Тема: Не актуально.



monoreals : Заказы у поставщика в основном по артикулам делаются.

Это да, но если несколько поставщиков и у каждого свой артикул на один и тот же товар. Тут тогда уже надо шаманить в 1С и заводить свойства складов/поставщиков и ваш артикул текущий в 1С уже кроме вас самих для наглядности не пригодится.



У нас было несколько проектов с ИМ автозапчастей со множеством деталей, их аналогами, складами и поставщиками конфигурации Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф. Технология заведения в нее базы товаров мне до сих пор не ясна, из каких то справочников и баз данных. Но вот синхронизация шла по коду товара в 1С, а артикулы аналогов по складам были как доп свойства товара. Это да, но если несколько поставщиков и у каждого свой артикул на один и тот же товар. Тут тогда уже надо шаманить в 1С и заводить свойства складов/поставщиков и ваш артикул текущий в 1С уже кроме вас самих для наглядности не пригодится.У нас было несколько проектов с ИМ автозапчастей со множеством деталей, их аналогами, складами и поставщиками конфигурации Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф. Технология заведения в нее базы товаров мне до сих пор не ясна, из каких то справочников и баз данных. Но вот синхронизация шла по коду товара в 1С, а артикулы аналогов по складам были как доп свойства товара.

Автор: monoreals

голосов : 3

Дата: 17:20, Чт., 22 Янв. 15

17:20, Чт., 22 Янв. 15

PHPShop : Это да, но если несколько поставщиков и у каждого свой артикул на один и тот же товар. Тут тогда уже надо шаманить в 1С и заводить свойства складов/поставщиков и ваш артикул текущий в 1С уже кроме вас самих для наглядности не пригодится.

Ну это нормальная практика с 1С - разные поставщики. И в этом криминала не вижу..

PHPShop : У нас было несколько проектов с ИМ автозапчастей со множеством деталей, их аналогами, складами и поставщиками конфигурации Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф. Технология заведения в нее базы товаров мне до сих пор не ясна, из каких то справочников и баз данных. Но вот синхронизация шла по коду товара в 1С, а артикулы аналогов по складам были как доп свойства товара.

И это абсолютно верное решение. Не более, и не менее. И это абсолютно верное решение. Не более, и не менее.

monoreals : Потому как Бэк-офис приоритетнее, нежели Фронт-офис в роли которого выступает ИМ.

ВЫ это попробуйте сказать владельцам ИМ!!!

Это подход- когда ИМ является дополнением к уже раскрученным офлайн продажам. А представим ситуацию, когда ИМ- это основной вид деятельности без организации офлайн- магазина



Представим ситуацию:

ИМ работает уже 4-5 лет, имеет топовые позиции по запросам в поисковых системах. И тут Мы говорим ему: "мы внедряем 1С, все будем загружать от туда. при этом у всех твоих товаров сменится адресация (ведь фронт офис для нас ничто!!! Главное чтобы в бэк-офисе мы смогли четко заказывать товары у поставщиков)".



С таким подходом какие наши потери???

1. потеря позиций = потеря продаж

2. потеря продаж = потеря дохода.

3. потеря продаж = нечего заказывать у поставщиков.



Так зачем такой бэк-офис, который приведет к ликвидации ИМ? ВЫ это попробуйте сказать владельцам ИМ!!!Это подход- когда ИМ является дополнением к уже раскрученным офлайн продажам. А представим ситуацию, когда ИМ- это основной вид деятельности без организации офлайн- магазинаИМ работает уже 4-5 лет, имеет топовые позиции по запросам в поисковых системах. И тут Мы говорим ему: "мы внедряем 1С, все будем загружать от туда. при этом у всех твоих товаров сменится адресация (ведь фронт офис для нас ничто!!! Главное чтобы в бэк-офисе мы смогли четко заказывать товары у поставщиков)".1. потеря позиций = потеря продаж2. потеря продаж = потеря дохода.3. потеря продаж = нечего заказывать у поставщиков.Так зачем такой бэк-офис, который приведет к ликвидации ИМ?

PHPShop : Это да, но если несколько поставщиков и у каждого свой артикул на один и тот же товар.



это еще что!!!

У меня были клиенты, у которых совпадали артикулы поставщиков, а товары были совершенно разные!!!

решение было такое:

ввели префиксы в артикулах, который был уникальным для каждого поставщика. это еще что!!!У меня были клиенты, у которых совпадали артикулы поставщиков, а товары были совершенно разные!!!решение было такое:ввели префиксы в артикулах, который был уникальным для каждого поставщика.

Автор: monoreals

голосов : 3

Дата: 17:56, Чт., 22 Янв. 15

17:56, Чт., 22 Янв. 15

web4 : Так зачем такой бэк-офис, который приведет к ликвидации ИМ?

Ну тогда и внедрять не стоит))

А то это как ходить на руках.. можно, но на ногах-то привычнее) Ну тогда и внедрять не стоит))А то это как ходить на руках.. можно, но на ногах-то привычнее)

monoreals : Ну тогда и внедрять не стоит))

А то это как ходить на руках.. можно, но на ногах-то привычнее)

Ну зачем же так сразу и отрубать???

Я к чему это говорю???

В такой ситуации я вижу два пути:

1.Чтобы ИМ продиктовал свои свойства 1С-ке по которым можно потом делать синхронизацию.

ЛИБО:

2. если уж есть такая необходимость сделать выгрузку с 1С, то предварительно сделать переопределение накопленной ссылочной массы на новую адресацию. Это ка правило делается 301-м редиректом. Если товаров мало, то это можно сделать ручками, но если товаров много( а пришли к решению, что нужна 1С, то наверняка много!!!), то в таких ситуациях нужно писать оптимайзер, который бы генерил редирект на лету. Ну зачем же так сразу и отрубать???Я к чему это говорю???В такой ситуации я вижу два пути:1.Чтобы ИМ продиктовал свои свойства 1С-ке по которым можно потом делать синхронизацию.ЛИБО:2. если уж есть такая необходимость сделать выгрузку с 1С, то предварительно сделать переопределение накопленной ссылочной массы на новую адресацию. Это ка правило делается 301-м редиректом. Если товаров мало, то это можно сделать ручками, но если товаров много( а пришли к решению, что нужна 1С, то наверняка много!!!), то в таких ситуациях нужно писать оптимайзер, который бы генерил редирект на лету.

Автор: monoreals

голосов : 3

Дата: 20:57, Чт., 22 Янв. 15

20:57, Чт., 22 Янв. 15

web4 : 2. если уж есть такая необходимость сделать выгрузку с 1С, то предварительно сделать переопределение накопленной ссылочной массы на новую адресацию. Это ка правило делается 301-м редиректом. Если товаров мало, то это можно сделать ручками, но если товаров много( а пришли к решению, что нужна 1С, то наверняка много!!!), то в таких ситуациях нужно писать оптимайзер, который бы генерил редирект на лету.

Ну это гуд, когда у тебя "чистая" 1С.

а представь, что у тебя есть уже давно работающая 1С? Ну это гуд, когда у тебя "чистая" 1С.а представь, что у тебя есть уже давно работающая 1С?

monoreals : Ну это гуд, когда у тебя "чистая" 1С.

а представь, что у тебя есть уже давно работающая 1С?

не вижу связи )))

я же рассуждал по случаю, когда и-магазин появился раньше 1С-ки, и встает вопрос как ее внедрять.



А случай когда 1С-ка появилась раньше И-магазина , вообще нечео обсуждать. Просту выгружаем в ИМ, и работаем.



3-й и самый сложный вариант. А на мой взгляд самый тупой, но он тоже встречается, это когда 1С и ИМ, до определенного момента жили сами по себе, и вдруг появилась неоходимость их соединить. Этот вопрос кажись на предыдущей страничке уже раскрыл PHPSHOP не вижу связи )))я же рассуждал по случаю, когда и-магазин появился раньше 1С-ки, и встает вопрос как ее внедрять.А случай когда 1С-ка появилась раньше И-магазина , вообще нечео обсуждать. Просту выгружаем в ИМ, и работаем.3-й и самый сложный вариант. А на мой взгляд самый тупой, но он тоже встречается, это когда 1С и ИМ, до определенного момента жили сами по себе, и вдруг появилась неоходимость их соединить. Этот вопрос кажись на предыдущей страничке уже раскрыл PHPSHOP

Автор: monoreals

голосов : 3

Дата: 21:09, Чт., 22 Янв. 15

21:09, Чт., 22 Янв. 15

Хорошо))) вы меня убедили)



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есть ли решение проблемы с корзиной, а именно - после оформления заказа на сайте и последующем переходе на другие страницы, корзина опять возвращается в заполненный вид, который был перед оформлением заказа.



Описанный в вашей базе знаний способ не помогает -

https://help.phpshop.ru/knowledgebase/article/303



После изменения строки в .htaccess (php_flag register_globals off) пропадает вообще всё, кроме главной страницы.



Прошу вас посоветовать еще какие-либо способы решения проблемы.



И еще - решена ли проблема изменение цены группе товаров ?

Из-за ситуации в стране, мы вынуждены менять цены несколько раз в неделю.

Делаем это вручную для каждого товара, сами понимаете, нервов на такие манипуляции не хватает.

Может есть какие-то изменения в лучшую сторону? Уважаемый PHPShop,есть ли решение проблемы с корзиной, а именно - после оформления заказа на сайте и последующем переходе на другие страницы, корзина опять возвращается в заполненный вид, который был перед оформлением заказа.Описанный в вашей базе знаний способ не помогает -После изменения строки в .htaccess (php_flag register_globals off) пропадает вообще всё, кроме главной страницы.Прошу вас посоветовать еще какие-либо способы решения проблемы.И еще - решена ли проблема изменение цены группе товаров ?Из-за ситуации в стране, мы вынуждены менять цены несколько раз в неделю.Делаем это вручную для каждого товара, сами понимаете, нервов на такие манипуляции не хватает.Может есть какие-то изменения в лучшую сторону?



Можно еще попробовать отключить дату выдачи изменения документа: help.phpshop.ru/knowledgebase/article/29 для отключение кеширования браузером.



Сделайте заявку в нашу тех. поддержку, это совершенно бесплатно для всех пользователей help.phpshop.ru/new/



Есть официальный ресурс, ссылка на тех. поддержку есть в каждой админке нашего ПО в закладке "Справка" - "Техническая поддержка". Катерина, для анализа проблемы нужно знать версию магазина и ссылку на него. Описанные вами проблемы указывают, что этому магазину лет 7 или больше, раз он использует режим register_globals On.Можно еще попробовать отключить дату выдачи изменения документа: help.phpshop.ru/knowledgebase/article/29 для отключение кеширования браузером.Сделайте заявку в нашу тех. поддержку, это совершенно бесплатно для всех пользователей help.phpshop.ru/new/Есть официальный ресурс, ссылка на тех. поддержку есть в каждой админке нашего ПО в закладке "Справка" - "Техническая поддержка".

Автор: Sergeysport

голосов : 3

Дата: 22:21, Вт., 17 Мар. 15

22:21, Вт., 17 Мар. 15

KaterinaKon, если без глобальных переменных у вас сайт не работает, то ваша версия до 36....

Очистка корзины выполняется командой:

Код: session_unregister('cart');

Если в администр. части для способа оплаты указано "Сообщение" (То есть Заказы -> Способы оплаты -> Тип оплаты -> Сообщение),

то эта команда:

Код: session_unregister('cart');

работает в файле

payment/message/order.php

Она там в конце.

Проверьте, есть ли она там и не закомментирована ли она?

То есть нет ли перед ней вот такого знака //

она не должна быть внутри таких символов: /* */

Вообще, если сначала корзина очищалась, потом нет, то надо вспомнить что меняли.



Автоматизировать изменения цен можно с помощью:

База -> Выгрузка прайс листа

Открыть полученный файл Экселем, и для нужных товаров поставить нужные цены. Наличие товара тоже там можно проставить.

Только, могут быть сложности:

Товары будут там по возрастанию id товара.

Фильтром или сортировкой их никак не расположишь по группам товаров, чтобы ненужные удалить и иметь только товары нужной группы.

Я по-началу, для этого делал так:

В php код вносил изменения в папку phpshop\admpanel\export\

чтобы выгружался id каталога. Это дает возможность в Экселе расположить по группам и удалить лишнее.

Загружать нужно 2 столбца: id товара и его цену.

Загружать через База -> Загрузка базы (не прайс-лист). Сначала попробовать на 1 товаре.



Потом написал программу: она берет с почты прайс-лист поставщика, и ставит цену и наличие в автоматическом режиме. работает в файлеpayment/message/order.phpОна там в конце.Проверьте, есть ли она там и не закомментирована ли она?То есть нет ли перед ней вот такого знака //она не должна быть внутри таких символов: /* */Вообще, если сначала корзина очищалась, потом нет, то надо вспомнить что меняли.Автоматизировать изменения цен можно с помощью:База -> Выгрузка прайс листаОткрыть полученный файл Экселем, и для нужных товаров поставить нужные цены. Наличие товара тоже там можно проставить.Только, могут быть сложности:Товары будут там по возрастанию id товара.Фильтром или сортировкой их никак не расположишь по группам товаров, чтобы ненужные удалить и иметь только товары нужной группы.Я по-началу, для этого делал так:В php код вносил изменения в папку phpshop\admpanel\export\чтобы выгружался id каталога. Это дает возможность в Экселе расположить по группам и удалить лишнее.Загружать нужно 2 столбца: id товара и его цену.Загружать через База -> Загрузка базы (не прайс-лист). Сначала попробовать на 1 товаре.Потом написал программу: она берет с почты прайс-лист поставщика, и ставит цену и наличие в автоматическом режиме.

PHPShop и особенно Sergeysport ,

спасибо за ответы.

Самостоятельно пока не удалось решить проблему,

обратилась в тех. поддержку. и особенноспасибо за ответы.Самостоятельно пока не удалось решить проблему,обратилась в тех. поддержку.

По просьбе и в обмен на годовую техподдержку,удалил первый пост и переименовал всё тему ( старое название "Осторожно PHPShop") Как же я погорячился...так что к сожалению , ужасы phpshop продолжаются ,подробности чуть позже ( надеюсь дождаться ответ на тикет 5!!! дневной давности.)