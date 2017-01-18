Тема: Отзывы о работе компании СДЭК



ooolevel : Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом работы со СДЕК. В основном работаю почта России, но иногда приходиться отправлять через курьерские службы, поэтому заключил договор, № ИМ1216093. Доставка меня полностью устраивает, здесь Вы молодцы, но вопрос оплаты это что-то. А именно ООО "СДЭК-Истра", теперь это ООО «Карготранс», в личном кабинете реестр НП не ведется, деньги в последний раз были оплачены 6 октября 2016г, самому приходится отслеживать какая сумма, деньги возвращают всегда с большим трудом, на сегодняшний день задолжность по НП 26674 рублей, минус 4486,65 рублей (согласно актам выполненных работ, их ведут как положено), итого 22 187, 35 рублей, , дозвониться согласно контактным телефонам в ЛК не возможно, никто не подходит, согласно ИНН, на сайте налоговой нашел ООО Карготранс, в выписке из ЕГРЮЛ, указанный мобильный телефон тоже не отвечает, в личном кабинете написал через обратную связь- без ответа. Общался со СДЕК Мытищи, у них перечисление на счет каждый месяц от 5000 рублей, спросил можно ли с ними заключить договор, сказали нельзя, только на другое ИП или ООО, оплата надеюсь поступить ,вопрос: как закрыть договор, просто не пользоваться услугами через личный кабинет или как то по другому? Хотелось бы продолжить сотрудничество, но только не с этим представителем.

Добрый день!

Прошу прощения за длительное ожидание ответа. Ваше обращение передали руководителю подразделения, закрепленному за Вашим договором. После уточнения информации предоставим Вам обратную связь.

(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества) Добрый день!Прошу прощения за длительное ожидание ответа. Ваше обращение передали руководителю подразделения, закрепленному за Вашим договором. После уточнения информации предоставим Вам обратную связь.(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)







Статусы это ахтунг! Попросил снять отмену заказа - сняли, статус теперь "возвращен на склад отправителя". И вот пойми что это значит?

Покупатель от заказа отказывается в итоге! А я все прыгаю вокруг своего отправления 1039667510. В чате говорят, что заказ на ПВЗ с 13 января. В ПВЗ говорят, что заказа у них нет. Покупатель уже 2 раза был в ПВЗ на Зеленом проспекте и 4 раза звонил в этот ПВЗ (и я тоже звонил). Мужик на ПВЗ говорит - нет заказа и искать не буду, некогда мне. Ну понятно, у него народ стоит, не может он сейчас. А мне что, самому на ПВЗ ехать?Статусы это ахтунг! Попросил снять отмену заказа - сняли, статус теперь "возвращен на склад отправителя". И вот пойми что это значит?Покупатель от заказа отказывается в итоге!



При этом мне то ясно, что заказ на ПВЗ, а сотруднику ПВЗ искать его лень.

Ошибочный статус "возвращен на склад отправителя" с кодом 16 (который не означает возврата груза отправителю) появился в ночь с 16 на 17 января, когда ПВЗ явно не работал...

Шикарная работа, СДЕК!!! На сей раз в чате сказали, что заказ на центральном складе. Когда я ткнул их в их же статусы, мол заказ то был 13 янв. на ПВЗ, а код 16 не означает возврата груза отправителю (хотя там русским языком в этом статусе написано "возвращен на склад отправителя" - супер статус для ломания мозгов магазина и сотрудников СДЕКа), тогда в чате девочка Юля сказала, что всё очень запутано и нужны сутки, что бы разобраться.При этом мне то ясно, что заказ на ПВЗ, а сотруднику ПВЗ искать его лень.Ошибочный статус "возвращен на склад отправителя" с кодом 16 (который не означает возврата груза отправителю) появился в ночь с 16 на 17 января, когда ПВЗ явно не работал...Шикарная работа, СДЕК!!!

Автор: activity

голосов : 1

Дата: 9:38, Чт., 19 Янв. 17

9:38, Чт., 19 Янв. 17

sham : Ошибочный статус "возвращен на склад отправителя" с кодом 16 (который не означает возврата груза отправителю) появился в ночь с 16 на 17 января, когда ПВЗ явно не работал...

Делается все просто, запросите компенсацию за потерю посылки, написав заявление официально, не в чате. = быстро найдут! Делается все просто, запросите компенсацию за потерю посылки, написав заявление официально, не в чате. = быстро найдут!

