Andre777 (13:37, Чт., 19 Дек. 13), всего редактировалось 1 раз Напишу и я свой небольшой отзыв о боксберри.Работаем с октября месяца, пока на твёрдую четвёрку.Что нравиться:1. Платят вовремя, пока задержали только одну выплату на 2 дня, но зато следующую сделали значительно раньше оговорённого в договоре срока.2. Сроки почти не нарушают. +-3 дня особой роли для меня не играют после почты, у которой на сортировке посылка 2 недели может пролежать3. Менеджеры вменяемые, одни из лучших в сравнении с другими, с 9 до 6 стараются оперативно отвечать на самые нестандартные вопросы.4. География шикарная, не почта, конечно, но сопостовимой сети ПВЗ по-моему нету.Что не нравиться, куда уж без ложки дёгтя1. Шипла... Кто пользовался, тот поймёт. Более тормозного и трудозатратного сервиса по вводу заказов я не встречал. Одна только сортировка ПВЗ по почтовым индексам, а не алфавиту городов чего стоит...2. Менеджеров след простывает ровно в 18-00 по Москве. Нам очень неудобно, т.к. и вбиваем заказы и выясняем по ситуацию потерянным в основном вечером.3. Периодически теряются заказы или доставляются не туда, как писали ранее про Архангельск. Тут собсно всё бы ничего, но узнаём об этом мы в основном от клиентов или самостоятельно. Они не отслеживают, и если по тем или иным причинам кипиш не поднять, посылка может и них на складе не один месяц пролежать. Так что нужно всегда руку на пульсе держать4. СМС-информирование. Тут виноватых не найдёшь. Менеджеры говорят, что по всем телефонам вбитым в заказы производится смс-рассылка по факту прихода заказа в ПВЗ. Клиенты же говорят обратное, звонят/пишут спрашивают где заказ, смотришь отслеживание, а он уже неделю в ПВЗ лежит, и ни ответа ни привета. Так что теперь каждый день отслеживаем заказы и прозвниваем самостоятельно.5. Это уже не недостаток, а скорее моё непонимание. Ну зачем им ТОЧНЫЙ вес наших отправлений при вызове курьера. У меня нет лишних денег и места для весов. Да если бы и были, то ЗАЧЕМ? Более тгого, с момента вызова курьера до его приезда, как правило, заказы добавляются и вес в любом случае меняется. В любом случае, всегда говорим, что заказы увесистые и без машины не увезти, но вчера курьер пеший приехал почему-то.Может показаться, что отзыв скорее негативный, но это не так. Есть много над чем работать, но в целом, как я писал в начале сообщения, на твёрдую четвёрку.



O1373

Отправляли в ПВЗ Мурманска, но пришёл в ПВЗ не по тому адресу, который был в шипле указан и ушёл возвратом в Москву.

Менеджер говорит, что его нам вернули, а возвраты первый раз за время сотрудничества нам только вчера привезли и этого заказа среди них не было. Так что подскажите, как нам найти нашу посылку? Да, и если тут бывает представитель боксберри, может поможет выяснить судьбу заказаO1373Отправляли в ПВЗ Мурманска, но пришёл в ПВЗ не по тому адресу, который был в шипле указан и ушёл возвратом в Москву.Менеджер говорит, что его нам вернули, а возвраты первый раз за время сотрудничества нам только вчера привезли и этого заказа среди них не было. Так что подскажите, как нам найти нашу посылку?

Andre777 : Менеджер говорит, что его нам вернули, а возвраты первый раз за время сотрудничества нам только вчера привезли и этого заказа среди них не было

Я не в курсе, в случае с Шиплой - вы работаете напрямую с боксберри или с посредником, типа Аксиомуса, который заказы собирает? Я не в курсе, в случае с Шиплой - вы работаете напрямую с боксберри или с посредником, типа Аксиомуса, который заказы собирает?



Потерянные на своей же сортировке заказы Боксберри доставил до получателей в прошлом месяце.

