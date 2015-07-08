Негативные отзывы от конкурентов - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Имиджевая реклама
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Имиджевая реклама
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Тема:

Негативные отзывы от конкурентов
СообщениеАвтор: RomanKap 
Дата: 2:42, Ср., 8 Июл. 15
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О даа. Согласен с вышевыступавшими: это реальный способ испортить жизнь. И ты-то видишь, что - рррааааз! - волной прошлись пустые отзывы (без особой конкретики, в духе - "ааа, все плохо"), но ведь оно остается в интренете, и многие клиенты верят. К сожалению, не все ресурсы готовы идти навстречу в таких ситуациях. Остается только грамотная отработка этих отзывов - показть, что они фальшивые, спросив уникальные характеристики, как писали выше, например, номер заказа. Здравые люди поймут.

СообщениеАвтор: Сергей Жуков 
Дата: 11:41, Пт., 10 Июл. 15
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Ключевой момент в работе с такими ситуациями - не пытаться сделать вид, что ничего не происходит, авось забудут. В некоторых случаях, действительно, запрос конкретики помогает вывести ботов на чистую воду, а если это и реальный отзыв, то реакция со стороны компании - это в большинстве случаев возможность перевести хотя бы часть общественного мнения на свою сторону, в основном тех людей, которые сталкивались с негативом от компаний в реальности и ценят стремление разобраться.
СообщениеАвтор: Себастьян 
Дата: 21:54, Вс., 19 Июл. 15
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Обычно видно, где настоящий негатив, а где "из пальца". Да и чего волнуетесь, если вы заслуживаете положительной репутации ничто ее не испортит
СообщениеАвтор: Сергей Жуков 
Дата: 12:50, Вт., 21 Июл. 15
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Себастьян :
Да и чего волнуетесь, если вы заслуживаете положительной репутации ничто ее не испортит

Ну вот это, простите, весьма спорное утверждение. Ведь если клиенту все понравилось, он просто молча уходит, в лучшем случае говорит "спасибо", ну самый идеальный клиент еще расскажет об этом друзьям в оффлайне. А вот если реально что-то было не так, вот тогда об этом узнает весь рунет - с форумов, сайтов отзывов, маркета, если это ИМ, и проч. Так что волноваться о своей положительной репутации, даже (я бы сказал, тем более) если вы ее реально заслуживаете, еще как стоит.
СообщениеАвтор: Дмитрий Осипов  Репутация: 33.7Репутация: 33.7Репутация: 33.7
голосов: 11
Дата: 14:02, Вт., 21 Июл. 15
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Это верно. Довольный клиент, как известно, расскажет об этом троим, а недовольный десятерым.

Собственно, агентства по обелению репутации действуют уже описанными в топике методами.

1. У каждого негативного или положительного отзыва который имеет для вас значение должнен быть официальный ответ на площадке.

2. Если отзыв липовый, просто запрашиваете номер договора или чек у автора. Если он вам не отвечает - можете требовать у владельца площадки удаление отзыва как ненастоящего незабыв оставить комментарий в топике о том, что проведя проверку вы установили что такого клиента у вас не было и пост оставлен с целью опорочить репутацию компании.

3. Настоящие недовольные и критические отзывы также должны быть обработаны и посетители должны видеть что вами была проведена работа и претензия была улажена.

4. Оставление ненастоящих положительных отзывов дорожка очень скользкая. Скажу так, на рынке примерно 5% специалистов из тех кто предлагает подобные услуги могут писать и публиковать их правильно (так чтобы сработали в плюс для вас). Если же вы будете работать с оставшимися 95% предложениями в этой сфере то отзывы будут работать для вас в минус (скрыто, хоть и будут положительными, в этом их особенный вред и опасность).
_________________
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E-mail: dmitry.a.ocipov@gmail.com
СообщениеАвтор: Сергей Жуков 
Дата: 11:50, Ср., 22 Июл. 15
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Весьма дельный список. Я бы добавил, что самый верный путь - настоящие положительные отзывы, но над их получением зачастую приходится поработать не меньше, а то и больше, чем над ненастоящими. Я имею в виду - не ленитесь и не стесняйтесь просить клиента, который вам в глаза (онлайн или оффлайн) говорит, как все было здорово и как ему понравилось, написать о том же на площадке, которая имеет для вас наибольшее значение. Если через пару-тройку дней после своей просьбы вы не увидели желаемого результата - вполне уместно напомнить еще разок.
СообщениеАвтор: Bigbird 
Дата: 17:10, Чт., 13 Авг. 15
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Отличить отзыв недовольного клиента от происков конкурентов довольно легко. Недовольный клиент четко рассказывает о своих претензиях и идет на контакт. Конкуренты обычно используют пустые фразы типа "у вас всегда все плохо", не идут на контакт и не оставляют личных данных.

Дмитрий Осипов :
1. У каждого негативного или положительного отзыва который имеет для вас значение должнен быть официальный ответ на площадке.


Совершенно верно. Чтобы оперативно отвечать на отзывы можно использовать специальные сервисы для мониторинга отзывов или настроить оповещения Google Alerts, который позволяет практически мгновенно отслеживать появление новой информации о вашей компании в интернете.

Дмитрий Осипов :
3. Настоящие недовольные и критические отзывы также должны быть обработаны и посетители должны видеть что вами была проведена работа и претензия была улажена.


Можно добавить, что отвечая на негативные отзывы, никогда не оскорбляйте клиента и не оправдывайтесь. Всегда внимательно перечитывайте свой ответ, он должен быть однозначным и без ошибок, иначе это может вызвать еще больший негатив. Старайтесь, чтобы ответ был аргументированным и приводил к мысли, что большая часть негативных отзывов не обоснована.
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СообщениеАвтор: Сергей Жуков 
Дата: 10:23, Пт., 21 Авг. 15
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Дмитрий Осипов :
1. У каждого негативного или положительного отзыва который имеет для вас значение должнен быть официальный ответ на площадке.

Согласен. Будет также неплохо, если на всех площадках от имени вашей компании будет отвечать какой-то конкретный человек, с именем и фамилией. Думаю, нет необходимости говорить, что это совсем не обязательно должен быть реальный человек - специалисты по этой работе могут меняться, а это лицо компании - оставаться одним и тем же.
СообщениеАвтор: Анатолий Андронов 
Дата: 23:52, Вт., 25 Авг. 15
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уделять больше внимания обслуживанию клиентов и не скупиться на качество обслуживания -> залог минимума негативных отзывов
СообщениеАвтор: Aleksey3w 
Дата: 6:18, Ср., 26 Авг. 15
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Вынужден согласиться с большинством мнений. Когда обостряется конкуренция, особенно в малых городах где круг потребителей ограничен.
В кризис буквально начинается война за клиентов и в ход идут любые средства.
Моя позиция в том что портить репутацию клиентам слишком затратное мероприятие. Оно может иметь успех только если будет тщательно продумано и точно нацелено.
Гораздо важнее мониторить свою репутацию, решать проблемы клиентов - идти с ними на прямой контакт. Если есть провокации конкурентов - стараться нивелировать их усилия.
_________________
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СообщениеАвтор: Сергей Жуков 
Дата: 11:45, Ср., 26 Авг. 15
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Aleksey3w :
Моя позиция в том что портить репутацию клиентам слишком затратное мероприятие. Оно может иметь успех только если будет тщательно продумано и точно нацелено.

Ваша позиция, безусловно, заслуживает уважения и, уверен, близка многим, в том числе и мне. Но строго говоря, испортить репутацию конкурента не так уж дорого, особенно если, как упоминалось выше, речь идет о небольшой населенном пункте. Это, конечно, если говорить о чисто материальной составляющей вопроса: потому что репутационные риски для собственной компании тоже еще никто не отменял.
СообщениеАвтор: verner 
Дата: 15:04, Ср., 22 Июн. 16
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Если есть проблема, лучше прямо признаться в этом клиентам и попросить у них поддержки.
Разместить на сайте что то типо: так мол и так ребята, служим вам верой и правдой, а тут такое! Кто доволен нашими товарами/услугами, поддержите нас, присылайте свои отзывы.
Ну и плюс на сторонних ресурсах пишите положительные, одновременно ставя под сомнения отрицательные отзывы, чтобы читающие негатив задумались: "а был ли мальчик?"
_________________
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СообщениеАвтор: Света Иванова 
Дата: 21:28, Вт., 10 Янв. 17
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Если у вас только масса положительных отзывов, то это, как-то неестественно. Всегда нужно немного разбавить приторно сладкий вкус. Даже в отзывы на заказ просят немного негативчика. А с конкурентами поступайте аналогично ихнему поведению с вами.
СообщениеАвтор: Симон 
Дата: 22:16, Вт., 10 Янв. 17
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Это тяжелая ситуация, с такой бороться очень сложно. И закончить ее не возможно. Или пишите сами хвалебные отзывы или потратьте немного денег на проплаченные. Вариантов я больше не вижу.
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Имиджевая реклама
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