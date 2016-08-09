Тема: Синхронизация прайсов поставщиков с товарами и ценами на сайте.





Не сочтите за рекламу, но в этой теме какой-то лишний треп написан с холиварством без реальных действий или предложений.



Расскажу свою историю удачной автоматизации прайс листов с PHPShop.



В свое время перепробовал много вариантов синхронизации прайс-листов со своим магазином, но в итоге отказался от всех в пользу родного PriceLoader у PHPShop CMS. Да, ребята кроме php платформы дают еще много всяких утилит и в том числе бесплатное EXE для загрузки и сравнения прайс-листов (большое им за это спасибо).



Настраивается все очень просто - есть таблица соответствий колонок с из значением, например 1-я колонка - артикул, вторая имя товара, третья склад и т.д. Для каждого типа прайса можно завести свой проект, главное чтобы артикулы в них совпадали с вашими товарами, благо, у меня они совпадали (если не совпадают, то тут только InetShop и подобными нужно предварительно делать обработку и потом уже обрабатывать PriceLoader).



Самая главная фича - это обработка изображений товаров, он может их сам нарезать, наложить ватермарк, поискать изображения в интернете в гугле картинках по артикулу товара.



После создания проекта идет обработка и результат выгружается на ваш сайт по фтп, где обрабатывается уже сам логикой CMS. Плюс, что выгружаются готовые SQL команды, которые обрабатываются очень быстро, не тратя время на предварительные обработки xml/csv. Есть возможность выгружать результат в итоговую папку если товара не так много и потом уже через админку грузить по старинке CSV.



Сейчас у меня настроено 5 проектов от 5 поставщиков, программа сидит в трее и обновляет данные раз в 3 часа. Моя задача лишь запрашивать прайсы и складывать в предварительно настроенные папки на рабочем столе.



Из плюсов есть еще фишка по очистке неиспользуемых изображений к товарам. У меня в свое время скопилось под 5GB (место на хостинге подходило к концу) изображений при плясках с базами. А PriceLoader находит и удаляет изображения от несуществующих товаров, в результат размер папки с изображениями сократился в 2 раза.



Из минусов - невозможность загружать характеристики через такие прайс-листы (наверное из-за сложности их стандартизации в файле), но есть возможность их загрузить через формат YML(Яндекс Маркет).



Есть даже возможность сделать полную копию сайта на основе YML другого сайта, но мне пока не было нужды такой. Приветствую, форумчане.Не сочтите за рекламу, но в этой теме какой-то лишний треп написан с холиварством без реальных действий или предложений.Расскажу свою историю удачной автоматизации прайс листов с PHPShop.В свое время перепробовал много вариантов синхронизации прайс-листов со своим магазином, но в итоге отказался от всех в пользу родного PriceLoader у PHPShop CMS. Да, ребята кроме php платформы дают еще много всяких утилит и в том числе бесплатное EXE для загрузки и сравнения прайс-листов (большое им за это спасибо).Настраивается все очень просто - есть таблица соответствий колонок с из значением, например 1-я колонка - артикул, вторая имя товара, третья склад и т.д. Для каждого типа прайса можно завести свой проект, главное чтобы артикулы в них совпадали с вашими товарами, благо, у меня они совпадали (если не совпадают, то тут только InetShop и подобными нужно предварительно делать обработку и потом уже обрабатывать PriceLoader).Самая главная фича - это обработка изображений товаров, он может их сам нарезать, наложить ватермарк, поискать изображения в интернете в гугле картинках по артикулу товара.После создания проекта идет обработка и результат выгружается на ваш сайт по фтп, где обрабатывается уже сам логикой CMS. Плюс, что выгружаются готовые SQL команды, которые обрабатываются очень быстро, не тратя время на предварительные обработки xml/csv. Есть возможность выгружать результат в итоговую папку если товара не так много и потом уже через админку грузить по старинке CSV.Сейчас у меня настроено 5 проектов от 5 поставщиков, программа сидит в трее и обновляет данные раз в 3 часа. Моя задача лишь запрашивать прайсы и складывать в предварительно настроенные папки на рабочем столе.Из плюсов есть еще фишка по очистке неиспользуемых изображений к товарам. У меня в свое время скопилось под 5GB (место на хостинге подходило к концу) изображений при плясках с базами. А PriceLoader находит и удаляет изображения от несуществующих товаров, в результат размер папки с изображениями сократился в 2 раза.Из минусов - невозможность загружать характеристики через такие прайс-листы (наверное из-за сложности их стандартизации в файле), но есть возможность их загрузить через формат YML(Яндекс Маркет).Есть даже возможность сделать полную копию сайта на основе YML другого сайта, но мне пока не было нужды такой.





