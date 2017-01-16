Отзывы о работе компании СДЭК - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Логистика и доставка в удаленной торговле 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Доставка и логистика

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 414, 415, 416 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Отзывы о работе компании СДЭК
СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.6
голосов: 11
Дата: 15:52, Пн., 16 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Скажите, пожалуйста, как часто обновляется информация на сайте? По данным Shop-Logistics заказ, отправленный через них, в ваш ПВЗ поступил туда примерно в 13.25. На сайте же до сих пор статус "Отправление покинуло пункт перевозчика".

СообщениеАвтор: Elizaveta cdek  Репутация: 4Репутация: 4Репутация: 4Репутация: 4
голосов: 2
Дата: 19:21, Пн., 16 Янв. 17
Отправить личное сообщение
vic_anya :
Скажите, пожалуйста, как часто обновляется информация на сайте?

Анна, добрый день!
Отслеживание на сайте, действительно, задерживается.
Подскажите, пожалуйста, номер накладной. Я смогу проверить местоположение посылки. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества)
СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.6
голосов: 11
Дата: 20:10, Пн., 16 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Елизавета, 1039707539. До сих пор не обновлено.
СообщениеАвтор: ooolevel 
Дата: 12:09, Вт., 17 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом работы со СДЕК. В основном работаю почта России, но иногда приходиться отправлять через курьерские службы, поэтому заключил договор, № ИМ1216093. Доставка меня полностью устраивает, здесь Вы молодцы, но вопрос оплаты это что-то. А именно ООО "СДЭК-Истра", теперь это ООО «Карготранс», в личном кабинете реестр НП не ведется, деньги в последний раз были оплачены 6 октября 2016г, самому приходится отслеживать какая сумма, деньги возвращают всегда с большим трудом, на сегодняшний день задолжность по НП 26674 рублей, минус 4486,65 рублей (согласно актам выполненных работ, их ведут как положено), итого 22 187, 35 рублей, , дозвониться согласно контактным телефонам в ЛК не возможно, никто не подходит, согласно ИНН, на сайте налоговой нашел ООО Карготранс, в выписке из ЕГРЮЛ, указанный мобильный телефон тоже не отвечает, в личном кабинете написал через обратную связь- без ответа. Общался со СДЕК Мытищи, у них перечисление на счет каждый месяц от 5000 рублей, спросил можно ли с ними заключить договор, сказали нельзя, только на другое ИП или ООО, оплата надеюсь поступить ,вопрос: как закрыть договор, просто не пользоваться услугами через личный кабинет или как то по другому? Хотелось бы продолжить сотрудничество, но только не с этим представителем.
СообщениеАвтор: Марина Мицкевич 
Дата: 14:24, Вт., 17 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Добрый день! Я опять к Вам,и увы не с благодарностью.
1036500403 по данному заказу была договоренность с клиентом о приезде курьера, но курьер не приехал, и не позвонил предупредить, что не приедет. В итоге,клиент был "привязан" к дому весь день, заказ не получен, из-за не корректной работы сдэк.
1036762694 также договорились с клиенткой, и не приехали и не предупредили.В итоге отказ от получения заказа, из-за работы сдэк.
1036662559 данный заказ вообще утерян, сформировали новый 1038513156, но его не могут доставить, по необъяснимым причинам, а клиент ждет.
1034974661 прозвона о том что заказ ожидает на пвз не было, смс неизвестно, было ли. Ставят на возврат, присылают письмо о возврате, звоню клиенте, она хочет его получить, звоню на пвз, заказ еще у них, предупреждаю, о том что клиента сегодня за ним придет, продлеваю, в итоге клиентка пришла, а заказ ей не отдали. Заказ не получен, был заново отправлен и благополучно получен.
1034097825 так же, отказ от заказа, т.к. назначали курьера 2 раза, и он не приезжал не предупредив. Итог: заказ не получен.
Как быть с затратами?
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 414, 415, 416 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
13.01  Alibaba повезет в Европу через Болгарию?
10.01  НАДТ добивается встречи с ФТС
10.01  Ветви власти запутались в кроссбордере
09.01  ФТС в новом году играет по новым правилам
30.12  Дирижабли послужат интернет-торговле
29.12  В "Седьмой континент" завезли постаматы
28.12  Трудно быть Сантой

Форум
15:49 17.01 anstrem  Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)? (9181)
15:00 17.01 MP  Выбираем лучшую службу доставки по РФ (1)
13:24 17.01 Марина Мицкевич  Отзывы о работе компании СДЭК (6229)
11:33 17.01 vic_anya  Shop-Logistics кто работал? (3596)
20:43 16.01 Модератор  Аксиомус - кто с ними работает? (891)
16:47 16.01 Anato1y  Нужен простой фулфилмент оператор
11:56 16.01 VKolmagorov  Франшиза СДЕК (3)
23:41 14.01 ElDoktor83  Курьерская служба Совенок. Кто работает с ними? Поделитесь! (22)
14:22 14.01 Фролик  Boxberry - нужны отзывы (750)
09:40 14.01 Фролик  Достависта - это кто вообще? (979)

Статьи и аналитика
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
22.11  "Высокий сезон" переехал на ноябрь?
03.10  Доставка для интернет-магазинов: что происходит на рынке (1)
16.06  Интегратор служб доставки для интернет-магазина: что это такое и чем отличается от агрегатора? (2)
24.05  Макс Сало: "Попробуйте-ка стать на место интернет-магазина" (65535)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Фулфилмент: встречают по цене, провожают по KPI (3)
22.01  Фулфилмент для интернет-магазина: отдавать на сторону или делать самим?
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
09.12  ТОП-7 ошибок интернет-магазинов при работе с курьерскими службами



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB