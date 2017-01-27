Отзывы о работе компании СДЭК - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Логистика и доставка в удаленной торговле 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Доставка и логистика

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 417, 418, 419 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Отзывы о работе компании СДЭК
СообщениеАвтор: cosmotion  Репутация: 1.2
Дата: 16:52, Пт., 27 Янв. 17
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Для клиента поступило два отправления в один день. Смс не получил. Пришел в ПВЗ назвал Ф.И.О. выдали только одно отправление 1040225210. Второе отправление 1040225239 не отдали, говорят нет. Т.к. у клиента смс не было с номерами, поехал он домой. Позвонил нам. Стали выяснять. Действительно поступило одновременно два отправления 1040225210 и 1040225239.

Спасибо что доставили так быстро, конечно клиент не очень доволен что придется ехать второй раз. Хотелось бы чтобы в программе как-то связаны были все отправления для одного получателя. Мы очень часто отправляем для одного получателя товары с разных мест. И не однократно повторяется ситуация когда два пакета на один адрес выдаются в один день разным курьерам, зачем?

Хочу оставить комментарий по поводу не квалифицированной консультации в чате. Девушка оператор пытается меня убедить что 1040225210 вручено 25.01. А второе отправление 1040225239 поступило только 26.01 поэтому их и не отдали одновременно. Хотя мы его только в Москве сдали в 15.00 в Москве 25.01 и на сайте стоит отметка о вручении 26.01.

Девушка оператор даже присылает мне фото накладной, где стоит в строке "отправлено" роспись нашего сотрудника Черней К. и дата 25.01. И пустота в строке "вручено". Убеждает меня что отправление вручено 25.01. На вопрос, а где же подпись получателя ответ не последовал.
_________________
Афина - эротическое белье

СообщениеАвтор: cosmotion  Репутация: 1.2
Дата: 16:53, Пт., 27 Янв. 17
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вот сейчас ответили, что вручено 26.01
_________________
Афина - эротическое белье
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 2.3Репутация: 2.3
голосов: 1
Дата: 17:56, Пт., 27 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Скажите коллеги... Кто нибудь знает прямые контакты или емайл их Руководства в Новосибе?
Хочется задать пару вопросов на прямую!
СообщениеАвтор: Ксения Лопатина  Репутация: 1.3
голосов: 1
Дата: 19:23, Пт., 27 Янв. 17
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sham :
По телефону вы уверили меня, что 25 января я смогу забрать заказ из ПВЗ Чертановская, однако уже 26 и никаких сведений о заказе нет.
Отправление было передано еще 11 янв., на ПВЗ вы его так и не доставили по какой-то странной причине, якобы нет места на ПВЗ (и это для крошечного заказика?), хотя смс о прибытии заказа в ПВЗ приходило и статус менялся в ЛК. Потом 20янв. мы договорились о возврате заказа и вот уже 6 дней вы его "возвращаете". И как все это понимать?


Добрый день!
Заказ находится на главном складе в поиске. Приносим извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации на складе подскажите, пожалуйста, что было во вложении и во что была упакована посылка? (Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)
СообщениеАвтор: Elizaveta cdek  Репутация: 4Репутация: 4Репутация: 4Репутация: 4
голосов: 2
Дата: 11:46, Сб., 28 Янв. 17
Отправить личное сообщение
cosmotion :
Для клиента поступило два отправления в один день. Смс не получил.

Яна, добрый день!
Ответ предоставлен на электронную почту. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества)
СообщениеАвтор: sham 
Дата: 20:01, Сб., 28 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Ксения Лопатина :
Заказ находится на главном складе в поиске. Приносим извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации на складе подскажите, пожалуйста, что было во вложении и во что была упакована посылка? (Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)


Вложение было небольшое, использовался ваш фирменный пакет.
Прошло уже 17 дней как я передал вам это заказ, сколько еще вы намерены его искать? Вы кормили меня завтраками и обещаниями с 18 января, т.е. 10 дней пудрили мне мозги о местонахождении заказа. И было бы о чем спорить, цена вопроса 463руб. Претензия о возврате д/с была подана 26янв. У вас было достаточно времени, чтобы найти это заказ. Косяк ваш и сумма пустяковая, просто удовлетворите претензию.
СообщениеАвтор: Ксения Лопатина  Репутация: 1.3
голосов: 1
Дата: 13:53, Вт., 31 Янв. 17
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sham :
Вложение было небольшое, использовался ваш фирменный пакет.
Прошло уже 17 дней как я передал вам это заказ, сколько еще вы намерены его искать? Вы кормили меня завтраками и обещаниями с 18 января, т.е. 10 дней пудрили мне мозги о местонахождении заказа. И было бы о чем спорить, цена вопроса 463руб. Претензия о возврате д/с была подана 26янв. У вас было достаточно времени, чтобы найти это заказ. Косяк ваш и сумма пустяковая, просто удовлетворите претензию.


Добрый день!
Посылка была найдена, перемещение в пункт выдачи заказов на Чертановскую состоится завтра в течение рабочее дня.
(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 417, 418, 419 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
27.01  Агрегаторы: источники заказов или паразиты? (5)
24.01  Акционеры намерены продать "ЯмБокс" (3)
13.01  Alibaba повезет в Европу через Болгарию?
10.01  НАДТ добивается встречи с ФТС
10.01  Ветви власти запутались в кроссбордере
09.01  ФТС в новом году играет по новым правилам (1)
30.12  Дирижабли послужат интернет-торговле

Форум
20:02 31.01 RamBoo  Shop-Logistics кто работал? (3632)
19:56 31.01 Дмитрий Вороский  Комиссия за перевод денег от курьерки (28)
19:55 31.01 Serstep  Выбираем лучшую службу доставки по РФ (29)
17:39 31.01 Роман Руденко  Отзывы о Shiptor.ru (10)
14:20 31.01 x1923x  Пчёлкой.рф - кто с ними работает? Нужны отзывы (20)
13:34 31.01 ExpressRMS  Отправка в страны ТС (5)
12:53 31.01 Ксения Лопатина  Отзывы о работе компании СДЭК (6276)
21:52 30.01 krasnaya mechta  Фулфилмент Маршрут marschroute.ru есть отзывы? (9)
19:51 27.01 DALLI SERVICE  Dalli-service - кто с ними работает? (302)
19:06 27.01 Anton Shishkin  Достависта - это кто вообще? (985)

Статьи и аналитика
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
22.11  "Высокий сезон" переехал на ноябрь?
03.10  Доставка для интернет-магазинов: что происходит на рынке (1)
16.06  Интегратор служб доставки для интернет-магазина: что это такое и чем отличается от агрегатора? (2)
24.05  Макс Сало: "Попробуйте-ка стать на место интернет-магазина" (65535)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Фулфилмент: встречают по цене, провожают по KPI (3)
22.01  Фулфилмент для интернет-магазина: отдавать на сторону или делать самим?
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
09.12  ТОП-7 ошибок интернет-магазинов при работе с курьерскими службами



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB