Посоветуйте хостинг

Внимательно изучите сайт хостера. Информация, представленная на сервере провайдера должна быть однозначной. Если на сайте нет ответа на довольно простые вопросы — это показатель халатного отношения к предоставляемым услугам.
Выбирайте хостинг с большим memory_limit чтобы ошибок не было.
Зачем большой memory_limit? Вы хоть знаете что это? Его нужно ровно столько, сколько нужно, если не хватает то и работать ничего не будет. Но выбирать исходя из этого параметра это глупо _________________ Обзор конструкторов сайтов http://sitebuilders.club
Большую часть сайтов держу на hts, удобная панель управления и нет ограничения по кол-ву сайтов и баз. _________________ Разработчик интернет-магазинов interaktiv.su
Посоле 10 лет пользования шаред-хостингом Зенона окончательно спрыгнул на виртуальные машины VPS. В общем и целом очень доволен. В первую очередь - ценником. Счас пользуюсь:
1. ihor.ru , 2х 2.4ГГц проц, 1 Гб ОЗУ, 20 Гб SSD диск, бесплатная панель ISPManager (для чайников - самый рулез, я щетаю), выделенный IP. 4000р в год. Аптайм практически 100%. Машины достаточно быстрые, даже для довольно тяжеловесного CS-Cart. Техподдержка ОЧЕНЬ отзывчивая но иногда мало компетентная. Но если выждать следующую смену всегда приходит грамотный чел.
2. Ваще шедевр. time4vps.eu - Латвийский хостинг. 2х 2.4 ГГц, 2 Гб ОЗУб, 80 Гб диск (ахенеть, как в хоромы переехал), выделенный IP морды только бесплатные - я выбрал VestCP. И за все это удовольствие 48 евро За ДВА ГОДА. То есть 2 евро в месяц. Недостаток для Российких сайтов - меньше пропускная способность на Россию, хотя по сайту особо и не видно. Техподдержка забавная - работает с 10 утра до 6 вечера и только по будням. Правда недавно легли у них сервера в воскресенье, думал лежать будут до пнд, но нет - 10 минут и ожили.
Так что на шаред я больше ни-ни. Основные достоинства:
1. Чистый IP (хотя следует проверить)
2. Сам всему хозяин! Хотя это и недостаток с другой стороны, но у меня удалось все настроить. По мотивам разбирательств даже статейку про СПАМ написал
Вот так как-то.
Последний раз редактировалось: kaavain (13:07, Вс., 2 Окт. 16), всего редактировалось 2 раз(а)
seregenka :
А оказалось, что от меня ничего и не требуется
Зря казалось. Загляни в my.conf и в exim.comf , если не заглядывал - сильно удивишься
Равно как в настройки nginx-а...
Если все стоит как поставилось, то все работать, конечно, будет. Но вдвое медленнее чем могло бы. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
А есть хорошие бесплатные хостинги?
И
SvetlanaBiz :
А есть хорошие бесплатные хостинги?
Конечно же нет. Учитывая что платные уже крайне дешевы. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Господа, кто-нибудь hostmonster.com пробовал? Ищу под забугор что-нибудь. GoDaddy говорят вообще мрак. А HostMonster вроде более-менее. Проекты не сильно нагруженные будут, 100-500 посещений в день.