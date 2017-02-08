Тема: Отзывы о работе компании СДЭК



Anton Shishkin : Товарищи из СДЭК, а можно прокомментировать ситуацию по накладной № 1040568907.

Здравствуйте, Антон.

Физический вес изменен на 0,5, сумма также скорректирована.

Информация была изменена оборудованием на сортировочной линии в Москве.

Сожалею, что заставили Вас волноваться.

Ранее оборудование было перенастроено и прошло Рос. тест, подобные ситуации были сведены к минимуму.

Большое спасибо за то, что сообщили о проблеме, наши технологи проверят настройки. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества) Здравствуйте, Антон.Физический вес изменен на 0,5, сумма также скорректирована.Информация была изменена оборудованием на сортировочной линии в Москве.Сожалею, что заставили Вас волноваться.Ранее оборудование было перенастроено и прошло Рос. тест, подобные ситуации были сведены к минимуму.Большое спасибо за то, что сообщили о проблеме, наши технологи проверят настройки. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества)

Elizaveta cdek : Сожалею



Сожалеете, что не получилось обмануть? Это так мило



Сожалеете, что не получилось обмануть? Это так мило Elizaveta cdek : заставили Вас волноваться



Вы бы лучше ваших складских сотрудников волноваться заставляли почаще, чтобы они работу свою делали так как надо, а не так как хочется



Вы бы лучше ваших складских сотрудников волноваться заставляли почаще, чтобы они работу свою делали так как надо, а не так как хочется Elizaveta cdek : прошло Рос. тест



А что, рос. тест может повлияеть как-то на оборудование? Как же бедные американцы, китайцы и европейцы взвешивают посылки без рос. теста... ай-ай-ай, бедненькие. Не повезло им. Без рос. теста-то



А что, рос. тест может повлияеть как-то на оборудование? Как же бедные американцы, китайцы и европейцы взвешивают посылки без рос. теста... ай-ай-ай, бедненькие. Не повезло им. Без рос. теста-то Elizaveta cdek : наши технологи проверят настройки



Было бы здорово. А то честно говоря нет желания проверять постфактум каждую посылку на правильность измерения.



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СДЭК, вы стали крайне неприятным контрагентом. Откровенно признаюсь, что те контрагенты, которые хотят меня кинуть на бабки на ровном месте, не внушают у меня ни уважения, ни желания продолжать работу.



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Всем клиентам СДЭК: рекомендую перепроверять корректность расчетов по всем накладным. Раз у меня такая проблема была на складе (напомню, вместо 0,5 кг указали 16 кг вес), то она имела место быть и ещё у кого-нибудь. Удачи. Было бы здорово. А то честно говоря нет желания проверять постфактум каждую посылку на правильность измерения.----------СДЭК, вы стали крайне неприятным контрагентом. Откровенно признаюсь, что те контрагенты, которые хотят меня кинуть на бабки на ровном месте, не внушают у меня ни уважения, ни желания продолжать работу.----------Всем клиентам СДЭК: рекомендую перепроверять корректность расчетов по всем накладным. Раз у меня такая проблема была на складе (напомню, вместо 0,5 кг указали 16 кг вес), то она имела место быть и ещё у кого-нибудь. Удачи.

Anton Shishkin : СДЭК, вы стали крайне неприятным контрагентом. Откровенно признаюсь, что те контрагенты, которые хотят меня кинуть на бабки на ровном месте, не внушают у меня ни уважения, ни желания продолжать работу.



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Всем клиентам СДЭК: рекомендую перепроверять корректность расчетов по всем накладным. Раз у меня такая проблема была на складе (напомню, вместо 0,5 кг указали 16 кг вес), то она имела место быть и ещё у кого-нибудь. Удачи.



Я всегда проверяю вес, пока таких неприятностей не было, были другие (в этой ветке я частый гость). Но то, что СДЭК изменили вес с 16кг на 0,5кг, это честно говоря реально очень радует. ИБО! В другой ветке "конкурент" СДЭКа меня неоднократно обманывал на вес. И узнать это можно только после того, как посылка выдана!!! Т.е. взвесить её еще раз уже нельзя, поезд ушел и всё! И плати за несколько кг лишних. А когда это Магадан? Там уже тысяча "прилипнет". И бесись, кричи и топай ногами сколько хочешь. Писем пачку пиши всем директорам, претензии и т.д. Плевать они хотели! И по телефону не раз я ругался с ними - никаких вариантов мне "девочка на том конце провода" не предложила. Плати и всё! Или вали!

Поэтому сравнивая конкретно этот момент, я могу сказать, что конкретно в этом плане СДЭК молодцы!

И это несмотря на то, что я недоволен СДЭКом, которые месяц возили-искали мое отправление (которое было из Москвы в Москву). Я всегда проверяю вес, пока таких неприятностей не было, были другие (в этой ветке я частый гость). Но то, что СДЭК изменили вес с 16кг на 0,5кг, это честно говоря реально очень радует. ИБО! В другой ветке "конкурент" СДЭКа меня неоднократно обманывал на вес. И узнать это можно только после того, как посылка выдана!!! Т.е. взвесить её еще раз уже нельзя, поезд ушел и всё! И плати за несколько кг лишних. А когда это Магадан? Там уже тысяча "прилипнет". И бесись, кричи и топай ногами сколько хочешь. Писем пачку пиши всем директорам, претензии и т.д. Плевать они хотели! И по телефону не раз я ругался с ними - никаких вариантов мне "девочка на том конце провода" не предложила. Плати и всё! Или вали!Поэтому сравнивая конкретно этот момент, я могу сказать, что конкретно в этом плане СДЭК молодцы!И это несмотря на то, что я недоволен СДЭКом, которые месяц возили-искали мое отправление (которое было из Москвы в Москву).

sham : пока таких неприятностей не было



У меня уже дважды за полгода. Увы.



sham : В другой ветке "конкурент" СДЭКа



Если можно, то как название? Хочется знать всех героев в лицо.



sham : конкретно в этом плане СДЭК молодцы!



Исправлять собственные ошибки... За это уже поощрение полагается? В моем понимании это само собой разумеющийся факт. С компаниями, которые обманывают, вообще нет смысла работать.



sham : Плати и всё! Или вали!



Валить однозначно. Даже EMS такой хрени себе не позволяет. Вес четко фиксируется на бланке и в программе в момент приема.



sham : сравнивая конкретно этот момент



Если сравнивать с полной задницей, то все компании неплохо работают



Я обычно сравниваю с безупречной работой, как она и должна быть выстроена. И тогда картина совсем другая... Если сравнивать с полной задницей, то все компании неплохо работаютЯ обычно сравниваю с безупречной работой, как она и должна быть выстроена. И тогда картина совсем другая...





3 ДНЯ НЕ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОТЕРЯШКЕ!





Почему-то движение по 1040346772 не видно, хотя уже давно должна прийти.

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2 кофейных маньяка

2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе. НУ ЧТО ЗА ИГНОР???3 ДНЯ НЕ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОТЕРЯШКЕ!Почему-то движение по 1040346772 не видно, хотя уже давно должна прийти._________________2 кофейных маньяка



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Афина - эротическое белье Здравствуйте, Елизавета. Я вам писала на эл. почту. но, наверное, письмо не дошло. Подскажите, пожалуйста, как можно заказать пакеты Сдек? Я читала здесь, что люди жаловались если заказать по телефону, они могут идти очень долго? Как лучше сделать. Нам нужны на Московский адрес._________________

sham : Я всегда проверяю вес, пока таких неприятностей не было, были другие (в этой ветке я частый гость). Но то, что СДЭК изменили вес с 16кг на 0,5кг, это честно говоря реально очень радует. ИБО! В другой ветке "конкурент" СДЭКа меня неоднократно обманывал на вес.



По поводу увеличения веса, у нас тоже такое было, как мне объяснили что это автоматически на сортировке машина иногда ошибается. Но вы не волнуйтесь, по запросу Сдек без проблем исправит вес.

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Афина - эротическое белье По поводу увеличения веса, у нас тоже такое было, как мне объяснили что это автоматически на сортировке машина иногда ошибается. Но вы не волнуйтесь, по запросу Сдек без проблем исправит вес._________________

2 кофейных маньяка : НУ ЧТО ЗА ИГНОР???



3 ДНЯ НЕ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОТЕРЯШКЕ!





Почему-то движение по 1040346772 не видно, хотя уже давно должна прийти.

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Добрый день!

