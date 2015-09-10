Выбор сервиса для e-mail рассылок

а разве законно использовать mailchimp с точки зрения защиты персональных данных? Сервера-то у них в США!
Фэйсбук с точки зрения закона нельзя использовать. И что? Запретили его у нас? Нет. А ведь аудитория ФБ мизерная в России. Миллионов 6 от силы. Тем более какие данные в мэилчимпе? Можно только указать. И все. _________________ Кто мы? Пишет самый известный блогер России http://varlamov.ru/1407144.html
Наш сайт http://quickrunner.ru/
А сильно они помогают, эти рассылки? Мне, пока в офисе работал, приходило несколько -- как-то не очень их читал. _________________ rhbdfz dsdtltn
Roman_ :
Mailchimp - удобно, просто, надежно. Единственное - английский надо знать хотя бы на минимальном уровне.
И дорого.
Как альтернатива https://pechkin-mail.ru/
Дешевле и поддержка наша, а по сути этот тот же Mailchimp - хозяева собственно и не скрывают, что изначально код весь они у "обезьяны" украли и потом только доработали...
Здравствуйте!У меня вопрос,как наработать клиентскую базы e-mail адресатов для расслылки
Рассылаю свои email с помощью StandartSend.ru. Отличный сервис, даёт больше преимуществ, чем остальные известные мне сервисы.