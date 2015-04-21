Посоветуйте хостинг - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Хостинг
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Хостинг
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Тема:

Посоветуйте хостинг
СообщениеАвтор: iMarketolog  Репутация: -0.9
голосов: 1
Дата: 18:59, Вт., 21 Апр. 15
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Протестируйте свой хостинг перед выбором http://host-test.ru

СообщениеАвтор: Newpointer 
Дата: 21:23, Вс., 4 Окт. 15
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У меня Агава, три года. Без нареканий.
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Мое хобби - http://club-nobles.ru/
СообщениеАвтор: ipipe 
Дата: 17:44, Пт., 9 Окт. 15
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Внимательно изучите сайт хостера. Информация, представленная на сервере провайдера должна быть однозначной. Если на сайте нет ответа на довольно простые вопросы — это показатель халатного отношения к предоставляемым услугам.

Удачи.
СообщениеАвтор: iMarketolog  Репутация: -0.9
голосов: 1
Дата: 1:58, Пн., 23 Ноя. 15
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Вот интересный рейтинг хостингов с тестами http://testvps.ru/rating-hostingov
СообщениеАвтор: kuznetsov131  Репутация: 2.2Репутация: 2.2
голосов: 1
Дата: 18:26, Ср., 2 Мар. 16
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iMarketolog :
Выбирайте хостинг с большим memory_limit чтобы ошибок не было.
Зачем большой memory_limit? Вы хоть знаете что это? Его нужно ровно столько, сколько нужно, если не хватает то и работать ничего не будет. Но выбирать исходя из этого параметра это глупо
_________________
Обзор конструкторов сайтов http://sitebuilders.club
СообщениеАвтор: verner 
Дата: 17:15, Вт., 7 Июн. 16
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Большую часть сайтов держу на hts, удобная панель управления и нет ограничения по кол-ву сайтов и баз.
_________________
Разработчик интернет-магазинов interaktiv.su
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 19:58, Пт., 30 Сен. 16
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Посоле 10 лет пользования шаред-хостингом Зенона окончательно спрыгнул на виртуальные машины VPS. В общем и целом очень доволен. В первую очередь - ценником. Счас пользуюсь:

1. ihor.ru , 2х 2.4ГГц проц, 1 Гб ОЗУ, 20 Гб SSD диск, бесплатная панель ISPManager (для чайников - самый рулез, я щетаю), выделенный IP. 4000р в год. Аптайм практически 100%. Машины достаточно быстрые, даже для довольно тяжеловесного CS-Cart. Техподдержка ОЧЕНЬ отзывчивая но иногда мало компетентная. Но если выждать следующую смену всегда приходит грамотный чел.

2. Ваще шедевр. time4vps.eu - Латвийский хостинг. 2х 2.4 ГГц, 2 Гб ОЗУб, 80 Гб диск (ахенеть, как в хоромы переехал), выделенный IP морды только бесплатные - я выбрал VestCP. И за все это удовольствие 48 евро За ДВА ГОДА. То есть 2 евро в месяц. Недостаток для Российких сайтов - меньше пропускная способность на Россию, хотя по сайту особо и не видно. Техподдержка забавная - работает с 10 утра до 6 вечера и только по будням. Правда недавно легли у них сервера в воскресенье, думал лежать будут до пнд, но нет - 10 минут и ожили.

Так что на шаред я больше ни-ни. Основные достоинства:

1. Чистый IP (хотя следует проверить)
2. Сам всему хозяин! Хотя это и недостаток с другой стороны, но у меня удалось все настроить. По мотивам разбирательств даже статейку про СПАМ написал

Вот так как-то.

Последний раз редактировалось: kaavain (13:07, Вс., 2 Окт. 16), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 20:00, Пт., 30 Сен. 16
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seregenka :
А оказалось, что от меня ничего и не требуется


Зря казалось. Загляни в my.conf и в exim.comf , если не заглядывал - сильно удивишься Smile

Равно как в настройки nginx-а...

Если все стоит как поставилось, то все работать, конечно, будет. Но вдвое медленнее чем могло бы.
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СообщениеАвтор: SvetlanaBiz 
Дата: 14:10, Пн., 5 Дек. 16
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А есть хорошие бесплатные хостинги?
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 14:16, Пн., 5 Дек. 16
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И
SvetlanaBiz :
А есть хорошие бесплатные хостинги?


Конечно же нет. Учитывая что платные уже крайне дешевы.
_________________
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СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 14:50, Пн., 5 Дек. 16
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Господа, кто-нибудь hostmonster.com пробовал? Ищу под забугор что-нибудь. GoDaddy говорят вообще мрак. А HostMonster вроде более-менее. Проекты не сильно нагруженные будут, 100-500 посещений в день.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 15:58, Пн., 5 Дек. 16
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Anton Shishkin :
Ищу под забугор что-нибудь



А чего ты - попробуй что я юзаю, эстонцев этих.

За три месяца у меня нареканий на них нет. Однажды только прилег сервер на полчаса.
_________________
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СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 17:22, Пн., 5 Дек. 16
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mister-y :
Хостинг от бегет


Человек просит для забугра... А тут - хохляцкий что ли? Я бы вообще не рискнул теперь.

Да даже безотносительно этого - ценник конский и VPS нет в принципе.
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СообщениеАвтор: sindust  Репутация: -28.5
голосов: 12
Дата: 21:25, Вт., 20 Дек. 16
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Два года сижу на firstvds.ru - полет нормальный. Лично меня все устраивает
_________________
HiShops.Ru - территория низких цен
СообщениеАвтор: SpHost 
Дата: 23:34, Чт., 23 Фев. 17
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Предлагаю абузоустойчивые сервера и VPS из Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Украины, Румынии, Турции, Польши, Малайзии, США и др. стран.

Гарантируем дальнейшее продуктивное сотрудничество!

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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Хостинг
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