Уточнили информацию у сотрудников, посыла является утерянной. Нам очень жаль, что сложилась подобная ситуация. Зарегистрирована претензия по факту утери.

(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества) Добрый день!Уточнили информацию у сотрудников, посыла является утерянной. Нам очень жаль, что сложилась подобная ситуация. Зарегистрирована претензия по факту утери.(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 16:09, Чт., 9 Фев. 17

16:09, Чт., 9 Фев. 17

sham : что СДЭК изменили вес с 16кг на 0,5кг,



Не с 16 кг на 0,5 кг! А с 0,5 кг на 16 кг!



Это возможно, только при увеличении объемного веса!



А ТЕПЕРЬ СНОВА ВОПРОС К СДЭК!

Почему вы не обязуете брать некоторое кол-во ГофроУПАКОВКИ СДЭК, вашим франшизкам?



Так недавно, была отгрузка, понадобилась коробка.

Вижу лежат коробки СДЭК, а оказывается это элемент декора такой! Не продаются! Пришлось все вставлять в коробку по размерам раза в 2,5 больше содержимого!

Надо потом проверить не изменили ли они объем!



ВТОРОЙ ВОПРОС!

Когда решится маразм с УПАКОВКОЙ и РАСХОДНИКАМИ!

Вы теперь привязали всех к своим франшизкам, по нелепой логике! Т.е получать мы почему то должны в одном месте! А отгружаем то мы ВЕЗДЕ! А потом франшизка устраивает нам саботаж!



Почему не сказать честно! РЕБЯТА ВОТ ВАМ ПАКЕТЫ по 10 или 20 руб! Покупайте!

Или давать продавцу N-ное кол-во под отчет! И если видно, что расходники ушли мимо, то разницу Оплачивает отправитель! Не с 16 кг на 0,5 кг! А с 0,5 кг на 16 кг!Это возможно, только при увеличении объемного веса!А ТЕПЕРЬ СНОВА ВОПРОС К СДЭК!Почему вы не обязуете брать некоторое кол-во ГофроУПАКОВКИ СДЭК, вашим франшизкам?Так недавно, была отгрузка, понадобилась коробка.Вижу лежат коробки СДЭК, а оказывается это элемент декора такой! Не продаются! Пришлось все вставлять в коробку по размерам раза в 2,5 больше содержимого!Надо потом проверить не изменили ли они объем!ВТОРОЙ ВОПРОС!Когда решится маразм с УПАКОВКОЙ и РАСХОДНИКАМИ!Вы теперь привязали всех к своим франшизкам, по нелепой логике! Т.е получать мы почему то должны в одном месте! А отгружаем то мы ВЕЗДЕ! А потом франшизка устраивает нам саботаж!Почему не сказать честно! РЕБЯТА ВОТ ВАМ ПАКЕТЫ по 10 или 20 руб! Покупайте!Или давать продавцу N-ное кол-во под отчет! И если видно, что расходники ушли мимо, то разницу Оплачивает отправитель!

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 16:17, Чт., 9 Фев. 17

16:17, Чт., 9 Фев. 17

Ксения Лопатина :

3 ДНЯ НЕ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОТЕРЯШКЕ!



Ваше кофе нашло своего нового хозяина

Кто то в СДЭК будет счастлив!



По сути СДЭК, даже не ищет! Одни отписки!

Когда у нас потерялись отправления.



Мы описали всю ситуацию! Как во что, какой цвет упаковки! Перепутать было не возможно.

Просили также ПРЕДОСТАВИТЬ ФОТО всех возможных потеряшек.



Ведь это очень просто, взять выложить из пакетов часть содержимого и сделать ФОТО!

Ведь не сотнями у них в МСК теряются заказы!



НО НЕТ! Данная просьба была проигнорирована!

Вывод, СДЭК ни за что не отвечает. А страховка фикция... Ваше кофе нашло своего нового хозяинаКто то в СДЭК будет счастлив!По сути СДЭК, даже не ищет! Одни отписки!Когда у нас потерялись отправления.Мы описали всю ситуацию! Как во что, какой цвет упаковки! Перепутать было не возможно.Просили также ПРЕДОСТАВИТЬ ФОТО всех возможных потеряшек.Ведь это очень просто, взять выложить из пакетов часть содержимого и сделать ФОТО!Ведь не сотнями у них в МСК теряются заказы!НО НЕТ! Данная просьба была проигнорирована!Вывод, СДЭК ни за что не отвечает. А страховка фикция...

Anton Shishkin : Если можно, то как название? Хочется знать всех героев в лицо

Не уверен, что можно писать конкурента, ну да их не так много, начинается на Б, кончается на И (не Братки, не Бублики и не Баклуши). И там мы на вес попадали уже раза 4, это если считать только те разы, когда ругались. А вообще +- 0,5кг это нормально, правда всегда + почему-то... ненормально это когда небольшой заказ весом 1,5кг в Якутск считают за 4кг. Никакие мои аргументы и слушать не захотели. А между прочим каждый кг что-то около 500р... Нагрели нас тогда на 1000р!!! Остальные разы нагревали по-мелочи, ибо заказы были близкие (Москва, Питер). Но фигня в том, что сделать ничего нельзя! Это и бесит! Не уверен, что можно писать конкурента, ну да их не так много, начинается на Б, кончается на И (не Братки, не Бублики и не Баклуши). И там мы на вес попадали уже раза 4, это если считать только те разы, когда ругались. А вообще +- 0,5кг это нормально, правда всегда + почему-то... ненормально это когда небольшой заказ весом 1,5кг в Якутск считают за 4кг. Никакие мои аргументы и слушать не захотели. А между прочим каждый кг что-то около 500р... Нагрели нас тогда на 1000р!!! Остальные разы нагревали по-мелочи, ибо заказы были близкие (Москва, Питер). Но фигня в том, что сделать ничего нельзя! Это и бесит!

cosmotion : Но вы не волнуйтесь, по запросу Сдек без проблем исправит вес.

Со СДЭКом таких проблем к счастью пока не было. И то что они свои косяки исправляют - это хорошо. Хуже, когда происходит так, как я описал выше в ленте. Со СДЭКом таких проблем к счастью пока не было. И то что они свои косяки исправляют - это хорошо. Хуже, когда происходит так, как я описал выше в ленте.

sham : начинается на Б, кончается на И (не Братки, не Бублики и не Баклуши). И там мы на вес попадали уже раза 4, это если считать только те разы, когда ругались



У нас не так давно тоже в Б...И был завышен вес. Но мы, стрелянные воробьи, фотографируем на своем складе полностью упакованные заказы, с этикеткой КС, на весах. Все наши претензии по весу, на основании этих фото и дополнительных доков (наши экземпляры накладных с перечнем товаров и что еще попросит КС), были удовлетворены, независимо от той КС, которая завысила вес. В частности, Б...И дополнительно запросили фото на весах аналогичного товара. Разницу нам вернули на р/с на следующий день после принятия положительного решения по претензии. У нас не так давно тоже в Б...И был завышен вес. Но мы, стрелянные воробьи, фотографируем на своем складе полностью упакованные заказы, с этикеткой КС, на весах. Все наши претензии по весу, на основании этих фото и дополнительных доков (наши экземпляры накладных с перечнем товаров и что еще попросит КС), были удовлетворены, независимо от той КС, которая завысила вес. В частности, Б...И дополнительно запросили фото на весах аналогичного товара. Разницу нам вернули на р/с на следующий день после принятия положительного решения по претензии.

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 17:39, Чт., 9 Фев. 17

17:39, Чт., 9 Фев. 17

sham : Нагрели нас тогда на 1000р!!! Остальные разы нагревали по-мелочи, ибо заказы были близкие (Москва, Питер). Но фигня в том, что сделать ничего нельзя! Это и бесит!



Почему нельзя? А если потребовать вернуть? И при получении потребовать перевесить?



Компания по имени БО...бери?

Или поправьте



Честно не понимаю, шило на мыло менять, тарифы у них выше чем в сдэк! Почему нельзя? А если потребовать вернуть? И при получении потребовать перевесить?Компания по имени БО...бери?Или поправьтеЧестно не понимаю, шило на мыло менять, тарифы у них выше чем в сдэк!

cosmotion : Здравствуйте, Елизавета.

Яна, добрый день!

Вопрос обсудили при разговоре по телефону, на почту отправила бланк для расходных материалов. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества) Яна, добрый день!Вопрос обсудили при разговоре по телефону, на почту отправила бланк для расходных материалов. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества)