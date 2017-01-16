Отзывы о работе компании СДЭК

Скажите, пожалуйста, как часто обновляется информация на сайте? По данным Shop-Logistics заказ, отправленный через них, в ваш ПВЗ поступил туда примерно в 13.25. На сайте же до сих пор статус "Отправление покинуло пункт перевозчика".
vic_anya :
Скажите, пожалуйста, как часто обновляется информация на сайте?
Анна, добрый день!
Отслеживание на сайте, действительно, задерживается.
Подскажите, пожалуйста, номер накладной. Я смогу проверить местоположение посылки. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества)
Елизавета, 1039707539. До сих пор не обновлено.
Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом работы со СДЕК. В основном работаю почта России, но иногда приходиться отправлять через курьерские службы, поэтому заключил договор, № ИМ1216093. Доставка меня полностью устраивает, здесь Вы молодцы, но вопрос оплаты это что-то. А именно ООО "СДЭК-Истра", теперь это ООО «Карготранс», в личном кабинете реестр НП не ведется, деньги в последний раз были оплачены 6 октября 2016г, самому приходится отслеживать какая сумма, деньги возвращают всегда с большим трудом, на сегодняшний день задолжность по НП 26674 рублей, минус 4486,65 рублей (согласно актам выполненных работ, их ведут как положено), итого 22 187, 35 рублей, , дозвониться согласно контактным телефонам в ЛК не возможно, никто не подходит, согласно ИНН, на сайте налоговой нашел ООО Карготранс, в выписке из ЕГРЮЛ, указанный мобильный телефон тоже не отвечает, в личном кабинете написал через обратную связь- без ответа. Общался со СДЕК Мытищи, у них перечисление на счет каждый месяц от 5000 рублей, спросил можно ли с ними заключить договор, сказали нельзя, только на другое ИП или ООО, оплата надеюсь поступить ,вопрос: как закрыть договор, просто не пользоваться услугами через личный кабинет или как то по другому? Хотелось бы продолжить сотрудничество, но только не с этим представителем.
Добрый день! Я опять к Вам,и увы не с благодарностью.
1036500403 по данному заказу была договоренность с клиентом о приезде курьера, но курьер не приехал, и не позвонил предупредить, что не приедет. В итоге,клиент был "привязан" к дому весь день, заказ не получен, из-за не корректной работы сдэк.
1036762694 также договорились с клиенткой, и не приехали и не предупредили.В итоге отказ от получения заказа, из-за работы сдэк.
1036662559 данный заказ вообще утерян, сформировали новый 1038513156, но его не могут доставить, по необъяснимым причинам, а клиент ждет.
1034974661 прозвона о том что заказ ожидает на пвз не было, смс неизвестно, было ли. Ставят на возврат, присылают письмо о возврате, звоню клиенте, она хочет его получить, звоню на пвз, заказ еще у них, предупреждаю, о том что клиента сегодня за ним придет, продлеваю, в итоге клиентка пришла, а заказ ей не отдали. Заказ не получен, был заново отправлен и благополучно получен.
1034097825 так же, отказ от заказа, т.к. назначали курьера 2 раза, и он не приезжал не предупредив. Итог: заказ не получен.
Как быть с затратами?