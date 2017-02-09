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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Достависта - это кто вообще?
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 2.4Репутация: 2.4
голосов: 1
Дата: 3:09, Чт., 9 Фев. 17
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Модератор :
Оскорбления, ненормативная лексика на форуме запрещены.


В моем посте НЕ БЫЛО оскорблений и не нормативной лексики! Могли бы промодерировать и удалить "лексику", если таковая имелась, а не весь пост!

То что в ЧАТЕ сидят "школьники", это что оскорбление?

По моему это и есть основная функция модератора.

СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 2.4Репутация: 2.4
голосов: 1
Дата: 3:45, Чт., 9 Фев. 17
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Anton Shishkin :
Коллега, в таких случаях надо звонить и голосом объяснять. Это уже пройденный этап. Чат - это так, по мелким вопросам. Всё нестандартное эффективней решать по телефону.


Звоня по Телефону! Я трачу время, только на телефон! Я не могу делать никаких дел параллельно, а ЧАТ на что?
Вы пробовали туда дозвонится в будни до 18 часов? Лично Я нет! А телефон у них не 8-800
А то что в ЧАТЕ сидят какие то странные люди, впечатление что "школьники" или студенты первого курса или вообще на удаленке, меня не покидает.

Нет, ну каково, взять и удалить Учетную запись!
Я ему о том, что зайти не могу и добавить другое лицо, а он берет удаляет Shocked
Как вообще им дают такие полномочия?

Сегодня вот согласовал перенос доставки на другие дни с Курьером! Отписал в ЛК об этом!
Не фига, звонит курьер и говорит ему не дают НОВЫЙ ЗАКАЗ, т.к. мой не завершен! Конечно не завершен, ведь Я написал, что будет перенос через день.

Оказывается, нужно было отредактировать заявку и изменит дату, пришлось ставить "левого" получателя! И менять время и дату!
Только тогда курьеру, дали новый заказ!

По моему представители Достависта, совсем не читают этот форум и ветку.

Сейчас обнаружил очередной КОСЯК, после их "обновления", вообще Тренд какой то пошел, если что то где то обновляют, жди ухудшения работы...

Короче.
Создаю заявку НОВУЮ - отправляю в Черновик, думая что потом еще добавлю.
И что Я вижу, а нет больше черновика! Или делай заказ до конца или новый!

Тоже самое при КОПИРОВАНИИ, создаешь копировать, думая, что заполню заявку позже. А черновика то нет!

ТРЕТЬЕ!
Постоянно слетает форма с МАГАЗИНА на Обычный.
Постоянно СЛЕТАЮТ АДРЕСА! И ВРЕМЯ И ДАТЫ!
Сегодня поставил СУММУ по заказу в НОЛЬ, захожу повторно, вижу там откуда-то уже 3000 руб!

СУММА СТРАХОВКИ перестала считаться автоматом (ее раньше можно было править).
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 6:29, Чт., 9 Фев. 17
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krutik :
Звоня по Телефону! Я трачу время, только на телефон! Я не могу делать никаких дел параллельно, а ЧАТ на что?


Лично я юзаю гарнитуру. Повесил на ухо, набрал номер и можно чпокать мозг сколько душе угодно и кому угодно. Удобно Smile

Чат, как говорил выше, только для стандартных вопросов. Во всех чатах все отвечают по скрипту. И если вопрос вне скрипта, то лучше сразу звонить.

И да, это трата времени в любом случае. Ну а как без этого? Таков этот ужасный мир. Просто это издержки. Ничего не поделаешь. Общение с большими компаниями, например Microsoft - это вообще ад Rolling Eyes

krutik :
Я ему о том, что зайти не могу и добавить другое лицо, а он берет удаляет


Ну не берут на должность операторов великих гениев. Да и великих умов не так уж много в России осталось. Ничего не поделать. Таков сей мир в сей местности. Просто учитывайте это.

krutik :
По моему представители Достависта, совсем не читают этот форум и ветку.


Судя по-всему, в последнее время, не читают. Я даже не знаю, хорошо это или плохо или просто форум мертвый и нет смысла.

krutik :
отправляю в Черновик


В Достависте были черновики? Shocked

krutik :
Постоянно слетает форма с МАГАЗИНА на Обычный


Да, причем без возможности отключить обычную форму. Ну, когда-нить допилят. Если в эту ветку зайдут Rolling Eyes

А вообще, весь ЛК можно идеализировать за месяц. Это элементарно. Почему этого не делают - я хз.

krutik :
(ее раньше можно было править


И сейчас можно править сумму страховки. Разве нет? Shocked
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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