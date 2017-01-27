Отзывы о работе компании СДЭК

Для клиента поступило два отправления в один день. Смс не получил. Пришел в ПВЗ назвал Ф.И.О. выдали только одно отправление 1040225210. Второе отправление 1040225239 не отдали, говорят нет. Т.к. у клиента смс не было с номерами, поехал он домой. Позвонил нам. Стали выяснять. Действительно поступило одновременно два отправления 1040225210 и 1040225239.
Спасибо что доставили так быстро, конечно клиент не очень доволен что придется ехать второй раз. Хотелось бы чтобы в программе как-то связаны были все отправления для одного получателя. Мы очень часто отправляем для одного получателя товары с разных мест. И не однократно повторяется ситуация когда два пакета на один адрес выдаются в один день разным курьерам, зачем?
Хочу оставить комментарий по поводу не квалифицированной консультации в чате. Девушка оператор пытается меня убедить что 1040225210 вручено 25.01. А второе отправление 1040225239 поступило только 26.01 поэтому их и не отдали одновременно. Хотя мы его только в Москве сдали в 15.00 в Москве 25.01 и на сайте стоит отметка о вручении 26.01.
Девушка оператор даже присылает мне фото накладной, где стоит в строке "отправлено" роспись нашего сотрудника Черней К. и дата 25.01. И пустота в строке "вручено". Убеждает меня что отправление вручено 25.01. На вопрос, а где же подпись получателя ответ не последовал. _________________ Афина - эротическое белье
Скажите коллеги... Кто нибудь знает прямые контакты или емайл их Руководства в Новосибе?
Хочется задать пару вопросов на прямую!
sham :
По телефону вы уверили меня, что 25 января я смогу забрать заказ из ПВЗ Чертановская, однако уже 26 и никаких сведений о заказе нет.
Отправление было передано еще 11 янв., на ПВЗ вы его так и не доставили по какой-то странной причине, якобы нет места на ПВЗ (и это для крошечного заказика?), хотя смс о прибытии заказа в ПВЗ приходило и статус менялся в ЛК. Потом 20янв. мы договорились о возврате заказа и вот уже 6 дней вы его "возвращаете". И как все это понимать?
Добрый день!
Заказ находится на главном складе в поиске. Приносим извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации на складе подскажите, пожалуйста, что было во вложении и во что была упакована посылка? (Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)
cosmotion :
Для клиента поступило два отправления в один день. Смс не получил.
Яна, добрый день!
Ответ предоставлен на электронную почту. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества)
Ксения Лопатина :
Заказ находится на главном складе в поиске. Приносим извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации на складе подскажите, пожалуйста, что было во вложении и во что была упакована посылка? (Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)
Вложение было небольшое, использовался ваш фирменный пакет.
Прошло уже 17 дней как я передал вам это заказ, сколько еще вы намерены его искать? Вы кормили меня завтраками и обещаниями с 18 января, т.е. 10 дней пудрили мне мозги о местонахождении заказа. И было бы о чем спорить, цена вопроса 463руб. Претензия о возврате д/с была подана 26янв. У вас было достаточно времени, чтобы найти это заказ. Косяк ваш и сумма пустяковая, просто удовлетворите претензию.
sham :
Вложение было небольшое, использовался ваш фирменный пакет.
Прошло уже 17 дней как я передал вам это заказ, сколько еще вы намерены его искать? Вы кормили меня завтраками и обещаниями с 18 января, т.е. 10 дней пудрили мне мозги о местонахождении заказа. И было бы о чем спорить, цена вопроса 463руб. Претензия о возврате д/с была подана 26янв. У вас было достаточно времени, чтобы найти это заказ. Косяк ваш и сумма пустяковая, просто удовлетворите претензию.
Добрый день!
Посылка была найдена, перемещение в пункт выдачи заказов на Чертановскую состоится завтра в течение рабочее дня.
(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)