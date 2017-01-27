Тема: Отзывы о работе компании СДЭК







Спасибо что доставили так быстро, конечно клиент не очень доволен что придется ехать второй раз. Хотелось бы чтобы в программе как-то связаны были все отправления для одного получателя. Мы очень часто отправляем для одного получателя товары с разных мест. И не однократно повторяется ситуация когда два пакета на один адрес выдаются в один день разным курьерам, зачем?



Хочу оставить комментарий по поводу не квалифицированной консультации в чате. Девушка оператор пытается меня убедить что 1040225210 вручено 25.01. А второе отправление 1040225239 поступило только 26.01 поэтому их и не отдали одновременно. Хотя мы его только в Москве сдали в 15.00 в Москве 25.01 и на сайте стоит отметка о вручении 26.01.



Девушка оператор даже присылает мне фото накладной, где стоит в строке "отправлено" роспись нашего сотрудника Черней К. и дата 25.01. И пустота в строке "вручено". Убеждает меня что отправление вручено 25.01. На вопрос, а где же подпись получателя ответ не последовал.

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Афина - эротическое белье Для клиента поступило два отправления в один день. Смс не получил. Пришел в ПВЗ назвал Ф.И.О. выдали только одно отправление 1040225210. Второе отправление 1040225239 не отдали, говорят нет. Т.к. у клиента смс не было с номерами, поехал он домой. Позвонил нам. Стали выяснять. Действительно поступило одновременно два отправления 1040225210 и 1040225239.Спасибо что доставили так быстро, конечно клиент не очень доволен что придется ехать второй раз. Хотелось бы чтобы в программе как-то связаны были все отправления для одного получателя. Мы очень часто отправляем для одного получателя товары с разных мест. И не однократно повторяется ситуация когда два пакета на один адрес выдаются в один день разным курьерам, зачем?Хочу оставить комментарий по поводу не квалифицированной консультации в чате. Девушка оператор пытается меня убедить что 1040225210 вручено 25.01. А второе отправление 1040225239 поступило только 26.01 поэтому их и не отдали одновременно. Хотя мы его только в Москве сдали в 15.00 в Москве 25.01 и на сайте стоит отметка о вручении 26.01.Девушка оператор даже присылает мне фото накладной, где стоит в строке "отправлено" роспись нашего сотрудника Черней К. и дата 25.01. И пустота в строке "вручено". Убеждает меня что отправление вручено 25.01. На вопрос, а где же подпись получателя ответ не последовал._________________



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Афина - эротическое белье Вот сейчас ответили, что вручено 26.01_________________

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 17:56, Пт., 27 Янв. 17

17:56, Пт., 27 Янв. 17



Хочется задать пару вопросов на прямую! Скажите коллеги... Кто нибудь знает прямые контакты или емайл их Руководства в Новосибе?Хочется задать пару вопросов на прямую!

sham : По телефону вы уверили меня, что 25 января я смогу забрать заказ из ПВЗ Чертановская, однако уже 26 и никаких сведений о заказе нет.

Отправление было передано еще 11 янв., на ПВЗ вы его так и не доставили по какой-то странной причине, якобы нет места на ПВЗ (и это для крошечного заказика?), хотя смс о прибытии заказа в ПВЗ приходило и статус менялся в ЛК. Потом 20янв. мы договорились о возврате заказа и вот уже 6 дней вы его "возвращаете". И как все это понимать?



Добрый день!

Заказ находится на главном складе в поиске. Приносим извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации на складе подскажите, пожалуйста, что было во вложении и во что была упакована посылка? (Ксения Лопатина, менеджер отдела качества) Добрый день!Заказ находится на главном складе в поиске. Приносим извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации на складе подскажите, пожалуйста, что было во вложении и во что была упакована посылка? (Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)

cosmotion : Для клиента поступило два отправления в один день. Смс не получил.

Яна, добрый день!

Ответ предоставлен на электронную почту. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества) Яна, добрый день!Ответ предоставлен на электронную почту. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества)

Ксения Лопатина : Заказ находится на главном складе в поиске. Приносим извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации на складе подскажите, пожалуйста, что было во вложении и во что была упакована посылка? (Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)



Вложение было небольшое, использовался ваш фирменный пакет.

Прошло уже 17 дней как я передал вам это заказ, сколько еще вы намерены его искать? Вы кормили меня завтраками и обещаниями с 18 января, т.е. 10 дней пудрили мне мозги о местонахождении заказа. И было бы о чем спорить, цена вопроса 463руб. Претензия о возврате д/с была подана 26янв. У вас было достаточно времени, чтобы найти это заказ. Косяк ваш и сумма пустяковая, просто удовлетворите претензию. Вложение было небольшое, использовался ваш фирменный пакет.Прошло уже 17 дней как я передал вам это заказ, сколько еще вы намерены его искать? Вы кормили меня завтраками и обещаниями с 18 января, т.е. 10 дней пудрили мне мозги о местонахождении заказа. И было бы о чем спорить, цена вопроса 463руб. Претензия о возврате д/с была подана 26янв. У вас было достаточно времени, чтобы найти это заказ. Косяк ваш и сумма пустяковая, просто удовлетворите претензию.

sham : Вложение было небольшое, использовался ваш фирменный пакет.

Прошло уже 17 дней как я передал вам это заказ, сколько еще вы намерены его искать? Вы кормили меня завтраками и обещаниями с 18 января, т.е. 10 дней пудрили мне мозги о местонахождении заказа. И было бы о чем спорить, цена вопроса 463руб. Претензия о возврате д/с была подана 26янв. У вас было достаточно времени, чтобы найти это заказ. Косяк ваш и сумма пустяковая, просто удовлетворите претензию.



Добрый день!

Посылка была найдена, перемещение в пункт выдачи заказов на Чертановскую состоится завтра в течение рабочее дня.

(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества) Добрый день!Посылка была найдена, перемещение в пункт выдачи заказов на Чертановскую состоится завтра в течение рабочее дня.(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)