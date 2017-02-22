Отзывы о работе компании СДЭК

lisvita : Хочу заметить, что на этом форуме я уже третий раз пишу негативный отзыв и все связанно с доставкой из Владимира.

Виталий, добрый день!

Благодарю Вас, возьмем ситуацию на контроль.

Также хочу отметить работу менеджеров в закрепленном за Вашим договором городе. Сотрудники днем направили обращение руководителю филиала в г. Владимир.

Посылка находится на отправке в Москву. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества) Виталий, добрый день!Благодарю Вас, возьмем ситуацию на контроль.Также хочу отметить работу менеджеров в закрепленном за Вашим договором городе. Сотрудники днем направили обращение руководителю филиала в г. Владимир.Посылка находится на отправке в Москву. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества)