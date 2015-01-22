Не актуально. - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Создание продающих сайтов 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
Страницы: <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Не актуально.
СообщениеАвтор: PHPShop  Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5
голосов: 3
Дата: 17:17, Чт., 22 Янв. 15
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
monoreals :
Заказы у поставщика в основном по артикулам делаются.

Это да, но если несколько поставщиков и у каждого свой артикул на один и тот же товар. Тут тогда уже надо шаманить в 1С и заводить свойства складов/поставщиков и ваш артикул текущий в 1С уже кроме вас самих для наглядности не пригодится.

У нас было несколько проектов с ИМ автозапчастей со множеством деталей, их аналогами, складами и поставщиками конфигурации Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф. Технология заведения в нее базы товаров мне до сих пор не ясна, из каких то справочников и баз данных. Но вот синхронизация шла по коду товара в 1С, а артикулы аналогов по складам были как доп свойства товара.

СообщениеАвтор: monoreals  Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5
голосов: 3
Дата: 17:20, Чт., 22 Янв. 15
Отправить личное сообщение
PHPShop :
Это да, но если несколько поставщиков и у каждого свой артикул на один и тот же товар. Тут тогда уже надо шаманить в 1С и заводить свойства складов/поставщиков и ваш артикул текущий в 1С уже кроме вас самих для наглядности не пригодится.

Ну это нормальная практика с 1С - разные поставщики. И в этом криминала не вижу..
PHPShop :
У нас было несколько проектов с ИМ автозапчастей со множеством деталей, их аналогами, складами и поставщиками конфигурации Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф. Технология заведения в нее базы товаров мне до сих пор не ясна, из каких то справочников и баз данных. Но вот синхронизация шла по коду товара в 1С, а артикулы аналогов по складам были как доп свойства товара.

И это абсолютно верное решение. Не более, и не менее.
СообщениеАвтор: web4  Репутация: 2.2Репутация: 2.2
голосов: 1
Дата: 17:40, Чт., 22 Янв. 15
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
monoreals :
Потому как Бэк-офис приоритетнее, нежели Фронт-офис в роли которого выступает ИМ.

ВЫ это попробуйте сказать владельцам ИМ!!!
Это подход- когда ИМ является дополнением к уже раскрученным офлайн продажам. А представим ситуацию, когда ИМ- это основной вид деятельности без организации офлайн- магазина

Представим ситуацию:
ИМ работает уже 4-5 лет, имеет топовые позиции по запросам в поисковых системах. И тут Мы говорим ему: "мы внедряем 1С, все будем загружать от туда. при этом у всех твоих товаров сменится адресация (ведь фронт офис для нас ничто!!! Главное чтобы в бэк-офисе мы смогли четко заказывать товары у поставщиков)".

С таким подходом какие наши потери???
1. потеря позиций = потеря продаж
2. потеря продаж = потеря дохода.
3. потеря продаж = нечего заказывать у поставщиков.

Так зачем такой бэк-офис, который приведет к ликвидации ИМ?
СообщениеАвтор: web4  Репутация: 2.2Репутация: 2.2
голосов: 1
Дата: 17:45, Чт., 22 Янв. 15
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PHPShop :
Это да, но если несколько поставщиков и у каждого свой артикул на один и тот же товар.


это еще что!!!
У меня были клиенты, у которых совпадали артикулы поставщиков, а товары были совершенно разные!!!
решение было такое:
ввели префиксы в артикулах, который был уникальным для каждого поставщика.
СообщениеАвтор: monoreals  Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5
голосов: 3
Дата: 17:56, Чт., 22 Янв. 15
Отправить личное сообщение
web4 :
Так зачем такой бэк-офис, который приведет к ликвидации ИМ?

Ну тогда и внедрять не стоит))
А то это как ходить на руках.. можно, но на ногах-то привычнее)
СообщениеАвтор: web4  Репутация: 2.2Репутация: 2.2
голосов: 1
Дата: 18:17, Чт., 22 Янв. 15
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
monoreals :
Ну тогда и внедрять не стоит))
А то это как ходить на руках.. можно, но на ногах-то привычнее)

Ну зачем же так сразу и отрубать???
Я к чему это говорю???
В такой ситуации я вижу два пути:
1.Чтобы ИМ продиктовал свои свойства 1С-ке по которым можно потом делать синхронизацию.
ЛИБО:
2. если уж есть такая необходимость сделать выгрузку с 1С, то предварительно сделать переопределение накопленной ссылочной массы на новую адресацию. Это ка правило делается 301-м редиректом. Если товаров мало, то это можно сделать ручками, но если товаров много( а пришли к решению, что нужна 1С, то наверняка много!!!), то в таких ситуациях нужно писать оптимайзер, который бы генерил редирект на лету.
СообщениеАвтор: monoreals  Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5
голосов: 3
Дата: 20:57, Чт., 22 Янв. 15
Отправить личное сообщение
web4 :
2. если уж есть такая необходимость сделать выгрузку с 1С, то предварительно сделать переопределение накопленной ссылочной массы на новую адресацию. Это ка правило делается 301-м редиректом. Если товаров мало, то это можно сделать ручками, но если товаров много( а пришли к решению, что нужна 1С, то наверняка много!!!), то в таких ситуациях нужно писать оптимайзер, который бы генерил редирект на лету.

Ну это гуд, когда у тебя "чистая" 1С.
а представь, что у тебя есть уже давно работающая 1С?
СообщениеАвтор: web4  Репутация: 2.2Репутация: 2.2
голосов: 1
Дата: 21:07, Чт., 22 Янв. 15
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
monoreals :
Ну это гуд, когда у тебя "чистая" 1С.
а представь, что у тебя есть уже давно работающая 1С?

не вижу связи )))
я же рассуждал по случаю, когда и-магазин появился раньше 1С-ки, и встает вопрос как ее внедрять.

А случай когда 1С-ка появилась раньше И-магазина , вообще нечео обсуждать. Просту выгружаем в ИМ, и работаем.

3-й и самый сложный вариант. А на мой взгляд самый тупой, но он тоже встречается, это когда 1С и ИМ, до определенного момента жили сами по себе, и вдруг появилась неоходимость их соединить. Этот вопрос кажись на предыдущей страничке уже раскрыл PHPSHOP
СообщениеАвтор: monoreals  Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5
голосов: 3
Дата: 21:09, Чт., 22 Янв. 15
Отправить личное сообщение
Хорошо))) вы меня убедили)
СообщениеАвтор: Модератор  Репутация: 70.2
голосов: 2
Дата: 22:57, Сб., 24 Янв. 15
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Читайте правила и будет вам счастье.
_________________
Правила форума
Отдел рекламы
СообщениеАвтор: KaterinaKon 
Дата: 13:04, Вт., 17 Мар. 15
Отправить личное сообщение
Уважаемый PHPShop,
есть ли решение проблемы с корзиной, а именно - после оформления заказа на сайте и последующем переходе на другие страницы, корзина опять возвращается в заполненный вид, который был перед оформлением заказа.

Описанный в вашей базе знаний способ не помогает -
https://help.phpshop.ru/knowledgebase/article/303

После изменения строки в .htaccess (php_flag register_globals off) пропадает вообще всё, кроме главной страницы.

Прошу вас посоветовать еще какие-либо способы решения проблемы.

И еще - решена ли проблема изменение цены группе товаров ?
Из-за ситуации в стране, мы вынуждены менять цены несколько раз в неделю.
Делаем это вручную для каждого товара, сами понимаете, нервов на такие манипуляции не хватает.
Может есть какие-то изменения в лучшую сторону?
СообщениеАвтор: PHPShop  Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5
голосов: 3
Дата: 18:18, Вт., 17 Мар. 15
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Катерина, для анализа проблемы нужно знать версию магазина и ссылку на него. Описанные вами проблемы указывают, что этому магазину лет 7 или больше, раз он использует режим register_globals On.
Можно еще попробовать отключить дату выдачи изменения документа: help.phpshop.ru/knowledgebase/article/29 для отключение кеширования браузером.

Сделайте заявку в нашу тех. поддержку, это совершенно бесплатно для всех пользователей help.phpshop.ru/new/

Есть официальный ресурс, ссылка на тех. поддержку есть в каждой админке нашего ПО в закладке "Справка" - "Техническая поддержка".
СообщениеАвтор: Sergeysport  Репутация: 49.8Репутация: 49.8Репутация: 49.8Репутация: 49.8Репутация: 49.8
голосов: 3
Дата: 22:21, Вт., 17 Мар. 15
Отправить личное сообщение
KaterinaKon, если без глобальных переменных у вас сайт не работает, то ваша версия до 36....
Очистка корзины выполняется командой:
Код:
session_unregister('cart');

Если в администр. части для способа оплаты указано "Сообщение" (То есть Заказы -> Способы оплаты -> Тип оплаты -> Сообщение),
то эта команда:
Код:
session_unregister('cart');

работает в файле
payment/message/order.php
Она там в конце.
Проверьте, есть ли она там и не закомментирована ли она?
То есть нет ли перед ней вот такого знака //
она не должна быть внутри таких символов: /* */
Вообще, если сначала корзина очищалась, потом нет, то надо вспомнить что меняли.

Автоматизировать изменения цен можно с помощью:
База -> Выгрузка прайс листа
Открыть полученный файл Экселем, и для нужных товаров поставить нужные цены. Наличие товара тоже там можно проставить.
Только, могут быть сложности:
Товары будут там по возрастанию id товара.
Фильтром или сортировкой их никак не расположишь по группам товаров, чтобы ненужные удалить и иметь только товары нужной группы.
Я по-началу, для этого делал так:
В php код вносил изменения в папку phpshop\admpanel\export\
чтобы выгружался id каталога. Это дает возможность в Экселе расположить по группам и удалить лишнее.
Загружать нужно 2 столбца: id товара и его цену.
Загружать через База -> Загрузка базы (не прайс-лист). Сначала попробовать на 1 товаре.

Потом написал программу: она берет с почты прайс-лист поставщика, и ставит цену и наличие в автоматическом режиме.
СообщениеАвтор: KaterinaKon 
Дата: 10:08, Пн., 23 Мар. 15
Отправить личное сообщение
PHPShop и особенно Sergeysport,
спасибо за ответы.
Самостоятельно пока не удалось решить проблему,
обратилась в тех. поддержку.
СообщениеАвтор: oscill  Репутация: 14.7
Дата: 15:40, Ср., 25 Янв. 17
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
По просьбе и в обмен на годовую техподдержку,удалил первый пост и переименовал всё тему ( старое название "Осторожно PHPShop") Как же я погорячился...так что к сожалению , ужасы phpshop продолжаются ,подробности чуть позже ( надеюсь дождаться ответ на тикет 5!!! дневной давности.)
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
29.11  АКИТ меняет команду "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" (upd. Команда собирается оставить себе площадки realblackfriday.ru и cmonday.ru)
25.10  "Электронная торговля-2016" взяла новые планки качества и количества (2)
22.09  Российский движок для интернет-магазинов CS-Cart признан одним из лучших в мире Ассоциацией американских веб-мастеров (4)
31.08  UMI.CMS выпустила новую редакцию платформы для создания интернет-магазинов — Ultimate
26.08  Интернет-магазинам объяснили, как ускорить загрузку мобильных страниц
24.08  Apple выиграл суд у очередного российского продавца
23.08  Amiro.CMS стала еще удобнее

Форум
14:40 25.01 oscill  Не актуально. (119)
16:08 23.01 TovBluher  Почему именно Битрикс??? (74)
22:11 10.01 Симон  критика по сайту!!! хелп (14)
22:01 10.01 Симон  Индексация сайта и его отображение в поисковиках (13)
22:43 09.01 krasnaya mechta  создание торговой площадки (16)
23:16 08.01 fogfox  Не могу создать инернет магазин уже как 3 года. Помогите советом. (48)
20:57 20.12 LoginGooD  Продается готовый интернет-магазин интим товаров (6)
16:09 19.12 Кристина Ли  Есть ли у кого опыт в создании сайта на UniSite CMS?
14:53 14.12 Дмитрий Клинских  Продаю шаблон сайта фитнес тренера (2)
09:21 30.11 ArtSol  Ищу программиста (api интеграция доставки - битрикс)

Статьи и аналитика
11.08  На что обратить внимание при создании или доработке сайта (2)
17.12  SEO сайта интернет-магазина: что нужно сделать еще на старте (чек-лист) (6)
25.11  Интернет-магазин: ускоряем загрузку (10)
03.07  Строим интернет-магазин на CS-Cart. Тест-драйв (8)
26.05  ECOM Expo`14: ажиотаж вокруг электронной торговли (1)
27.11  Доменные споры: 8 занимательных историй из судебной практики (8)
27.11  Платформа для создания интернет-магазина: выбираем с точки зрения бизнеса (11)
26.11  Юзабилити-экспертиза: выпуск №7
19.11  Идеальное семантическое ядро: в чем секрет? (2)
11.11  Как выбрать CMS для интернет-магазина? (4)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB