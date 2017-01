(c) Марк Аврелий



Так как мысль было трудно передать ниже текст, с которого переводил.



Our inward power, when it obeys nature, reacts to events by accommodating itself to what it faces—to what is possible. It needs no specific material. It pursues its own aims as circumstances allow; it turns obstacles into fuel. As a fire overwhelms what would have quenched a lamp. What’s thrown on top of the conflagration is absorbed, consumed by it—and makes it burn still higher.

_________________

