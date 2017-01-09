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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Достависта - это кто вообще?
СообщениеАвтор: cosmotion  Репутация: 1.2
Дата: 19:25, Пн., 9 Янв. 17
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Сегодня получила письмо от поставщика в Москве.

С "Достависта" мы не работам.

Сервис "убогих" курьеров.Мы тратим очень много сил и объяснений.Они все не русские.

Это ужас....они набирают грубо говоря "бомжей"....нам не приятно.

Курьеров данной фирмы охрана не допустит к нам больше.
_________________
Афина - эротическое белье

СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 18.7Репутация: 18.7
голосов: 9
Дата: 19:38, Пн., 9 Янв. 17
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Вы же видите кого назначает Вам система. Можете в комментарии писать - курьер славянской внешности, паспорт РФ, прописка Мск.
СообщениеАвтор: cosmotion  Репутация: 1.2
Дата: 20:12, Пн., 9 Янв. 17
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Фролик :
Можете в комментарии писать - курьер славянской внешности, паспорт РФ, прописка Мск.


А это поможет? Курьера разве не программа выбирает? Программа может определить славянская у него внешность или нет.

Вот еще поставщик дописал, когда начала выяснять в национальности ли только проблема. "Один пришел с маленьким ребенком на руках и стоял у нас..."

Т.е. еще нет определенной дисциплины поведения. Я наоборот за достависту, очень удобно, быстрая доставка, деньги сразу. Но, я не вижу этих курьеров, не общаюсь с ними, забор у поставщика. К сожалению, Московский поставщик отказывается категорически работать с Доставистой. Sad
_________________
Афина - эротическое белье
СообщениеАвтор: cosmotion  Репутация: 1.2
Дата: 20:15, Пн., 9 Янв. 17
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krutik :
Подождите, но вы же свое белье из Ростова папы шлете? А они вроде в Мск и Питере в основном в чем секрет?


Все очень просто, есть поставщики в Москве. Курьер приезжает к поставщику забирает товар и отвозит клиенту.
_________________
Афина - эротическое белье
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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