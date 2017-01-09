Достависта - это кто вообще?

Фролик : Можете в комментарии писать - курьер славянской внешности, паспорт РФ, прописка Мск.



А это поможет? Курьера разве не программа выбирает? Программа может определить славянская у него внешность или нет.



Вот еще поставщик дописал, когда начала выяснять в национальности ли только проблема. "Один пришел с маленьким ребенком на руках и стоял у нас..."



Т.е. еще нет определенной дисциплины поведения. Я наоборот за достависту, очень удобно, быстрая доставка, деньги сразу. Но, я не вижу этих курьеров, не общаюсь с ними, забор у поставщика. К сожалению, Московский поставщик отказывается категорически работать с Доставистой.

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Афина - эротическое белье А это поможет? Курьера разве не программа выбирает? Программа может определить славянская у него внешность или нет.Вот еще поставщик дописал, когда начала выяснять в национальности ли только проблема. "Один пришел с маленьким ребенком на руках и стоял у нас..."Т.е. еще нет определенной дисциплины поведения. Я наоборот за достависту, очень удобно, быстрая доставка, деньги сразу. Но, я не вижу этих курьеров, не общаюсь с ними, забор у поставщика. К сожалению, Московский поставщик отказывается категорически работать с Доставистой._________________