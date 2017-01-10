Тема: Отзывы о работе компании СДЭК



Elizaveta cdek : Это сокращенный рабочий день



Ну вот почему на сайте не написать так? Почему не написать "сокращенный рабочий день, работаем по графику субботы"? Это же так просто и понятно!



Elizaveta cdek : Так как изменения носят краткосрочный характер, информация была предоставлена в другой форме



Ну это ваше мнение. А Вы не хотите сделать так, как клиентам удобно, а не СДЭКу? Вы же зачем-то опросы клиентов проводите? Ну вот и проведите опрос: "Вам удобно было бы видеть на сайте график работы каждого офиса СДЭК в праздничные дни?" и два варианта ответа "ДА" или "НЕТ", и увидите реально то, что хотят клиенты. Ну это ваше мнение. А Вы не хотите сделать так, как клиентам удобно, а не СДЭКу? Вы же зачем-то опросы клиентов проводите? Ну вот и проведите опрос: "Вам удобно было бы видеть на сайте график работы каждого офиса СДЭК в праздничные дни?" и два варианта ответа "ДА" или "НЕТ", и увидите реально то, что хотят клиенты.









Заявка 5330157 на приезд курьера. С 9 до 12. Время 11:52. Звоню курьеру. А он мне говорит, что моей заявки у него нет, она ему не падала. Че за фигня, а, СДЭК? СДЭК продолжает чудить... Задолбали, вот честное словоЗаявка 5330157 на приезд курьера. С 9 до 12. Время 11:52. Звоню курьеру. А он мне говорит, что моей заявки у него нет, она ему не падала. Че за фигня, а, СДЭК?

Anton Shishkin : СДЭК продолжает чудить... Задолбали, вот честное слово



Заявка 5330157 на приезд курьера. С 9 до 12. Время 11:52. Звоню курьеру. А он мне говорит, что моей заявки у него нет, она ему не падала. Че за фигня, а, СДЭК?

Добрый день, Антон!

К сожалению, утром у нас не работал сайт, поэтому не смогли Вам помочь своевременно. С Вами связывался оператор для решения ситуации. Из разговора стало ясно, что курьеру утром был передан заказ.

(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества) Добрый день, Антон!К сожалению, утром у нас не работал сайт, поэтому не смогли Вам помочь своевременно. С Вами связывался оператор для решения ситуации. Из разговора стало ясно, что курьеру утром был передан заказ.(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)

Elizaveta cdek : К сожалению



Ну и сколько можно сожалеть? Работать нормально когда будем? Я же не за ваши сожаления деньги плачу, а за нормальную работу и нормальную доставку.



Elizaveta cdek : С Вами связывался оператор для решения ситуации



Да, время приезда курьера с 9 до 12, оператор со мной связывался аж в 13. Вовремя, блин



Да, время приезда курьера с 9 до 12, оператор со мной связывался аж в 13. Вовремя, блин Elizaveta cdek : Из разговора стало ясно, что курьеру утром был передан заказ.



Да, мне пришлось напрягать свои булки, искать номер курьера и спрашивать, почему его не было у меня. А оказывается, ему и заявка на меня не падала! Хорошо, что он рядом был и выручил, забрал заказ.



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Ещё раз повторю вам то, что 3 года назад озвучивал - проведите вы уже наконец-то ревизию в IT-отделе. У вас там явно какие-то недоброжелатели работают, которые запарывают работу всей компании. То сайт висит, то ЛК, то курьеры не видят заявок. Что, в стране программисты качественные кончились что ли? Да, мне пришлось напрягать свои булки, искать номер курьера и спрашивать, почему его не было у меня. А оказывается, ему и заявка на меня не падала! Хорошо, что он рядом был и выручил, забрал заказ.-------------Ещё раз повторю вам то, что 3 года назад озвучивал - проведите вы уже наконец-то ревизию в IT-отделе. У вас там явно какие-то недоброжелатели работают, которые запарывают работу всей компании. То сайт висит, то ЛК, то курьеры не видят заявок. Что, в стране программисты качественные кончились что ли?

Elizaveta cdek : Информация была предоставлена в другой форме - общей новостью на сайте "График работы подразделений в новогодние праздники".



Тот вид, в котором Вы преподнесли график работы напомнил мне одно видео. Коллеги со мной согласились =))

https://www.youtube.com/watch?v=bclZYyFHlmA Тот вид, в котором Вы преподнесли график работы напомнил мне одно видео. Коллеги со мной согласились =))

Alcom_87 : Тот вид, в котором Вы преподнесли график работы напомнил мне одно видео. Коллеги со мной согласились =))

https://www.youtube.com/watch?v=bclZYyFHlmA



Добрый день!

Благодарим Вас за юмор. Было решено именно таким образом отобразить новость на сайте. В разделе "новости и события" мы отображаем открытие/закрытие офисов, нововведение в компании, режим работы и т.д.

(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества) Добрый день!Благодарим Вас за юмор. Было решено именно таким образом отобразить новость на сайте. В разделе "новости и события" мы отображаем открытие/закрытие офисов, нововведение в компании, режим работы и т.д.(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)

Ксения Лопатина : Добрый день!

Благодарим Вас за юмор.



Всё для Вас! Лишь бы Вы улыбались =))

Надо ведь хоть немного разряжать обстановку, а то негатив да негатив =) Всё для Вас! Лишь бы Вы улыбались =))Надо ведь хоть немного разряжать обстановку, а то негатив да негатив =)