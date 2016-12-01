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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Достависта - это кто вообще?
СообщениеАвтор: cosmotion  Репутация: 1.1
Дата: 11:46, Чт., 1 Дек. 16
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Фролик :
Такси никогда не пользовались? Принцип тот же самый. Разумеется собеседование проходят, но курьер - это фрилансер, он не работает в достависте.


Просто курьер это же не таксист, от курьера может сложится плохое впечатление у клиента о магазине и клиент никогда не вернется.

Я читала на сайте, что у них есть какое-то кол-во людей в штате. При оформлении заявки можно выбирать курьера или нет?
_________________
Афина - эротическое белье

СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 18.6Репутация: 18.6
голосов: 9
Дата: 12:25, Чт., 1 Дек. 16
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cosmotion :
Просто курьер это же не таксист


Уверяю Вас, разницы нет никакой.

cosmotion :
от курьера может сложится плохое впечатление у клиента о магазине и клиент никогда не вернется.


Вы в наше время все еще надеетесь на повторные продажи? В случае с курьерскими службами Вы в принципе не видите кто и как доставляет заказ. В достависте Вы даете поручение конкретному человеку, если он Вас по фото не устраивает - можете переназначить.

cosmotion :
Я читала на сайте, что у них есть какое-то кол-во людей в штате. При оформлении заявки можно выбирать курьера или нет?


В штате нет. Есть курьеры, которые работают по полному дню, но это не штат в прямом смысле слова. Есть курьеры, которые работают в свободное время.

Курьера Вы не выбираете, он выбирается алгоритмом исходя из множества факторов - как быстро нужно приехать, какие параметры заказа, откликнулся ли курьер на заказ, был ли этот курьер уже у Вас. Единственное что Вы можете сделать - это выбрать курьера из числа последних, тогда такой курьер получит преимущество при отклике на Ваш заказ.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 13:05, Чт., 1 Дек. 16
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cosmotion :
Я читала на сайте, что у них есть какое-то кол-во людей в штате.


Где? Можете дать ссылку? ))) По-моему, Вы даже не открывали их сайт, судя по Вашим вопросам)))

Фролик :
Вы в наше время все еще надеетесь на повторные продажи?


Зависит от сферы. У меня таких четверть уже Smile
СообщениеАвтор: cosmotion  Репутация: 1.1
Дата: 13:05, Пн., 12 Дек. 16
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Поделюсь опытом первого сотрудничества с Доставистой.

Сегодня в 10.30 сформировала заявку на забор и доставку. В 11.05 курьер уже был на адресе забора. В 12.00 уже был на адресе доставки. В 12.05 я получила деньги на карту сбербанка за товар. Супер.
_________________
Афина - эротическое белье
СообщениеАвтор: levidaniil 
голосов: 2
Дата: 13:28, Пн., 12 Дек. 16
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cosmotion :
Поделюсь опытом первого сотрудничества с Доставистой.


Вас ждет еще много интересного =)
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 21:54, Пн., 12 Дек. 16
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cosmotion :
Поделюсь опытом первого сотрудничества с Доставистой.

Сегодня в 10.30 сформировала заявку на забор и доставку. В 11.05 курьер уже был на адресе забора. В 12.00 уже был на адресе доставки. В 12.05 я получила деньги на карту сбербанка за товар. Супер.


Ну вот что и требовалось доказать - надо было просто попробовать и лично оценить, КАК это Wink
Главное правило - не забывайте включать страховку и контролировать корректное заполнение расписки курьерами и всё будет ок Smile
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1
Дата: 0:47, Вт., 13 Дек. 16
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cosmotion :
Сегодня в 10.30 сформировала заявку на забор и доставку. В 11.05 курьер уже был на адресе забора. В 12.00 уже был на адресе доставки. В 12.05 я получила деньги на карту сбербанка за товар. Супер.


Подождите, но вы же свое белье из Ростова папы шлете? А они вроде в Мск и Питере в основном в чем секрет? Razz
Про карту СБ, интересно как то...
СообщениеАвтор: Eliseo 
Дата: 21:53, Ср., 21 Дек. 16
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Захотят- приедут, не захотят- не приедут, и никто ни за что не отвечает.
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1
Дата: 22:02, Ср., 21 Дек. 16
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Сегодня был диалог с Доставистой...
Очень долго и муторно пытался выпросить их простую информацию...

Сколько пеший курьер может взять, кг за раз? - выяснили не более 15 кг

Далее спрашиваем, а какое кол-во за раз и объем? Ведь кг бывают разными, и тут началось...
Mr. Green

Короче в итоге выяснили, что ПАКЕТЫ или СУМКИ для переноса товара, должен предоставлять ОТПРАВИТЕЛЬ или указывать это для Курьера.

Т.е эти нюансы даже не прописаны!
Представьте у вас 30 отправлений, первое, а справится ли курьер вообще? Второе каждое отправление по 20х20х15 см к примеру, как он их и в чем понесет? СЮРПРИЗ!

До конца не выяснено, а что если ОТДАТЬ хотим к примеру СЕГОДНЯ! А часть доставок нужно сделать ЗАВТРА?

Потом, почему бы при заказе не дать возможность, печатать ярлыки на отправления по заданным параметрам? Что бы не курьер не отправитель, не делали двойную работу?
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1
Дата: 22:10, Ср., 21 Дек. 16
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Eliseo :
Захотят- приедут, не захотят- не приедут, и никто ни за что не отвечает.


Это как? А что достависта говорит?
СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 18.6Репутация: 18.6
голосов: 9
Дата: 22:39, Ср., 21 Дек. 16
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krutik :
Сколько пеший курьер может взять, кг за раз? - выяснили не более 15 кг

Это смотря какой курьер, там и женщины есть. Есть и курьеры с тележками.

krutik :
Далее спрашиваем, а какое кол-во за раз и объем? Ведь кг бывают разными, и тут началось...



Так сами и представьте как Ваш груз доставить общественным транспортом.

krutik :
Короче в итоге выяснили, что ПАКЕТЫ или СУМКИ для переноса товара, должен предоставлять ОТПРАВИТЕЛЬ или указывать это для Курьера.


Вроде все логично


krutik :
Представьте у вас 30 отправлений, первое, а справится ли курьер вообще?


Виемя и маргрут проставляет закащчик, соответственно нужно уметь оптимально строить маршрут как по географии, так и по времени.


krutik :
Второе каждое отправление по 20х20х15 см к примеру, как он их и в чем понесет? СЮРПРИЗ!


Отдавать одному курьеру 30 заказов не целесообразно - нужно делить заказы на зоны доставки и несколько курьеров


krutik :
До конца не выяснено, а что если ОТДАТЬ хотим к примеру СЕГОДНЯ! А часть доставок нужно сделать ЗАВТРА?

В заказе указывается день и интервал доставки, соответсивенно курьер видит когла нужно доставить заказ.

krutik :
Потом, почему бы при заказе не дать возможность, печатать ярлыки на отправления по заданным параметрам? Что бы не курьер не отправитель, не делали двойную работу?

Там ярлыки ни к чему.
СообщениеАвтор: Eliseo 
Дата: 22:58, Ср., 21 Дек. 16
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krutik :
что достависта говорит

Ничего. Молчит. Им по барабану, погода сегодня плохая.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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