olegpotapkin : невозможность загружать характеристики через такие прайс-листы (наверное из-за сложности их стандартизации в файле), но есть возможность их загрузить через формат YML(Яндекс Маркет).



А что предлагается делать, если у поставщика формат прайс-листа несовместим с этой программой загрузки?



И как выполняется привязка товаров поставщика к товарам в каталоге магазина, если один и тот же товар называется у разных поставщиков по разному? Есть какой-то механизм такой привязки?

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Разработчик интернет-магазинов А что предлагается делать, если у поставщика формат прайс-листа несовместим с этой программой загрузки?И как выполняется привязка товаров поставщика к товарам в каталоге магазина, если один и тот же товар называется у разных поставщиков по разному? Есть какой-то механизм такой привязки?_________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

Александр Фролов : А что предлагается делать, если у поставщика формат прайс-листа несовместим с этой программой загрузки?

Про какой формат идет речь? YML - это стандартизированный формат, если Яндекс его кушает, то значит он нормально отработает. Если речь идет про прайс-листы, то поддерживается CSV,XLS,TXT. Сама структура файлов не важна, я описал выше как происходит привязка полей к значениям.



Привязка идет по артикулу, у меня сейчас на один тип товара идет один поставщик (раньше было несколько). Если вариант что один тип товара представлен разными поставщиками, то тут без тяжелой артиллерии вроде InetShop или PDSPrise не обойтись. Они делают промежуточную обработку файлов и выдает результирующий xls, который по расписанию кушает PriceLoader.



Мне нравится PriceLoader тем, что она автоматизирует загрузку цен на сайт, не надо тратить время на эту операцию. А вот если сравнивать прайсы, то тут без контроля человека не обойтись, насравнивает он там Про какой формат идет речь? YML - это стандартизированный формат, если Яндекс его кушает, то значит он нормально отработает. Если речь идет про прайс-листы, то поддерживается CSV,XLS,TXT. Сама структура файлов не важна, я описал выше как происходит привязка полей к значениям.Привязка идет по артикулу, у меня сейчас на один тип товара идет один поставщик (раньше было несколько). Если вариант что один тип товара представлен разными поставщиками, то тут без тяжелой артиллерии вроде InetShop или PDSPrise не обойтись. Они делают промежуточную обработку файлов и выдает результирующий xls, который по расписанию кушает PriceLoader.Мне нравится PriceLoader тем, что она автоматизирует загрузку цен на сайт, не надо тратить время на эту операцию. А вот если сравнивать прайсы, то тут без контроля человека не обойтись, насравнивает он там

olegpotapkin : Сама структура файлов не важна, я описал выше как происходит привязка полей к значениям.



Ну это хорошо, когда одна строка соответствует одному товару, а один столбец - одному значению. А если это не так?



Например, для одного товара могут в таблице Excel создаваться несколько строк, по одной на каждую модификацию. Иногда в одном столбце указываются сразу несколько атрибутов.



У нас еще были прайс-листы нижнего белья. В них, как я говорил, очень сложная логика указания наличия по размерам. Наличие приходилось определять, например, по цвету определенной ячейки.



Т.е. что делать, если поставщик присылает прайс в формате Excel, а там структура отличается от простейшей? И прайс другого формата он предоставить не может?



С привязкой понял. Как то сложно, когда один и тот же товар у разных поставщиков называется по разному.

_________________

Разработчик интернет-магазинов Ну это хорошо, когда одна строка соответствует одному товару, а один столбец - одному значению. А если это не так?Например, для одного товара могут в таблице Excel создаваться несколько строк, по одной на каждую модификацию. Иногда в одном столбце указываются сразу несколько атрибутов.У нас еще были прайс-листы нижнего белья. В них, как я говорил, очень сложная логика указания наличия по размерам. Наличие приходилось определять, например, по цвету определенной ячейки.Т.е. что делать, если поставщик присылает прайс в формате Excel, а там структура отличается от простейшей? И прайс другого формата он предоставить не может?С привязкой понял. Как то сложно, когда один и тот же товар у разных поставщиков называется по разному._________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

Александр Фролов : Например, для одного товара могут в таблице Excel создаваться несколько строк, по одной на каждую модификацию. Иногда в одном столбце указываются сразу несколько атрибутов.



У меня такого цирка нет, повезло

В PriceLoder по словам автора заявлена поддержка макросов, они по идее могут делать такие операции по склеиванию полей или еще там. Я не знаю, не пробовал.



В ShopInet так же можно задать логику парсинга нужных строк, если я не ошибаюсь.



Я описал свою ситуацию, я понимаю что бывают случаи, когда и вместо вилки приходится есть палочками, но тогда как и в любом деле нужен индивидуальный подход и настройка программы, возможно использование сразу нескольких программ по очереди. Я считаю, что владелец магазина должен сам уметь обращаться со своими прайсами, иначе научится менеджер и уволится - сиди потом ногти грызи, проходили...



Ситуация с разбором прайсов на севере мне так же не нравится, во первых я не знаю язык серверный, во вторых нужно постоянно что-то менять, в третьих все это совсем не бесплатно. А тут у тебя все козыри в руках, все сам можешь делать и управлять. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам У меня такого цирка нет, повезлоВ PriceLoder по словам автора заявлена поддержка макросов, они по идее могут делать такие операции по склеиванию полей или еще там. Я не знаю, не пробовал.В ShopInet так же можно задать логику парсинга нужных строк, если я не ошибаюсь.Я описал свою ситуацию, я понимаю что бывают случаи, когда и вместо вилки приходится есть палочками, но тогда как и в любом деле нужен индивидуальный подход и настройка программы, возможно использование сразу нескольких программ по очереди. Я считаю, что владелец магазина должен сам уметь обращаться со своими прайсами, иначе научится менеджер и уволится - сиди потом ногти грызи, проходили...Ситуация с разбором прайсов на севере мне так же не нравится, во первых я не знаю язык серверный, во вторых нужно постоянно что-то менять, в третьих все это совсем не бесплатно. А тут у тебя все козыри в руках, все сам можешь делать и управлять. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам

olegpotapkin : Ситуация с разбором прайсов на севере мне так же не нравится, во первых я не знаю язык серверный, во вторых нужно постоянно что-то менять, в третьих все это совсем не бесплатно. А тут у тебя все козыри в руках, все сам можешь делать и управлять. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам



Да, в самом бюджетном варианте, видимо, единственный способ - использовать подобные программы. В простейших случаях форматов прайсов получится, в сложных - нет. Тут нужно заказывать (или делать самому) импорт и привязку.



olegpotapkin : владелец магазина должен сам уметь обращаться со своими прайсами, иначе научится менеджер и уволится - сиди потом ногти грызи, проходили...



Вообще неплохо бы чтобы менеджер подготовил инструкцию, для следующего менеджера) Ну это если нет нормальной документации.

_________________

Разработчик интернет-магазинов Вообще неплохо бы чтобы менеджер подготовил инструкцию, для следующего менеджера) Ну это если нет нормальной документации._________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

Александр Фролов : Да, в самом бюджетном варианте, видимо, единственный способ - использовать подобные программы. В простейших случаях форматов прайсов получится, в сложных - нет. Тут нужно заказывать (или делать самому) импорт и привязку.

Да, так и получается.





Александр Фролов :

Вообще неплохо бы чтобы менеджер подготовил инструкцию, для следующего менеджера) Ну это если нет нормальной документации.

Угу. Угу.

ArtemRSE : kysovue, не помню что бы я Вас просил о совете.

Спасибо конечно, что в заботитесь о моих расходах, но я уж как нибудь сам, куда мне неразумному до Вас



ArtemRSE!

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