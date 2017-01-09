Достависта - это кто вообще?

Вы же видите кого назначает Вам система. Можете в комментарии писать - курьер славянской внешности, паспорт РФ, прописка Мск.
Фролик :
Можете в комментарии писать - курьер славянской внешности, паспорт РФ, прописка Мск.
А это поможет? Курьера разве не программа выбирает? Программа может определить славянская у него внешность или нет.
Вот еще поставщик дописал, когда начала выяснять в национальности ли только проблема. "Один пришел с маленьким ребенком на руках и стоял у нас..."
Т.е. еще нет определенной дисциплины поведения. Я наоборот за достависту, очень удобно, быстрая доставка, деньги сразу. Но, я не вижу этих курьеров, не общаюсь с ними, забор у поставщика. К сожалению, Московский поставщик отказывается категорически работать с Доставистой. _________________ Афина - эротическое белье
krutik :
Подождите, но вы же свое белье из Ростова папы шлете? А они вроде в Мск и Питере в основном в чем секрет?
Все очень просто, есть поставщики в Москве. Курьер приезжает к поставщику забирает товар и отвозит клиенту. _________________ Афина - эротическое белье