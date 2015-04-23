Тема: посоветуйте компанию по продвижению сайта



Дмитрий Осипов : потому что все рейтинги составляются в интересах тех кто их ведёт и ничто не обязывает компанию в них участвовать.

А вы не думали, что для многих потенциальных клиентов место агентства в подобном рейтинге - определяющий фактор при выборе? Кому отдаст предпочтение клиент, при прочих равных? Сейчас у любого криворукого фрилансера-сеошника есть сайтик, на котором он будет вешать лапшу, что, мол, мы команда специалистов (в одном лице ), не такие как все, мы вас не обманем, только платить не забывайте. И у них даже будет портфолио с невероятными успехами, где они выводят в топ различные компании, с узкоспециализированной деятельностью, типа какой-нибудь алмазной резки чапельников А вы не думали, что для многих потенциальных клиентов место агентства в подобном рейтинге - определяющий фактор при выборе? Кому отдаст предпочтение клиент, при прочих равных? Сейчас у любого криворукого фрилансера-сеошника есть сайтик, на котором он будет вешать лапшу, что, мол, мы команда специалистов (в одном лице), не такие как все, мы вас не обманем, только платить не забывайте. И у них даже будет портфолио с невероятными успехами, где они выводят в топ различные компании, с узкоспециализированной деятельностью, типа какой-нибудь алмазной резки чапельников





Николай Верещагин : А вы не думали, что для многих потенциальных клиентов место агентства в подобном рейтинге - определяющий фактор при выборе? Нет не думали. Для меня определяющий фактор это проекты которые продвигались и их позиции в серпе, а не позиция исполнителя в левых рейтингах.

Цитата: Кому отдаст предпочтение клиент, при прочих равных? строкой выше написал

Цитата: Сейчас у любого криворукого фрилансера-сеошника есть сайтик, на котором он будет вешать лапшу, что, мол, мы команда специалистов (в одном лице Very Happy ) у этого же криворукого сеошника может быть много позиций во всяких рейтингах и тонна отзывов на любой бирже или любом рейтинге, которые покупаются и продаются без особых проблем.

В конечном счете тот клиент, которые дорожит своими деньгами и у которого они есть вряд ли позволит себя обмануть и прекрасно понимает как и что проверить чтобы обезопасить себя. Ну а неопытные клиенты быстро этому учатся если хотят на рынке остаться. Николай Верещагин : И у них даже будет портфолио с невероятными успехами, где они выводят в топ различные компании

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Разработка E-commerce-сайтов

E-mail: поднять трубку и позвонить если нет письменных рекомендаций, попросить учеточку на серче свою открыть и т.п.. У вас весьма странное представление о выборе seo-специалиста откровенно говоря. Не утверждаю что всякие биржи и рейтинги смотреть не стоит совсем, но сам смотрел бы их в самую последнюю очередь)_________________Разработка E-commerce-сайтовE-mail: dmitry.a.ocipov@gmail.com

CheMuerto : он вывел в топ все и везде

Топ понятно. Продажи насколько выросли, скажете? В % от затрат на СЕО, к примеру. Топ понятно. Продажи насколько выросли, скажете? В % от затрат на СЕО, к примеру.

Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??

Егор Рубинцов : Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??

Если бы вы написали ссылку на сайт, или название, была бы вероятность, что кто-нибудь его посмотрел и оценил.

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Разработчик интернет-магазинов Если бы вы написали ссылку на сайт, или название, была бы вероятность, что кто-нибудь его посмотрел и оценил._________________Разработчик интернет-магазинов interaktiv.su

Продвижение и СЕО не работают для сайтов, которые изначально не были заточены под поисковые системы. Можно слить любой бюджет с 0 результатом. Очень много простых доходчивых книг о том как правильно создать сайт, что такое СЕО и как правильно настраивать рекламные компании самостоятельно.

Не получится у вас за копейки заказать,вам лапшу вешают на уши для нормальной работы вашего сайта и вечного поднятия в позициях поисковых систем вам требуется работа там не одного специалиста,поэтому цена будет не совсем маленькая.Могу посоветовать вам SeoQuick за 3 месяца сотрудничества подняли мой сайт https://rastamozhka.com/ в топ,и удерживают на данной позиции на протяжении 2-х лет.