Больше у нас желания отправлять ими свои заказы у нас не возникло.



Уже неделю пытаемся получить деньги за доставленные заказы на свой р/сч.

Менеджер Дмитрий Самусенко в отпуске, старший менеджер Абраменкова Регина не берет трубку.

Это просто ад какой то, а не компания.



Коллеги, 4 заказа на общую сумму 8000 руб сначало вообще потеряли, а теперь 7000 руб не могут перевести нам обратно.

Нормально они там себя чувствуют? Менджер Боксберри, ау!!!! Я автор этой темы, отпишусь.Потерянные на своей же сортировке заказы Боксберри доставил до получателей в прошлом месяце.Больше у нас желания отправлять ими свои заказы у нас не возникло.Уже неделю пытаемся получить деньги за доставленные заказы на свой р/сч.Менеджер Дмитрий Самусенко в отпуске, старший менеджер Абраменкова Регина не берет трубку.Это просто ад какой то, а не компания.Коллеги, 4 заказа на общую сумму 8000 руб сначало вообще потеряли, а теперь 7000 руб не могут перевести нам обратно.Нормально они там себя чувствуют? Менджер Боксберри, ау!!!!

Andre777 : Напишу и я свой небольшой отзыв о боксберри.

Работаем с октября месяца, пока на твёрдую четвёрку.



Добрый день, Andre777.

Позвольте прокомментировать Ваше сообщение.



1. Точный вес отправлений необходим, в частности, для забора груза, чтобы Боксберри смог определить, каким образом и как этот груз забирать.



2. Заказ O1373 был отправлен повторно 14.12 под новым номером. Номер отправления и ситуацию по заказу Вам сообщит Ваш персональный менеджер Боксберри, которая отслеживает ситуацию с заказом.



3. Рабочий день в компании Боксберри нормирован с 9:00 по 18:00. На все возникающие вопросы менеджеры отвечают оперативно в рамках их рабочего времени. Статусы по заказам в срочном порядке можно отследить по трекингу, через API, если он подключен, или через другие сервисы информобмена.



4. По оповещению клиентов (звонок, СМС) у Боксберри сохраняются отчеты. При возникновении спорных вопросов Интернет-магазин может запросить у Боксберри подтверждение оповещения.



Надеемся, что смогли помочь и рады дальнейшему сотрудничеству с Вашим интернет-магазином!

_________________

экспертные ответы

cлужба доставки Boxberry

www.boxberry.ru Добрый день, Andre777.Позвольте прокомментировать Ваше сообщение.1. Точный вес отправлений необходим, в частности, для забора груза, чтобы Боксберри смог определить, каким образом и как этот груз забирать.2. Заказ O1373 был отправлен повторно 14.12 под новым номером. Номер отправления и ситуацию по заказу Вам сообщит Ваш персональный менеджер Боксберри, которая отслеживает ситуацию с заказом.3. Рабочий день в компании Боксберри нормирован с 9:00 по 18:00. На все возникающие вопросы менеджеры отвечают оперативно в рамках их рабочего времени. Статусы по заказам в срочном порядке можно отследить по трекингу, через API, если он подключен, или через другие сервисы информобмена.4. По оповещению клиентов (звонок, СМС) у Боксберри сохраняются отчеты. При возникновении спорных вопросов Интернет-магазин может запросить у Боксберри подтверждение оповещения.Надеемся, что смогли помочь и рады дальнейшему сотрудничеству с Вашим интернет-магазином!_________________экспертные ответыcлужба доставки Boxberry

Daria : Добрый день, Andre777.



Позвольте прокомментировать Ваше сообщение.







1. Точный вес отправлений необходим, в частности, для забора груза, чтобы Боксберри смог определить, каким образом и как этот груз забирать.







2. Заказ O1373 был отправлен повторно 14.12 под новым номером. Номер отправления и ситуацию по заказу Вам сообщит Ваш персональный менеджер Боксберри, которая отслеживает ситуацию с заказом.







3. Рабочий день в компании Боксберри нормирован с 9:00 по 18:00. На все возникающие вопросы менеджеры отвечают оперативно в рамках их рабочего времени. Статусы по заказам в срочном порядке можно отследить по трекингу, через API, если он подключен, или через другие сервисы информобмена.







4. По оповещению клиентов (звонок, СМС) у Боксберри сохраняются отчеты. При возникновении спорных вопросов Интернет-магазин может запросить у Боксберри подтверждение оповещения.







Надеемся, что смогли помочь и рады дальнейшему сотрудничеству с Вашим интернет-магазином!

Спасибо за ответ.

1. Если вы предоставите весы, сможем с точностью до грамма вес высчитывать и сообщать в заявке. А если серьёзно, неужели недостаточно сказать, что вес заказов, например, около 10 кг и без машины их не увезти, о чём мы всегда и говорим в заявке на забор?

2. Клиенту повторно заказ мы отправили уже с другим номером, вопрос не в этом. Что с нашим заказом по номеру O1373 менеджер говорит, что его нам вернули, по факту мы ничего не получали. Там почти на 5 тыс. товара, так что не хотелось бы потерять.

3. Подтверждаю Отвечают оперативно и компетентно. Работали бы до 19-00, цены б им не было.

4. Если бы был единичный случай, я бы и не писал. В понедельник интереса ради запрос оставим.



Тоже очень рады, что вас нашли, надеюсь, что сотрудничество будет удобным и плодотворным. Спасибо за ответ.1. Если вы предоставите весы, сможем с точностью до грамма вес высчитывать и сообщать в заявке. А если серьёзно, неужели недостаточно сказать, что вес заказов, например, около 10 кг и без машины их не увезти, о чём мы всегда и говорим в заявке на забор?2. Клиенту повторно заказ мы отправили уже с другим номером, вопрос не в этом. Что с нашим заказом по номеру O1373 менеджер говорит, что его нам вернули, по факту мы ничего не получали. Там почти на 5 тыс. товара, так что не хотелось бы потерять.3. ПодтверждаюОтвечают оперативно и компетентно. Работали бы до 19-00, цены б им не было.4. Если бы был единичный случай, я бы и не писал. В понедельник интереса ради запрос оставим.Тоже очень рады, что вас нашли, надеюсь, что сотрудничество будет удобным и плодотворным.

Andre777 : Спасибо за ответ.

1. Если вы предоставите весы, сможем с точностью до грамма вес высчитывать и сообщать в заявке.

...





Andre777, спасибо за комментарий.



1. По условиям договора с Вашим Интернет-магазином оплата за забор груза фиксированная до определенного весового порога. В связи с этим для удобства Вы могли бы указывать вес, близкий к максимальному.



Менеджер контролирует точность указанного веса для того, чтобы избегать ситуаций, когда вместо водителя ошибочно отправляется пеший курьер. Но если указывать максимальный порог веса, проблем возникнуть не должно.



Кроме того, для оформления заявки на забор менеджеру также необходимо знать примерный объем отправления - с тем, чтобы логист смог выбрать необходимое транспортное средство и его загрузку.



2. Ваше отправление находится на контроле. Кроме того, как уже сообщал менеджер, отправка происходит за счет Боксберри, все услуги в ПО сторнированы.



3. Ваше пожелание по информационной поддержке в нерабочее время мы приняли. По мере возможностей мы обязательно учтём его.



4. По информации менеджера, запросы по отправке СМС уже поступали от вашего интернет-магазина и отчетность уже периодически предоставлялась. Конечно, Вы можете отправить запрос на отчет об информировании в любое время.

_________________

экспертные ответы

cлужба доставки Boxberry

www.boxberry.ru Andre777, спасибо за комментарий.1. По условиям договора с Вашим Интернет-магазином оплата за забор груза фиксированная до определенного весового порога. В связи с этим для удобства Вы могли бы указывать вес, близкий к максимальному.Менеджер контролирует точность указанного веса для того, чтобы избегать ситуаций, когда вместо водителя ошибочно отправляется пеший курьер. Но если указывать максимальный порог веса, проблем возникнуть не должно.Кроме того, для оформления заявки на забор менеджеру также необходимо знать примерный объем отправления - с тем, чтобы логист смог выбрать необходимое транспортное средство и его загрузку.2. Ваше отправление находится на контроле. Кроме того, как уже сообщал менеджер, отправка происходит за счет Боксберри, все услуги в ПО сторнированы.3. Ваше пожелание по информационной поддержке в нерабочее время мы приняли. По мере возможностей мы обязательно учтём его.4. По информации менеджера, запросы по отправке СМС уже поступали от вашего интернет-магазина и отчетность уже периодически предоставлялась. Конечно, Вы можете отправить запрос на отчет об информировании в любое время._________________экспертные ответыcлужба доставки Boxberry

Kristina Rekstina : Уже неделю пытаемся получить деньги за доставленные заказы на свой р/сч.



Добрый день, Kristina.

Комментарий по Вашему сообщению в теме "Boxberry - нужны отзывы",



http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?p=172844#172844

_________________

экспертные ответы

cлужба доставки Boxberry

www.boxberry.ru Добрый день, Kristina.Комментарий по Вашему сообщению в теме "Boxberry - нужны отзывы",_________________экспертные ответыcлужба доставки Boxberry



Надеюсь, что в дальнейшем будет ещё лучше, проще и удобнее. С наступающим Daria, спасибо за обратную связь.Надеюсь, что в дальнейшем будет ещё лучше, проще и удобнее. С наступающим

Andre777 : Автор: Andre777

Дата: 10:39, Пн., 23 Дек. 13



Daria, спасибо за обратную связь.

Надеюсь, что в дальнейшем будет ещё лучше, проще и удобнее. С наступающим



Andre777, Вам также спасибо за отзыв, т.к. нам очень важно своевременно получать обратную связь от наших клиентов. Для того, чтобы мы смогли реагировать на запросы ещё оперативнее, в ближайшем месяце готовим к размещению форму обратной связи на сайте Боксберри.



Боксберри поздравляет Интернет-магазины с Новым Годом и Рождеством и надеется на взаимовыгодное партнёрство в новом году!

_________________

экспертные ответы

cлужба доставки Boxberry

www.boxberry.ru Andre777, Вам также спасибо за отзыв, т.к. нам очень важно своевременно получать обратную связь от наших клиентов. Для того, чтобы мы смогли реагировать на запросы ещё оперативнее, в ближайшем месяце готовим к размещению форму обратной связи на сайте Боксберри.Боксберри поздравляет Интернет-магазины с Новым Годом и Рождеством и надеется на взаимовыгодное партнёрство в новом году!_________________экспертные ответыcлужба доставки Boxberry



Работаем с Почтой России, СДЭКом, ПикПоинтом и Боксберри.



Боксберри

+ плюсы: самые низкие цены на доставку, с доставкой не динамят - сроки соблюдаются ,простое оформление заказов (хотя сейчас работаем над интеграцией своего сайта с боксберри), оперативная связь с менеджером - удобно и приятно.



Что хотелось бы от Боксберри - чтобы принимали заказы в субботу (Москва) и расширение географии пунктов выдачи. А также помощь в интеграции для магазинов и улучшение автоматизации процессов - например сделайте в маректплейсе Битрикса модуль Боксберри - это добавит Вам клиентов.



ПикПоинт - все хорошо но дороже чем Боксберри и СДЭК - поэтому объемы маленькие. Держим их только из-за их покрытия некоторых городов которых нет у СДЭК и Боксберри.



СДЭК - все как правило хорошо автоматизированно, но часто косяки со сроками доставки, теряют заказы, до менеджера хрен дозвонишься - нет связи, только рабочий телефон - пипец, хотя бы скайп добавили. Вобщем это раздражает.

Думаю из-за оборота большого.



Но в нашем магазине уже пошел перевес в пользу Боксберри хотя с ними работаем полгода а со СДЭКом года два уже.



Про Почту забыл написать - стало лучше чем два года назад, нам повезло - нашли нормальное отделение с хорошими сотрудниками, я доволен. По просьбе менеджера из Боксберри оставлю отзыв -Работаем с Почтой России, СДЭКом, ПикПоинтом и Боксберри.Боксберри+ плюсы: самые низкие цены на доставку, с доставкой не динамят - сроки соблюдаются ,простое оформление заказов (хотя сейчас работаем над интеграцией своего сайта с боксберри), оперативная связь с менеджером - удобно и приятно.ПикПоинт - все хорошо но дороже чем Боксберри и СДЭК - поэтому объемы маленькие. Держим их только из-за их покрытия некоторых городов которых нет у СДЭК и Боксберри.СДЭК - все как правило хорошо автоматизированно, но часто косяки со сроками доставки, теряют заказы, до менеджера хрен дозвонишься - нет связи, только рабочий телефон - пипец, хотя бы скайп добавили. Вобщем это раздражает.Думаю из-за оборота большого.Но в нашем магазине уже пошел перевес в пользу Боксберри хотя с ними работаем полгода а со СДЭКом года два уже.Про Почту забыл написать - стало лучше чем два года назад, нам повезло - нашли нормальное отделение с хорошими сотрудниками, я доволен.

а мне боксбери нравится) никаких притензий нету

Сделала заказ в интернет магазине косметики, они всязи с меня предоплату за доставку и отправили боксберри (как после выяснится, ОЧЕНЬ ЗРЯ). Посылку передали в службу доставки 13 декабря. 14 декабря её отправили в мой город. Эту информацию я узнала на сайте отслеживания отправлений. Предполагаемая дата доставки была указана там же 21.12.16. Наступило 23 декабря - нет ни посылки в пункте выдачи, ни каких-либо перемен на сайте отслеживания отправлений - всё также висит ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА ДОСТАВКИ 21.12.16. Хорошо, думаю, может сбои какие на сайте. Но ДОЗВОНИТЬСЯ к ним я так и НЕ СМОГЛА - трубку не берёт никто. Не смотря, что номер начинается на 8800, ДЕНЬГИ ЗА ЗВОНОК СНИМАЮТ, как за обычный звонок в МОСКВУ! Пишу в чате консультанту с вопросом, где моя посылка и почему она до сих пор не выдана, когда все сроки доставки уже истекли. Ответ приходит один и тот же: "На сайте ведутся технические работы. Приносим извинения за неудобства. Сейчас мы составим заявку специалисту, чтобы найти ваш заказ. Заявки рассматривают до 3 РАБОЧИХ дней". Иными словами ТРИ РАБОЧИХ ДНЯ НЕ ЗА*БЫВАЙТЕ НАС ТАКИМИ ВОПРОСАМИ.

Дважды наведывалась в пункт выдачи, но моей посылки там НЕ БЫЛО.

Составили заявку, в которой указали мой телефон и почту для получения ответа с результатом. Сегодня уже 28 декабря. До сих пор НИКАКИХ признаков жизни со стороны боксберри НЕТ. Ответа по заявке ни на почту, ни на телефон я так и не получила.

Ну что сказать, ребята? Я ждала подарок на НГ. А в итоге ни подарка нет, так ещё и деньги, уплаченные за доставку мне НЕ ВЕРНУТ. Посылка утеряна.

НИКАКОЙ конкретной информации по заказам в боксберри вам НЕ ДАДУТ. Посылки ПОСТОЯННО теряют, а судя по отзывам, их попросту ПРИСВАИВАЮТ. Коробки ВСКРЫВАЮТ, изучают содержимое и растаскивают между собой. Добиться от них нормального обслуживания НЕВОЗМОЖНО. БЕРЕГИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ и НЕРВЫ.

НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НИМИ!