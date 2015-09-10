CRM и взаимоотношения с клиентами

Тема: Выбор сервиса для e-mail рассылок





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Кто мы? Пишет самый известный блогер России

Наш сайт Mailchimp - удобно, просто, надежно. Единственное - английский надо знать хотя бы на минимальном уровне._________________Кто мы? Пишет самый известный блогер России http://varlamov.ru/1407144.html Наш сайт http://quickrunner.ru/

Автор: aleknew

голосов : 1

Дата: 15:17, Чт., 10 Сен. 15

15:17, Чт., 10 Сен. 15

а разве законно использовать mailchimp с точки зрения защиты персональных данных? Сервера-то у них в США!



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Кто мы? Пишет самый известный блогер России

Наш сайт Фэйсбук с точки зрения закона нельзя использовать. И что? Запретили его у нас? Нет. А ведь аудитория ФБ мизерная в России. Миллионов 6 от силы. Тем более какие данные в мэилчимпе? Можно только указать. И все._________________Кто мы? Пишет самый известный блогер России http://varlamov.ru/1407144.html Наш сайт http://quickrunner.ru/



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rhbdfz dsdtltn А сильно они помогают, эти рассылки? Мне, пока в офисе работал, приходило несколько -- как-то не очень их читал._________________rhbdfz dsdtltn

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 22:55, Вт., 6 Окт. 15

22:55, Вт., 6 Окт. 15

Roman_ : Mailchimp - удобно, просто, надежно. Единственное - английский надо знать хотя бы на минимальном уровне.

И дорого.



Как альтернатива

Дешевле и поддержка наша, а по сути этот тот же Mailchimp - хозяева собственно и не скрывают, что изначально код весь они у "обезьяны" украли и потом только доработали... И дорого.Как альтернатива https://pechkin-mail.ru/ Дешевле и поддержка наша, а по сути этот тот же Mailchimp - хозяева собственно и не скрывают, что изначально код весь они у "обезьяны" украли и потом только доработали...

Здравствуйте!У меня вопрос,как наработать клиентскую базы e-mail адресатов для расслылки

Рассылаю свои email с помощью StandartSend.ru. Отличный сервис, даёт больше преимуществ, чем остальные известные мне сервисы.

Очень удобно воспользоваться сервисом http://standartmedia.ru/lead . Хорошо по скорости и по цене, а так же вразумительный личный кабинет.