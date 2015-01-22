Не актуально.

Заказы у поставщика в основном по артикулам делаются.
Это да, но если несколько поставщиков и у каждого свой артикул на один и тот же товар. Тут тогда уже надо шаманить в 1С и заводить свойства складов/поставщиков и ваш артикул текущий в 1С уже кроме вас самих для наглядности не пригодится.
У нас было несколько проектов с ИМ автозапчастей со множеством деталей, их аналогами, складами и поставщиками конфигурации Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф. Технология заведения в нее базы товаров мне до сих пор не ясна, из каких то справочников и баз данных. Но вот синхронизация шла по коду товара в 1С, а артикулы аналогов по складам были как доп свойства товара.
PHPShop :
Это да, но если несколько поставщиков и у каждого свой артикул на один и тот же товар. Тут тогда уже надо шаманить в 1С и заводить свойства складов/поставщиков и ваш артикул текущий в 1С уже кроме вас самих для наглядности не пригодится.
Ну это нормальная практика с 1С - разные поставщики. И в этом криминала не вижу..
PHPShop :
У нас было несколько проектов с ИМ автозапчастей со множеством деталей, их аналогами, складами и поставщиками конфигурации Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф. Технология заведения в нее базы товаров мне до сих пор не ясна, из каких то справочников и баз данных. Но вот синхронизация шла по коду товара в 1С, а артикулы аналогов по складам были как доп свойства товара.
И это абсолютно верное решение. Не более, и не менее.
monoreals :
Потому как Бэк-офис приоритетнее, нежели Фронт-офис в роли которого выступает ИМ.
ВЫ это попробуйте сказать владельцам ИМ!!!
Это подход- когда ИМ является дополнением к уже раскрученным офлайн продажам. А представим ситуацию, когда ИМ- это основной вид деятельности без организации офлайн- магазина
Представим ситуацию:
ИМ работает уже 4-5 лет, имеет топовые позиции по запросам в поисковых системах. И тут Мы говорим ему: "мы внедряем 1С, все будем загружать от туда. при этом у всех твоих товаров сменится адресация (ведь фронт офис для нас ничто!!! Главное чтобы в бэк-офисе мы смогли четко заказывать товары у поставщиков)".
С таким подходом какие наши потери???
1. потеря позиций = потеря продаж
2. потеря продаж = потеря дохода.
3. потеря продаж = нечего заказывать у поставщиков.
Так зачем такой бэк-офис, который приведет к ликвидации ИМ?
PHPShop :
Это да, но если несколько поставщиков и у каждого свой артикул на один и тот же товар.
это еще что!!!
У меня были клиенты, у которых совпадали артикулы поставщиков, а товары были совершенно разные!!!
решение было такое:
ввели префиксы в артикулах, который был уникальным для каждого поставщика.
web4 :
Так зачем такой бэк-офис, который приведет к ликвидации ИМ?
Ну тогда и внедрять не стоит))
А то это как ходить на руках.. можно, но на ногах-то привычнее)
monoreals :
Ну тогда и внедрять не стоит))
А то это как ходить на руках.. можно, но на ногах-то привычнее)
Ну зачем же так сразу и отрубать???
Я к чему это говорю???
В такой ситуации я вижу два пути:
1.Чтобы ИМ продиктовал свои свойства 1С-ке по которым можно потом делать синхронизацию.
ЛИБО:
2. если уж есть такая необходимость сделать выгрузку с 1С, то предварительно сделать переопределение накопленной ссылочной массы на новую адресацию. Это ка правило делается 301-м редиректом. Если товаров мало, то это можно сделать ручками, но если товаров много( а пришли к решению, что нужна 1С, то наверняка много!!!), то в таких ситуациях нужно писать оптимайзер, который бы генерил редирект на лету.
web4 :
2. если уж есть такая необходимость сделать выгрузку с 1С, то предварительно сделать переопределение накопленной ссылочной массы на новую адресацию. Это ка правило делается 301-м редиректом. Если товаров мало, то это можно сделать ручками, но если товаров много( а пришли к решению, что нужна 1С, то наверняка много!!!), то в таких ситуациях нужно писать оптимайзер, который бы генерил редирект на лету.