Марина Мицкевич : Добрый день! Я опять к Вам,и увы не с благодарностью.

1036500403 по данному заказу была договоренность с клиентом о приезде курьера, но курьер не приехал, и не позвонил предупредить, что не приедет. В итоге,клиент был "привязан" к дому весь день, заказ не получен, из-за не корректной работы сдэк.



Добрый день, Марина!

Поясню Вам ситуацию по предоставленным накладным.

1. 1036500403 - посылка была выдана на доставку 14.12. Курьер предоставил информацию, что у него возникла трудность для прохождения по адресу, менеджеру со своей стороны не удалось связаться с получателем. Было принято решение в декабре, если доставка была не осуществлена по вине получателя, режим изменяется до склада. Клиент не забрал отправление с пункта выдачи заказов.

2.1036762694 - дважды посылка была выдана на доставку. Получатель не ответил на телефонные звонки во время доставки.

3.1038513156 - посылка была доставлена 18.01.

4.1034974661 - заказ находился в пункте выдачи заказов в г. Сыктывкар до 21.12. Получателю было отправлено смс - уведомление.

5.При согласовании доставки на определенную дату, это подразумевает, что клиент готов принять курьера в оговоренное время. Курьер звонит при высокой загруженности за 15 минут до приезда. Далее с клиентом договорились о заборе посылки в офисе. Отправление было отправлено обратно по истечению срока хранения.

(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества) Добрый день, Марина!Поясню Вам ситуацию по предоставленным накладным.1. 1036500403 - посылка была выдана на доставку 14.12. Курьер предоставил информацию, что у него возникла трудность для прохождения по адресу, менеджеру со своей стороны не удалось связаться с получателем. Было принято решение в декабре, если доставка была не осуществлена по вине получателя, режим изменяется до склада. Клиент не забрал отправление с пункта выдачи заказов.2.1036762694 - дважды посылка была выдана на доставку. Получатель не ответил на телефонные звонки во время доставки.3.1038513156 - посылка была доставлена 18.01.4.1034974661 - заказ находился в пункте выдачи заказов в г. Сыктывкар до 21.12. Получателю было отправлено смс - уведомление.5.При согласовании доставки на определенную дату, это подразумевает, что клиент готов принять курьера в оговоренное время. Курьер звонит при высокой загруженности за 15 минут до приезда. Далее с клиентом договорились о заборе посылки в офисе. Отправление было отправлено обратно по истечению срока хранения.(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)

Марина Мицкевич : Добрый день! Я опять к Вам,и увы не с благодарностью.

1036500403 по данному заказу была договоренность с клиентом о приезде курьера, но курьер не приехал, и не позвонил предупредить, что не приедет. В итоге,клиент был "привязан" к дому весь день, заказ не получен, из-за не корректной работы сдэк.



Добрый день, Марина!

Поясню Вам ситуацию по предоставленным накладным.

1. 1036500403 - посылка была выдана на доставку 14.12. Курьер предоставил информацию, что у него возникла трудность для прохождения по адресу, менеджеру со своей стороны не удалось связаться с получателем. Было принято решение в декабре, если доставка была не осуществлена по вине получателя, режим изменяется до склада. Клиент не забрал отправление с пункта выдачи заказов.

2.1036762694 - дважды посылка была выдана на доставку. Получатель не ответил на телефонные звонки во время доставки.

3.1038513156 - посылка была доставлена 18.01.

4.1034974661 - заказ находился в пункте выдачи заказов в г. Сыктывкар до 21.12. Получателю было отправлено смс - уведомление.

5.При согласовании доставки на определенную дату, это подразумевает, что клиент готов принять курьера в оговоренное время. Курьер звонит при высокой загруженности за 15 минут до приезда. Далее с клиентом договорились о заборе посылки в офисе. Отправление было отправлено обратно по истечению срока хранения.

