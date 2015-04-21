Тема: Посоветуйте хостинг



Автор: iMarketolog

голосов : 1

Дата: 18:59, Вт., 21 Апр. 15

18:59, Вт., 21 Апр. 15

Протестируйте свой хостинг перед выбором http://host-test.ru



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Мое хобби - У меня Агава, три года. Без нареканий._________________Мое хобби - http://club-nobles.ru/





Удачи. Внимательно изучите сайт хостера. Информация, представленная на сервере провайдера должна быть однозначной. Если на сайте нет ответа на довольно простые вопросы — это показатель халатного отношения к предоставляемым услугам.Удачи.

Автор: iMarketolog

голосов : 1

Дата: 1:58, Пн., 23 Ноя. 15

1:58, Пн., 23 Ноя. 15

Вот интересный рейтинг хостингов с тестами http://testvps.ru/rating-hostingov

Автор: kuznetsov131

голосов : 1

Дата: 18:26, Ср., 2 Мар. 16

18:26, Ср., 2 Мар. 16

iMarketolog : Выбирайте хостинг с большим memory_limit чтобы ошибок не было.

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Обзор конструкторов сайтов Зачем большой memory_limit? Вы хоть знаете что это? Его нужно ровно столько, сколько нужно, если не хватает то и работать ничего не будет. Но выбирать исходя из этого параметра это глупо_________________Обзор конструкторов сайтов http://sitebuilders.club



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Разработчик интернет-магазинов Большую часть сайтов держу на hts, удобная панель управления и нет ограничения по кол-ву сайтов и баз._________________Разработчик интернет-магазинов interaktiv.su





1. ihor.ru , 2х 2.4ГГц проц, 1 Гб ОЗУ, 20 Гб SSD диск, бесплатная панель ISPManager (для чайников - самый рулез, я щетаю), выделенный IP. 4000р в год. Аптайм практически 100%. Машины достаточно быстрые, даже для довольно тяжеловесного CS-Cart. Техподдержка ОЧЕНЬ отзывчивая но иногда мало компетентная. Но если выждать следующую смену всегда приходит грамотный чел.



2. Ваще шедевр.



Так что на шаред я больше ни-ни. Основные достоинства:



1. Чистый IP (хотя следует проверить)

2. Сам всему хозяин! Хотя это и недостаток с другой стороны, но у меня удалось все настроить. По мотивам разбирательств даже статейку про СПАМ написал



Вот так как-то.



Последний раз редактировалось: kaavain (13:07, Вс., 2 Окт. 16), всего редактировалось 2 раз(а) Посоле 10 лет пользования шаред-хостингом Зенона окончательно спрыгнул на виртуальные машины VPS. В общем и целом очень доволен. В первую очередь - ценником. Счас пользуюсь:1. ihor.ru , 2х 2.4ГГц проц, 1 Гб ОЗУ, 20 Гб SSD диск, бесплатная панель ISPManager (для чайников - самый рулез, я щетаю), выделенный IP. 4000р в год. Аптайм практически 100%. Машины достаточно быстрые, даже для довольно тяжеловесного CS-Cart. Техподдержка ОЧЕНЬ отзывчивая но иногда мало компетентная. Но если выждать следующую смену всегда приходит грамотный чел.2. Ваще шедевр. time4vps.eu - Латвийский хостинг. 2х 2.4 ГГц, 2 Гб ОЗУб, 80 Гб диск (ахенеть, как в хоромы переехал), выделенный IP морды только бесплатные - я выбрал VestCP. И за все это удовольствие 48 евро За ДВА ГОДА. То есть 2 евро в месяц. Недостаток для Российких сайтов - меньше пропускная способность на Россию, хотя по сайту особо и не видно. Техподдержка забавная - работает с 10 утра до 6 вечера и только по будням. Правда недавно легли у них сервера в воскресенье, думал лежать будут до пнд, но нет - 10 минут и ожили.Так что на шаред я больше ни-ни. Основные достоинства:1. Чистый IP (хотя следует проверить)2. Сам всему хозяин! Хотя это и недостаток с другой стороны, но у меня удалось все настроить. По мотивам разбирательств даже статейку про СПАМ написалВот так как-то.

seregenka : А оказалось, что от меня ничего и не требуется



Зря казалось. Загляни в my.conf и в exim.comf , если не заглядывал - сильно удивишься



Равно как в настройки nginx-а...



Если все стоит как поставилось, то все работать, конечно, будет. Но вдвое медленнее чем могло бы.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Зря казалось. Загляни в my.conf и в exim.comf , если не заглядывал - сильно удивишьсяРавно как в настройки nginx-а...Если все стоит как поставилось, то все работать, конечно, будет. Но вдвое медленнее чем могло бы._________________Хочешь что-нибудь узнать?

А есть хорошие бесплатные хостинги?

И SvetlanaBiz : А есть хорошие бесплатные хостинги?





Конечно же нет. Учитывая что платные уже крайне дешевы.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Конечно же нет. Учитывая что платные уже крайне дешевы._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Господа, кто-нибудь hostmonster.com пробовал? Ищу под забугор что-нибудь. GoDaddy говорят вообще мрак. А HostMonster вроде более-менее. Проекты не сильно нагруженные будут, 100-500 посещений в день.

Anton Shishkin : Ищу под забугор что-нибудь





А чего ты - попробуй что я юзаю,



За три месяца у меня нареканий на них нет. Однажды только прилег сервер на полчаса.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. А чего ты - попробуй что я юзаю, эстонцев этих За три месяца у меня нареканий на них нет. Однажды только прилег сервер на полчаса._________________Хочешь что-нибудь узнать?

mister-y : Хостинг от бегет



Человек просит для забугра... А тут - хохляцкий что ли? Я бы вообще не рискнул теперь.



Да даже безотносительно этого - ценник конский и VPS нет в принципе.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Человек просит для забугра... А тут - хохляцкий что ли? Я бы вообще не рискнул теперь.Да даже безотносительно этого - ценник конский и VPS нет в принципе._________________Хочешь что-нибудь узнать?



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