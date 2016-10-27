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Цитатник
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 15:50, Чт., 27 Окт. 16
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С самого утра скажу себе наперед: встречусь с суетным, с неблагодарным, дерзким, с хитрецом, с алчным, злобным. Все это произошло с ними по неведению добра и зла. А я усмотрел в природе добра, что оно прекрасно, а в природе зла, что оно постыдно, а ещё в природе погрешающего, что он родствен мне, но не по крови и семени, а причастностью к разуму и божественному наделу. И что ни от кого из них не могу я потерпеть вреда – ведь они не могут сделать меня хуже, чем я есть. А на родственного не могу же я сердиться или держаться в стороне от него, раз мы родились для общего дела, как ноги и руки, как ресницы, как верхний ряд зубов и ряд нижний. Так вот: противодействовать другому противно природе, а негодовать и отвращаться – это противодействие.

(c) Марк Аврелий
_________________
Мой блог: Эксперт-Report

СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 9:58, Вт., 1 Ноя. 16
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Пахарь на ногах выше, чем господин на коленях.

Уважай права других, это твой долг.

(с) Бенджамин Франклин
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 11:52, Пт., 4 Ноя. 16
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Наша внутренняя сила, если мы живём согласно законам вселенной, обращает происходящие события с которыми мы сталкиваемся в возможности для нас. Не важно что это, пусть даже препятствия. Она следует собственным целям, как позволяют обстоятельства, и превращает препятствия в топливо. Как огонь разгорается от того, что накрыло бы лампу. То что попадает в огонь принимается, потребляется и разгорается ещё больше.

(c) Марк Аврелий

Так как мысль было трудно передать ниже текст, с которого переводил.

Our inward power, when it obeys nature, reacts to events by accommodating itself to what it faces—to what is possible. It needs no specific material. It pursues its own aims as circumstances allow; it turns obstacles into fuel. As a fire overwhelms what would have quenched a lamp. What’s thrown on top of the conflagration is absorbed, consumed by it—and makes it burn still higher.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 22:01, Чт., 8 Дек. 16
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Преодоление трудностей и препятствий, стоящих на твоём пути это и есть предназначенный тебе путь.

Люди и дела подчинены и управляемы для божественного провидения, так и ты должен устремляться и направлять свои дела для божественного провидения.

Что делается со мною то предопределенно провидением, что делаю я предопределенно мною.

(c) Марк Аврелий
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 11:05, Вт., 3 Янв. 17
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В большинстве случаев дела идут не так как мы планировали, оказывается, что решение займёт больше времени, и мы терпим неудачу.

(с) Seth Godin

Единственный лёгкий день был вчера.

(c) Navy SEAL

Мотивация мало что значит, дисциплина - всё.

(c) Jocko Willink

Уже и на пороге смерти, а всё ещё озабочен, всё суетишься, всё ещё думаешь, что внешнее повредит тебе, всё ещё груб с другими людьми, всё ещё не осознал истину: что мудрость это справедливость

(с) Марк Аврелий
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
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Главная >> Форумы >> Специальные форумы >> Кофейня
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