Ну это гуд, когда у тебя "чистая" 1С.
а представь, что у тебя есть уже давно работающая 1С?
monoreals :
Ну это гуд, когда у тебя "чистая" 1С.
а представь, что у тебя есть уже давно работающая 1С?
не вижу связи )))
я же рассуждал по случаю, когда и-магазин появился раньше 1С-ки, и встает вопрос как ее внедрять.
А случай когда 1С-ка появилась раньше И-магазина , вообще нечео обсуждать. Просту выгружаем в ИМ, и работаем.
3-й и самый сложный вариант. А на мой взгляд самый тупой, но он тоже встречается, это когда 1С и ИМ, до определенного момента жили сами по себе, и вдруг появилась неоходимость их соединить. Этот вопрос кажись на предыдущей страничке уже раскрыл PHPSHOP
Уважаемый PHPShop,
есть ли решение проблемы с корзиной, а именно - после оформления заказа на сайте и последующем переходе на другие страницы, корзина опять возвращается в заполненный вид, который был перед оформлением заказа.
После изменения строки в .htaccess (php_flag register_globals off) пропадает вообще всё, кроме главной страницы.
Прошу вас посоветовать еще какие-либо способы решения проблемы.
И еще - решена ли проблема изменение цены группе товаров ?
Из-за ситуации в стране, мы вынуждены менять цены несколько раз в неделю.
Делаем это вручную для каждого товара, сами понимаете, нервов на такие манипуляции не хватает.
Может есть какие-то изменения в лучшую сторону?
Катерина, для анализа проблемы нужно знать версию магазина и ссылку на него. Описанные вами проблемы указывают, что этому магазину лет 7 или больше, раз он использует режим register_globals On.
Можно еще попробовать отключить дату выдачи изменения документа: help.phpshop.ru/knowledgebase/article/29 для отключение кеширования браузером.
Сделайте заявку в нашу тех. поддержку, это совершенно бесплатно для всех пользователей help.phpshop.ru/new/
Есть официальный ресурс, ссылка на тех. поддержку есть в каждой админке нашего ПО в закладке "Справка" - "Техническая поддержка".
KaterinaKon, если без глобальных переменных у вас сайт не работает, то ваша версия до 36....
Очистка корзины выполняется командой:
Код:
session_unregister('cart');
Если в администр. части для способа оплаты указано "Сообщение" (То есть Заказы -> Способы оплаты -> Тип оплаты -> Сообщение),
то эта команда:
Код:
session_unregister('cart');
работает в файле
payment/message/order.php
Она там в конце.
Проверьте, есть ли она там и не закомментирована ли она?
То есть нет ли перед ней вот такого знака //
она не должна быть внутри таких символов: /* */
Вообще, если сначала корзина очищалась, потом нет, то надо вспомнить что меняли.
Автоматизировать изменения цен можно с помощью:
База -> Выгрузка прайс листа
Открыть полученный файл Экселем, и для нужных товаров поставить нужные цены. Наличие товара тоже там можно проставить.
Только, могут быть сложности:
Товары будут там по возрастанию id товара.
Фильтром или сортировкой их никак не расположишь по группам товаров, чтобы ненужные удалить и иметь только товары нужной группы.
Я по-началу, для этого делал так:
В php код вносил изменения в папку phpshop\admpanel\export\
чтобы выгружался id каталога. Это дает возможность в Экселе расположить по группам и удалить лишнее.
Загружать нужно 2 столбца: id товара и его цену.
Загружать через База -> Загрузка базы (не прайс-лист). Сначала попробовать на 1 товаре.
Потом написал программу: она берет с почты прайс-лист поставщика, и ставит цену и наличие в автоматическом режиме.
PHPShop и особенно Sergeysport,
спасибо за ответы.
Самостоятельно пока не удалось решить проблему,
обратилась в тех. поддержку.
По просьбе и в обмен на годовую техподдержку,удалил первый пост и переименовал всё тему ( старое название "Осторожно PHPShop") Как же я погорячился...так что к сожалению , ужасы phpshop продолжаются ,подробности чуть позже ( надеюсь дождаться ответ на тикет 5!!! дневной давности.)