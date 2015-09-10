Выбор сервиса для e-mail рассылок - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Выбор сервиса для e-mail рассылок
СообщениеАвтор: Roman_ 
Дата: 12:52, Чт., 10 Сен. 15
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Mailchimp - удобно, просто, надежно. Единственное - английский надо знать хотя бы на минимальном уровне.
_________________
Кто мы? Пишет самый известный блогер России http://varlamov.ru/1407144.html
Наш сайт http://quickrunner.ru/

СообщениеАвтор: aleknew  Репутация: 1.3
голосов: 1
Дата: 15:17, Чт., 10 Сен. 15
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а разве законно использовать mailchimp с точки зрения защиты персональных данных? Сервера-то у них в США!
СообщениеАвтор: Roman_ 
Дата: 17:36, Пн., 14 Сен. 15
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Фэйсбук с точки зрения закона нельзя использовать. И что? Запретили его у нас? Нет. А ведь аудитория ФБ мизерная в России. Миллионов 6 от силы. Тем более какие данные в мэилчимпе? Можно только указать. И все.
_________________
Кто мы? Пишет самый известный блогер России http://varlamov.ru/1407144.html
Наш сайт http://quickrunner.ru/
СообщениеАвтор: AlexKuzmin 
Дата: 21:32, Сб., 3 Окт. 15
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А сильно они помогают, эти рассылки? Мне, пока в офисе работал, приходило несколько -- как-то не очень их читал.
_________________
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СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 22:55, Вт., 6 Окт. 15
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Roman_ :
Mailchimp - удобно, просто, надежно. Единственное - английский надо знать хотя бы на минимальном уровне.

И дорого.

Как альтернатива https://pechkin-mail.ru/
Дешевле и поддержка наша, а по сути этот тот же Mailchimp - хозяева собственно и не скрывают, что изначально код весь они у "обезьяны" украли и потом только доработали...
СообщениеАвтор: Кристина Дворцова 
Дата: 9:57, Чт., 27 Окт. 16
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Здравствуйте!У меня вопрос,как наработать клиентскую базы e-mail адресатов для расслылки
СообщениеАвтор: igorok199 
Дата: 18:25, Чт., 16 Фев. 17
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Рассылаю свои email с помощью StandartSend.ru. Отличный сервис, даёт больше преимуществ, чем остальные известные мне сервисы.
СообщениеАвтор: labuch 
Дата: 20:42, Чт., 16 Фев. 17
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Очень удобно воспользоваться сервисом http://standartmedia.ru/lead. Хорошо по скорости и по цене, а так же вразумительный личный кабинет.
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Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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