Отзывы о работе компании СДЭК

Хочу заметить, что на этом форуме я уже третий раз пишу негативный отзыв и все связанно с доставкой из Владимира.
Avdrug :
Не слишком ли долго он задерживается в Питере?
Екатерина, добрый день!
Посылка уже в пути в Мурманск. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества)
lisvita :
Хочу заметить, что на этом форуме я уже третий раз пишу негативный отзыв и все связанно с доставкой из Владимира.
Виталий, добрый день!
Благодарю Вас, возьмем ситуацию на контроль.
Также хочу отметить работу менеджеров в закрепленном за Вашим договором городе. Сотрудники днем направили обращение руководителю филиала в г. Владимир.
Посылка находится на отправке в Москву. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества)