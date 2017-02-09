Достависта - это кто вообще?

Anton Shishkin : Коллега, в таких случаях надо звонить и голосом объяснять. Это уже пройденный этап. Чат - это так, по мелким вопросам. Всё нестандартное эффективней решать по телефону.



Звоня по Телефону! Я трачу время, только на телефон! Я не могу делать никаких дел параллельно, а ЧАТ на что?

Вы пробовали туда дозвонится в будни до 18 часов? Лично Я нет! А телефон у них не 8-800

А то что в ЧАТЕ сидят какие то странные люди, впечатление что "школьники" или студенты первого курса или вообще на удаленке, меня не покидает.



Нет, ну каково, взять и удалить Учетную запись!

Я ему о том, что зайти не могу и добавить другое лицо, а он берет удаляет

Как вообще им дают такие полномочия?



Сегодня вот согласовал перенос доставки на другие дни с Курьером! Отписал в ЛК об этом!

Не фига, звонит курьер и говорит ему не дают НОВЫЙ ЗАКАЗ, т.к. мой не завершен! Конечно не завершен, ведь Я написал, что будет перенос через день.



Оказывается, нужно было отредактировать заявку и изменит дату, пришлось ставить "левого" получателя! И менять время и дату!

Только тогда курьеру, дали новый заказ!



По моему представители Достависта, совсем не читают этот форум и ветку.



Сейчас обнаружил очередной КОСЯК, после их "обновления", вообще Тренд какой то пошел, если что то где то обновляют, жди ухудшения работы...



Короче.

Создаю заявку НОВУЮ - отправляю в Черновик, думая что потом еще добавлю.

И что Я вижу, а нет больше черновика! Или делай заказ до конца или новый!



Тоже самое при КОПИРОВАНИИ, создаешь копировать, думая, что заполню заявку позже. А черновика то нет!



ТРЕТЬЕ!

Постоянно слетает форма с МАГАЗИНА на Обычный.

Постоянно СЛЕТАЮТ АДРЕСА! И ВРЕМЯ И ДАТЫ!

Сегодня поставил СУММУ по заказу в НОЛЬ, захожу повторно, вижу там откуда-то уже 3000 руб!



СУММА СТРАХОВКИ перестала считаться автоматом (ее раньше можно было править). Звоня по Телефону! Я трачу время, только на телефон! Я не могу делать никаких дел параллельно, а ЧАТ на что?Вы пробовали туда дозвонится в будни до 18 часов? Лично Я нет! А телефон у них не 8-800А то что в ЧАТЕ сидят какие то странные люди, впечатление что "школьники" или студенты первого курса или вообще на удаленке, меня не покидает.Нет, ну каково, взять и удалить Учетную запись!Я ему о том, что зайти не могу и добавить другое лицо, а он берет удаляетКак вообще им дают такие полномочия?Сегодня вот согласовал перенос доставки на другие дни с Курьером! Отписал в ЛК об этом!Не фига, звонит курьер и говорит ему не дают НОВЫЙ ЗАКАЗ, т.к. мой не завершен! Конечно не завершен, ведь Я написал, что будет перенос через день.Оказывается, нужно было отредактировать заявку и изменит дату, пришлось ставить "левого" получателя! И менять время и дату!Только тогда курьеру, дали новый заказ!По моему представители Достависта, совсем не читают этот форум и ветку.Сейчас обнаружил очередной КОСЯК, после их "обновления", вообще Тренд какой то пошел, если что то где то обновляют, жди ухудшения работы...Короче.Создаю заявку НОВУЮ - отправляю в Черновик, думая что потом еще добавлю.И что Я вижу, а нет больше черновика! Или делай заказ до конца или новый!Тоже самое при КОПИРОВАНИИ, создаешь копировать, думая, что заполню заявку позже. А черновика то нет!ТРЕТЬЕ!Постоянно слетает форма с МАГАЗИНА на Обычный.Постоянно СЛЕТАЮТ АДРЕСА! И ВРЕМЯ И ДАТЫ!Сегодня поставил СУММУ по заказу в НОЛЬ, захожу повторно, вижу там откуда-то уже 3000 руб!СУММА СТРАХОВКИ перестала считаться автоматом (ее раньше можно было править).