(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества) Добрый день, Марина!Поясню Вам ситуацию по предоставленным накладным.1. 1036500403 - посылка была выдана на доставку 14.12. Курьер предоставил информацию, что у него возникла трудность для прохождения по адресу, менеджеру со своей стороны не удалось связаться с получателем. Было принято решение в декабре, если доставка была не осуществлена по вине получателя, режим изменяется до склада. Клиент не забрал отправление с пункта выдачи заказов.2.1036762694 - дважды посылка была выдана на доставку. Получатель не ответил на телефонные звонки во время доставки.3.1038513156 - посылка была доставлена 18.01.4.1034974661 - заказ находился в пункте выдачи заказов в г. Сыктывкар до 21.12. Получателю было отправлено смс - уведомление.5.При согласовании доставки на определенную дату, это подразумевает, что клиент готов принять курьера в оговоренное время. Курьер звонит при высокой загруженности за 15 минут до приезда. Далее с клиентом договорились о заборе посылки в офисе. Отправление было отправлено обратно по истечению срока хранения.(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)

activity : Уважаемые представители СДЭК, скажите, часто бывает так что пункт выдачи заказов придерживает на несколько дней статус выдачи посылки?

Номер отправления: 1039746351

Посылка была вручена в пятницу и за отправления был получен наложенный платеж, сейчас уже вторник, но пункт выдачи не поставил статус выдано и данная сума не попала в отчет и не была направлена в наш адрес. Прошу вас проверить данный пункт выдачи на предмет специальной задержки...



Добрый день!

У нас наблюдаются неполадки с программой у франчайзи. Может запаздывать обновление актуальной информации. Направила обращение директору подразделения, выясним данным вопрос.

(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества) Добрый день!У нас наблюдаются неполадки с программой у франчайзи. Может запаздывать обновление актуальной информации. Направила обращение директору подразделения, выясним данным вопрос.(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)

MasterOM : Как в личном кабинете отменить заказ?



Добрый день!

С 23.01 будет запущено обновление личного кабинета, одна из новых функций удаление накладных самостоятельно. До этого времени Вы можете обратиться по номеру горячей линии 88002500405 или в online чат, сотрудники внесут изменения по накладной.

(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества) Добрый день!С 23.01 будет запущено обновление личного кабинета, одна из новых функций удаление накладных самостоятельно. До этого времени Вы можете обратиться по номеру горячей линии 88002500405 или в online чат, сотрудники внесут изменения по накладной.(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)

activity : Делается все просто, запросите компенсацию за потерю посылки, написав заявление официально, не в чате. = быстро найдут!

Вы по своему опыту говорите? И на какой адрес писали?

На самом деле быстрее от этого не будет, если сотрудник ПВЗ не хочет искать посылку, то хоть 100 писем напиши, хоть 1000. Уверен, что она на ПВЗ, иначе каким образом она могла уехать ночью из неработающего ПВЗ? Вы по своему опыту говорите? И на какой адрес писали?На самом деле быстрее от этого не будет, если сотрудник ПВЗ не хочет искать посылку, то хоть 100 писем напиши, хоть 1000. Уверен, что она на ПВЗ, иначе каким образом она могла уехать ночью из неработающего ПВЗ?

sham : Невозможно получить информацию от СДЕК! Писать в чат бесполезно. Время ожидания всё отодвигается и отодвигается. Сначала 90 минут, потом еще 80 минут и так далее. Решить вопрос оперативно вообще невозможно!!! Есть срочный вопрос? Подождите несколько часов постоянно обновляя чат, может быть вам повезет и вы даже получите ответ!



Добрый день!

При выходе из чата новый оператор отправляет время ожидания ответа повторно. Какой у Вас вопрос? Рада буду Вам помочь. (Ксения Лопатина, менеджер отдела качества) Добрый день!При выходе из чата новый оператор отправляет время ожидания ответа повторно. Какой у Вас вопрос? Рада буду Вам помочь. (Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)

Ксения Лопатина : Добрый день!

При выходе из чата новый оператор отправляет время ожидания ответа повторно. Какой у Вас вопрос? Рада буду Вам помочь. (Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)



Вопрос мой написан выше в постах, а именно:

Отправление 1039667510. В чате говорят, что заказ на ПВЗ с 13 января. В ПВЗ говорят, что заказа у них нет. Покупатель уже 2 раза был в ПВЗ на Зеленом проспекте и 4 раза звонил в этот ПВЗ (и я тоже звонил). Мужик на ПВЗ говорит - нет заказа и искать не буду, некогда, у него народ стоит, не может он сейчас.

И второй пост:

На сей раз в чате сказали, что заказ на центральном складе. Когда я ткнул их в их же статусы, мол заказ то был 13 янв. на ПВЗ, а код 16 не означает возврата груза отправителю (хотя там русским языком в этом статусе написано "возвращен на склад отправителя"), тогда в чате девочка Юля сказала, что всё очень запутано и нужны сутки, что бы разобраться.

При этом мне то ясно, что заказ на ПВЗ, а сотруднику ПВЗ искать его лень.

Ошибочный статус "возвращен на склад отправителя" с кодом 16 (который не означает возврата груза отправителю) появился в ночь с 16 на 17 января, когда ПВЗ явно не работал... Вопрос мой написан выше в постах, а именно:Отправление 1039667510. В чате говорят, что заказ на ПВЗ с 13 января. В ПВЗ говорят, что заказа у них нет. Покупатель уже 2 раза был в ПВЗ на Зеленом проспекте и 4 раза звонил в этот ПВЗ (и я тоже звонил). Мужик на ПВЗ говорит - нет заказа и искать не буду, некогда, у него народ стоит, не может он сейчас.И второй пост:На сей раз в чате сказали, что заказ на центральном складе. Когда я ткнул их в их же статусы, мол заказ то был 13 янв. на ПВЗ, а код 16 не означает возврата груза отправителю (хотя там русским языком в этом статусе написано "возвращен на склад отправителя"), тогда в чате девочка Юля сказала, что всё очень запутано и нужны сутки, что бы разобраться.При этом мне то ясно, что заказ на ПВЗ, а сотруднику ПВЗ искать его лень.Ошибочный статус "возвращен на склад отправителя" с кодом 16 (который не означает возврата груза отправителю) появился в ночь с 16 на 17 января, когда ПВЗ явно не работал...

Автор: activity

голосов : 1

Дата: 11:46, Чт., 19 Янв. 17

11:46, Чт., 19 Янв. 17

sham : На самом деле быстрее от этого не будет, если сотрудник ПВЗ не хочет искать посылку, то хоть 100 писем напиши, хоть 1000. Уверен, что она на ПВЗ, иначе каким образом она могла уехать ночью из неработающего ПВЗ?

Do not panic! Как только заявляешь, что посылка утеряна и ее не могут найти, а потом просишь возместить средства, то чудесным образом посылка находиться, кто же захочет платить свои деньги и любой человек "встанет с места", а если не встанет, то вы получите компенсацию) Do not panic! Как только заявляешь, что посылка утеряна и ее не могут найти, а потом просишь возместить средства, то чудесным образом посылка находиться, кто же захочет платить свои деньги и любой человек "встанет с места", а если не встанет, то вы получите компенсацию)

activity : Do not panic! Как только заявляешь, что посылка утеряна и ее не могут найти, а потом просишь возместить средства, то чудесным образом посылка находиться, кто же захочет платить свои деньги и любой человек "встанет с места", а если не встанет, то вы получите компенсацию)

на какой адрес пишите? на какой адрес пишите?

sham : А я все прыгаю вокруг своего отправления 1039667510. В чате говорят, что заказ на ПВЗ с 13 января. В ПВЗ говорят, что заказа у них нет. Покупатель уже 2 раза был в ПВЗ на Зеленом проспекте и 4 раза звонил в этот ПВЗ (и я тоже звонил). Мужик на ПВЗ говорит - нет заказа и искать не буду, некогда мне. Ну понятно, у него народ стоит, не может он сейчас. А мне что, самому на ПВЗ ехать?



Прошу прощения не увидела Ваш ниже ответ.

Заказ находится на главном складе. Действительно, есть проблема с данным офисом, он переполнен и есть трудности с поиском отправлений. Вопрос решается, налаживают работу. Приносим извинения за неудобства. В итоге данный заказ отправлять на возврат?

(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества) Прошу прощения не увидела Ваш ниже ответ.Заказ находится на главном складе. Действительно, есть проблема с данным офисом, он переполнен и есть трудности с поиском отправлений. Вопрос решается, налаживают работу. Приносим извинения за неудобства. В итоге данный заказ отправлять на возврат?(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)

Покупателю заказ уже не нужен, мы передали его вам еще 11 января! Сегодня 19 января! Сроки доставки не выполнены, отправьте заказ обратно на ПВЗ Чертановская, получатель заказа - я (ИП отправитель). Данный заказ тарифицироваться конечно же не будет?