Отзывы о работе компании СДЭК



1036500403 по данному заказу была договоренность с клиентом о приезде курьера, но курьер не приехал, и не позвонил предупредить, что не приедет. В итоге,клиент был "привязан" к дому весь день, заказ не получен, из-за не корректной работы сдэк.

1036762694 также договорились с клиенткой, и не приехали и не предупредили.В итоге отказ от получения заказа, из-за работы сдэк.

1036662559 данный заказ вообще утерян, сформировали новый 1038513156, но его не могут доставить, по необъяснимым причинам, а клиент ждет.

1034974661 прозвона о том что заказ ожидает на пвз не было, смс неизвестно, было ли. Ставят на возврат, присылают письмо о возврате, звоню клиенте, она хочет его получить, звоню на пвз, заказ еще у них, предупреждаю, о том что клиента сегодня за ним придет, продлеваю, в итоге клиентка пришла, а заказ ей не отдали. Заказ не получен, был заново отправлен и благополучно получен.

1034097825 так же, отказ от заказа, т.к. назначали курьера 2 раза, и он не приезжал не предупредив. Итог: заказ не получен.

Как быть с затратами? Добрый день! Я опять к Вам,и увы не с благодарностью.1036500403 по данному заказу была договоренность с клиентом о приезде курьера, но курьер не приехал, и не позвонил предупредить, что не приедет. В итоге,клиент был "привязан" к дому весь день, заказ не получен, из-за не корректной работы сдэк.1036762694 также договорились с клиенткой, и не приехали и не предупредили.В итоге отказ от получения заказа, из-за работы сдэк.1036662559 данный заказ вообще утерян, сформировали новый 1038513156, но его не могут доставить, по необъяснимым причинам, а клиент ждет.1034974661 прозвона о том что заказ ожидает на пвз не было, смс неизвестно, было ли. Ставят на возврат, присылают письмо о возврате, звоню клиенте, она хочет его получить, звоню на пвз, заказ еще у них, предупреждаю, о том что клиента сегодня за ним придет, продлеваю, в итоге клиентка пришла, а заказ ей не отдали. Заказ не получен, был заново отправлен и благополучно получен.1034097825 так же, отказ от заказа, т.к. назначали курьера 2 раза, и он не приезжал не предупредив. Итог: заказ не получен.Как быть с затратами?