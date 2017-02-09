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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Отзывы о работе компании СДЭК
СообщениеАвтор: Elizaveta cdek  Репутация: 4Репутация: 4Репутация: 4Репутация: 4
голосов: 2
Дата: 18:24, Чт., 9 Фев. 17
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krutik :
А ТЕПЕРЬ СНОВА ВОПРОС К СДЭК!

Добрый день!
Уточните, пожалуйста, о каком подразделении Вы говорите, чтобы я связалась с руководителем.
Я с Вами согласна,если что-то заканчивается, необходимо сделать новую заявку заранее.
krutik :
ВТОРОЙ ВОПРОС!

Для того, чтобы я могла пояснить позицию нашей компании, мне необходимо время. Ответ будет предоставлен позже. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества)

СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 2.4Репутация: 2.4
голосов: 1
Дата: 18:50, Чт., 9 Фев. 17
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Elizaveta cdek :
Уточните, пожалуйста, о каком подразделении Вы говорите, чтобы я связалась с руководителем.
Я с Вами согласна,если что-то заканчивается, необходимо сделать новую заявку заранее.


Уважаемая Елизавета, эта проблема носит "массовый характер".
За ранее нам ГофроТара не нужна, но иногда она требуется и думаю большинству клиентов тоже, если у них ее никогда не бывает, значит спрос то есть!
И стоит она копейки.
Может проблема с вашей стороны на самом деле?

Вот и нам иногда нужна бывает, хочется в фирменной коробке! А нет! Нет их!
Кто мешает обязать франшизки иметь в наличии какой то минимальный объем этой тары?

Более того, когда мы подавали заявки специально на Гофротару, ниразу нам ее не доставили.

По расходникам, уже не первый год, постоянно проблемы! Ни разу во время или без упреков мы не получали расходники!
Например привязка к "отправкам" в месяц, на вопрос, а что делать, когда кол-во оправок плавающее? И куда обращаться, когда ОНИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ВНЕЗАПНО! И на месте нет!
Сама система по выдаче расходников порочна!

По расходникам отпишем в ЛС повторно.
Номера пакетов НЕ ЧЕКАЮТ! До сих пор!
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 2.4Репутация: 2.4
голосов: 1
Дата: 18:58, Чт., 9 Фев. 17
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Уважаемый СДЭК, находимся в небольшом ступоре!
Каким образом и как обосновывается тариф в г.Домодедово МО

Почти в 1,5-2 раза выше, чем в аналогичные города МО , находящиеся даже дальше!?
СообщениеАвтор: sham 
Дата: 20:55, Чт., 9 Фев. 17
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krutik :
Почему нельзя? А если потребовать вернуть? И при получении потребовать перевесить?

Компания по имени БО...бери?
Или поправьте

Компания именно эта.
Фигня в том, что вес у них в ЛК невозможно узнать ровно до момента выдачи отправления. Т.е. фактически отправление уже получено моим заказчиком, и после этого я узнаю вес... и как бы взвешивать то уже нечего... заказ у покупателя уже, всё...
И сколько я не бился, не ругался, требовал присылать мне вес, требовал что бы оповещали меня если "их" вес расходится с "моим" весом более чем на 0,4кг (мой вес я загружаю и он есть у них в базе, т.ч. без проблем можно всё увидеть), ответ один - приезжайте к нам на склад, можете посмотреть как работают наши весы. На хрена мне это? У меня много лишнего личного времени? И что это даст? Много раз вес моего 0,5кг заказа на "их" весах доходил до 3кг, но... сумма за доставку при этом не менялась, какие тут претензии выставишь? И это происходит постоянно, ежемесячно! Поэтому по дальним заказам я снимаю не фото, а аж видео взвешивания заказа! Не хочу еще раз платить лишнюю 1000р!
А вот со СДЭКом проблем с весом я за 2 года работы не наблюдал. Во всяком случае каких-то существенных. Акты проверяю всегда и все нормально. За свои косяки с недоставленными заказами СДЭК с меня денег не берет. Дважды они теряли мои заказы, оба раза нашли и вернули спустя ооочень большое время.
Конкретно в отношении взвешивания отправлений у меня не было претензий к СДЭКу.
СообщениеАвтор: sham 
Дата: 21:08, Чт., 9 Фев. 17
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vic_anya :
У нас не так давно тоже в Б...И был завышен вес. Но мы, стрелянные воробьи, фотографируем на своем складе полностью упакованные заказы, с этикеткой КС, на весах. Все наши претензии по весу, на основании этих фото и дополнительных доков

Т.е. это вполне нормально выполнять лишнюю работу, тратить на это время и ресурсы, потом писать претензии? При том это это косяк КС! Я не просил невыполнимого от Б...и, достаточно что бы "их" вес сразу после взвешивания был доступен в ЛК. И всё! И воробьев стрелять не надо! Very Happy
СообщениеАвтор: sham 
Дата: 21:13, Чт., 9 Фев. 17
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krutik :
Честно не понимаю, шило на мыло менять, тарифы у них выше чем в сдэк!

У нас шило с мылом в комплекте. Покупатели сами решают что им нужно, что ближе к дому, работе и т.д.
СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.7
голосов: 11
Дата: 11:25, Пт., 10 Фев. 17
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sham :
Т.е. это вполне нормально выполнять лишнюю работу, тратить на это время и ресурсы, потом писать претензии? При том это это косяк КС!


Нет, я не считаю это нормальным. И да - это косяк КС. Тем не менее мой опыт работы с КС таков - от фото отправленного заказа и доп.доков они не могут откреститься. Это работает. Я поделилась своим опытом. Если Вам "влом" предпринимать какие-либо дополнительные усилия для того, чтобы Вас не нагревали на деньги, то не ждите положительных решений в свою пользу. Ваше слово, ничем не подкрепленное, для КС не аргумент.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 12:40, Пт., 10 Фев. 17
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vic_anya :
Если Вам "влом" предпринимать какие-либо дополнительные усилия для того, чтобы Вас не нагревали на деньги


Вот отношения в обществе у нас... Чтобы тебя даже в коммерческой структуре не кидали те, для кого ты святая святых, т.е. клиент, надо какие-то действия предпринимать... Подташнивает от таких мыслей Sad
СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.7
голосов: 11
Дата: 13:13, Пт., 10 Фев. 17
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Антон, я не в силах без КС организовать доставку заказов по всей стране. Поэтому мне приходится предпринимать определенные действия, чтобы себя подстраховать. Потому как позиция любой КС в отношении клиентов, которые не делают им основную кассу такая как "Не устраивает - вали". Еще раз - я поделилась своим опытом, который работает. Меня же еще и вываляли в грязи как sham, так и Вы. На этом форуме видимо как и везде лучше никому ничего не советовать. За сим откланиваюсь.

Последний раз редактировалось: vic_anya (13:23, Пт., 10 Фев. 17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 13:20, Пт., 10 Фев. 17
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Причем тут подташнивает?
Верно в ББ сказали - если вы не верите нашим весам, то доберитесь 1 раз до нас и верифицируйте нашу систему.
Ну или самим на выходе мерять предварительно, фотографировать и тп, как Анна и говорит.
Любой оператор доставки вес может отдавать после измерения, кстати. если не отдает, что-то не атк значит.
_________________
www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
СообщениеАвтор: Elizaveta cdek  Репутация: 4Репутация: 4Репутация: 4Репутация: 4
голосов: 2
Дата: 15:32, Пт., 10 Фев. 17
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krutik :
Более того, когда мы подавали заявки специально на Гофротару, ниразу нам ее не доставили.

Добрый день!
Пожалуйста, отправьте заполненную заявку на мою почту u.lisa@cdek.ru и в копию менеджера, с которым Вы обсуждали вопрос по расходным материалам o.sulina@cdek.ru. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества)
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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