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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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Тема:

посоветуйте компанию по продвижению сайта
СообщениеАвтор: Николай Верещагин 
Дата: 9:22, Чт., 23 Апр. 15
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Дмитрий Осипов :
потому что все рейтинги составляются в интересах тех кто их ведёт и ничто не обязывает компанию в них участвовать.

А вы не думали, что для многих потенциальных клиентов место агентства в подобном рейтинге - определяющий фактор при выборе? Кому отдаст предпочтение клиент, при прочих равных? Сейчас у любого криворукого фрилансера-сеошника есть сайтик, на котором он будет вешать лапшу, что, мол, мы команда специалистов (в одном лице Very Happy ), не такие как все, мы вас не обманем, только платить не забывайте. И у них даже будет портфолио с невероятными успехами, где они выводят в топ различные компании, с узкоспециализированной деятельностью, типа какой-нибудь алмазной резки чапельников Very Happy Very Happy Very Happy

СообщениеАвтор: Дмитрий Осипов  Репутация: 33.7Репутация: 33.7Репутация: 33.7
голосов: 11
Дата: 12:08, Чт., 23 Апр. 15
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Николай Верещагин :
А вы не думали, что для многих потенциальных клиентов место агентства в подобном рейтинге - определяющий фактор при выборе?
Нет не думали. Для меня определяющий фактор это проекты которые продвигались и их позиции в серпе, а не позиция исполнителя в левых рейтингах.
Цитата:
Кому отдаст предпочтение клиент, при прочих равных?
строкой выше написал
Цитата:
Сейчас у любого криворукого фрилансера-сеошника есть сайтик, на котором он будет вешать лапшу, что, мол, мы команда специалистов (в одном лице Very Happy )
у этого же криворукого сеошника может быть много позиций во всяких рейтингах и тонна отзывов на любой бирже или любом рейтинге, которые покупаются и продаются без особых проблем.
В конечном счете тот клиент, которые дорожит своими деньгами и у которого они есть вряд ли позволит себя обмануть и прекрасно понимает как и что проверить чтобы обезопасить себя. Ну а неопытные клиенты быстро этому учатся если хотят на рынке остаться.
Николай Верещагин :
И у них даже будет портфолио с невероятными успехами, где они выводят в топ различные компании
поднять трубку и позвонить если нет письменных рекомендаций, попросить учеточку на серче свою открыть и т.п.. У вас весьма странное представление о выборе seo-специалиста откровенно говоря. Не утверждаю что всякие биржи и рейтинги смотреть не стоит совсем, но сам смотрел бы их в самую последнюю очередь)
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Разработка E-commerce-сайтов
E-mail: dmitry.a.ocipov@gmail.com
СообщениеАвтор: Eliseo 
Дата: 3:23, Чт., 14 Май. 15
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CheMuerto :
он вывел в топ все и везде

Топ понятно. Продажи насколько выросли, скажете? В % от затрат на СЕО, к примеру.
СообщениеАвтор: Егор Рубинцов 
Дата: 12:08, Пт., 15 Апр. 16
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Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??
СообщениеАвтор: verner 
Дата: 13:32, Чт., 9 Июн. 16
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Егор Рубинцов :
Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??

Если бы вы написали ссылку на сайт, или название, была бы вероятность, что кто-нибудь его посмотрел и оценил.
_________________
Разработчик интернет-магазинов interaktiv.su
СообщениеАвтор: im_mons 
Дата: 16:41, Пт., 10 Июн. 16
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Продвижение и СЕО не работают для сайтов, которые изначально не были заточены под поисковые системы. Можно слить любой бюджет с 0 результатом. Очень много простых доходчивых книг о том как правильно создать сайт, что такое СЕО и как правильно настраивать рекламные компании самостоятельно.
СообщениеАвтор: TTaJLaDuH CBETJLbIU 
Дата: 17:49, Ср., 28 Дек. 16
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Не получится у вас за копейки заказать,вам лапшу вешают на уши для нормальной работы вашего сайта и вечного поднятия в позициях поисковых систем вам требуется работа там не одного специалиста,поэтому цена будет не совсем маленькая.Могу посоветовать вам SeoQuick за 3 месяца сотрудничества подняли мой сайт https://rastamozhka.com/ в топ,и удерживают на данной позиции на протяжении 2-х лет.
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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