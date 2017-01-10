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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Отзывы о работе компании СДЭК
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 13:29, Вт., 10 Янв. 17
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Elizaveta cdek :
Это сокращенный рабочий день


Ну вот почему на сайте не написать так? Почему не написать "сокращенный рабочий день, работаем по графику субботы"? Это же так просто и понятно!

Elizaveta cdek :
Так как изменения носят краткосрочный характер, информация была предоставлена в другой форме


Ну это ваше мнение. А Вы не хотите сделать так, как клиентам удобно, а не СДЭКу? Вы же зачем-то опросы клиентов проводите? Ну вот и проведите опрос: "Вам удобно было бы видеть на сайте график работы каждого офиса СДЭК в праздничные дни?" и два варианта ответа "ДА" или "НЕТ", и увидите реально то, что хотят клиенты.

СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 12:57, Пт., 13 Янв. 17
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СДЭК продолжает чудить... Задолбали, вот честное слово Evil or Very Mad

Заявка 5330157 на приезд курьера. С 9 до 12. Время 11:52. Звоню курьеру. А он мне говорит, что моей заявки у него нет, она ему не падала. Че за фигня, а, СДЭК?
СообщениеАвтор: Elizaveta cdek  Репутация: 4Репутация: 4Репутация: 4Репутация: 4
голосов: 2
Дата: 14:17, Пт., 13 Янв. 17
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Anton Shishkin :
СДЭК продолжает чудить... Задолбали, вот честное слово

Заявка 5330157 на приезд курьера. С 9 до 12. Время 11:52. Звоню курьеру. А он мне говорит, что моей заявки у него нет, она ему не падала. Че за фигня, а, СДЭК?

Добрый день, Антон!
К сожалению, утром у нас не работал сайт, поэтому не смогли Вам помочь своевременно. С Вами связывался оператор для решения ситуации. Из разговора стало ясно, что курьеру утром был передан заказ.
(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 15:44, Пт., 13 Янв. 17
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Elizaveta cdek :
К сожалению


Ну и сколько можно сожалеть? Работать нормально когда будем? Я же не за ваши сожаления деньги плачу, а за нормальную работу и нормальную доставку.

Elizaveta cdek :
С Вами связывался оператор для решения ситуации


Да, время приезда курьера с 9 до 12, оператор со мной связывался аж в 13. Вовремя, блин Mr. Green

Elizaveta cdek :
Из разговора стало ясно, что курьеру утром был передан заказ.


Да, мне пришлось напрягать свои булки, искать номер курьера и спрашивать, почему его не было у меня. А оказывается, ему и заявка на меня не падала! Хорошо, что он рядом был и выручил, забрал заказ.

-------------

Ещё раз повторю вам то, что 3 года назад озвучивал - проведите вы уже наконец-то ревизию в IT-отделе. У вас там явно какие-то недоброжелатели работают, которые запарывают работу всей компании. То сайт висит, то ЛК, то курьеры не видят заявок. Что, в стране программисты качественные кончились что ли? Evil or Very Mad
СообщениеАвтор: Alcom_87 
Дата: 18:33, Пт., 13 Янв. 17
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Elizaveta cdek :
Информация была предоставлена в другой форме - общей новостью на сайте "График работы подразделений в новогодние праздники".


Тот вид, в котором Вы преподнесли график работы напомнил мне одно видео. Коллеги со мной согласились =))
https://www.youtube.com/watch?v=bclZYyFHlmA
СообщениеАвтор: Ксения Лопатина  Репутация: 1.3
голосов: 1
Дата: 20:00, Пт., 13 Янв. 17
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Alcom_87 :
Тот вид, в котором Вы преподнесли график работы напомнил мне одно видео. Коллеги со мной согласились =))
https://www.youtube.com/watch?v=bclZYyFHlmA


Добрый день!
Благодарим Вас за юмор. Было решено именно таким образом отобразить новость на сайте. В разделе "новости и события" мы отображаем открытие/закрытие офисов, нововведение в компании, режим работы и т.д.
(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)
СообщениеАвтор: Alcom_87 
Дата: 0:21, Сб., 14 Янв. 17
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Ксения Лопатина :
Добрый день!
Благодарим Вас за юмор.


Всё для Вас! Лишь бы Вы улыбались =))
Надо ведь хоть немного разряжать обстановку, а то негатив да негатив =)
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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